starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Интервью с Жанной Немцовой
starshinazapasa
March 8th, 10:54
Поговорили вот с Жанной Немцовой для Дойче Велле. Хорошее интервью. Интересный разговор получился.


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12 comments :
( 12 comments Leave a comment )
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cleagan
2017-03-08 09:57 am (UTC)
А где текстовая версия?
(Reply) (Thread)
guragun
2017-03-08 10:12 am (UTC)
Очень достойно вы отвечали, Аркадий. Соглашаешься с любым вашим посылом. Было бы неплохо, если бы и вы, в свою очередь, взяли интервью у Жанны. Наверняка получилось бы очень интересно.
(Reply) (Thread)
shainym
2017-03-08 02:42 pm (UTC)
А, что по вашему она интересного может сказать? Как она украденные папой миллионы тратит зарубежом или что? Какие у нее особенные заслуги, чтобы было интересно? Так можно и камеди клаб слушать, интересно же, что они дальше скажут.
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guragun
2017-03-08 04:01 pm (UTC)
Вы уверены, что ей нечего рассказать?
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shainym
2017-03-08 04:25 pm (UTC)
С позиции как папа воровал или как его соратники воровали может конечно рассказать, если отец посвящал в подробности. Но, ведь эты Мы и без нее все знаем, в России никто ничего не скрывает, народ в открытую оболванивают или вы сомневаетесь?
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dutchman07
2017-03-08 10:56 am (UTC)
А семья, дочка - тоже все в Праге что ли?
(Reply) (Thread)

Аркаш, глянь в личку!

Polit Ung
2017-03-08 12:45 pm (UTC)
!!!
(Reply) (Thread)

Эх Акаккий! Сантехник хуев!

osminog_vasua
2017-03-08 01:35 pm (UTC)
Не быть тебе черпалой. Так и подохнешь на подхвате.
(Reply) (Thread)
shainym
2017-03-08 02:25 pm (UTC)
Аркадий, скажи мне, когда Немцова и иже с ним записали в спасители России? Такие вокруг этого разговоры раздувают, он за Россию радел, нехороший Володька его замочил, ай-яй-яй.
Он кинул пол России, а это дочка его, тратит миллиарды, отобранные и у моих родных в том числе, чему ты так радуешься-то?
Я, далеко, не одобряю внутреннюю и внешнюю политики России, но настолько кардинально тоже не стоит менять ориентиры. Или здесь он мне друг, потому что против моего врага?

Edited at 2017-03-08 02:49 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
melius2
2017-03-08 03:11 pm (UTC)
Бабченко не шарит.Зомбоящик давно ни при чём да и не был при чём,вата всё прекрасно понимала и с враньём про ихтамнетов и с боингом.

Ну с импортозамещением и ростом экономики поначалу верила...а теперь...поди найди ватана который в это верит:)
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