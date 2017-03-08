Интервью с Жанной Немцовой

starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Аркаш, глянь в личку!
Эх Акаккий! Сантехник хуев!
Он кинул пол России, а это дочка его, тратит миллиарды, отобранные и у моих родных в том числе, чему ты так радуешься-то?
Я, далеко, не одобряю внутреннюю и внешнюю политики России, но настолько кардинально тоже не стоит менять ориентиры. Или здесь он мне друг, потому что против моего врага?
Edited at 2017-03-08 02:49 pm (UTC)
Ну с импортозамещением и ростом экономики поначалу верила...а теперь...поди найди ватана который в это верит:)