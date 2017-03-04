И тут...
- Вы знаете, сегодня утром...
Улыбка все еще сияет, опасность ситуации не осознается
- ...бюст Николая второго....
Улыбка каменеет, лицо становится деревянным, но еще держится
- ... который мы установили в сквере возле часовни...
Блять, нет, сука, заткнись нахуй, сорок секунд осталось, нет, нет, нет...
- ...мне звонят мои сотрудники...
Пожалуйста, пожалуйста, это не со мной, это просто такое кино, все будет нормально, нет-нет-нет
- ...замироточил...
Нет! Нет! Нет! Блядь! Нет!
- ... бюст!
БЛЯЯЯЯДДДЬЬЬЬ!!!! ССССУУУКККААААА!!!!
Доброе утро.
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
с бюстами такое бывает - сплошь и рядом
Edited at 2017-03-04 01:34 pm (UTC)
это тв царьград, там специально обученные и дрессированные ведущие служат
Про мироточиние бюста?
Смешно.
Эх, если бы.
Но чё ж тогда эта конкретная (пи-и-и-ип) начала ахать-охать, да подпевать выплеснутому бреду? Инструкция? Школа?
Или она сама такая же?
И все там — такие же?
Re: Эх, если бы.
Edited at 2017-03-04 02:12 pm (UTC)
Пили чай со вкусным тортом,
Ели бутербродики с икрой.
Этим скромным угощеньем
В празднество миротеченья,
Няша персонал кормила свой.
Ели, Няшу восхваляли.
- ну а кто не рад халяве?!
Поднимали тосты - пей до дна!
Повод веский очень даже!
- Мироточит нынче Няша.
- Значит, не беременна она!
Edited at 2017-03-04 02:12 pm (UTC)
Пацталом 😂😂😂
Спасибо :)
Edited at 2017-03-04 02:41 pm (UTC)
суккккккка