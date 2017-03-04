starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Замироточил
starshinazapasa
March 4th, 13:41
Но самое главное, это, конечно, лицо ведущей. Видимо, конец эфира, все идет хорошо, девушка счастлива и уже с облегчением представляет, как еще тридцать секунд, и все - камеры стоп, микрофоны снять, спасибо-до-свидания, было очень приятно, и вам, приходите еще. И все в порядке. И на ютуб тебя никто не выложит. И в лицо знать никто не будет. И пальцем тыкать в магазине не начнут. Можно и дальше работать на своем патриотическо-православном-империалистическом канале и рубить бабло. Пронесло.
И тут...
- Вы знаете, сегодня утром...
Улыбка все еще сияет, опасность ситуации не осознается
- ...бюст Николая второго....
Улыбка каменеет, лицо становится деревянным, но еще держится



- ... который мы установили в сквере возле часовни...
Блять, нет, сука, заткнись нахуй, сорок секунд осталось, нет, нет, нет...
- ...мне звонят мои сотрудники...
Пожалуйста, пожалуйста, это не со мной, это просто такое кино, все будет нормально, нет-нет-нет
- ...замироточил...
Нет! Нет! Нет! Блядь! Нет!
- ... бюст!
БЛЯЯЯЯДДДЬЬЬЬ!!!! ССССУУУКККААААА!!!!

Доброе утро.

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
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Спасибо



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62 comments :
( 62 comments Leave a comment )
poll59
2017-03-04 12:51 pm (UTC)
тривиальная сезонная лактация
с бюстами такое бывает - сплошь и рядом
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claire_1973
2017-03-04 12:56 pm (UTC)
Точил ртутью или что там обычно выделяет бронза под воздействием НКВД?
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jonathan_simba
2017-03-04 12:56 pm (UTC)
Вам тоже показалось?
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nalomaineeh
2017-03-04 12:58 pm (UTC)
Но позвольте, как же она служила в очистке? ©
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bakilibalasi
2017-03-04 01:00 pm (UTC)
ей Швондер дал рекомендацию...
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sweiksolder
2017-03-04 01:31 pm (UTC)
где еще такое можно услышать и увидеть ...представляю если бы в британском парламенте или в капитолии ....на нас весь мир как на шутов гороховых смотрит а тут это чудо добавило ...и не с сказке сказать ни пером описать .и кстати да отвлекающий ход от фильма про димона ..но скоко ей тогда заплатили шобы она эту охинею на все страну выложила

Edited at 2017-03-04 01:34 pm (UTC)
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rybachicken
2017-03-04 01:34 pm (UTC)
бггг))Из всех постов на эту тему,Ваш самый клевский))
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ЕЛЕНА
2017-03-04 01:35 pm (UTC)
Не понимаю, как ведущая не заорала в эфире...
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poll59
2017-03-04 02:32 pm (UTC)
что же тут непонятного
это тв царьград, там специально обученные и дрессированные ведущие служат
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ext_1716962
2017-03-04 01:42 pm (UTC)
Это божья роса...
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ext_1716962
2017-03-04 01:42 pm (UTC)
Когда ссышь им в глаза..
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colobus1
2017-03-04 01:42 pm (UTC)
Блондинка с ПГМ это феерично! Клинический идиотизм (Гашек "Похождения бравого солдата Швейка")
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zakrit_dver
2017-03-04 01:49 pm (UTC)
Это пять! :)))))))
(Reply) (Thread)
vmozgutuman
2017-03-04 01:52 pm (UTC)
Похоже земля таки налетела на мировую ось, и кто-то об нее шибко лбом ударился.
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aspasiaroma
2017-03-04 02:07 pm (UTC)
ЭТо кто такое придумал?
Про мироточиние бюста?
Смешно.
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dukerd
2017-03-04 04:33 pm (UTC)
няшмяш, голова-мякиш
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Эх, если бы.

vitjko
2017-03-04 02:10 pm (UTC)
В смысле, вот если бы все они там, включая ведущих, относились к таким посетителям, как к ебанутым. Если бы они хоть сами, вря, понимали, что врут. Глядишь, в какой-то момент самим бы стало тошно — и они подняли бы бунт…
Но чё ж тогда эта конкретная (пи-и-и-ип) начала ахать-охать, да подпевать выплеснутому бреду? Инструкция? Школа?
Или она сама такая же?
И все там — такие же?

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Re: Эх, если бы.

anonymus
2017-03-04 04:29 pm (UTC)
Просто представьте, что вы вдруг оказались персонажем на картине Босха. Ну какой тут бунт? Бежать или адаптироваться, все варианты.
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Элла Щукина
2017-03-04 02:11 pm (UTC)
В стране петухов из говна и "бессмертных полков" бюсты вполне могут мироточить. И это еще не конец. Устраивайтесь поудобнее у ваших телевизоров.

Edited at 2017-03-04 02:12 pm (UTC)
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cbapog
2017-03-04 04:21 pm (UTC)
хуйня, тут с понедельника начнут дальше ебать мозг зрителям Шурыгиной 4-5. Не пропустите) бгг
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boristumentcev
2017-03-04 02:11 pm (UTC)
Нынче утром прокуроры
Пили чай со вкусным тортом,
Ели бутербродики с икрой.
Этим скромным угощеньем
В празднество миротеченья,
Няша персонал кормила свой.

Ели, Няшу восхваляли.
- ну а кто не рад халяве?!
Поднимали тосты - пей до дна!
Повод веский очень даже!
- Мироточит нынче Няша.
- Значит, не беременна она!

Edited at 2017-03-04 02:12 pm (UTC)
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דניס בריזגונוב
2017-03-04 03:02 pm (UTC)

Пацталом 😂😂😂

Спасибо :)

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passer_by_plain
2017-03-04 02:19 pm (UTC)
А погнанные укропы няшу обратно без чека и оригинальной упаковки не берут. Да еще хихикают
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trueadviser
2017-03-04 02:30 pm (UTC)
Это происки барабашки
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0fis
2017-03-04 02:33 pm (UTC)
хороший вам подарочек подкинула эта идиотка. резвитесь, бесенята, имеете право.
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abpez
2017-03-04 02:41 pm (UTC)
Весна. У бюста случилась поллюция.

Edited at 2017-03-04 02:41 pm (UTC)
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scam02
2017-03-04 02:43 pm (UTC)
идиотка , что тут скажешь .
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