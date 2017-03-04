Но самое главное, это, конечно, лицо ведущей. Видимо, конец эфира, все идет хорошо, девушка счастлива и уже с облегчением представляет, как еще тридцать секунд, и все - камеры стоп, микрофоны снять, спасибо-до-свидания, было очень приятно, и вам, приходите еще. И все в порядке. И на ютуб тебя никто не выложит. И в лицо знать никто не будет. И пальцем тыкать в магазине не начнут. Можно и дальше работать на своем патриотическо-православном-империалистич еском канале и рубить баб

ло. Пронесло.

И тут...

- Вы знаете, сегодня утром...

Улыбка все еще сияет, опасность ситуации не осознается

- ...бюст Николая второго....

Улыбка каменеет, лицо становится деревянным, но еще держится

- ... который мы установили в сквере возле часовни...

Блять, нет, сука, заткнись нахуй, сорок секунд осталось, нет, нет, нет...

- ...мне звонят мои сотрудники...

Пожалуйста, пожалуйста, это не со мной, это просто такое кино, все будет нормально, нет-нет-нет

- ...замироточил...

Нет! Нет! Нет! Блядь! Нет!

- ... бюст!

БЛЯЯЯЯДДДЬЬЬЬ!!!! ССССУУУКККААААА!!!!

Доброе утро.

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89

Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.

В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.

Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.

Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692

Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.

Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.

Либо просто кинуть на телефон

МТС: +7 915 237 41 78.

Мегафон: +7 926 558 57 89

Спасибо