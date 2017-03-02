starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Пацан к успеху шел
starshinazapasa
March 2nd, 11:52




"Привет. Есть мнение, что ты очень вовремя уехал. Могло накрыть вот этой волной, которая со Световой и другими сейчас. Здесь до лета будет трясти. Если застрянешь на время в Европе, дела, скорее всего, не будет.

Привет. Путин устроил дикий разнос по поводу Световой. Чувак, санкционировавший этот обыск отстранен от работы и чуть ли не уволен. На твое счастье это тот же самый чувак, который против тебя ополчился и вел твою тему. Мой источник и раньше говорил, что кто-то конкретный из гб на тебя зуб точит, то есть не система в целом, а какой-то большой чин из конторы. Теперь он в полной жопе)



Привет. Уточнение. По разносу у Путина пока не подтверждено, а вот отстранение чувака, который вас вел - это точно"

Хе-хе.




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59 comments :
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thunderozzz
2017-03-02 10:57 am (UTC)
Этим кремленойдам вообще видимо делать нечего...
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SbstnPereira
2017-03-02 11:17 am (UTC)
тешить ЧСВ это очень важное и полезное дело!
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примазался к повестке по месту прописки

zavod007
2017-03-02 10:58 am (UTC)
но нет
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примазался к повестке по месту прописки

zavod007
2017-03-02 10:58 am (UTC)
но нет
(Reply) (Thread)
qwertyl1102
2017-03-02 11:02 am (UTC)
Денег нет, но вы держитесь! (Д.Медведев)
http://echo.msk.ru/blog/corruption/1937286-echo/
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nae_bother
2017-03-02 11:04 am (UTC)
береженого - Бог бережет, привет Остапу
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colobus1
2017-03-02 11:04 am (UTC)
Один поменяет другого, но система неизменна. По рассказам, Михал Иванович очень ругается, когда откаты превышают 50 процентов. Но тем не менее они продолжаются.
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Когда силовику делать нечего..

tellepuz
2017-03-02 11:11 am (UTC)
Когда силовику делать нечего, он ищет кого бы прессануть. В результате - либо награда, либо деньги. А редко бывает, что Михал Иваныч 3.14здюлей даст.

Edited at 2017-03-02 11:13 am (UTC)
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Re: Когда силовику делать нечего..

sadovnikmuller
2017-03-02 01:40 pm (UTC)
Что выгодней? получить бабла или люлей от самого МИ?
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fenidonas
2017-03-02 11:13 am (UTC)
К хуям такие новости. Свалил и хорошо. Заезжай если будет время.
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re_camcew
2017-03-02 11:14 am (UTC)
Это не жопа и даже не лёгкий поджопник.
Легкий поджопник этого когда этого мордатого другие мордатые бы скинули с моста на лёд Москвы реки, на месте расстрела Немцова(место то уже настрелянное).
К столетию так сказать.
Вот это акция и перформанс в одном флаконе почти как у Эндоргана.
А пока всё это вялое иододифицитное традиционное соплежуйство.
Вон у французов свои же полицейские по презику из кемперки лупят почём зря,
Люди знают толк в рекламных технологиях.
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pavgodl
2017-03-02 11:29 am (UTC)
Наваляли не за то, что куда-то там "ввалились", а за то, что наделали шуму. Правила ГБ: или дави втёмную, или грохни на мосту. Но и на мосту грохнули криво, и теперь не могут отмыться.
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sova1509
2017-03-02 11:43 am (UTC)
Аха... Путин устроил разнос... Аха... Кто б сомневался? "Царь-то у нас добрый! (Ну, т.е. "с человеческим лицом", но он ведь один! За всеми говнюками не уследит!)) Боярышник злой!"
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gray_bird
2017-03-02 11:51 am (UTC)

Если сейчас с самого верха проводят видимость демократизации и внедрения законности,  а отдельные исполнители на местах мешают - пусть пеняют на себя.
Тоже будут использованы под создание благостной картинки.

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drneubauer
2017-03-02 11:44 am (UTC)
Само Хуйло разнос сделало. Справедливое получается Хуйло то.
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micha1520
2017-03-02 12:23 pm (UTC)
И когда только Путин всеми световыми успевает заниматься....
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derik_536
2017-03-02 12:26 pm (UTC)
В чем проблема назвать конкретно фамилию мудака в погонах?
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okhtov
2017-03-02 12:45 pm (UTC)
мудак автор, фото в посте
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nschee
2017-03-02 12:31 pm (UTC)
О чем речь в посте?
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voda_bez_gaza
2017-03-02 12:39 pm (UTC)
О параноидальной шизофрении автора и отсутствии галоперидола в аптеках Чехии.
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kartoshkin_nos
2017-03-02 12:38 pm (UTC)
Неуловимый Джо ушел от очередной погони
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jack8merkin
2017-03-02 12:43 pm (UTC)
1. Сочинить про преследования себя любимого.
2. Свалить на время за границу.
3. Сочинить про прекращение преследований себя любимого.
4. Вернуться в лучах славы.
5. Profit!!!
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lkrmn
2017-03-02 12:46 pm (UTC)
"Мой источник и раньше говорил, что кто-то конкретный из гб на тебя зуб точит, то есть не система в целом, а какой-то большой чин из конторы."
ну да, ну да
верь и дальше своему источнику, которого имеет другой источник))
а прав он в том, что не какая-то система в целом
потому что народ российский стал твоим врагом
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melius2
2017-03-02 01:00 pm (UTC)
Кучка педиков уже называет себя народом?

Пидоры это не национальность чувачок.Не льсти себе.
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dreamcatcher_ru
2017-03-02 12:58 pm (UTC)
Ты прям весь такой неуловимый Джо. Кому ты нафиг нужен днище ?
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melius2
2017-03-02 12:59 pm (UTC)
Думаю среди мразей в погонах ещё много таких же.Да и разнос ведь не за беззаконие а за то что спалился тот фуражконосец.

Найдут того кто будет втихую делать.
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voda_bez_gaza
2017-03-02 01:44 pm (UTC)
Ты не умеешь думать.
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slonsilver
2017-03-02 01:11 pm (UTC)
Не так давно один известный блоггер Puerrtto тоже думал, что он самый умный и всех надурил - и от дедушки ушел, и от бабушки ушел.
Но старая лиса его ам!! и поймала. И волку выдала.
Не помогли ни бабушка, ни дедушка.

Продолжайте показывать факи.
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in fiocci
2017-03-02 01:21 pm (UTC)
скандалы интриги расследования
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critical_errorr
2017-03-02 01:22 pm (UTC)
Путин там может разносить кого угодно, но похоже, не сильно он процесс контролирует... )
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brave_friar
2017-03-02 01:29 pm (UTC)
Знаете что, Аркадий, правда ли что "Путин устроил дикий разнос" или брехня, но лучше Вам пока побыть вдалеке от России, не зря же говорят, что "береженого бог бережет". А пройдет время и станет ясно, перестраховка это была или реально Вы сработали на упреждение и, в обоих случаях, нет ничего плохого в том, что уехали, воспользовались правом на свободу перемещения - может свободу (а то и жизнь) спасли, а может просто мир посмотрели...
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Andrey Pizhamov
2017-03-02 02:11 pm (UTC)
Что это было? Реклама порошка от слонов? :-)
Береженого Бог бережет...
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wendi_fog
2017-03-02 01:33 pm (UTC)
хорошо что эта крыса аркашка свалила сосать у чехопидоров)
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