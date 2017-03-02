Пацан к успеху шел

"Привет. Есть мнение, что ты очень вовремя уехал. Могло накрыть вот этой волной, которая со Световой и другими сейчас. Здесь до лета будет трясти. Если застрянешь на время в Европе, дела, скорее всего, не будет.
Привет. Путин устроил дикий разнос по поводу Световой. Чувак, санкционировавший этот обыск отстранен от работы и чуть ли не уволен. На твое счастье это тот же самый чувак, который против тебя ополчился и вел твою тему. Мой источник и раньше говорил, что кто-то конкретный из гб на тебя зуб точит, то есть не система в целом, а какой-то большой чин из конторы. Теперь он в полной жопе)
Привет. Уточнение. По разносу у Путина пока не подтверждено, а вот отстранение чувака, который вас вел - это точно"
Хе-хе.
примазался к повестке по месту прописки
примазался к повестке по месту прописки
http://echo.msk.ru/blog/corruption/1937
Когда силовику делать нечего..
Edited at 2017-03-02 11:13 am (UTC)
Re: Когда силовику делать нечего..
Легкий поджопник этого когда этого мордатого другие мордатые бы скинули с моста на лёд Москвы реки, на месте расстрела Немцова(место то уже настрелянное).
К столетию так сказать.
Вот это акция и перформанс в одном флаконе почти как у Эндоргана.
А пока всё это вялое иододифицитное традиционное соплежуйство.
Вон у французов свои же полицейские по презику из кемперки лупят почём зря,
Люди знают толк в рекламных технологиях.
Если сейчас с самого верха проводят видимость демократизации и внедрения законности, а отдельные исполнители на местах мешают - пусть пеняют на себя.
Тоже будут использованы под создание благостной картинки.
2. Свалить на время за границу.
3. Сочинить про прекращение преследований себя любимого.
4. Вернуться в лучах славы.
5. Profit!!!
ну да, ну да
верь и дальше своему источнику, которого имеет другой источник))
а прав он в том, что не какая-то система в целом
потому что народ российский стал твоим врагом
Пидоры это не национальность чувачок.Не льсти себе.
Найдут того кто будет втихую делать.
Но старая лиса его ам!! и поймала. И волку выдала.
Не помогли ни бабушка, ни дедушка.
Продолжайте показывать факи.
Береженого Бог бережет...