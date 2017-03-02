Пацан к успеху шел







"Привет. Есть мнение, что ты очень вовремя уехал. Могло накрыть вот этой волной, которая со Световой и другими сейчас. Здесь до лета будет трясти. Если застрянешь на время в Европе, дела, скорее всего, не будет.

Привет. Путин устроил дикий разнос по поводу Световой. Чувак, санкционировавший этот обыск отстранен от работы и чуть ли не уволен. На твое счастье это тот же самый чувак, который против тебя ополчился и вел твою тему. Мой источник и раньше говорил, что кто-то конкретный из гб на тебя зуб точит, то есть не система в целом, а какой-то большой чин из конторы. Теперь он в полной жопе)



Привет. Уточнение. По разносу у Путина пока не подтверждено, а вот отстранение чувака, который вас вел - это точно"

Хе-хе.