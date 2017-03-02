PhD по молекулярной генетике сейчас в ларьке тачает ключи.
Я когда в отрочестве читал Ремарка - я ж его просто читал. Я ж нифига не хотел в нем жить. Тени в раю, плин.
А-ха-ха, что ты делаешь, прекрати.
Пойду в швейцары что ли...
Скажу, что я князь.
Доброе утро.
Законный приговор.
Я когда-то слышал от одного немца: Ну не могут же ПОЛИЦИЯ и СУД (!) (с придыхнием) так врать....
Edited at 2017-03-02 10:15 am (UTC)
Это еще хорошо, что профессору дали возможность легально клепать ключи.
Я о таком только мечтаю.
Так что, все относительно.
- Аркадий, кто там стучится?
А ты ему:
- Какие-то пидарасы, сэр!
Неловко получится.
Надыть ехать в польшу сортиры мыть. По сравнению с черпанием нефти, нексолько лучшэе.
Ящетаю.
Хотя очень хочецца что б диктатопы сдохли а их шестерки стали народом. Люстрация" в простонородье называется.
К счастью в кратчайшие сроки после эвакуации все изменилось - через полгода вышел на тот же уровень зарплат с одной работы по 8 часов в день, что ранее в России за 14, через полтора - до в несколько раз большего.
Рекомендую :).
Если да - "за что боролся - на то и напоролся"©
Смеялся :)
Edited at 2017-03-02 12:17 pm (UTC)
Каждый русский должен быть в любой момент готов в эмиграции начинать все в нуля.
Я вот с 17 лет готова (с 1 курса исторического ВУЗа).
А кто не готов - тот просто не знает истории своей страны , ну и сам дурак тогда, как водится.
Сочувствую, всем героям сочувствую. Особенно гражданке США, мужа которой давят в России, но которая не готова забрать его в США.
Унылость и безнадега...а всего то прошло времени, пара недель...что дальше то будет?
Работу ищи.
Присмотрись к попрошайкам, что на улице Праги деньги стоя на коленях кляньчат. Найди старшего, поговори с ним, может и тебе место выделят. Ты похож на них внешне.
Собаку укради, и стой вместе с ней, за собак больше дают.
Думай короче, вариантов много.
Ногу покалеченную в российских застенках можешь использовать.
Удачи!
что он делал когда с женой оказался на Западе.
и что он сказал жене когда она предложила не идти.