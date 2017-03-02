starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Тени в раю
starshinazapasa
March 2nd, 10:16
Сидели вчера интересной компанией. Профессор, PhD по молекулярной генетике, который успел сбежать из Стамбула после эрдогановского переворота последним, за полчаса до того, как Турция закрыли выезд всем ученым. После паспортного контроля и перед посадкой в самолет ждал, что возьмут. Его жена, биолог. Бежала вместе с ним. Гриша Пасько, отсидевший четыре года и которого тоже усиленно выдавливают из страны провокациями и нападениями. Остап, перебивающийся фрилансом. Гражданка США, которую выперли из России и мужа которой сейчас там давят. Я, не пришей кобыле хвост.
PhD по молекулярной генетике сейчас в ларьке тачает ключи.


Я когда в отрочестве читал Ремарка - я ж его просто читал. Я ж нифига не хотел в нем жить. Тени в раю, плин.
А-ха-ха, что ты делаешь, прекрати.
Пойду в швейцары что ли...
Скажу, что я князь.
Доброе утро.



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51 comments :
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tyx
2017-03-02 09:21 am (UTC)
То самое чувство, когда ты сам PhD по молекулярно-генетической зоологии и грустно думаешь, что возможно тоже будешь точить ключи.
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africarsa
2017-03-02 11:23 am (UTC)
Шо там в малекулах разбиратцо. Круглые они, а толку ноль.
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boristumentcev
2017-03-02 09:21 am (UTC)
"Похождения Невзорова или ибикус"
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boristumentcev
2017-03-02 09:23 am (UTC)
"Россия место гиблое, так указывал ему здравый смысл. Всю ее разграбят и растащат до нитки... Нужно торопиться рвануть и свой кусок..."
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Евгений Мелик
2017-03-02 09:35 am (UTC)
22 октября 2009 года Европейский суд по правам человека 6 голосами против 1 отклонил жалобу на нарушение статей 7 («Наказание исключительно на основании закона») и 10 («Свобода выражения мнения») Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод против властей России, поданную Григорием Пасько.[5][6] ЕСПЧ посчитал законным приговор российского суда, приговорившего Пасько за шпионаж, и не усмотрел нарушения его прав в ходе судебного процесса.[7]

Законный приговор.
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pavgodl
2017-03-02 10:13 am (UTC)
Тех, в 1930-е тоже законно стреляли. Не шутка - аргентинский шпион, лично подсыпал толчёное стекло в буксы и травил колодцы ...
Я когда-то слышал от одного немца: Ну не могут же ПОЛИЦИЯ и СУД (!) (с придыхнием) так врать....

Edited at 2017-03-02 10:15 am (UTC)
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jonathan_simba
2017-03-02 09:37 am (UTC)
Мы вот тоже с побратимами не думали, что прийдётся "отвечать за базар", выполняя воинскую Присягу непосредственно на войне (удостоившись "высочайшей чести, о которой мужчина может только мечтать, — возможности заслонить своим телом любимый дом от того опустошения, которое приносит война", о которой писал Хайнлайн в "Звёздном десанте"). Но человек предполагает, а Всевышний располагает...
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zema52
2017-03-02 09:38 am (UTC)

Это еще хорошо, что профессору дали возможность легально клепать ключи.
Я о таком только мечтаю.
Так что, все относительно.

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rivvv
2017-03-02 09:51 am (UTC)
Возьмут в швейцары-то? Там ведь со стажем требуются, с опытом работы... Тебе лорд:
- Аркадий, кто там стучится?
А ты ему:
- Какие-то пидарасы, сэр!
Неловко получится.
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macarow
2017-03-02 10:06 am (UTC)
Сейчас тролли растащут пост повсюду, кусками или с соответствующей подачей, ведь тут такая лакомая картинка: профессора, приехав в Европу, могут устроиться только точильщиками ключей. Европа загнивает, живите в России и не рыпайтесь, чтобы не было ещё хуже.
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drug99
2017-03-02 10:10 am (UTC)

Надыть ехать в польшу сортиры мыть. По сравнению с черпанием нефти, нексолько лучшэе.
Ящетаю.
Хотя очень хочецца что б диктатопы сдохли а их шестерки стали народом. Люстрация" в простонородье называется.

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pavgodl
2017-03-02 10:19 am (UTC)
Помню, как ватники грозились, что Польша на коленях приползёт назад. Отталкивая Балтию, которая уже давно о том же просит...
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superherr
2017-03-02 10:19 am (UTC)
Все равно эту страну не победить.
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pavgodl
2017-03-02 10:21 am (UTC)
Точно, как тот неуловимый Джо - и на хер никому не нужна...
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black_browning
2017-03-02 10:29 am (UTC)
рожей не вышел
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average_russian
2017-03-02 10:31 am (UTC)
статный. возьмут ))
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sveshinieks
2017-03-02 11:28 am (UTC)
Помню, как родители моей жены, сотрудники института ядерной энергетики, кандидаты технических наук, подрабатывали в начали 90-х челноками. Возили в Россию лифчики "Милавицы".
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penetrat0r
2017-03-02 02:00 pm (UTC)
Я тоже, будучи аспирантом в Рассеюшке 90х чем только для прокорма семьи не подрабатывал... на 3-4 работах часов по 12-14 в день, включая выходные.
К счастью в кратчайшие сроки после эвакуации все изменилось - через полгода вышел на тот же уровень зарплат с одной работы по 8 часов в день, что ранее в России за 14, через полтора - до в несколько раз большего.
Рекомендую :).
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vehf263
2017-03-02 11:55 am (UTC)
Я вот не помню, кто-то из пост-совковых диссидентов рассказывал, что мог свалить то ли в Австралию, то ли в Новую Зеландию, причем с той стороны ему обещали поддержку и помошь в трудоустройстве. Не вы ли были?

Если да - "за что боролся - на то и напоролся"©
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Смеялся :)

Гайдар Чубайсович
2017-03-02 12:16 pm (UTC)
Ничто так не прочищает мозги, как погружение в реальность бытия. Левачьё полагают, что им все должны за то, что они боролись с кровавыми режимами и поэтому их должны встречать у трапа с оркестром и мешком денег, а так же ключами от квартиры-машины и предложением о любой работе на ваш изысканный вкус? Вам никто и ничего не должен. Вы на самом дне, вы выбрали свой путь сами. Добро пожаловать в реальность. Тачать ключи, мыть горшки и полы, работать на стройке. И персонально для Бабченко-учи язык и осваивай самую полезную рабочую специальность в эмиграции - водопроводчика. Тяжело , но очень хорошо оплачивается и главное-ты будешь приносить реальную пользу людям, а не распространять ублюдочную левацкую пропаганду.

Edited at 2017-03-02 12:17 pm (UTC)
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aurora_hws
2017-03-02 12:20 pm (UTC)
Пустое это, граф.
Каждый русский должен быть в любой момент готов в эмиграции начинать все в нуля.
Я вот с 17 лет готова (с 1 курса исторического ВУЗа).
А кто не готов - тот просто не знает истории своей страны , ну и сам дурак тогда, как водится.
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penetrat0r
2017-03-02 02:01 pm (UTC)
Лучше не готовиться с 17 лет, а начать 17 лет назад. Или хотя бы сегодня.
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jack8merkin
2017-03-02 12:38 pm (UTC)
Эрдогановский переворот - это когда Эрдоган не дал кучке непонятно кого скинуть избранного президента?

Сочувствую, всем героям сочувствую. Особенно гражданке США, мужа которой давят в России, но которая не готова забрать его в США.
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мит кит
2017-03-02 12:59 pm (UTC)
Сборище изгоев какое то.
Унылость и безнадега...а всего то прошло времени, пара недель...что дальше то будет?
Работу ищи.
Присмотрись к попрошайкам, что на улице Праги деньги стоя на коленях кляньчат. Найди старшего, поговори с ним, может и тебе место выделят. Ты похож на них внешне.
Собаку укради, и стой вместе с ней, за собак больше дают.
Думай короче, вариантов много.
Ногу покалеченную в российских застенках можешь использовать.
Удачи!
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d_nation
2017-03-02 02:04 pm (UTC)
советую прочитать Растраповича на эту тему.

что он делал когда с женой оказался на Западе.

и что он сказал жене когда она предложила не идти.
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shaatom
2017-03-02 02:10 pm (UTC)
Будешь теперь полковником?
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