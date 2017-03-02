Сидели вчера интересной компанией. Профессор, PhD по молекулярной генетике, который успел сбежать из Стамбула после эрдогановского переворота последним, за полчаса до того, как Турция закрыли выезд всем ученым. После паспортного контроля и перед посадкой в самолет ждал, что возьмут. Его жена, биолог. Бежала вместе с ним. Гриша Пасько, отсидевший четыре года и которого тоже усиленно выдавливают из страны провокациями и нападениями. Остап, перебивающийся фрилансом. Гражданка США, которую

выперли из России и мужа которой сейчас там давят. Я, не пришей кобыле хвост.

PhD по молекулярной генетике сейчас в ларьке тачает ключи.

Я когда в отрочестве читал Ремарка - я ж его просто читал. Я ж нифига не хотел в нем жить. Тени в раю, плин.

А-ха-ха, что ты делаешь, прекрати.

Пойду в швейцары что ли...

Доброе утро.

Скажу, что я князь.