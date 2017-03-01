starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
starshinazapasa
March 1st, 11:20

Ну и таки да. Такие тексты опять пошли, что я не могу заставить себя зарабатывать на них. Однако жрать по-прежнему что-то надо. За эти два месяца мы много смеялись, много думали, много шутили и много от чего офигивали. Если мои тексты дали Вам возможность засмеяться, загрустить, почувствовать жизнь, что-то оценить по-новому, подтолкнули к принятию каких-то решений или просто заставили задуматься - а это, как по мне, самое главное - то, как обычно



В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо



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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
33 comments :
( 33 comments Leave a comment )
  • 1
thunderozzz
2017-03-01 10:33 am (UTC)
Чо та на сберовскую карту не получилось...
Заблокироали тебе ее что ли уже?
(Reply) (Thread)
boristumentcev
2017-03-01 11:04 am (UTC)
Сбербанк - это вообще не банк а ещё одна фискальная спецслужба.
(Reply) (Parent) (Thread)
Papaver Somniferum
2017-03-01 12:18 pm (UTC)
Борис, а вам не страшно, что за вами ночью может приехать тонированная черная "Волга"? Вы, как никак, не последний человек в деле борьбы с режимом. Хотя и фамилию "Путин" в своих виршах весьма предусмотрительно маскируете.
(Reply) (Parent) (Thread)
boristumentcev
2017-03-01 01:41 pm (UTC)
В тюрьме тоже люди живут.
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livejournal
2017-03-01 11:30 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-03-01 11:30 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
alicecoo
2017-03-01 11:48 am (UTC)
вы сначала разбаньте людей несогласных с вашим мнением. а потом просите денег! демократический и независимый журналист вы наш!

Edited at 2017-03-01 11:49 am (UTC)
(Reply) (Thread)
cherny_enot
2017-03-01 12:04 pm (UTC)
деньги не пахнут ))
(Reply) (Parent) (Thread)

есть такая профессия

alicecoo
2017-03-01 12:18 pm (UTC)
- демократические ценности защищать. все эти долбоёбы, митричи и иже с ними, кричат на всех углах о свободе слова и плюрализме(я правильно написал?) мнений, при этом считают себя истиной в последней инстанции и безжалостно баннят комментаторов своими аргументами ставящих их на место.
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taiwan4ik
2017-03-01 11:54 am (UTC)
А вариант "пойти работать" рассматривали?
(Reply) (Thread)
jonatred
2017-03-01 12:28 pm (UTC)
Видимо ответ - "пробовал, не понравилось." =)
(Reply) (Parent) (Thread)
ne_manya
2017-03-01 03:04 pm (UTC)
Или не умеет.
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katin_andrey
2017-03-01 01:48 pm (UTC)
Пусть Путин работает, мы не на галерох.
(Reply) (Parent) (Thread)
George Sa
2017-03-01 11:59 am (UTC)
а похему же лиеберальная тусовка не помогает? стыдно клянчить отцу русской демократии. С педофилом адагамовым придумаете что-нибудь ;)
(Reply) (Thread)
мит кит
2017-03-01 12:12 pm (UTC)
Без денег уезжать нельзя было.
Надо было хотя бы банкомат ломануть какой на районе, в ночь перед отлетом. Хватило бы на полгода жизни в Праге.
А так...
Уже ваши тексты короче списка реквизитов для получения денег за них.
Неа, не прокатит...
(Reply) (Thread)
exinaceja
2017-03-01 12:13 pm (UTC)
Не стыдно клянчить?Может пора самому заработать?
(Reply) (Thread)
Papaver Somniferum
2017-03-01 12:16 pm (UTC)
Аркадий, скажи, пожалуйста: ты что-нибудь умеешь делать, кроме как тексты писать?
Тебя не напрягает осознание того факта, что ты в своем возрасте не способен заработать себе на "жрать по-прежнему что-то надо"? Внутренний голос не нашептывает тебе, что со всем твоим жизненным опытом попрошайничать - "заподло"? Хотя ты и смог за годы убедить себя в том, что это не попрошайничество, чтобы этот конфликт не терзал твою психику. Но все равно, мысль о том, что благодарность и вознаграждение не принято выпрашивать у окружающих, нет нет, да прорывается.
Когда ты смотришь на своих ровесников, добившихся в жизни куда большего, как на ниве борьбы с режимом, так и на ниве личного достатка, тебе не становится досадно?
Спасибо.
(Reply) (Thread)
salamafiko
2017-03-01 02:36 pm (UTC)

а я вот "в контактике" за людей не считаю

(Reply) (Parent) (Thread)
mr_gamma
2017-03-01 12:21 pm (UTC)
Аркадий, а заведите-ка Вы себе учетку на PayPal. Ей-богу проще станет: для меня ни один из предлагаемых способов не доступен.
(Reply) (Thread)
oryzh
2017-03-01 12:28 pm (UTC)
100% правильное предложение.
(Reply) (Parent) (Thread)
dinamotor
2017-03-01 12:36 pm (UTC)
Аркадий, добавьте пожалуйста биткойн-кошелек. Для коллекции.
Спасибо.
(Reply) (Thread)

справедливости ради.

shlakoblock
2017-03-01 12:50 pm (UTC)
Так-то, ты, конечно, мудак и долбоёб, но что они тебе тут предъявляют -- несправедливо.
Они -- бляди.
Не переживай об этом.
Ты ебанашка не потому что просишь денег..это нормально.
Ненормально что ты ебень.
(Reply) (Thread)
old_orthodox
2017-03-01 01:15 pm (UTC)
Чудо прощения.
Про прощённое воскресенье.
Что оно для меня значит. Это один из замечательных христианских праздников с глубоким смыслом. Немного уйду в сторону. Знаете, что является главной проблемой, для пилотируемого полёта на Марс? Не сложность построить корабль, и даже не космическая радиация. Самая главная проблема - это как космонавты проживут вместе 500 дней полёта. Как они в маленьком пространстве не перегрызутся и не переругаются друг с другом.

И это не пустые страхи. В 1968 году в СССР проводили экстремальный эксперимент по оценке возможности обитаемости в гермообъекте. В течении года трое тщательно отобранных, здоровых и психологически устойчивых испытателя жили в помещении имитирующем корабль для полёта на Марс. Это были специально подготовленные люди- врач, биолог, инженер.

Какой был результат эксперимента? Отчеты психологов, основанные на наблюдениях над испытателями, свидетельствовали: «Между испытателями бывали периоды сложных отношений, иногда мелкие конфликты. Причем они возникали по самому ничтожному поводу. Таким поводом, например, могли быть бытовые мелочи. Бывало, что периоды неприязни друг к другу доходили порой до «слепой ненависти» и «физического отвращения»

Были потом и другие подобные эксперименты и все они констатировали одно - все люди склонны к серьёзным конфликтам при совместном проживании. Ну а мы, наши маленькие дома, квартиры - ещё меньше чем прототипы космических кораблей. Люди также живут скученно и вынуждены постоянно быть друг с другом. Ссоры и конфликты в жизни неизбежны. Избежать их смог только Робинзон Крузо, да и то пока на необитаемый остров не попали другие люди.

Так как нам жить вместе? Бог говорит - нужно мирится. А чтобы мирится нужно прощать людей и, чтобы они прощали тебя, необходимо и у них просить прощение. Просить прощения всегда, даже если тебе кажется, что ты во всём прав. Не держать злобу внутри себя, а растоптать её словами -" прости меня".

Как сказано в книге Сираха - " Его обидели , а он сам прощение просит." Если хочешь проверить правильность утверждения - поставь в крайние условия. Представьте мир, где никто никогда не прощает друг друга, и после малейшей ссоры люди превращаются в смертельных врагов. Вы бы хотели жить там, где все ненавидят всех?

Понятно сложно простить убийцу, педофила и тому подобных. Но уж бытовые разногласия можно всегда простить. Можно простить и грубияна, и изменника и бомжа укравшего ваш велосипед. Всё это мелочи жизни и они ничего не значат. Прощайте, просите прощения и Бог вас не осудит.
Прости меня Господи за всё...
***
Все верят, что там что-то есть. А я уже не верю, а знаю, что Бог есть - и христианское служение цель моей жизни. Раньше, как и многие, трудился рабочим на заводах, вредных производствах. Но, начал бедственно хронически болеть и сейчас посвятил всю свою жизнь Господу, молитвам, православному христианскому служению. Нахожусь по болезням в нищете, не на что купить продукты и лекарства. Иногда, в дырявых ботинках шлёпаю по лужам. Из доброты, мне отдали старенький компьютер, помогли с интернетом и всё о Боге и христианской жизни пишу в моём блоге
http:// kishertskiy.blogspot. ru/ (убрать 2 пробела в ссылке)

Прошу помочь, спасительная поддержка очень нужна. Бывает до слёз обидно, что можно подлечится - но на это нет денег. Временно, я не делаю сбор по болезни - поэтому сейчас вся помощь - как автору блога в его поддержку. Пожалуйста, пожертвуйте - 1000...300 рублей, сколько по доброте сможете - Добро всегда возвращается. Буду рад помолится за вас в храме.
Яндекс кошелёк 410012407849065 или на мегафон 8922 34 75 085 - не проходите мимо, кто-то другой не поможет, все так думают. Живу по монашески скромно, трезвенно, некурящий и - всё трачу только на простые продукты, лекарства и жильё. С верой в Христа в душе, мне ничего больше и не надо. Говорю Господу в молитвах - СПАСИБО - за добрых, верующих, таких замечательных людей.
Дай вам Господь всего наилучшего. А лучшее, это всегда здоровье вам, деткам и близким.
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zema52
2017-03-01 01:16 pm (UTC)

В Европе один день работы, даже низкой квалификации, может принести больше денег, чем неделя писания текстов.
Меня, конечно, меньше народу читает, но ни разу не просил и, надеюсь, никогда не буду.

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genrih_25
2017-03-01 01:45 pm (UTC)

100 евро за 8-ми часовой рабочий день ? Как мечтали больщевики еще в 17-ом году ?!

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zema52
2017-03-01 01:55 pm (UTC)
У меня летом бывало в день 16 часов за 20 евро в час.
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Чиста напомнить о родине.

boristumentcev
2017-03-01 01:45 pm (UTC)
"семь невест полковника Путина"... И один жених.




(Reply) (Thread)
salamafiko
2017-03-01 02:38 pm (UTC)
пидару невесты не нужны, побольше женихов молоденьких :-)))
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не...

kasyankv
2017-03-01 02:03 pm (UTC)
не заставили
(Reply) (Thread)
dr_galstuk
2017-03-01 03:54 pm (UTC)

Может Вам пора поменять сферу деятельности, раз не получается быть журналистом? Попрашайкой быть как то не очень(

(Reply) (Thread)
Impenetrabl Impenetrabl
2017-03-01 04:18 pm (UTC)
чёт тоже захотелось реквизиты оставить.
может какой-нибудь долбоёб тоже пришлёт
(Reply) (Thread)
nemesid
2017-03-01 05:02 pm (UTC)
Аркадий а email в Чехии к банковскому аккаунту нельзя привязать?
В Канаде все переводы давно по email, можно отправить деньги не вылезая из кровати.
(Reply) (Thread)
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