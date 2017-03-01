Журналистика без посредников

Ну и таки да. Такие тексты опять пошли, что я не могу заставить себя зарабатывать на них. Однако жрать по-прежнему что-то надо. За эти два месяца мы много смеялись, много думали, много шутили и много от чего офигивали. Если мои тексты дали Вам возможность засмеяться, загрустить, почувствовать жизнь, что-то оценить по-новому, подтолкнули к принятию каких-то решений или просто заставили задуматься - а это, как по мне, самое главное - то, как обычно



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