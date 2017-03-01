Журналистика без посредников

Ну и таки да. Такие тексты опять пошли, что я не могу заставить себя зарабатывать на них. Однако жрать по-прежнему что-то надо. За эти два месяца мы много смеялись, много думали, много шутили и много от чего офигивали. Если мои тексты дали Вам возможность засмеяться, загрустить, почувствовать жизнь, что-то оценить по-новому, подтолкнули к принятию каких-то решений или просто заставили задуматься - а это, как по мне, самое главное - то, как обычно
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Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Заблокироали тебе ее что ли уже?
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Edited at 2017-03-01 11:49 am (UTC)
есть такая профессия
Надо было хотя бы банкомат ломануть какой на районе, в ночь перед отлетом. Хватило бы на полгода жизни в Праге.
А так...
Уже ваши тексты короче списка реквизитов для получения денег за них.
Неа, не прокатит...
Тебя не напрягает осознание того факта, что ты в своем возрасте не способен заработать себе на "жрать по-прежнему что-то надо"? Внутренний голос не нашептывает тебе, что со всем твоим жизненным опытом попрошайничать - "заподло"? Хотя ты и смог за годы убедить себя в том, что это не попрошайничество, чтобы этот конфликт не терзал твою психику. Но все равно, мысль о том, что благодарность и вознаграждение не принято выпрашивать у окружающих, нет нет, да прорывается.
Когда ты смотришь на своих ровесников, добившихся в жизни куда большего, как на ниве борьбы с режимом, так и на ниве личного достатка, тебе не становится досадно?
Спасибо.
а я вот "в контактике" за людей не считаю
Спасибо.
справедливости ради.
Они -- бляди.
Не переживай об этом.
Ты ебанашка не потому что просишь денег..это нормально.
Ненормально что ты ебень.
Про прощённое воскресенье.
Что оно для меня значит. Это один из замечательных христианских праздников с глубоким смыслом. Немного уйду в сторону. Знаете, что является главной проблемой, для пилотируемого полёта на Марс? Не сложность построить корабль, и даже не космическая радиация. Самая главная проблема - это как космонавты проживут вместе 500 дней полёта. Как они в маленьком пространстве не перегрызутся и не переругаются друг с другом.
И это не пустые страхи. В 1968 году в СССР проводили экстремальный эксперимент по оценке возможности обитаемости в гермообъекте. В течении года трое тщательно отобранных, здоровых и психологически устойчивых испытателя жили в помещении имитирующем корабль для полёта на Марс. Это были специально подготовленные люди- врач, биолог, инженер.
Какой был результат эксперимента? Отчеты психологов, основанные на наблюдениях над испытателями, свидетельствовали: «Между испытателями бывали периоды сложных отношений, иногда мелкие конфликты. Причем они возникали по самому ничтожному поводу. Таким поводом, например, могли быть бытовые мелочи. Бывало, что периоды неприязни друг к другу доходили порой до «слепой ненависти» и «физического отвращения»
Были потом и другие подобные эксперименты и все они констатировали одно - все люди склонны к серьёзным конфликтам при совместном проживании. Ну а мы, наши маленькие дома, квартиры - ещё меньше чем прототипы космических кораблей. Люди также живут скученно и вынуждены постоянно быть друг с другом. Ссоры и конфликты в жизни неизбежны. Избежать их смог только Робинзон Крузо, да и то пока на необитаемый остров не попали другие люди.
Так как нам жить вместе? Бог говорит - нужно мирится. А чтобы мирится нужно прощать людей и, чтобы они прощали тебя, необходимо и у них просить прощение. Просить прощения всегда, даже если тебе кажется, что ты во всём прав. Не держать злобу внутри себя, а растоптать её словами -" прости меня".
Как сказано в книге Сираха - " Его обидели , а он сам прощение просит." Если хочешь проверить правильность утверждения - поставь в крайние условия. Представьте мир, где никто никогда не прощает друг друга, и после малейшей ссоры люди превращаются в смертельных врагов. Вы бы хотели жить там, где все ненавидят всех?
Понятно сложно простить убийцу, педофила и тому подобных. Но уж бытовые разногласия можно всегда простить. Можно простить и грубияна, и изменника и бомжа укравшего ваш велосипед. Всё это мелочи жизни и они ничего не значат. Прощайте, просите прощения и Бог вас не осудит.
Прости меня Господи за всё...
***
Все верят, что там что-то есть. А я уже не верю, а знаю, что Бог есть - и христианское служение цель моей жизни. Раньше, как и многие, трудился рабочим на заводах, вредных производствах. Но, начал бедственно хронически болеть и сейчас посвятил всю свою жизнь Господу, молитвам, православному христианскому служению. Нахожусь по болезням в нищете, не на что купить продукты и лекарства. Иногда, в дырявых ботинках шлёпаю по лужам. Из доброты, мне отдали старенький компьютер, помогли с интернетом и всё о Боге и христианской жизни пишу в моём блоге
http:// kishertskiy.blogspot. ru/ (убрать 2 пробела в ссылке)
Прошу помочь, спасительная поддержка очень нужна. Бывает до слёз обидно, что можно подлечится - но на это нет денег. Временно, я не делаю сбор по болезни - поэтому сейчас вся помощь - как автору блога в его поддержку. Пожалуйста, пожертвуйте - 1000...300 рублей, сколько по доброте сможете - Добро всегда возвращается. Буду рад помолится за вас в храме.
Яндекс кошелёк 410012407849065 или на мегафон 8922 34 75 085 - не проходите мимо, кто-то другой не поможет, все так думают. Живу по монашески скромно, трезвенно, некурящий и - всё трачу только на простые продукты, лекарства и жильё. С верой в Христа в душе, мне ничего больше и не надо. Говорю Господу в молитвах - СПАСИБО - за добрых, верующих, таких замечательных людей.
Дай вам Господь всего наилучшего. А лучшее, это всегда здоровье вам, деткам и близким.
В Европе один день работы, даже низкой квалификации, может принести больше денег, чем неделя писания текстов.
Меня, конечно, меньше народу читает, но ни разу не просил и, надеюсь, никогда не буду.
100 евро за 8-ми часовой рабочий день ? Как мечтали больщевики еще в 17-ом году ?!
Чиста напомнить о родине.
не...
Может Вам пора поменять сферу деятельности, раз не получается быть журналистом? Попрашайкой быть как то не очень(
может какой-нибудь долбоёб тоже пришлёт
В Канаде все переводы давно по email, можно отправить деньги не вылезая из кровати.