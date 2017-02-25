starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Низкопоклонства псто
starshinazapasa
February 25th, 13:17
Заграница имеет одно отвратительное свойство. Всего через несколько дней нахождения здесь, просто напросто перестаешь понимать - а нахуй возвращаться? Ну, в самом деле. Зачем возвращаться в некое скопление, состоящее из крашенных бордюров, зелено-желтых заборов, дичайших понатыканных на каждый метр депрессивных многоэтажек, рамок на каждом входе-выходе, ментов, охранников, заборов, шлагбаумов, какого-то совершенно несъедобного дерьма под названием "продукты" по безумным ценам, дорожных знаков ровно посередине тротуара через каждый метр, пробок, собачьего говна, человечьего мусора, коричневых подъездов, агрессии, хамства и беспредела.
Не, ну правда. Хотите узнать как выглядит настоящий город, друзья мои, приезжайте в любое место в мире. Хоть в ту же Прагу. А то, что вы там сваяли - это не город. Это какой-то совершенно психиатрический пиздец. Ну, честно, красить камни в зелено-желтый цвет может додуматься только человек, страдающий нарушениями мозговой деятельности. Нахуй вы дорожные знаки посередине тротуара ставите? Кто вам сказал, что подъезд до половины должен быть криво выкрашен поносным цветом? Вы ж просто ебанутые, друзья мои.


И вот как с этой проклятой заграничной нормальностью бороться, черт его знает.
Покусать их всех здесь что ли...
Доброе утро.
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
55 comments :
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dynamo
2017-02-25 12:20 pm (UTC)
Понастроили козлы всякие, нормальным людям жить негде.
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max_andriyahov
2017-02-25 12:22 pm (UTC)
Это специально. Чтоб когда атомный взрыв - нам ничего не жалко. И хрен нас шантажировать. А их - запросто.
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malpa
2017-02-25 12:22 pm (UTC)
Не надо - ни возвращаться, ни кусать.
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levtsn
2017-02-25 12:25 pm (UTC)

Можешь там — прекрасно.

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gray_bird
2017-02-25 12:25 pm (UTC)

Ничего-ничего,  вот через годик обуяет тебя ностальгия по милым чудачествам родины,  вот тогда то возрыдаешь в горести "и на что я тебя променял! ? ",  Да поздно будет!

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katin_andrey
2017-02-25 12:30 pm (UTC)
Это твоя родина, сынок!
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Иван Пух
2017-02-25 12:26 pm (UTC)
......И вот как с этой проклятой заграничной нормальностью бороться, черт его знает.
Покусать их всех здесь что ли...

.......ничего , через недельку-другую попустит тебя )))))))))
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katin_andrey
2017-02-25 12:32 pm (UTC)
Ну, честно, красить камни в зелено-желтый цвет может додуматься только человек, страдающий нарушениями мозговой деятельности. Нахуй вы дорожные знаки посередине тротуара ставите?


Сначала были знаки.
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critical_errorr
2017-02-25 12:34 pm (UTC)
Почему-то только в России возвращение на Родину считается наказанием... )
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procol_harum
2017-02-25 12:34 pm (UTC)
Между прочим Кафка в Праге жил. И там свои произведения написал.
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dimmoff
2017-02-25 12:42 pm (UTC)
Есть такое, да( Смотришь на их жизнь и недоумеваешь, они ж такие же как и мы, но эти могут, а у нас, сцуко, всегда получается АК-47!
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lacafe
2017-02-25 02:14 pm (UTC)
или петушок из навоза)

Edited at 2017-02-25 02:14 pm (UTC)
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brave_friar
2017-02-25 01:09 pm (UTC)
Так то, теоретически, да, но заграницей наблюдая Россию, не стоит забывать о том, что источники дохода у большинства россиян, путешествующих по миру, находятся в России и эмиграция будет означать прекращение этих доходов...
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alexsas2645
2017-02-25 01:28 pm (UTC)
торг здесь неуместен!
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livejournal
2017-02-25 01:26 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-02-25 01:26 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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alexsas2645
2017-02-25 01:27 pm (UTC)
* а нахуй возвращаться? *

Вот именно.
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colobus1
2017-02-25 01:36 pm (UTC)
Да дело-то не в домах, не в знаках, цвете зассанных подъезов и пр. Дело в ментальности народа. Вот вы, Аркадий, сейчас в Чехии. И пытаетесь сравнивать поведение нарда современного с поведением народа феодального. Конечно, сравнение не в пользу феодальных холопов, да и самих феодалов. Ну не приходит же вам в голову сравнивать Чехию и поселение папуасов в Новой Гвинее. И тут не стоит. Живите там, там однозначно лучше по всем параметрам.
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standapp
2017-02-25 02:03 pm (UTC)
Такое ощущение что вы, как сказали бы писатели, в материале.
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superherr
2017-02-25 01:49 pm (UTC)
Больше нравится когда всякие ублюдки покупают там домики, отправляют туда деточек, выводят туда деньги в офшорчики и кукарекают про величие и скрепную охеренную жизнь русского быдла.
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superherr
2017-02-25 01:47 pm (UTC)
а жить на что. скоро деньги кончатся и тебя выгонят в Россию.
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avla
2017-02-25 01:53 pm (UTC)
Самое невыносимое - это сама "советская власть",
тирания кремлёвской банды номенклатурных уголовников.

Отсюда всё остальное - и менты, и охранники, и бесправие, и нищета, и беспредел, и агрессия с хамством.
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standapp
2017-02-25 02:05 pm (UTC)
Есть такой парадокс, если понаблюдаете. Те кто ненавидит "совок", сами плоть от плоти совки и имеют совковое мышление. И поэтому не способны взглянуть на себя со стороны и увидеть это. И даже если увидят, будут отрицать.
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ewavr
2017-02-25 01:54 pm (UTC)
О, как ватка завыла, когда человек из говна вырвался! Ничего ватке не светит, кроме облизывания фекального сталагмита во имя хуйла.
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shadows_of_hate
2017-02-25 01:58 pm (UTC)
Сталагмит сей называется "вертикалью власти"?:)
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standapp
2017-02-25 01:58 pm (UTC)
Неужели в Хуеве так плохо?
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bocho
2017-02-25 02:00 pm (UTC)
Вам лучше не возвращаться....))))
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standapp
2017-02-25 02:06 pm (UTC)
Можете и Гозмана взять.
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salatau
2017-02-25 02:00 pm (UTC)
А хули ездиять?
А пачиму дома не сидится.
За морем телушка полушка да сковородка рупь двадцать пять! Да эликтричиство на угле шесть пятьдесят...
Да за квартиру семь сОрок отдай кажын месяц...
Прагу мы шота недоосвободили ниразу... Чота полное низкопоклонство перед Прагой...Власовцы вон успели, а мы нет. Зато мы теперь власовцы все.
Вбили мы себе в голову што ттам полная красота и робеем...Да нифига там ни красота а тупость и глупость...
Пива наварят, дак канешно...
На такие доходы и мы б себе дворцы отгрохали.
А ты вот на шышках йОловых разбагатей, вот я на тебя залябуюся.
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sashazima
2017-02-25 02:04 pm (UTC)
Оказывается, везде есть жуткие, жутчайшие спальные районы, хоть бы в той же Праге, только нормальному человеку в таком месте вряд ли что то понадобится.
Если это кого то утешит))
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standapp
2017-02-25 02:07 pm (UTC)
Вы говорите это людям у которых односторонее мышление.
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ingermann
2017-02-25 02:13 pm (UTC)
Кто-то задаётся вопросом на хуя возвращаться, кто-то - на хуя уезжать...
Я бывал в Европе, бывал в Москве, всё больше и больше охуеваю от своего родного Питера - но тянет, почему-то, в провинцию, в российскую. Не знаю, тяжело находить общий язык как с европейцами, так и с американцами, так и с москалями - я серьёзно, все вышеперечисленные подзаебали в массе своей.
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