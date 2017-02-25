Низкопоклонства псто

Заграница имеет одно отвратительное свойство. Всего через несколько дней нахождения здесь, просто напросто перестаешь понимать - а нахуй возвращаться? Ну, в самом деле. Зачем возвращаться в некое скопление, состоящее из крашенных бордюров, зелено-желтых заборов, дичайших понатыканных на каждый метр депрессивных многоэтажек, рамок на каждом входе-выходе, ментов, охранников, заборов, шлагбаумов, какого-то совершенно несъедобного дерьма под названием "продукты" по безумным ценам

, дорожных знаков ровно посередине тротуара через каждый метр, пробок, собачьего говна, человечьего мусора, коричневых подъездов, агрессии, хамства и беспредела.

Не, ну правда. Хотите узнать как выглядит настоящий город, друзья мои, приезжайте в любое место в мире. Хоть в ту же Прагу. А то, что вы там сваяли - это не город. Это какой-то совершенно психиатрический пиздец. Ну, честно, красить камни в зелено-желтый цвет может додуматься только человек, страдающий нарушениями мозговой деятельности.

Нахуй вы дорожные знаки посередине тротуара ставите? Кто вам сказал, что подъезд до половины должен быть криво выкрашен поносным цветом? Вы ж просто ебанутые, друзья мои.

И вот как с этой проклятой заграничной нормальностью бороться, черт его знает.

Покусать их всех здесь что ли...

Доброе утро.