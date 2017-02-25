Низкопоклонства псто

Заграница имеет одно отвратительное свойство. Всего через несколько дней нахождения здесь, просто напросто перестаешь понимать - а нахуй возвращаться? Ну, в самом деле. Зачем возвращаться в некое скопление, состоящее из крашенных бордюров, зелено-желтых заборов, дичайших понатыканных на каждый метр депрессивных многоэтажек, рамок на каждом входе-выходе, ментов, охранников, заборов, шлагбаумов, какого-то совершенно несъедобного дерьма под названием "продукты" по безумным ценам, дорожных знаков ровно посередине тротуара через каждый метр, пробок, собачьего говна, человечьего мусора, коричневых подъездов, агрессии, хамства и беспредела.
Не, ну правда. Хотите узнать как выглядит настоящий город, друзья мои, приезжайте в любое место в мире. Хоть в ту же Прагу. А то, что вы там сваяли - это не город. Это какой-то совершенно психиатрический пиздец. Ну, честно, красить камни в зелено-желтый цвет может додуматься только человек, страдающий нарушениями мозговой деятельности. Нахуй вы дорожные знаки посередине тротуара ставите? Кто вам сказал, что подъезд до половины должен быть криво выкрашен поносным цветом? Вы ж просто ебанутые, друзья мои.
И вот как с этой проклятой заграничной нормальностью бороться, черт его знает.
Покусать их всех здесь что ли...
Доброе утро.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Можешь там — прекрасно.
Ничего-ничего, вот через годик обуяет тебя ностальгия по милым чудачествам родины, вот тогда то возрыдаешь в горести "и на что я тебя променял! ? ", Да поздно будет!
Покусать их всех здесь что ли...
.......ничего , через недельку-другую попустит тебя )))))))))
Сначала были знаки.
Edited at 2017-02-25 02:14 pm (UTC)
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Вот именно.
тирания кремлёвской банды номенклатурных уголовников.
Отсюда всё остальное - и менты, и охранники, и бесправие, и нищета, и беспредел, и агрессия с хамством.
А пачиму дома не сидится.
За морем телушка полушка да сковородка рупь двадцать пять! Да эликтричиство на угле шесть пятьдесят...
Да за квартиру семь сОрок отдай кажын месяц...
Прагу мы шота недоосвободили ниразу... Чота полное низкопоклонство перед Прагой...Власовцы вон успели, а мы нет. Зато мы теперь власовцы все.
Вбили мы себе в голову што ттам полная красота и робеем...Да нифига там ни красота а тупость и глупость...
Пива наварят, дак канешно...
На такие доходы и мы б себе дворцы отгрохали.
А ты вот на шышках йОловых разбагатей, вот я на тебя залябуюся.
Если это кого то утешит))
Я бывал в Европе, бывал в Москве, всё больше и больше охуеваю от своего родного Питера - но тянет, почему-то, в провинцию, в российскую. Не знаю, тяжело находить общий язык как с европейцами, так и с американцами, так и с москалями - я серьёзно, все вышеперечисленные подзаебали в массе своей.