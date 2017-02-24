Завидуйте молча.

starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Поздравляю с переездом!
А вы тут были звездой эфира в среду у Соловьёва на "ВестиФМ".
Какой-то идиот столько дерьма на вас лил, что аж противно стало))
Вы там на костылях поаккуратнее с пивом :)
Фу бляужос, накурено.
Ale vy jste se snažil tlachenku?