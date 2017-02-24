starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Завидуйте молча.
starshinazapasa
February 24th, 12:09



С пятницей
Tags: ,
promo starshinazapasa июнь 10, 2022 09:45 296
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
17 comments :
( 17 comments Leave a comment )
  • 1
katin_andrey
2017-02-24 11:16 am (UTC)
Не буду молчать! Буду завидовать громко! Кстати, курить вредно.
(Reply) (Thread)
brave_friar
2017-02-24 11:34 am (UTC)
+1 Курение - зло!
(Reply) (Parent) (Thread)
angry_mordovian
2017-02-24 11:21 am (UTC)

Поздравляю с переездом!

(Reply) (Thread)
conti_nues
2017-02-24 11:26 am (UTC)
Спасибо! Всех благ!
(Reply) (Thread)
abmtm001
2017-02-24 11:28 am (UTC)
Классно.
А вы тут были звездой эфира в среду у Соловьёва на "ВестиФМ".
Какой-то идиот столько дерьма на вас лил, что аж противно стало))
(Reply) (Thread)
colobus1
2017-02-24 11:32 am (UTC)
Если свалили - то поздравляю. В лишнехромосомии нормальному человеку не место.
(Reply) (Thread)
homelessnicola
2017-02-24 11:32 am (UTC)
Костыли ассоциируются с ледорубом. Тревожно что-то.
(Reply) (Thread)
nae_bother
2017-02-24 11:34 am (UTC)
Рад за вас
Вы там на костылях поаккуратнее с пивом :)
(Reply) (Thread)
prototype_liar
2017-02-24 11:34 am (UTC)
Аккуратно, Прага вызывает тяжёлую алкогольную зависимость =)
(Reply) (Thread)
olma2000
2017-02-24 11:36 am (UTC)

Фу бляужос, накурено.

(Reply) (Thread)
living999999999
2017-02-24 11:38 am (UTC)
Прага,а какие там женщины,а пиво,а город,завидую белой завистью :-)
(Reply) (Thread)
yuganspb
2017-02-24 11:40 am (UTC)
Вот такая она - реабилитация.
(Reply) (Thread)
boristumentcev
2017-02-24 11:46 am (UTC)
Ты там это ... обосновывайся,но и нас не забывай.
(Reply) (Thread)
shchipok
2017-02-24 11:47 am (UTC)
Neptám se, jak se vám líbí pivo. Odpověď je zřejmá.
Ale vy jste se snažil tlachenku?
(Reply) (Thread)
boristumentcev
2017-02-24 11:48 am (UTC)
И купи уже вейпер! Рак лёгких - он только называется "лёгких", а помирать от него тяжело.
(Reply) (Thread)
( 17 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Feb2017

S
M
T
W
T
F
S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: