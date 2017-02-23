starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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С праздничком
starshinazapasa
February 23rd, 13:27
Я служил в армии. Два раза. Дослужился до самого высшего солдатского звания. Старшина. Одно время занимал самую высшую возможную сержантскую должность. Командир взода. Побывал на четырех войнах, затеянных богохранимой Родиной. Ни одна из них не являлась защитой Отечества. Все являлись нападением Отечества. Сидя сейчас в Праге, в режиме "пора валить" от посадки этим самым Отечеством в тюрьму, могу сказать одно - мне теперь так до пизды на все эти праздники... Вообще из параллельной реальности.
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
91 comments :
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m_arch
2017-02-23 12:33 pm (UTC)
свалить из Зомбиленда - это самое лучшее что человек может сделать для себя и своих близких
удачи в новой жизни
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superherr
2017-02-23 12:34 pm (UTC)
полоний выехал.
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Archi Blair
2017-02-23 12:35 pm (UTC)
Но рюмочку-то уже хватил? Хоть бы и не за армию! Да просто так, ёпта!)))
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mor94ok
2017-02-23 12:38 pm (UTC)
Тебе что с первого раза не стало понятно что такое совковая армия, чтобы идти туда 2 раз?
(Reply) (Thread)

Хороший вопрос!

Archi Blair
2017-02-23 12:44 pm (UTC)
+++
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shultz_flory
2017-02-23 12:39 pm (UTC)
Вы же чеченские войны в том числе имеете в виду? Чем они в принципе отличаются от нынешней АТО в Донбассе? Выходит, Украина сейчас занимается «нападением Отечества»?
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katin_andrey
2017-02-23 12:56 pm (UTC)
Отличаются тем, что от соседей не приехало их ГРУ и не поубивало кучу людей с целью развернуть гражданскую войну.
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binyamin_lemann
2017-02-23 12:44 pm (UTC)
С праздником и тонну удач Александр.., себя чувствую уже в единственном числе в рф, даже 86% не увязываются, скорее 99,9.
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ju_88
2017-02-23 05:52 pm (UTC)
когда в конце 1990х из Хрустального Сосуда много публики начало как-то вдруг уезжать, ходила такая шутка: "Кто последний улетать будет, выключите свет в Минск-2".
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автор, так какая настоящая причина резкого подрыва из

zavod007
2017-02-23 12:47 pm (UTC)
а то тут спекуляции разные про вас...

пояснили бы сами?
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colobus1
2017-02-23 12:49 pm (UTC)
Вот уж совершенно правильно. Сам служил, но никогда этот "праздник" не праздновал, бо считал и считаю те два года потерянными. А валить надо. Жить в лишнехромосомии нельзя нормальному человеку.
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kremlgaz
2017-02-23 12:51 pm (UTC)
слово "на" лишнее
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madeinprc
2017-02-23 12:58 pm (UTC)
Аркадий, когда планируется поход в пивную ? Есть желание пообщаться с "адекватниками". ))

Edited at 2017-02-23 12:58 pm (UTC)
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koka_lermont
2017-02-23 01:00 pm (UTC)
Я тоже служил 1969-1971 годы. Служил на Украине, теперь эта страна - враг.И миллионы оболваненных считают украинцев врагами. Слава Украине.


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nalomaineeh
2017-02-23 01:29 pm (UTC)
Кока, петушок, так ты же хохол как и БабченкО.

Скажи мне блядь и где ты была когда рушили СССР, присяга не жмёт?

Edited at 2017-02-23 01:31 pm (UTC)
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brave_friar
2017-02-23 01:27 pm (UTC)
Аркадий, рассказали бы подробно, что послужило последней каплей для отъезда и как проходил сам процесс, а то разные слухи появились, хотелось бы узнать из первых уст правду.
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nalomaineeh
2017-02-23 01:29 pm (UTC)
И тебя с днем дезертира!
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livejournal
2017-02-23 01:31 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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pokrovitelptiz
2017-02-23 01:32 pm (UTC)
С началом новой жизни!
За это можно выпить!)
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chuvak098
2017-02-23 01:39 pm (UTC)

На что живут возмущенные на чужбине?
Путинскую пенсию или на доход с войны?

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godzillaxx
2017-02-23 02:00 pm (UTC)
"Побывал на четырех войнах..."
"Ни одна из них не являлась защитой Отечества"
"Все являлись нападением Отечества"....

мазохист, не???
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porosyonok_pluh
2017-02-23 03:11 pm (UTC)
скорее диссидент, как кн. Андрей Курбский, который тоже воевал и с крымскими татарами и с казанскими, и с немцами в Ливонскую войну, но вовремя прозрел и ушёл к полякам.
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a_lexan_dra
2017-02-23 02:04 pm (UTC)
Ну свалил, так что теперь из-за бугра ныть продолжаешь?
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jonatred
2017-02-23 03:55 pm (UTC)
Так он уже с Рустемом там пьет. На примере другого можно сказать что ныть из за границы о том как все плохо в россии - можнобесконечно долго.
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alexsas2645
2017-02-23 02:08 pm (UTC)
до чего дошёл прогресс... теперь и свалить можно спокойно. И даже с пусть неясной, но перспективой вернуться.
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akalinine
2017-02-23 02:11 pm (UTC)
правильно что свалил из говна
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hasanchyk
2017-02-23 02:14 pm (UTC)
Сержанта, который когда-то был старшим сержантом.
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macarow
2017-02-23 02:49 pm (UTC)
Надеюсь, из Чехии в Россию выдачи нет? Если есть, стоит валить ещё дальше, пока Россия не прислала запрос. Не факт же, что вас заранее предупредят если что.
И да, верно, что этот "праздник" - ничерта не праздник. Нельзя праздновать то, чего не было и нет.

Edited at 2017-02-23 02:52 pm (UTC)
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стоит валить ещё дальше, пока Россия не прислала запро

Виктор Углов
2017-02-23 05:07 pm (UTC)
Он никому в и в йух не впился, чтобы требовать его выдачи. Или Вы настолько дурак, что считаете, что любой сваливший за бугор - уже преступник в глазах закона РФ?
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eusevius
2017-02-23 02:50 pm (UTC)
"ещё один всё понял"

чем не праздник
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