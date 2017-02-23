С праздничком

Я служил в армии. Два раза. Дослужился до самого высшего солдатского звания. Старшина. Одно время занимал самую высшую возможную сержантскую должность. Командир взода. Побывал на четырех войнах, затеянных богохранимой Родиной. Ни одна из них не являлась защитой Отечества. Все являлись нападением Отечества. Сидя сейчас в Праге, в режиме "пора валить" от посадки этим самым Отечеством в тюрьму, могу сказать одно - мне теперь так до пизды на все эти праздники... Вообще из параллельной реальности.