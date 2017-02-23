starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
-
- С праздничком
- Я служил в армии. Два раза. Дослужился до самого высшего солдатского звания. Старшина. Одно время занимал самую высшую возможную сержантскую должность. Командир взода. Побывал на четырех войнах, затеянных богохранимой Родиной. Ни одна из них не являлась защитой Отечества. Все являлись нападением Отечества. Сидя сейчас в Праге, в режиме "пора валить" от посадки этим самым Отечеством в тюрьму, могу сказать одно - мне теперь так до пизды на все эти праздники... Вообще из параллельной реальности.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
удачи в новой жизни
Хороший вопрос!
автор, так какая настоящая причина резкого подрыва из
пояснили бы сами?
Edited at 2017-02-23 12:58 pm (UTC)
Скажи мне блядь и где ты была когда рушили СССР, присяга не жмёт?
Edited at 2017-02-23 01:31 pm (UTC)
За это можно выпить!)
На что живут возмущенные на чужбине?
Путинскую пенсию или на доход с войны?
"Ни одна из них не являлась защитой Отечества"
"Все являлись нападением Отечества"....
мазохист, не???
И да, верно, что этот "праздник" - ничерта не праздник. Нельзя праздновать то, чего не было и нет.
Edited at 2017-02-23 02:52 pm (UTC)
стоит валить ещё дальше, пока Россия не прислала запро
чем не праздник