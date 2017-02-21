Поросенок Петр заводит свои костыли

starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Edited at 2017-02-21 01:11 pm (UTC)
Мои поздравления :)
Наконец-то.
Аккуратненько там только. Не только с прыжками, а и с контактами. "Русским миром" там немножко пахнет, немножко сильно.
Иди в Фердинанду, коленку трескать и пиво пить. Только заранее полсуток ничего не ешь, иначе коленку не победишь!
Насчёт побухать - может попозже, через несколько месяцев, если у Вас будет желание.
О! Появился!
А бухать...взрослый человек уже, зачем?
Не спейся там )
Скорей бы остальные свиньи уехали.
Шо один сучий выблядок, шо другой.
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Чо аркаша, блядина трёпаная, почуял пиздец свой и свалил. Дык ты не переживай, "береги ногу Сеня".
Пиздец он всегда недалеко, он у тебя за спиной, блядь ты конченая.
Edited at 2017-02-21 03:19 pm (UTC)
Тем не менее мне кажется что и ты и кашин несколько преувиличиваете опасность, ведь как показывает жизнь кроме сраного турчака и чеченцам (для последних вы мелковаты) вы никому ненужны.
В любом случае удачи и пускай все будет хорошо.
Зы единственно вы потеряли моральное право писать о использовании поливалок для тарана оцепления и тому подобном.
Береги себя!
Успехов!
Сразу воздух в России стал чище.
тушкой хоть чучеломна костылях, хоть на коврике! :)
на фотке - грязь и лужи, до-чего-мигранты-довели-европу!
Где и когда бухаем? Как записаться?
Вы правильно сделали,хрен на рыло этому режиму
(А образ "поросенка Петра", даже в сугубо ироническом смысле, лучше оставить выдумавшим его тупым подкремлевским пропагандонам.)
Отдыхай и набирайся сил. Родина без такой занозы в жопе рискует скурвиться.
Поздравляю, Андрей!
Один свалил или с семьей?
Думаю, он будет рад с тобой увидеться.