starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Поросенок Петр заводит свои костыли
starshinazapasa
February 21st, 14:07



Ну, что, есть информированно обоснованное мнение, что какое-то время мне лучше пожить за пределами нашей богохранимой Родины. Добрые люди пустили вот пожить на коврике.
Ну, в общем, здравствуй, Прага. Я в тебе.
Кто тут есть из наших.
Бухать?
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
42 comments :
( 42 comments Leave a comment )
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bedsrestti
2017-02-21 01:10 pm (UTC)
сам граю - сам танцюю - сам співаю

Edited at 2017-02-21 01:11 pm (UTC)
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a_s_k_e_t
2017-02-21 01:18 pm (UTC)
Ну, наконец-то.
Мои поздравления :)
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ju_88
2017-02-21 01:21 pm (UTC)
вот надо в Праге еще раз пиздануцца? и будет печено бабченково колено, ага.

Наконец-то.

Аккуратненько там только. Не только с прыжками, а и с контактами. "Русским миром" там немножко пахнет, немножко сильно.
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makaronov
2017-02-21 02:08 pm (UTC)
Немножко так, что аж глаза слезятся
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ju_88
2017-02-21 03:06 pm (UTC)
я про что. Причем никакая не самодеятельность, а вполне серьезные структуры с неплохими деньгами под ними.
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metalluga_tmn
2017-02-21 01:31 pm (UTC)

Иди в Фердинанду, коленку трескать и пиво пить. Только заранее полсуток ничего не ешь, иначе коленку не победишь!

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dimintc
2017-02-21 01:34 pm (UTC)
бодрячком выглядишь!
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penetrat0r
2017-02-21 01:34 pm (UTC)
Давно пора :).
Насчёт побухать - может попозже, через несколько месяцев, если у Вас будет желание.
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geoba
2017-02-21 01:38 pm (UTC)
Не хватало еще и копчик сломать.. Зачем такая 'гимнастика'?
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se_mir
2017-02-21 01:53 pm (UTC)
Вы не понимаете. У тех, кто некоторое время вынужден передвигаться с помощью костылей, развивается неслабое умение балансировать на них и выделывать всякие подобные штуки. К ним привыкаешь так, что они ощущаются дополнительными живыми конечностями. Потом отвыкать приходится.
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О! Появился!

Александр Салов
2017-02-21 01:59 pm (UTC)
А то уж беспокоится начал(в свете событий), ну да молодец, что выбрался.
А бухать...взрослый человек уже, зачем?
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zmey_gadukin
2017-02-21 02:08 pm (UTC)
Ты это...смотри...чехи еще те алкаши )))
Не спейся там )
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macarow
2017-02-21 02:09 pm (UTC)
Алкоголь вымывает кальций из организма вроде как, и на этапе сращивания костей это особенно пагубно скажется и отразится на сроке выздоровления.
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georg4177
2017-02-21 02:10 pm (UTC)
Как вкушавший сухари и баланду могу только одобрить: Прага лушче, чем сухари и баланда.
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max58744
2017-02-21 02:15 pm (UTC)
Наконец-то :)
Скорей бы остальные свиньи уехали.
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kotofey_bayn
2017-02-21 03:30 pm (UTC)
Мечтает остаться наедине с Милоновым и Мизулиной
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0fis
2017-02-21 04:57 pm (UTC)
они тоже уедут
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yuganspb
2017-02-21 03:51 pm (UTC)
2 штуки уехали в украину.
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aquabresh
2017-02-21 04:40 pm (UTC)
От тут-то ты и заживеееешь.
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messala
2017-02-21 02:22 pm (UTC)
А чего костыли такие неудобные и допотопные? Которые на руку цепляются же гораздо удобнее.
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Вал Красовский
2017-02-21 02:38 pm (UTC)
Железный пресс))) АРКАДИЙ, не давай слабины...
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popados
2017-02-21 02:40 pm (UTC)
Адагамов же в Праге. Закорешитесь))
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Luka Mudishev
2017-02-21 03:18 pm (UTC)
А чо им корешитцо-то ?
Шо один сучий выблядок, шо другой.
===========
Чо аркаша, блядина трёпаная, почуял пиздец свой и свалил. Дык ты не переживай, "береги ногу Сеня".
Пиздец он всегда недалеко, он у тебя за спиной, блядь ты конченая.

Edited at 2017-02-21 03:19 pm (UTC)
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aquabresh
2017-02-21 04:53 pm (UTC)
Пометил ты себя правильно. Вот только когда свой пиздец почувствуешь - тебе свалить будет некуда. Да и не на что. Вам же платят с гулькин хуй, столько, сколь и стоите.
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ershyk
2017-02-21 03:19 pm (UTC)
Имеете право и вообще валить незазорно, ведь тут жопа.
Тем не менее мне кажется что и ты и кашин несколько преувиличиваете опасность, ведь как показывает жизнь кроме сраного турчака и чеченцам (для последних вы мелковаты) вы никому ненужны.
В любом случае удачи и пускай все будет хорошо.
Зы единственно вы потеряли моральное право писать о использовании поливалок для тарана оцепления и тому подобном.
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alykel_hater
2017-02-21 03:28 pm (UTC)
Бухать - оно, конечно, святое! Но от таких эсксерсайзов я бы поберегся - пизданешься при любой случайности (майор пропилил костыль или накидал льда на асфальт) так второй раз все намного больнее и тяжелее будет.
Береги себя!
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kotofey_bayn
2017-02-21 03:31 pm (UTC)
Михаил Ежов (который клип и песню "Во всем виновата Америка" в тех же краях теперь.
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Успехов!

sergbalkov
2017-02-21 03:49 pm (UTC)
..хотя весна, Чехия, пиво не слишком удачные помощники успеху и здоровью))
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Сразу воздух в России стал чище.

Yra Na
2017-02-21 03:55 pm (UTC)
Меньше навоза, больше кислорода. Не возвращайся. Сдохни там, а не тут.
(Reply) (Thread)
brave_friar
2017-02-21 03:56 pm (UTC)
Нужно повторить будейовицкий анабасис Швейка! На костылях, конечно, будет непросто, но зато впечатлений будет масса...

(Reply) (Thread)
friendlystrnger
2017-02-21 04:12 pm (UTC)
хоть тушкой хоть чучелом на костылях, хоть на коврике! :)

на фотке - грязь и лужи, до-чего-мигранты-довели-европу!
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madeinprc
2017-02-21 04:14 pm (UTC)
От это неожиданно!
Где и когда бухаем? Как записаться?
(Reply) (Thread)

Вы правильно сделали,хрен на рыло этому режиму

dmitry1903
2017-02-21 04:14 pm (UTC)
Полезную для страны деятельность можно вести и из-за рубежа.
(А образ "поросенка Петра", даже в сугубо ироническом смысле, лучше оставить выдумавшим его тупым подкремлевским пропагандонам.)
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f_a_t_a_l_i_s_t
2017-02-21 04:25 pm (UTC)
Экий ты чорт, все-таки, Аркаша) в хорошем смысле этого слова)

Отдыхай и набирайся сил. Родина без такой занозы в жопе рискует скурвиться.
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angry_mordovian
2017-02-21 04:37 pm (UTC)

Поздравляю, Андрей!

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tolynich68
2017-02-21 04:45 pm (UTC)
"Ваших" - это каких?
Один свалил или с семьей?
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aquabresh
2017-02-21 04:58 pm (UTC)
Уф, на душе легче как-то стало. Все думал, сколь же вы еще будете под дамокловым мечем судьбу дразнить. Рад. Успехов на новом месте.
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zema52
2017-02-21 05:11 pm (UTC)
В Праге живет знаменитый советский хиппи и диссидент, а также писатель Борода
Думаю, он будет рад с тобой увидеться.
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rab_rassudka
2017-02-21 05:12 pm (UTC)
Есть от чего забухать. Ты бы захватил с собою всех "ваших" -- цены бы тебе не было.
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