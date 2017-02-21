Поросенок Петр заводит свои костыли

Ну, что, есть информированно обоснованное мнение, что какое-то время мне лучше пожить за пределами нашей богохранимой Родины. Добрые люди пустили вот пожить на коврике.

Ну, в общем, здравствуй, Прага. Я в тебе.

Кто тут есть из наших.

Бухать?