Про отставку Майкла Флинна

- Аркадий, здравствуйте, это издание такое-то, прокомментируйте, пожалуйста, отставку советника Президента США по национальной безопасности Майкла Флинна и влияние этого факта на антироссийские санкции? - быстро-быстро тараторит девушка.

А приятно, знаете ли, иметь грызло, глядя на которое люди думают - о, вот тот чувак, которому точно можно позвонить и спросить о внешнеполитических судьбах Америки. Что будет с котировками NASDAQ? Каковы теперь шансы партии "Фатх" на внутреполитической арене Ирана? Взлетят или упадут акции "ЭксонМобил" в Карибском бассейне? Покупать или продавать? Всё хорошо или всё плохо?

Надо признать, вообще приятно начать день с консультаций об отставке советника по национальной безопасности США. Вдохновляет. Расправляет плечи. Прибавляет сразу несколько нулей к самомнению. Бодрит. Лучше самого лучшего кофе. Чувствуешь себя сразу таким.... Адмиралом Нельсоном на мостике, в общем, чувствуешь. Давайте посеем панику! Буря, скоро грянет буря! А может, спасем мир? Ну, или так...