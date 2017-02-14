starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Про отставку Майкла Флинна
starshinazapasa
February 14th, 12:25

- Аркадий, здравствуйте, это издание такое-то, прокомментируйте, пожалуйста, отставку советника Президента США по национальной безопасности Майкла Флинна и влияние этого факта на антироссийские санкции? - быстро-быстро тараторит девушка.

А приятно, знаете ли, иметь грызло, глядя на которое люди думают - о, вот тот чувак, которому точно можно позвонить и спросить о внешнеполитических судьбах Америки. Что будет с котировками NASDAQ? Каковы теперь шансы партии "Фатх" на внутреполитической арене Ирана? Взлетят или упадут акции "ЭксонМобил" в Карибском бассейне? Покупать или продавать? Всё хорошо или всё плохо?
Надо признать, вообще приятно начать день с консультаций об отставке советника по национальной безопасности США. Вдохновляет. Расправляет плечи. Прибавляет сразу несколько нулей к самомнению. Бодрит. Лучше самого лучшего кофе. Чувствуешь себя сразу таким.... Адмиралом Нельсоном на мостике, в общем, чувствуешь. Давайте посеем панику! Буря, скоро грянет буря! А может, спасем мир? Ну, или так...


- Да хер его знает, - очень важно отвечаешь представительским голосом, устремив взгляд в вечность.

- Спасибо за комментарий, Аркадий Аркадьевич, - быстро-быстро тараторит девушка.

- Пожалуйста. Звоните еще.

И, довольный собою, встаешь, надеваешь трусы и идешь смотреть - а что это за черт с горы, за что его отставили и вообще кто все эти люди.
Доброе утро







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3 comments :
( 3 comments Leave a comment )
  • 1
rivvv
2017-02-14 09:32 am (UTC)
...не мудрым достается хлеб, не сведущим – богатство и не знающим отдают предпочтение, но на все: хрен его знает...

Понял я это с утра, оделся и пошел на работу.
(Reply) (Thread)

- Да хер его знает, - очень важно так отвечаешь.

max_andriyahov
2017-02-14 09:39 am (UTC)
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