Значит, будет война

Восьмого февраля в Донецке в своем кабинете бы взорван Гиви. Что сразу же вызвало предположения о возможном наступлении ДНР в отместку за его гибель.

Это не так. Эти вещи вообще не связаны.

Кто убили Гиви я думаю, мы вряд ли когда узнаем, но, как по мне, это и не суть важно. Важно то, что иначе просто и не могло быть. Это закономерность. По-другому просто не бывает. Если ты начинаешь строить бандитское квазигосударство, то жить ты, конечно, будешь красиво. Но - недолго. И если бы эти люди читали историю, они бы это знали. Ну, что сказать. Предупреждали же… А кто конкретно кого и за что взрывает - ФСБ ли, блуждающие ли украинские ДРГ, или сами друг друга за неподеленный распил завода - что, на мой взгляд, наиболее вероятно - дело уже десятое. Так или иначе, арена Донбасса в итоге будет зачищена и приведена к некому единому знаменателю.

Война же живет по своим законам и гибель одного из полевых командиров - пусть даже и самых одиозных и раскрученных - не сильно на неё влияет.

Причина нынешнего обострения на Донбассе - в так называемом «ползучем наступлении». Это тактика ВСУ, которую они применяют в течение последнего года. Пока шли Минские переговоры, совместные армии ДНР, ЛНР и России перешли в наступление. И взяли несколько населенных пунктов - города Углегорск и Дебальцево самые известные из них - и россыпь деревенек поменьше. В итоге обозначенная де-юре линия разграничения к моменту подписания договоренностей де-факто уже не соответствовала реальности.

Украина считает эту территорию в «серой зоне» своей и последний год потихоньку, по паре сотен метров, «отжимает» её назад. ДНР, которая считает своей вообще все города, где проходил «референдум» - то есть всю Донецкую область - с этим, понятно, не согласна и считает, что все, что успели откусить - наше. Самый известный пример - все та же авдеевская промзона, которая поначалу принадлежала ДНР, но бойцы которой были оттуда выбиты и уже год пытаются взять её обратно. Предыдущее обострение было там летом и бои тоже были весьма ожесточенные.



Тактически это имеет смысл. ВСУ не просто отжимают обратно свою территорию, они занимают какие-то важные ключевые точки. Например, та же промзона нужна не просто так. Тот, кто владеет промзоной, владеет огневым контролем над Ясиноватской развязкой. А кто контролирует развязку - тот контролирует трассу Донецк - Горловка, соединяющую два самых крупных города ДНР. Сейчас боевики этой трассой пользоваться практически не могут. Военное сообщение между двумя центрами остановлено.

Понятно, что эти операции имеют смысл в том случае, если они нацелены на дальнейшее большое наступление. Потому что, стратегически же, так же очевидно, что «отжать» тактикой ползучего наступления обратно Донецк и все оккупированные территории не удастся. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что Россия может закрывать глаза на отжатую высотку, или деревеньку или промзону, даже если она и доставляет столько неприятностей, но как только Украина попробует войти в Донецк - туда просто напросто будут введены регулярные части Российской армии.

В итоге это ползучее наступление привело к тому, к чему и не могло не привести - к ответному взрыву.

Напряжение возросло до критической точки, до времен боев за Дебальцево, и, похоже, спадать не собирается. Обе стороны стягивают к передовой вооружение. Украина говорит о новых эшелонах с вооружением и боеприпасами из России, ДНР - о разгрузке в Краматорске шести «Точек-У». Захарченко заявляет, что если ВСУ не остановятся, ДНР просто напросто перейдет в масштабное наступление по всему фронту. ВСУ останавливаться не собираются и продолжают потихоньку возвращать территорию. Обе стороны отступать не намерены. И готовы воевать.

Да и вообще пауза, которую обе силы использовали для подготовки к новой возможной эскалации, свое дело сделала. Стороны подготовились. В том числе психологически.

А значит, будет война.



Аркадий Бабченко

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

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