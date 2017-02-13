Значит, будет война

Восьмого февраля в Донецке в своем кабинете бы взорван Гиви. Что сразу же вызвало предположения о возможном наступлении ДНР в отместку за его гибель.
Это не так. Эти вещи вообще не связаны.
Кто убили Гиви я думаю, мы вряд ли когда узнаем, но, как по мне, это и не суть важно. Важно то, что иначе просто и не могло быть. Это закономерность. По-другому просто не бывает. Если ты начинаешь строить бандитское квазигосударство, то жить ты, конечно, будешь красиво. Но - недолго. И если бы эти люди читали историю, они бы это знали. Ну, что сказать. Предупреждали же… А кто конкретно кого и за что взрывает - ФСБ ли, блуждающие ли украинские ДРГ, или сами друг друга за неподеленный распил завода - что, на мой взгляд, наиболее вероятно - дело уже десятое. Так или иначе, арена Донбасса в итоге будет зачищена и приведена к некому единому знаменателю.
Война же живет по своим законам и гибель одного из полевых командиров - пусть даже и самых одиозных и раскрученных - не сильно на неё влияет.
Причина нынешнего обострения на Донбассе - в так называемом «ползучем наступлении». Это тактика ВСУ, которую они применяют в течение последнего года. Пока шли Минские переговоры, совместные армии ДНР, ЛНР и России перешли в наступление. И взяли несколько населенных пунктов - города Углегорск и Дебальцево самые известные из них - и россыпь деревенек поменьше. В итоге обозначенная де-юре линия разграничения к моменту подписания договоренностей де-факто уже не соответствовала реальности.
Украина считает эту территорию в «серой зоне» своей и последний год потихоньку, по паре сотен метров, «отжимает» её назад. ДНР, которая считает своей вообще все города, где проходил «референдум» - то есть всю Донецкую область - с этим, понятно, не согласна и считает, что все, что успели откусить - наше. Самый известный пример - все та же авдеевская промзона, которая поначалу принадлежала ДНР, но бойцы которой были оттуда выбиты и уже год пытаются взять её обратно. Предыдущее обострение было там летом и бои тоже были весьма ожесточенные.
Тактически это имеет смысл. ВСУ не просто отжимают обратно свою территорию, они занимают какие-то важные ключевые точки. Например, та же промзона нужна не просто так. Тот, кто владеет промзоной, владеет огневым контролем над Ясиноватской развязкой. А кто контролирует развязку - тот контролирует трассу Донецк - Горловка, соединяющую два самых крупных города ДНР. Сейчас боевики этой трассой пользоваться практически не могут. Военное сообщение между двумя центрами остановлено.
Понятно, что эти операции имеют смысл в том случае, если они нацелены на дальнейшее большое наступление. Потому что, стратегически же, так же очевидно, что «отжать» тактикой ползучего наступления обратно Донецк и все оккупированные территории не удастся. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что Россия может закрывать глаза на отжатую высотку, или деревеньку или промзону, даже если она и доставляет столько неприятностей, но как только Украина попробует войти в Донецк - туда просто напросто будут введены регулярные части Российской армии.
В итоге это ползучее наступление привело к тому, к чему и не могло не привести - к ответному взрыву.
Напряжение возросло до критической точки, до времен боев за Дебальцево, и, похоже, спадать не собирается. Обе стороны стягивают к передовой вооружение. Украина говорит о новых эшелонах с вооружением и боеприпасами из России, ДНР - о разгрузке в Краматорске шести «Точек-У». Захарченко заявляет, что если ВСУ не остановятся, ДНР просто напросто перейдет в масштабное наступление по всему фронту. ВСУ останавливаться не собираются и продолжают потихоньку возвращать территорию. Обе стороны отступать не намерены. И готовы воевать.
Да и вообще пауза, которую обе силы использовали для подготовки к новой возможной эскалации, свое дело сделала. Стороны подготовились. В том числе психологически.
А значит, будет война.
Аркадий Бабченко
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
А Пентагон такого не говорит, и не подтверждает. Странно?
РФ ( не путать с Россией, которая гораздо меньше РФ) уже не сможет ввести регулярные части к сепаратистам ни при каком раскладе, так что этот вариант отметается. Но ВСУ и не нужно штурмовать Донецк, им достаточно провоцировать сепаратистов на атаки себя и крошить их мелкими и крупными партиями, что они и делают в рамках тактики "ползучего наступления".
А что, раньше вводили?
Наверное у вас есть подтверждения НАТО, ОБСЕ или Пентагона?
Кто же из вас прав?
ПОЧЕМУ ДОНБАССКАЯ АВАНТЮРА ПУ...ИНА ЗАВЕРШИТСЯ ТОЛЬКО
Не уйдёт с Донбасса Пу...ин!
- Не надейся и не жди!
Но, притом, не думай будто
он ему необходим.
И не в "русском мире" дело
(сам-то он, напомню,- Вепс),
а в его апологетах
("мира русского", то есть).
Он собрал со всей России
оголтелых вахлаков,
до зубов вооружил их,
дал вкусить людскую кровь.
Вбил в башку их установку
о врагах "Святой Руси".
Сделал регулярным войском
и, замечу, неплохим.
Обучил их ненавидеть
до крошения зубов.
Преступать свою погибель
ради гибели врагов.
И куда всё это войско,
если что, теперь девать?
На Донбассе подло бросить?
Дать в Россию убежать?
Двадцать тысяч экстремистов,
обожающих войну,
- вот опора для путчистов,
чтоб режим пустить ко дну.
Проживая в "русском мире",
даже круглый идиот
в подноготной пу...инизма
разберётся в первый год:
Власть у банды олигархов
и у них же всё бабло,
а народишко бесправный
шею ранит об ярмо.
Разложилась до предела
воровская "вертикаль",
предприимчиво и смело
здесь ограбив всё и вся.
Поживут в России годик,
оглядятся и поймут
как цинично и жестоко,
тут народишко е...(имеют).
Соберутся в ополченье,
атамана изберут,
с боевым вооруженьем
к Белокаменной пойдут.
Их ничто не остановит!
Ни гвардейцы , ни ОМОН!
Эта армия проломит
даже танковый заслон!
Потому в Россию Пу...ин
их никак не может взять!
Для того Донбасс и нужен,
- их подалее держать!
Edited at 2017-02-13 10:05 am (UTC)