starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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С пресветлым Рождеством Чарльзовым
starshinazapasa
February 12th, 13:48


Сегодня атеисты всего мира отмечают светлый праздник Рождества Дарвинова. Во всех городах мира начались атеистеческие ходы. Люди идут под чудотворными книгами Пресвятого Ричарда Докинза, мироточащими портретами Джорджа Карлина и скрин-шотами фильма "Догма". Любое, даже самое дорогое вино, над которым прочитают строчку из "Происхождения видов", сегодня превращается в воду. Губернатор Санкт-Петербурга подписал указ о передаче Академии Наук Исаакиевского собора, Храма Христа спасителя, Троице-Сергиевой Лавры, Даниловского монастыря а также Любрецкой плодово-овощной базы. Профессора и академики освобождаются от уплаты налогов на торговлю табаком и водкой. Люди окунаются в прорубь, бросают туда своих детей, отправляются на коленях в паломничество к Кунсткамере, а истинно чтущие даже излечиваются от рака химиотерапией и прозревают от катаракты в институте Федорова. Он послан нам обезьянами и умер за грехи наши! Тех, кто в этом сомневается, Великий Президиум академии наук сжигает на кострах, распинает на клистирной трубке, забивает камнями и кидает на съедение собакам Павлова.

В Государственную думу внесен законопроект об оскорблении чувств младших научных сотрудников. ОМОН совершает налеты на церкви и разгоняет верующих, мешающих проходу граждан. В школах введены уроки биологии, на которые приходят учителя и рассказывают детям о естественном отборе. Над всей пренаучной Русью стоит благостный звон микроскопов. Глава Президиума РАН самолично провел всенощное стояние академиков в институте им. Сеченова. Присутсвовали Президент, Премьер и все телекамеры. Слезы счастья текут у интернов, сдавших сегодня сессию.
С пресветлым рождеством Чарльзовым!
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
17 comments :
( 17 comments Leave a comment )
  • 1
penetrat0r
2017-02-12 10:55 am (UTC)
Воистину шалом! :)
(Reply) (Thread)
kelebril
2017-02-12 10:59 am (UTC)
В прорубь-то зачем?!
(Reply) (Thread)
r3po
2017-02-12 11:01 am (UTC)
Ужасы какие! Господь не допустит!
(Reply) (Thread)
pitpoint
2017-02-12 11:17 am (UTC)
ОМОН совершает налеты на церкви и разгоняет верующих, мешающих проходу граждан.
Каких-то несчастных 30 лет назад , это была суровая реальность. Только ОМОН тогда по иному назывался.
А ещё несколько десятков лед назад, адепты Бородатого жгли ошибки эволюции в освенцимах.

Edited at 2017-02-12 11:18 am (UTC)
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galeolaria
2017-02-12 11:22 am (UTC)
то были адепты усатого
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pitpoint
2017-02-12 11:24 am (UTC)
И адепты усатого, и сам усатый ,были адепты Бородатого.
Потому и жгли.
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mafmaster
2017-02-12 11:17 am (UTC)
ваистену! Ибо!

Edited at 2017-02-12 11:18 am (UTC)
(Reply) (Thread)
malpa
2017-02-12 11:26 am (UTC)
Прекрасно! Утащу к себе.
(Reply) (Thread)
paukoph
2017-02-12 12:01 pm (UTC)
Только попробуй сука.
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shchipok
2017-02-12 11:34 am (UTC)
Спасибо, уважаемый starshinazapasa.
Блестящий памфлет!
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koka_lermont
2017-02-12 11:47 am (UTC)
Воистину Чарльз Дарвин!




Edited at 2017-02-12 11:48 am (UTC)
(Reply) (Thread)
paukoph
2017-02-12 12:11 pm (UTC)
Февраль уже. Когда Путин падет.
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( 17 comments Leave a comment )
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