С пресветлым рождеством Чарльзовым!

В Государственную думу внесен законопроект об оскорблении чувств младших научных сотрудников. ОМОН совершает налеты на церкви и разгоняет верующих, мешающих проходу граждан. В школах введены уроки биологии, на которые приходят учителя и рассказывают детям о естественном отборе. Над всей пренаучной Русью стоит благостный звон микроскопов. Глава Президиума РАН самолично провел всенощное стояние академиков в институте им. Сеченова. Присутсвовали Президент, Премьер и все телекамеры. Слезы счастья текут у интернов, сдавших сегодня сессию.