Сегодня атеисты всего мира отмечают светлый праздник Рождества Дарвинова. Во всех городах мира начались атеистеческие ходы. Люди идут под чудотворными книгами Пресвятого Ричарда Докинза, мироточащими портретами Джорджа Карлина и скрин-шотами фильма "Догма". Любое, даже самое дорогое вино, над которым прочитают строчку из "Происхождения видов", сегодня превращается в воду. Губернатор Санкт-Петербурга подписал указ о передаче Академии Наук Исаакиевского собора, Храма Христа спасителя, Троице-Сергиевой Лавры, Даниловского монастыря а также Любрецкой плодово-овощной базы. Профессора и академики освобождаются от уплаты налогов на торговлю табаком и водкой. Люди окунаются в прорубь, бросают туда своих детей, отправляются на коленях в паломничество к Кунсткамере, а истинно чтущие даже излечиваются от рака химиотерапией и прозревают от катаракты в институте Федорова. Он послан нам обезьянами и умер за грехи наши! Тех, кто в этом сомневается, Великий Президиум академии наук сжигает на кострах, распинает на клистирной трубке, забивает камнями и кидает на съедение собакам Павлова.
В Государственную думу внесен законопроект об оскорблении чувств младших научных сотрудников. ОМОН совершает налеты на церкви и разгоняет верующих, мешающих проходу граждан. В школах введены уроки биологии, на которые приходят учителя и рассказывают детям о естественном отборе. Над всей пренаучной Русью стоит благостный звон микроскопов. Глава Президиума РАН самолично провел всенощное стояние академиков в институте им. Сеченова. Присутсвовали Президент, Премьер и все телекамеры. Слезы счастья текут у интернов, сдавших сегодня сессию.
С пресветлым рождеством Чарльзовым!
Каких-то несчастных 30 лет назад , это была суровая реальность. Только ОМОН тогда по иному назывался.
А ещё несколько десятков лед назад, адепты Бородатого жгли ошибки эволюции в освенцимах.
Edited at 2017-02-12 11:18 am (UTC)
Потому и жгли.
Edited at 2017-02-12 11:18 am (UTC)
Блестящий памфлет!
Edited at 2017-02-12 11:48 am (UTC)