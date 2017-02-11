starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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За декриминализацию побоев
starshinazapasa
February 11th, 12:12
У нас с котом установились довольно своеобразные отношения. Для разрабатывания ноги я ей постоянно шевелю. Из-за чего кот постоянно на неё охотится. Ощущения, конечно, непередаваемые. Лежишь, никого не трогаешь, вдруг какая-то острая кусающаяся орущая херня с выкаченными глазами тебя за копыто - херак!!! - и бежать в другую комнату.
Из-за этого я очень дергаюсь.
А поскольку ножка у меня еще не сказать чтоб представляла собой единое целое, то сначала я дергаюсь коленом, потом мышцы растягиваются, потом импульс все-таки доходит до ступни, потом дергается ступня, потом она с чавкающим звуком догоняет уже остановившееся колено, потом все это несколько колеблется, потом синхронизируется и все же приходит в унисон.
Из-за этого я каждый раз расстраиваюсь. Ну, нельзя, чтобы ребенок слышал столько правильных, но еще не цензурированных для его возраста слов.
Тогда я беру мягкую пуховую подушку и пизжу ей кота по голове.


Кот почему-то обижается и на сутки уходит под диван.
Сутки у нас в доме царит мир и спокойствие.
Потом он вылезает, еще сутки ко мне подлизывается, а когда решит, что все, хорош, хозяин добрый, и так простил - цикл начинается по новой.
Сегодня наши отношения перешли на новый уровень.
Выползжий на вторые сутки из-под дивана котяра пришел тереться мордой об мою бороду, полчаса слюнявил меня, выражая тем самым свое почтение и уважение, а когда решил, что ритуал соблюден в достаточной мере, на обратном пути, проходя мимо моего дальнего окончания, посчитав, что мы уже друг друга понимаем настолько, чтоб отринуть все условности типа засады и делания морды непричастным кирпичом, накинулся на мою ногу, и с воплями и выражением выполненного долга ушуршал с пробуксовкой обратно под диван.
Мне даже подушку брать не пришлось. 
Взаимопонимаение. Основа семейного благополучия.
Удачных всем выходных.
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
8 comments :
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  • 1
katin_andrey
2017-02-11 09:21 am (UTC)
Там с двух сторон засада, с одной страдают дети, с другой родители. С учётом того, что наши законы страдают необязательностью их исполнения, по фигу, что именно примут законодатели, вопрос всегда возможно уладить на каком-нить уровне.
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dimmoff
2017-02-11 09:24 am (UTC)
Коты они такие
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Yuriy Lisenkov
2017-02-11 09:55 am (UTC)
Бить малых нельзя.
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vehf263
2017-02-11 10:16 am (UTC)
:):):):):):):):):):):):):):):)пипец как люблю котов:):):):):):):):):):):):):):):)
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abmtm001
2017-02-11 10:21 am (UTC)
Здоровья Вам.
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rivvv
2017-02-11 10:38 am (UTC)
Это еще ерунда. Утром просыпаюсь по будильнику, надо идти на дежурство. Сходил к белому камню, потом побрился, возвращаюсь в спальню и вижу, что на моем месте уже спят дочь и кот. Рядом сидит пес и машет хвостом. Нихрена себе, думаю, вас на теплое местечко набежало...
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Долгий Ящик
2017-02-11 11:02 am (UTC)
По правилам дрессировки, когда цепочка рефлексов уже закрепилась, наказанием её сложнее сломить, чем поощрением: тогда дрессировщик поощряет выполнение ненужного действия только по команде. Как следствие- без команды агрессия кота к ноге перестает проявляться. Конечно, требуется знать базис дрессировки. Но тема эта очень интересная и помогает лучше понимать людей.)
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