За декриминализацию побоев

У нас с котом установились довольно своеобразные отношения. Для разрабатывания ноги я ей постоянно шевелю. Из-за чего кот постоянно на неё охотится. Ощущения, конечно, непередаваемые. Лежишь, никого не трогаешь, вдруг какая-то острая кусающаяся орущая херня с выкаченными глазами тебя за копыто - херак!!! - и бежать в другую комнату.

Из-за этого я очень дергаюсь.

А поскольку ножка у меня еще не сказать чтоб представляла собой единое целое, то сначала я дергаюсь коленом, пото

м мышцы растягиваются, потом импульс все-таки доходит до ступни, потом дергается ступня, потом она с чавкающим звуком догоняет уже остановившееся колено, потом все это несколько колеблется, потом синхронизируется и все же приходит в унисон.

Из-за этого я каждый раз расстраиваюсь. Ну, нельзя, чтобы ребенок слышал столько правильных, но еще не цензурированных для его возраста слов.

Тогда я беру мягкую пуховую подушку и пизжу ей кота по голове.

Кот почему-то обижается и на сутки уходит под диван.

Сутки у нас в доме царит мир и спокойствие.

Потом он вылезает, еще сутки ко мне подлизывается, а когда решит, что все, хорош, хозяин добрый, и так простил - цикл начинается по новой.

Сегодня наши отношения перешли на новый уровень.

Выползжий на вторые сутки из-под дивана котяра пришел тереться мордой об мою бороду, полчаса слюнявил меня, выражая тем самым свое почтение и уважение, а когда решил, что ритуал соблюден в достаточной мере, на обратном пути, проходя мимо моего дальнего окончания, посчитав, что мы уже друг друга понимаем настолько, чтоб отринуть все условности типа засады и делания морды непричастным кирпичом, накинулся на мою ногу, и с воплями и выражением выполненного долга ушуршал с пробуксовкой обратно под диван.

Мне даже подушку брать не пришлось.

Взаимопонимаение. Основа семейного благополучия.

Удачных всем выходных.