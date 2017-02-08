Как правильно упасть при обстреле. Видео.

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При обстреле быстро упасть тоже не так просто. В движении самый простой способ - нырять в землю. Именно нырять, как в воду. Но он травмоопасен. Особенно в городе. Камни, осколки, арматура, куски бетона, стекло. Вот здесь человек показывает, как грамотно и очень быстро упасть скручиванием через колено на спину. Психологически проще лежать, зарывшись лицом в землю, но практически это не имеет значения. Помните, что обстрелы наиболее опасны на твердой поверхности - каменная почва, городские стены, асфальт, промерзшая земля. Снаряд не успевает при падении зарыться в землю и дает осколки по поверхности. Плюс поражающий эффект усиливается осколками камней. При падении же в мягкую землю снаряд относительно безопасен. Относительно. Значительная часть осколков остается в земле, другая - идет навесом над поверхностью. Так что если вы быстро упадете, то шансы остаться в живых довольно высоки.

Снаряд дает осколки веером и навесом по направлению движения. Плюс назад может отлететь задница снаряда. Кусок металла размером с два кулака. Мина - разрывается моментально и дает осколки во все стороны параллельно земле. Стрижет траву. От того, как быстро вы научитесь определять тип боеприпаса по звуку и исходя из обстоятельств находить укрытие, зависит ваша жизнь.

После разрыва сразу вставать не надо. Осколки могут лететь еще довольно долго. Несколько секунд. Собственно, при разрыве именно артиллерийского снаряда осколки опасны скорее на излете, потому что по баллистической траектории они в итоге прилетят как раз вам в голову, чем при разрыве в тридцати метрах - в этом случае они скорее всего пройдут над головой. Все это касается только мягкого грунта, повторюсь. Осколки летят метров до пятисот. Крупные осколки на излете уже видно. От них даже можно увернуться.

В городах при обстреле лучшее укрытие - подвал. В подвале - арки в проходах между стенами или места под перекрытиям. Вообще в доме лучшее место - под перекрытиями или в арках проходов.

Поделитесь этим. Время такое, что эти знания могут многим пригодиться. Кому-то уже сейчас, кому-то в будущем. И потренируйтесь падать, как на видео. Возможно, когда-то это сможет спасти вам жизнь.

