starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Как правильно упасть при обстреле. Видео.
starshinazapasa
February 8th, 13:16
Facebook post

При обстреле быстро упасть тоже не так просто. В движении самый простой способ - нырять в землю. Именно нырять, как в воду. Но он травмоопасен. Особенно в городе. Камни, осколки, арматура, куски бетона, стекло. Вот здесь человек показывает, как грамотно и очень быстро упасть скручиванием через колено на спину. Психологически проще лежать, зарывшись лицом в землю, но практически это не имеет значения.

Помните, что обстрелы наиболее опасны на твердой поверхности - каменная почва, городские стены, асфальт, промерзшая земля. Снаряд не успевает при падении зарыться в землю и дает осколки по поверхности. Плюс поражающий эффект усиливается осколками камней. При падении же в мягкую землю снаряд относительно безопасен. Относительно. Значительная часть осколков остается в земле, другая - идет навесом над поверхностью. Так что если вы быстро упадете, то шансы остаться в живых довольно высоки.


Снаряд дает осколки веером и навесом по направлению движения. Плюс назад может отлететь задница снаряда. Кусок металла размером с два кулака. Мина - разрывается моментально и дает осколки во все стороны параллельно земле. Стрижет траву. От того, как быстро вы научитесь определять тип боеприпаса по звуку и исходя из обстоятельств находить укрытие, зависит ваша жизнь.

После разрыва сразу вставать не надо. Осколки могут лететь еще довольно долго. Несколько секунд. Собственно, при разрыве именно артиллерийского снаряда осколки опасны скорее на излете, потому что по баллистической траектории они в итоге прилетят как раз вам в голову, чем при разрыве в тридцати метрах - в этом случае они скорее всего пройдут над головой. Все это касается только мягкого грунта, повторюсь. Осколки летят метров до пятисот. Крупные осколки на излете уже видно. От них даже можно увернуться.

В городах при обстреле лучшее укрытие - подвал. В подвале - арки в проходах между стенами или места под перекрытиям. Вообще в доме лучшее место - под перекрытиями или в арках проходов.

Поделитесь этим. Время такое, что эти знания могут многим пригодиться. Кому-то уже сейчас, кому-то в будущем. И потренируйтесь падать, как на видео. Возможно, когда-то это сможет спасти вам жизнь.

Tags: , ,
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 296
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
8 comments :
( 8 comments Leave a comment )
  • 1
paukoph
2017-02-08 10:24 am (UTC)
Зачем эта чушь.
(Reply) (Thread)
shad_tkhom
2017-02-08 10:29 am (UTC)
Некоторые в Луганске и Донецке думали также
(Reply) (Parent) (Thread)
paukoph
2017-02-08 10:35 am (UTC)
Но, пораскинув мозгами, передумали.
(Reply) (Parent) (Thread)
rivvv
2017-02-08 11:30 am (UTC)
Почему чушь? Он правильно сам способ показывает. Только падать так нужно не посреди площадки, а за укрытие. И передвигаться соответственно тоже от укрытия к укрытию.
(Reply) (Parent) (Thread)
olma2000
2017-02-08 10:26 am (UTC)

Воронеж приготовиться?

(Reply) (Thread)
thunderozzz
2017-02-08 10:27 am (UTC)
Записал.
Пойду потренеруюсь падать.
(Reply) (Thread)
510_santa_maria
2017-02-08 10:50 am (UTC)
Ремарк "На западном фронте без перемен", там хорошо показано как живут на войне.
100 лет прошло, а книга очень актуальная.
(Reply) (Thread)

ДБ!

backtotheussr
2017-02-08 11:36 am (UTC)
Океания всегда воевала с Остазией ©
(Reply) (Thread)
( 8 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Feb2017

S
M
T
W
T
F
S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: