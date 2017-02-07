О, этот дивный новый мир

Арестован Марк Гальперин. Сегодня утром ему взломали дверь. Марк пытался выпрыгнуть со второго этажа, но был пойман. Предявляют 280 - призывы к экстремисткой деятельности. До пяти лет. Сейчас его везут в неизвестном направлении.

У журналистки Ольги Сапроновой, которой он давал интервью, проходят обыски. Сама она сейчас на Лубянке.

Владимира Кара-Мурзу отравили. Второй раз. Он опять на грани жизни и смерти.

Навального и Офицерова судят в Кирове. Второй раз. В Астрахани вынесен первый приговор о недоносительстве. На Ильдара Дадина очередная атака. Это все сейчас, вот в прямом эфире. Дивный новый мир.







Распространие информации максимально приветсвуется.

Шумиха - единственная защита, которая сейчас есть.