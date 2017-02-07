starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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О, этот дивный новый мир
starshinazapasa
February 7th, 13:35
Арестован Марк Гальперин. Сегодня утром ему взломали дверь. Марк пытался выпрыгнуть со второго этажа, но был пойман. Предявляют 280 - призывы к экстремисткой деятельности. До пяти лет. Сейчас его везут в неизвестном направлении. У журналистки Ольги Сапроновой, которой он давал интервью, проходят обыски. Сама она сейчас на Лубянке. Владимира Кара-Мурзу отравили. Второй раз. Он опять на грани жизни и смерти. Навального и Офицерова судят в Кирове. Второй раз. В Астрахани вынесен первый приговор о недоносительстве. На Ильдара Дадина очередная атака. Это все сейчас, вот в прямом эфире. Дивный новый мир.




Распространие информации максимально приветсвуется.
Шумиха - единственная защита, которая сейчас есть.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
52 comments :
( 52 comments Leave a comment )
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thunderozzz
2017-02-07 10:42 am (UTC)
Шумиха уже не поможет.
Скоро начнутся расстрелы.
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cantanapoli
2017-02-07 10:53 am (UTC)
И что будет после расстрелов?
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z0w
2017-02-07 10:49 am (UTC)
Страна свобод, все дела :-)
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Лулу Маркина
2017-02-07 10:56 am (UTC)
О! Вот это правильно,давно пора либерастов прижать..А то ,ишь...Гыыыы
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cantanapoli
2017-02-07 11:00 am (UTC)
То-то последние пару лет либералы в стране важную роль играют.
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Все идет по плану.

510_santa_maria
2017-02-07 11:05 am (UTC)

Естественный и поступательный процесс на РФ с 1999года.

Помню хорошо, как очень многие радовались, мол выбрали трезвеника, спортсмена и военного, еще и чекиста, ведь чекисты не дураки то...
А я был в шоке от всего этого... неужели люди не поняли, что произошло!?

Самое интересное впереди..
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max_klop
2017-02-07 11:07 am (UTC)
А сами как? Ждёте очереди?
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rosa_morena1
2017-02-07 11:12 am (UTC)
Шел 17-й год... сюр какой-то.
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andpierrot
2017-02-07 11:20 am (UTC)
Дивный старый мир по версии КГБ лайт - а скоро будет и гулаг хард
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valsshebnik
2017-02-07 11:28 am (UTC)
Так ведь, вашему брату было слишком скучно в СССР, чего опять не так?
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livejournal
2017-02-07 11:30 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-02-07 11:30 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
zaan1
2017-02-07 11:31 am (UTC)
давно пора---поди паренек в цахале мечтал служить--вот и хорошо--мечты сбываются
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paukoph
2017-02-07 11:35 am (UTC)
Поймали зайца.
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novaculaextremo
2017-02-07 11:36 am (UTC)
Какой-то мрак и пиздец.
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genrih_25
2017-02-07 11:38 am (UTC)

С такой фамилией - и всё еще в Раше ?

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JottGRay
2017-02-07 11:45 am (UTC)
А, может, стоит просто соблюдать законы? Ведь - внезапно! - не нарушая законы не наслаждаешься ответственностью за их нарушение.
Или я не прав?
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cantanapoli
2017-02-07 12:05 pm (UTC)
В стране где дети депутатов давят пешеходов и выходят с отсрочкой исполнения приговора в десять лет?

Ну конечно же правы, кто бы сомневался.
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maxdz
2017-02-07 11:46 am (UTC)
Репрессии и гулаги на рашке, это дело хорошее. Чем сильнее рашкобыдло дрючит друг-дружку - тем окружающим спокойнее.

Edited at 2017-02-07 11:47 am (UTC)
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очистим тыл,

uglofff
2017-02-07 12:43 pm (UTC)
возьмемся за вас, мразей. Только не так как раньше, всерьез
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Это ваше истенное лицо-товарищи либэрасты

Гайдар Чубайсович
2017-02-07 11:58 am (UTC)
А чего не поехал спасать своего то? Народ вон пишет в ЖЖ, что этот либэраст несколько часов голосил в мордокниге о том, что дверь ломают, и не одна либэрастная блядь так и не подьехала помогать. Встать, так сказать, грудью на защиту !
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Re: Это ваше истенное лицо-товарищи либэрасты

opiat_dvoika
2017-02-07 12:25 pm (UTC)
вообще-то у Аркадия нога сломана
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helsinger1
2017-02-07 12:21 pm (UTC)

Давить вас надо)

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jack88merkin
2017-02-07 12:23 pm (UTC)
Б..., кто все эти люди?
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Б..., кто все эти люди

ssibiri
2017-02-07 12:32 pm (UTC)
а хер их знает! кто то...
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klaustide
2017-02-07 12:36 pm (UTC)
А кто такой Гальперин и почему он прыгал с балкона?
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