О, этот дивный новый мир

Арестован Марк Гальперин. Сегодня утром ему взломали дверь. Марк пытался выпрыгнуть со второго этажа, но был пойман. Предявляют 280 - призывы к экстремисткой деятельности. До пяти лет. Сейчас его везут в неизвестном направлении. У журналистки Ольги Сапроновой, которой он давал интервью, проходят обыски. Сама она сейчас на Лубянке. Владимира Кара-Мурзу отравили. Второй раз. Он опять на грани жизни и смерти. Навального и Офицерова судят в Кирове. Второй раз. В Астрахани вынесен первый приговор о недоносительстве. На Ильдара Дадина очередная атака. Это все сейчас, вот в прямом эфире. Дивный новый мир.
Распространие информации максимально приветсвуется. Шумиха - единственная защита, которая сейчас есть.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Скоро начнутся расстрелы.
Все идет по плану.
Естественный и поступательный процесс на РФ с 1999года.
Помню хорошо, как очень многие радовались, мол выбрали трезвеника, спортсмена и военного, еще и чекиста, ведь чекисты не дураки то...
А я был в шоке от всего этого... неужели люди не поняли, что произошло!?
Самое интересное впереди..
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С такой фамилией - и всё еще в Раше ?
Или я не прав?
Ну конечно же правы, кто бы сомневался.
Edited at 2017-02-07 11:47 am (UTC)
очистим тыл,
Это ваше истенное лицо-товарищи либэрасты
Re: Это ваше истенное лицо-товарищи либэрасты
Давить вас надо)
Б..., кто все эти люди