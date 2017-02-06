Эстетика подворотни

Каждый раз, когда я слышу презрительные через губу смешки о превосходстве гигантских российских танковых армад над украинской армией, мне категорически хочется ткнуть в нос всем этим соловьевым-киселевым статьей девятой Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной:

- Высокие Договаривающиеся Стороны, подтверждая решимость идти по пути сокращения вооруженных сил и вооружений, будут способствовать процессу разоружения и взаимодействова

ть в деле неукоснительного выполнения соглашений в области сокращений вооруженных сил и вооружений.

А также статьей второй Будапештского меморандума:

- Российская Федерация подтверждает свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие её вооружения никогда не будут применены против Украины.

Вот эта совершенно блядская подлость меня до сих пор расстраивает, как ребенка. То есть ты сам вроде как менторским тоном старшего брата-покровителя свысока обещал человеку защиту, а когда он тебе доверился, толкаешь его в лужу и ржешь над ботаником. Это такое мелкопакостническое паскудство, от которого нормально формирующася недеформированная личность отходит уже в детсадовском возрасте. Вызывает уже даже не стыд, не брезгливость, не жалость, не "противно", а... Блять, даже слова не подберу.

Ну, ничего. Парень встал из лужи, посмотрел гопникам в глаза, понял, что к чему, и пошел в качалку.