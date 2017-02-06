Эстетика подворотни

Каждый раз, когда я слышу презрительные через губу смешки о превосходстве гигантских российских танковых армад над украинской армией, мне категорически хочется ткнуть в нос всем этим соловьевым-киселевым статьей девятой Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной:
- Высокие Договаривающиеся Стороны, подтверждая решимость идти по пути сокращения вооруженных сил и вооружений, будут способствовать процессу разоружения и взаимодействовать в деле неукоснительного выполнения соглашений в области сокращений вооруженных сил и вооружений.
А также статьей второй Будапештского меморандума:
- Российская Федерация подтверждает свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие её вооружения никогда не будут применены против Украины.
Вот эта совершенно блядская подлость меня до сих пор расстраивает, как ребенка. То есть ты сам вроде как менторским тоном старшего брата-покровителя свысока обещал человеку защиту, а когда он тебе доверился, толкаешь его в лужу и ржешь над ботаником. Это такое мелкопакостническое паскудство, от которого нормально формирующася недеформированная личность отходит уже в детсадовском возрасте. Вызывает уже даже не стыд, не брезгливость, не жалость, не "противно", а... Блять, даже слова не подберу.
Ну, ничего. Парень встал из лужи, посмотрел гопникам в глаза, понял, что к чему, и пошел в качалку.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
вот именно
Edited at 2017-02-06 02:05 pm (UTC)
Хуче
Срашка всегда была такой, со времён своего основания в 14-м веке Ордой.
Просто, украинчеги оказались туповаты и нежелали учить историю (даже новейшую, времён совка). За это теперь расплачиваются.
со времён своего основания в 14-м веке Ордой
В 14-м веке она и была Ордой , а отпочковалась немного позднее ...
А Российская Федерация угрожала силой или ее применением территориальной целостности или политической независимости Украины? Ах да, нападение орд бронекопытных бурятских водолазов и киборги в трусиках, извините, забыл.
А скоро, как закончится баблос у гэбни на содержание силовиков - рашкосрань начнут давитъ даже на рашке все, кому не лень. От башкиров с бурятами и татар с чеченами, до китайцев.
А всё почему? Потому что, подлых лживых ублюдков - никто не терпит.
Edited at 2017-02-06 02:24 pm (UTC)
#скоро уже недостаточно, теперь - #скороскороскоро
На окраине земли,
от нормальных стран вдали,
существует государство,
что Р... нарекли.
Обитатели её
- агрессивное жлобьё,
утешающие пьянством
прозябание своё.
Соответственно, их царь
и гос.мафии главарь
- лилипут с натурой скверной,
- феерическая тварь!
Царь и обликом похож
на разъевшуюся вошь.
Звать его За...упа Первый,
- лучше имя не найдёшь!
Из-за очень долгих зим,
заниматься нечем им,
- потому домишки черни
переполнены детьми.
Это на руку царю,
- босяков призвать к ружью,
чтоб за счёт держав соседних,
сколотить империю.
Сиволапые войска.
захватили до фига
сопредельных территорий
за прошедшие века,
Так возникла из говна
превеликая страна,
и не зря "тюрьмой народов"
прозывается она.
Захватив страну иль град,
всех к культуре приобщат:
- Пить большим стаканом водку,
заменять слова на мат.
Пребывая в кабале,
люди счастливы вполне
и купаньем в шоколаде
чтут сидение в дерьме.
Обеспеченную жизнь
заменил патриотизм.
(если можно этим словом
счесть галимый шовинизм)
С "патриотом" говорить,
- как башкой о стену бить:
Отвратительно до сблёву,
- сами можете судить.
Говоришь ему: "Дружок,
скоро будешь без порток!
Государь За...упа Первый
грабит вас четвёртый срок!
Достояние твоё
раздербанено ворьём
конвертировано в евро
и укрыто за бугром.
Ну а что украсть нельзя,
- то растрачено зазря
на никчёмные затеи
неуёмного царя."
Отвечает патриот:
"Это мало нас е...(волнует)!
Лишь не был царь евреем
- их не терпит наш народ.
А ещё монарх любим
по заслугам воровским,
- в одночасье взял и стырил
у разинь-соседей Рым!
А что нас обворовал,
- так поэтому и стал
всех богаче в этом мире,
- нам гордиться повод дал!