starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Эстетика подворотни
starshinazapasa
February 6th, 17:00
Каждый раз, когда я слышу презрительные через губу смешки о превосходстве гигантских российских танковых армад над украинской армией, мне категорически хочется ткнуть в нос всем этим соловьевым-киселевым статьей девятой Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной:
- Высокие Договаривающиеся Стороны, подтверждая решимость идти по пути сокращения вооруженных сил и вооружений, будут способствовать процессу разоружения и взаимодействовать в деле неукоснительного выполнения соглашений в области сокращений вооруженных сил и вооружений.
А также статьей второй Будапештского меморандума:
- Российская Федерация подтверждает свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие её вооружения никогда не будут применены против Украины.


Вот эта совершенно блядская подлость меня до сих пор расстраивает, как ребенка. То есть ты сам вроде как менторским тоном старшего брата-покровителя свысока обещал человеку защиту, а когда он тебе доверился, толкаешь его в лужу и ржешь над ботаником. Это такое мелкопакостническое паскудство, от которого нормально формирующася недеформированная личность отходит уже в детсадовском возрасте. Вызывает уже даже не стыд, не брезгливость, не жалость, не "противно", а... Блять, даже слова не подберу.

Ну, ничего. Парень встал из лужи, посмотрел гопникам в глаза, понял, что к чему, и пошел в качалку.
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21 comments :
( 21 comments Leave a comment )
  • 1
paukoph
2017-02-06 02:03 pm (UTC)
А надо не в качалку идти, а в Университет (Гейропу).
(Reply) (Thread)
greywildcat
2017-02-06 02:04 pm (UTC)
Одно другому как ни странно не мешает.
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вот именно

Константин
2017-02-06 02:06 pm (UTC)
тем более , что путь в Университет (как ни странно) как раз и лежит через качалку ...
(Reply) (Parent) (Thread)
paukoph
2017-02-06 02:11 pm (UTC)
Как ни странно, мешает. Не дали даже безвиз. Никакой подвижки по пути интеграции. Или это что-то другое мешает?
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greywildcat
2017-02-06 02:13 pm (UTC)
Точно не качалка.
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maxim_zt
2017-02-06 02:04 pm (UTC)
Спасибо, Аркадий! Если можно, то Сохраню текст Вашего поста и буду тыкать им всем в ответ на все эти "3 дня до Киева..." и "Югозападный Федеральный округ"...

Edited at 2017-02-06 02:05 pm (UTC)
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del_vecchio
2017-02-06 02:09 pm (UTC)
Бесполезно. На все на это давно уже есть дежурные отговорки.
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robofob
2017-02-06 02:05 pm (UTC)
Очевидные вещи приходится доводить до ума (:)):
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fasttake
2017-02-06 02:10 pm (UTC)
"С переворотом на территории Украины образовалось новое государство. Бумажки недействительны"
Хуче
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se_mir
2017-02-06 02:16 pm (UTC)
Янукович в золотые унитазы срал и золотыми же батонами подарки принимал, а тут переворот! Вот нежданчик!
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maxdz
2017-02-06 02:11 pm (UTC)
>Вот эта совершенно блядская подлость меня до сих пор расстраивает, как ребенка.

Срашка всегда была такой, со времён своего основания в 14-м веке Ордой.

Просто, украинчеги оказались туповаты и нежелали учить историю (даже новейшую, времён совка). За это теперь расплачиваются.
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со времён своего основания в 14-м веке Ордой

Константин
2017-02-06 02:30 pm (UTC)
Вы ей льстите ... Как минимум лет на 100 ..))
В 14-м веке она и была Ордой , а отпочковалась немного позднее ...
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paukoph
2017-02-06 02:16 pm (UTC)
Ахметов откатывает Порошенке бабки с предприятий на территории Лугандона, не платящих налоги. Вагоны идут туда-сюда. Но украина "должна качаться", да, это очень актуально.
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maxdz
2017-02-06 02:17 pm (UTC)
бабки с територии "лугандона"? Хорошая шутка. :)
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paukoph
2017-02-06 02:21 pm (UTC)
Да охуенно хорошая.
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jack88merkin
2017-02-06 02:16 pm (UTC)
"Российская Федерация подтверждает свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие её вооружения никогда не будут применены против Украины"

А Российская Федерация угрожала силой или ее применением территориальной целостности или политической независимости Украины? Ах да, нападение орд бронекопытных бурятских водолазов и киборги в трусиках, извините, забыл.
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maxdz
2017-02-06 02:22 pm (UTC)
За это ваше "а докажите!" - от рашкосрани отвернулись даже беларусы.

А скоро, как закончится баблос у гэбни на содержание силовиков - рашкосрань начнут давитъ даже на рашке все, кому не лень. От башкиров с бурятами и татар с чеченами, до китайцев.

А всё почему? Потому что, подлых лживых ублюдков - никто не терпит.

Edited at 2017-02-06 02:24 pm (UTC)
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maxdz
2017-02-06 02:27 pm (UTC)
Скоро, чувак, скоро. В современном мире, страны ублюдков долго не куролесят.
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jack88merkin
2017-02-06 02:29 pm (UTC)
Надо новый укрохэштег вводить.
#скоро уже недостаточно, теперь - #скороскороскоро
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boristumentcev
2017-02-06 02:22 pm (UTC)

На окраине земли,
от нормальных стран вдали,
существует государство,
что Р... нарекли.

Обитатели её
- агрессивное жлобьё,
утешающие пьянством
прозябание своё.

Соответственно, их царь
и гос.мафии главарь
- лилипут с натурой скверной,
- феерическая тварь!

Царь и обликом похож
на разъевшуюся вошь.
Звать его За...упа Первый,
- лучше имя не найдёшь!

Из-за очень долгих зим,
заниматься нечем им,
- потому домишки черни
переполнены детьми.

Это на руку царю,
- босяков призвать к ружью,
чтоб за счёт держав соседних,
сколотить империю.

Сиволапые войска.
захватили до фига
сопредельных территорий
за прошедшие века,

Так возникла из говна
превеликая страна,
и не зря "тюрьмой народов"
прозывается она.

Захватив страну иль град,
всех к культуре приобщат:
- Пить большим стаканом водку,
заменять слова на мат.

Пребывая в кабале,
люди счастливы вполне
и купаньем в шоколаде
чтут сидение в дерьме.

Обеспеченную жизнь
заменил патриотизм.
(если можно этим словом
счесть галимый шовинизм)

С "патриотом" говорить,
- как башкой о стену бить:
Отвратительно до сблёву,
- сами можете судить.

Говоришь ему: "Дружок,
скоро будешь без порток!
Государь За...упа Первый
грабит вас четвёртый срок!

Достояние твоё
раздербанено ворьём
конвертировано в евро
и укрыто за бугром.

Ну а что украсть нельзя,
- то растрачено зазря
на никчёмные затеи
неуёмного царя."

Отвечает патриот:
"Это мало нас е...(волнует)!
Лишь не был царь евреем
- их не терпит наш народ.

А ещё монарх любим
по заслугам воровским,
- в одночасье взял и стырил
у разинь-соседей Рым!

А что нас обворовал,
- так поэтому и стал
всех богаче в этом мире,
- нам гордиться повод дал!
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