Для этого и существуют такие политологи, как я (с)

Но Марков и вправду про него не говорил. Это сделали расшифровщики "Эха". Ошибка уже исправлена, на сайте сейчас написано так, как и сказал Марков - Стокгольмский университет стратегических исследований.
Проблема в том, что как раз никакого Стокгольмского университета стратегических исследований в природе-то и не существует. Есть Стокгольмский институт исследования проблем мира. И Марков сейчас пишет, что он именно так и сказал. Это, товарищи, вранье. Сказал он именно "Стокгольмский университет стратегических исследований". Если, конечно, на этот раз мы услышали все правильно и имелся в виду именно Стокгольмский, а не, скажем, Тобольский университет стратегических исследований.
Но и на сайте Стокгольмского института исследований проблем мира мне не удалось найти тезиса о том, что он считает армию ДНР-ЛНР пятой или шестой по мощности в Европе. Поиск по запросу Donetsk People’s Republic (DPR) выдает только один материал: "Какофония Минска" стажера европейской программы безопасности СИПРИ Юлии Прудник. Там, к слову, написано прямо противоположное: "Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР)— двух самопровозглашенных государств между Украиной и Россией — не предоставили идентификационных номеров, что не позволяет мониторить их вооружение".
Поиск по слову Donetsk выдает одну статью о войне вообще, в целом, наряду с Алеппо.
Вручную также не удалось ничего найти.
Нет, я не спорю, что объединенная армия двух независимых государств ЛНР и ДНР, буде такая появится в природе, действительно могла бы быть одной из самых заметных в Европе и, наверное, обогнала бы по вооружению армии Эстонии, Португалии, Румынии, Лихтенштейна и Ватикана - уж столько за эти годы Россия понагнала туда всякого железа. Эшелонами.
Но все же хотелось бы понять, какие именно институты уважаемый политолог имеет в виду и откуда именно он черпает ̶в̶д̶о̶х̶н̶о̶в̶е̶н̶и̶е̶ информацию.
Все ж таки дело-то серьезное. По-ли-то-ло-ги-я...
Это не просто языком трепать.
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Языком молоть не мешки таскать.
Это точно про Маркова?
Чувак на своей волне, че. Ваш ленякосмос.
У меня в городе, в центре России ночью освещение улиц гораздо хуже. Война у них... какая то странная.
Edited at 2017-02-03 10:52 am (UTC)
+1
Марков - молодец, а вот что с больным бабченко делать?
2-е - доза живительного эвтаназепама в моск спасет отца русской демократии
он же ведь ещё там и учит кого-то
боюсь представить, кого выучит...
явно не украинских ублюдков.
Вы ,долбоебы, МЯСО.
Они же все Пушкины.
Недавно тут лошадка Лавров написал стих про бои петухов в коих он собирается участвовать. Смешной стишок вышел.
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Это не просто языком трепать
Edited at 2017-02-03 12:50 pm (UTC)
Re: Это не просто языком трепать
Re: Это не просто языком трепать
Edited at 2017-02-03 01:03 pm (UTC)
Re: Это не просто языком трепать
Re: Это не просто языком трепать
Re: Это не просто языком трепать
А тут просто избили и обоссали.
Непорядок.
Re: Это не просто языком трепать
Re: Это не просто языком трепать
Re: Это не просто языком трепать
Жду каждого вашего поста как манны небесной.
Даже пост ни о чем и то в топе.
А почему столько обсуждений этого Маркова ?
марков - точно такойже пациент Палаты № 6,
как и Проханов, Кургинян и иже с ними.
Все эти Прохановы - Маркины на чтото вообще спасобны,
кроме как снова чтото жалко пёрнуть в сторону Украины и ЕС ?
В РЕАЛЬНОЙ политике они ничего не решают.
Абсолютно.
Поэтому не Х ли на них ?