Для этого и существуют такие политологи, как я (с)

Какая мякотка из всего этого получилась. Я тут за вчерашний день от кровавой квадратуры глаз стал специалистом по монгольской политологии. Дело в том, что такая штука, как Монгольский институт стратегических исследований действительно существует. Стратегийн судалгааны хүрээлэн называется. К сожалению, мне не удалось выяснить, есть ли там что про армии ДНР-ЛНР, так как у этого всемирновлиятельного института на английский переведена только одна страничка

- "INTRODUCTION" - и более ничего, а по-монгольски мы не очень.

Но Марков и вправду про него не говорил. Это сделали расшифровщики "Эха". Ошибка уже исправлена, на сайте сейчас написано так, как и сказал Марков - Стокгольмский университет стратегических исследований.

Проблема в том, что как раз никакого Стокгольмского университета стратегических исследований в природе-то и не существует. Есть Стокгольмский институт исследования проблем мира. И Марков сейчас пишет, что он именно так и сказал. Это, товарищи, вранье. Сказал он именно "Стокгольмский университет стратегических исследований". Если, конечно, на этот раз мы услышали все правильно и имелся в виду именно Стокгольмский, а не, скажем, Тобольский университет стратегических исследований.

Но и на сайте Стокгольмского института исследований проблем мира мне не удалось найти тезиса о том, что он считает армию ДНР-ЛНР пятой или шестой по мощности в Европе. Поиск по запросу Donetsk People’s Republic (DPR) выдает только один материал: "Какофония Минска" стажера европейской программы безопасности СИПРИ Юлии Прудник. Там, к слову, написано прямо противоположное: "Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР)— двух самопровозглашенных государств между Украиной и Россией — не предоставили идентификационных номеров, что не позволяет мониторить их вооружение".

Поиск по слову Donetsk выдает одну статью о войне вообще, в целом, наряду с Алеппо.

Вручную также не удалось ничего найти.

Нет, я не спорю, что объединенная армия двух независимых государств ЛНР и ДНР, буде такая появится в природе, действительно могла бы быть одной из самых заметных в Европе и, наверное, обогнала бы по вооружению армии Эстонии, Португалии, Румынии, Лихтенштейна и Ватикана - уж столько за эти годы Россия понагнала туда всякого железа. Эшелонами.

Но все же хотелось бы понять, какие именно институты уважаемый политолог имеет в виду и откуда именно он черпает ̶в̶д̶о̶х̶н̶о̶в̶е̶н̶и̶е̶ информацию.

Все ж таки дело-то серьезное. По-ли-то-ло-ги-я...

Это не просто языком трепать.

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

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