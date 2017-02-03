starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Для этого и существуют такие политологи, как я (с)
starshinazapasa
February 3rd, 13:40
Какая мякотка из всего этого получилась. Я тут за вчерашний день от кровавой квадратуры глаз стал специалистом по монгольской политологии. Дело в том, что такая штука, как Монгольский институт стратегических исследований действительно существует. Стратегийн судалгааны хүрээлэн называется. К сожалению, мне не удалось выяснить, есть ли там что про армии ДНР-ЛНР, так как у этого всемирновлиятельного института на английский переведена только одна страничка - "INTRODUCTION" - и более ничего, а по-монгольски мы не очень.
Но Марков и вправду про него не говорил. Это сделали расшифровщики "Эха". Ошибка уже исправлена, на сайте сейчас написано так, как и сказал Марков - Стокгольмский университет стратегических исследований.
Проблема в том, что как раз никакого Стокгольмского университета стратегических исследований в природе-то и не существует. Есть Стокгольмский институт исследования проблем мира. И Марков сейчас пишет, что он именно так и сказал. Это, товарищи, вранье. Сказал он именно "Стокгольмский университет стратегических исследований". Если, конечно, на этот раз мы услышали все правильно и имелся в виду именно Стокгольмский, а не, скажем, Тобольский университет стратегических исследований.


Но и на сайте Стокгольмского института исследований проблем мира мне не удалось найти тезиса о том, что он считает армию ДНР-ЛНР пятой или шестой по мощности в Европе. Поиск по запросу Donetsk People’s Republic (DPR) выдает только один материал: "Какофония Минска" стажера европейской программы безопасности СИПРИ Юлии Прудник. Там, к слову, написано прямо противоположное: "Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР)— двух самопровозглашенных государств между Украиной и Россией — не предоставили идентификационных номеров, что не позволяет мониторить их вооружение".
Поиск по слову Donetsk выдает одну статью о войне вообще, в целом, наряду с Алеппо.
Вручную также не удалось ничего найти.
Нет, я не спорю, что объединенная армия двух независимых государств ЛНР и ДНР, буде такая появится в природе, действительно могла бы быть одной из самых заметных в Европе и, наверное, обогнала бы по вооружению армии Эстонии, Португалии, Румынии, Лихтенштейна и Ватикана - уж столько за эти годы Россия понагнала туда всякого железа. Эшелонами.
Но все же хотелось бы понять, какие именно институты уважаемый политолог имеет в виду и откуда именно он черпает ̶в̶д̶о̶х̶н̶о̶в̶е̶н̶и̶е̶ информацию.
Все ж таки дело-то серьезное. По-ли-то-ло-ги-я...
Это не просто языком трепать.

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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41 comments :
( 41 comments Leave a comment )
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prol_prolych
2017-02-03 10:43 am (UTC)
Да етово Маркина надо приглашать на концерты, чотко чешет, аж рука сама тянецца к рюмке чая. :о)))
(Reply) (Thread)
bfzoomy
2017-02-03 10:45 am (UTC)
Я бы не был так категоричен насчёт заявления, то армия ДНР слабее британской. Всё же они собирались не сегодня так завтра Лондон брать. Так что God save the queen.
(Reply) (Thread)
olma2000
2017-02-03 10:46 am (UTC)

Языком молоть не мешки таскать.

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katin_andrey
2017-02-03 10:45 am (UTC)
уважаемый политолог


Это точно про Маркова?
(Reply) (Thread)
olma2000
2017-02-03 10:47 am (UTC)

Чувак на своей волне, че. Ваш ленякосмос.

(Reply) (Thread)
rivvv
2017-02-03 10:50 am (UTC)
Да какой Донецк? Какое в жопу обострение? Какое железо эшелонами? Донецк вчера ночью:



У меня в городе, в центре России ночью освещение улиц гораздо хуже. Война у них... какая то странная.

Edited at 2017-02-03 10:52 am (UTC)
(Reply) (Thread)
dezugner
2017-02-03 12:55 pm (UTC)
и это при том, что бендеровцы круглосуточно обстреливают Донецк
(Reply) (Parent) (Thread)
cheker71
2017-02-03 01:13 pm (UTC)
Вы что? Это же не освещение. Это вспышки от разрывов фашистских бомб и ракет.
(Reply) (Parent) (Thread)
provintiale
2017-02-03 10:51 am (UTC)
Для разбора оналитеги такого профэссианала как Марков существуют, все-таки специальные дисциплины - психиатрия, психоанализ. К политологии это все не имеет никакого отношения.
(Reply) (Thread)
Только Правда!
2017-02-03 11:01 am (UTC)
Марков - молодец, а вот что с больным бабченко делать?
(Reply) (Parent) (Thread)

Марков - молодец, а вот что с больным бабченко делать?

uglofff
2017-02-03 12:55 pm (UTC)
1-е - спорное утверждение
2-е - доза живительного эвтаназепама в моск спасет отца русской демократии
(Reply) (Parent) (Thread)
poll59
2017-02-03 11:05 am (UTC)
новая наука - "политическая психиатрия"
(Reply) (Parent) (Thread)
poll59
2017-02-03 11:00 am (UTC)
как-то не по себе
он же ведь ещё там и учит кого-то
боюсь представить, кого выучит...
(Reply) (Thread)
Только Правда!
2017-02-03 11:03 am (UTC)
........боюсь представить, кого выучит...

явно не украинских ублюдков.
(Reply) (Parent) (Thread)
poll59
2017-02-03 11:07 am (UTC)
а кто тут говорит про украинских?
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Только Правда!
2017-02-03 11:12 am (UTC)
Это имеет значение?
Вы ,долбоебы, МЯСО.
(Reply) (Parent) (Thread)
salumafik
2017-02-03 02:11 pm (UTC)
хуесос, а ты кало
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drug99
2017-02-03 01:09 pm (UTC)
к сожалению для вас, выродков, дохнут именно кацапы
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edroovna
2017-02-03 11:01 am (UTC)
Если учесть, что сам Марков возглавляет созданное им же ООО "Институт Политических Исследований", то понятно, что он не слишком аккуратен с названиями. Кстати, он постоянно правит информацию в Вики о себе, теперь там не ООО, а НП. Как и другой шут, Коротченко.
(Reply) (Thread)
superherr
2017-02-03 11:06 am (UTC)
А Марков стихи пишет?
Они же все Пушкины.
Недавно тут лошадка Лавров написал стих про бои петухов в коих он собирается участвовать. Смешной стишок вышел.
(Reply) (Thread)
critical_errorr
2017-02-03 11:19 am (UTC)
Господину Ломброзо Марков бы понравился...
(Reply) (Thread)
xou_chan
2017-02-03 11:21 am (UTC)
за заявленою самими ДНР та ЛНР кількостями окремих видів озброєння вони обходять навіть Британію та ФРН.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-02-03 11:28 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-02-03 11:28 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
yaceya
2017-02-03 12:00 pm (UTC)
Только не Стокгольмский, а Белогорский и не университет, а техникум, и не стратегических исследований, а технологический. И не выиграл, а проиграл. Где-то так, в общем.
(Reply) (Thread)

Это не просто языком трепать

Александр Козлов
2017-02-03 12:38 pm (UTC)
Ничего удивительного, когда одно трепло пытается разоблачить вранье другого. Странно то, что первое трепло за свои слова хоть денег не просит, а "солдат", "ветеран", и т.д. за свое "расследование" указал реквизиты. Одно трепло получается идейное, а другое меркантильное.И какое из них хуже?

Edited at 2017-02-03 12:50 pm (UTC)
(Reply) (Thread)

Re: Это не просто языком трепать

prol_prolych
2017-02-03 12:51 pm (UTC)
Ты поедь на фронт и нам потом репортаж сделай, а мы заценим с дивана, нада те платить или ты трепло. :о)
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: Это не просто языком трепать

Александр Козлов
2017-02-03 01:03 pm (UTC)
Где в этом посте поездка на фронт? Так же написан с дивана.

Edited at 2017-02-03 01:03 pm (UTC)
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Re: Это не просто языком трепать

Александр Козлов
2017-02-03 01:08 pm (UTC)
Аркадий пытался писать репортажи с фронта, но его почему то ваши товарищи отпиздили и выпиздили на фиг. Почему?
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Re: Это не просто языком трепать

prol_prolych
2017-02-03 01:09 pm (UTC)
Ето обычная ситуация в боевых действиях, когда левые люди получают пизды.
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Re: Это не просто языком трепать

superherr
2017-02-03 01:12 pm (UTC)
Обычная когда убивают.
А тут просто избили и обоссали.
Непорядок.
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Re: Это не просто языком трепать

prol_prolych
2017-02-03 01:14 pm (UTC)
Зачем убивать? Лишний грех на душу брать никакого смысла нету. А синяки заживут.
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Re: Это не просто языком трепать

Александр Козлов
2017-02-03 01:22 pm (UTC)
Бывает, попал под дружественный огонь, ибо нехуй шастать.
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Re: Это не просто языком трепать

prol_prolych
2017-02-03 01:25 pm (UTC)
Всякое бывает. Но пока есть возможность, лучше дать пизды, чем убивать.
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superherr
2017-02-03 01:10 pm (UTC)
Аркадий, пишите больше.
Жду каждого вашего поста как манны небесной.
(Reply) (Thread)
Александр Козлов
2017-02-03 01:25 pm (UTC)
Глоток свободы в царстве Мордора. И ведь каждая заметка-блестящее расследование, остроумный фельетон, язвительная колкость режиму. Правда травят потом бедолагу после этого, аж три статьи накатал как травят, но это бывает, издержки профессии.
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superherr
2017-02-03 01:27 pm (UTC)
Угу, пишет редко а каждый пост взлетает в топ.
Даже пост ни о чем и то в топе.
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aldebaran_214
2017-02-03 01:43 pm (UTC)

А почему столько обсуждений этого Маркова ?

марков - точно такойже пациент Палаты № 6,
как и Проханов, Кургинян и иже с ними.

Все эти Прохановы - Маркины на чтото вообще спасобны,
кроме как снова чтото жалко пёрнуть в сторону Украины и ЕС ?

В РЕАЛЬНОЙ политике они ничего не решают.
Абсолютно.
Поэтому не Х ли на них ?
(Reply) (Thread)
bdb_dima
2017-02-03 01:55 pm (UTC)
Конченный шизофреник этот Маркин, не стоит потраченного времени.
(Reply) (Thread)
Андрей Феофанов
2017-02-03 02:22 pm (UTC)
Жалко будет ,если Марков пропадет. Такую пургу гнать мало кто может. От такой Паук от политологии.
(Reply) (Thread)
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