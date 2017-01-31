А Господь располагает

В две тысячи пятнадцатом мне до жути не хотелось в Дебальцево. Вот просто до черта. Бывает такое внутреннее состояние, когда надо ехать, а все в тебе сопротивляется, ты цепляешься за каждую отсрочку, тормозишь время как только можешь и так тебе тошно, хоть вой. Я, конечно, стараюсь прислушиваться к таким состояниям, потому что после войны уверовал в метафизику, но тут ехать было надо и ничего не поделаешь. Уже сидел на диванчике у своих друзей в Киеве, уже искал билеты в Одессу, куда мне надо было заехать на пару дней, а потом на Восток - и тут позвонила жена, и сказала, что дочь в больнице, сломала ногу и я им нужен. Мы немножко поругались, потому что хочешь, не хочешь, а ехать все же надо, но стало понятно, что дело серьезное, я действительно нужен на месте - и когда это стало ясно, я с огромным облегчением воспользовался отмазкой и укатил в Москву. Ребенок ногу повредил действительно серьезно, жидкость из колена никак не уходила, еще и инфекцию занесли, все это таскание в гипсе на руках по больницам и поликлиникам растянулось на несколько месяцев и я все пропустил окончательно. За что, в общем-то, и благодарен судьбе.
Сейчас же сижу и грызу локти, как не вовремя сломал ногу я сам. Оно вообще очень не вовремя получилось. А конкретно в последние два дня - мое место, конечно же, должно быть в Авдеевке. Вот в этот раз сидение дома меня ни фига не радует.
Жаль, очень жаль, что
Опять захотелось вздрагивать от петард?
Re: Опять захотелось вздрагивать от петард?
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Я всё проспал в танке.
Аркадий, ты если еще чего сломаешь - сразу пиши, куда собирался. А то мало-ли в Японию и вдруг бац! Сломал палец. И там потом цунами в девять баллов, или Фукушима какая-нибудь. Вообще есть идея получше. Ты сейчас в Москве? Закажи пропуск в Кремль и сунь руку под колесо "Камаза". Проверим, сработает ли.
Edited at 2017-01-31 12:20 pm (UTC)
Да только то дочка ногу сломает, то сам, то в квартире срочно прибраться надо, то голову помыть, да и надеть нечего, однобортном то сейчас уже никто не воюет. Так и страдает, разрывается.
https://www.youtube.com/watch?v=6f7o9QJ
За все придется отвечать!
Доцент.