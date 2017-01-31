starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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А Господь располагает
starshinazapasa
January 31st, 13:46
В две тысячи пятнадцатом мне до жути не хотелось в Дебальцево. Вот просто до черта. Бывает такое внутреннее состояние, когда надо ехать, а все в тебе сопротивляется, ты цепляешься за каждую отсрочку, тормозишь время как только можешь и так тебе тошно, хоть вой. Я, конечно, стараюсь прислушиваться к таким состояниям, потому что после войны уверовал в метафизику, но тут ехать было надо и ничего не поделаешь. Уже сидел на диванчике у своих друзей в Киеве, уже искал билеты в Одессу, куда мне надо было заехать на пару дней, а потом на Восток - и тут позвонила жена, и сказала, что дочь в больнице, сломала ногу и я им нужен. Мы немножко поругались, потому что хочешь, не хочешь, а ехать все же надо, но стало понятно, что дело серьезное, я действительно нужен на месте - и когда это стало ясно, я с огромным облегчением воспользовался отмазкой и укатил в Москву. Ребенок ногу повредил действительно серьезно, жидкость из колена никак не уходила, еще и инфекцию занесли, все это таскание в гипсе на руках по больницам и поликлиникам растянулось на несколько месяцев и я все пропустил окончательно. За что, в общем-то, и благодарен судьбе. 

Сейчас же сижу и грызу локти, как не вовремя сломал ногу я сам. Оно вообще очень не вовремя получилось. А конкретно в последние два дня - мое место, конечно же, должно быть в Авдеевке. Вот в этот раз сидение дома меня ни фига не радует.





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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
74 comments :
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ineverova
2017-01-31 10:54 am (UTC)
Не, всё правильно получилось.Живой Бабченко лучше, чем орден посмертно. Судьба не зря знаки подаёт.
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jack88merkin
2017-01-31 06:47 pm (UTC)
Ну, неживой Немцов для Дела оказался гораздо полезнее живого... Так что, Аркадий, Вы берегите себя, а то мало что там соратники придумают.
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claire_1973
2017-01-31 10:58 am (UTC)
Бог хранит. Не стоит идти против Провидения.
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Жаль, очень жаль, что

uglofff
2017-01-31 12:38 pm (UTC)
госпожа Судьба все подкидывает Аркашки шансы, а он ими не пользуется
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katin_andrey
2017-01-31 10:58 am (UTC)
ДНР уже объявила о гибели 16 000 000 000 000 украинских военных, о чём секретно сообщили Порошенко, но они сумели перехватить посыльного, подманил его салом с горилкой и подменили донесение.
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Опять захотелось вздрагивать от петард?

boristumentcev
2017-01-31 11:01 am (UTC)
Война - потеха для идиотов, не осознающих размер ставок в игре.
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Re: Опять захотелось вздрагивать от петард?

potterson
2017-01-31 04:05 pm (UTC)
Да?
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Беляев Николай
2017-01-31 11:06 am (UTC)
З одного боку добре, що ви не потрапили в Дебальцево і стовідсотково залишились живі. З іншого, звичайно погано, що люди не зможуть прочитати об'єктивне висвітлення подій (а не урапатріотичне з обох сторін), що там відбувались. Чекаємо на повернення здорового та дужого Аркадія і бережіть себе, особливо в своїй країні.
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anfisa_kotofisa
2017-01-31 11:13 am (UTC)
А зачем вам так надо в Авдеевку?
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kadet734
2017-01-31 11:46 am (UTC)
Кому война,кому мать родна...
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livejournal
2017-01-31 11:26 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-01-31 11:26 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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thunderozzz
2017-01-31 11:32 am (UTC)
А чего там в Авдеевке?
Я всё проспал в танке.
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greywildcat
2017-01-31 02:42 pm (UTC)
Воюют там прямо сейчас. И вроде сильно.
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rivvv
2017-01-31 11:33 am (UTC)
Дебальцево - у Аркадия проблемы... Авдеевка - у Аркадия проблемы... Совпадение? Ну два раза - может быть и совпадение.
Аркадий, ты если еще чего сломаешь - сразу пиши, куда собирался. А то мало-ли в Японию и вдруг бац! Сломал палец. И там потом цунами в девять баллов, или Фукушима какая-нибудь. Вообще есть идея получше. Ты сейчас в Москве? Закажи пропуск в Кремль и сунь руку под колесо "Камаза". Проверим, сработает ли.
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asintez
2017-01-31 12:05 pm (UTC)
а у вас какие проблемы что третесь в блоге приличного человека, пожалуйте к фрицморгену или прочим "русским мальчикам" там должно быть то что согреет вашу душу в чем беда
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Lx
2017-01-31 11:38 am (UTC)
кто ищет, тот найдёт
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paukoph
2017-01-31 12:01 pm (UTC)
Так а что там, оперативные стычки, ничего нового. Стратегические интересы сторон давно ясны на все 100%, и они не изменились.
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ershyk
2017-01-31 12:04 pm (UTC)
я уверен - если собрать статистику то никакой закономерности не обнаружится, мы оперируем малыми числами и нам кажется, что нас отвело, однако несмотря на всякое слово "крайний" самолеты разбиваются, причем чаще, чем у иностранцев которые кстати не знают о существовании такого слова.
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ungernvlad
2017-01-31 12:15 pm (UTC)
Он хочет в Авдеевку.. Не торопись, укр. Ты ещё успеешь стать трупом.
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greywildcat
2017-01-31 02:44 pm (UTC)
Он как бы это помягче… россиянин.
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kraken_ktulhu
2017-01-31 12:19 pm (UTC)
Если судить по призыву Медведа к бабам рожать детей, то Авдеевок еще будет ой-ёй-ёй...

Edited at 2017-01-31 12:20 pm (UTC)
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catsapp
2017-01-31 12:34 pm (UTC)
Нам говорят надо верить в Бога, а нами правит Судьба.
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jonatred
2017-01-31 12:47 pm (UTC)
И рвется старшина в бой и кричит - держите меня семеро!
Да только то дочка ногу сломает, то сам, то в квартире срочно прибраться надо, то голову помыть, да и надеть нечего, однобортном то сейчас уже никто не воюет. Так и страдает, разрывается.
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diver61
2017-01-31 12:58 pm (UTC)
Это Рашка и ее фашистско кремлевский вождь:
https://www.youtube.com/watch?v=6f7o9QJ5Jmc

За все придется отвечать!
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terry_jet
2017-01-31 01:07 pm (UTC)
Откуда вещаем, неужели с линии фронта?
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lazykisska
2017-01-31 12:59 pm (UTC)
У судьбы, видимо, свои планы. Значит так должно быть!)
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kapitanvostavke
2017-01-31 01:17 pm (UTC)
Чуйка однако. Она как мутация, раз поймал - хуй избавишся. Хорошая надо заметить мутация, мне она с десяток раз помогала.
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azam72nomad
2017-01-31 01:23 pm (UTC)
"Сунулся было туда,да чую -засада там!я всегда чую.."(с)
Доцент.
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kao_mani
2017-01-31 02:13 pm (UTC)
Зараза, а ты на за кого там воевать хочешь?
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backtotheussr
2017-01-31 02:41 pm (UTC)
Эх Оркадий, отгреб бы ты в Авдеевке.
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paul_krokodilov
2017-01-31 03:52 pm (UTC)
пидор лагерный ты на васере стоял когда мусора твоего папу опускали и здал ты его за кусок хера говорю откуда ты урод базарить будем
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turnic
2017-01-31 02:50 pm (UTC)
Похоже - медвежья болезнь( дело плохо.
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paul_krokodilov
2017-01-31 03:52 pm (UTC)
пидор лагерный ты на васере стоял когда мусора твоего папу опускали и здал ты его за кусок хера говорю откуда ты урод базарить будем
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kybaman
2017-01-31 02:51 pm (UTC)
репортажей не хватает...
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dobry_kiev
2017-01-31 03:06 pm (UTC)
А почему, извините, Ваше место там? Призвание зовёт? Я без иронии и попыток подкузьмить, просто интересна мотивация.
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saint_daemon
2017-01-31 03:26 pm (UTC)
Формально Аркадий считает себя военным журналистом (хотя по факту сейчас ему было бы правильнее представляться колумнистом и писателем).
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