Я же эксперт

Запрет Трампа на въезд беженцам из мусульманских стран кажется популистским только, если его рассматривать сам по себе. Если же продлить логическую цепочку и предположить, что это превентивная мера при подготовке "окончательного решения вопроса ИГИЛ" - то этот шаг вполне логичный. Сюда же укладывается и поручение Пентагону найти новых союзников в борьбе с ИГИЛ.
Кто эти "новые союзники" - черт его знает, но пока ситуация такова, что кроме Турции и России никто особо посылать свою армию туда вообще не рвется. И то Турцию интересуют в основном территории только до границ Курдистана.
В итоге остается Россия, которая по распространившемуся в интернете опросу находится на четвертом месте по готовности воевать за свою страну - каждый второй - и эта готовность реальная. А "за свою страну" эта страна готова воевать хоть в Афгане, хоть в Сирии, хоть в Мозамбике.
Пейзане, готовые поехать умирать за три границы в борьбе хоть с бандеровскими фашистами, хоть с ИГИЛом - это один из важнейших ресурсов Путина. И он, безусловно, готов его использовать. В обмен на ослабление санкций и признание своей новой сферы влияния. Вопрос о Донбассе уже второстепенен. Донбасс - это уже вчерашний день. Ставки уже сильно повысились. Игра пошла ва-банк.
И это, безусловно, то, что Путин хочет - и будет - предлагать Трампу.
Вопрос "зачем это нужно Америке" не имеет смысла, потому что это нужно не Америке. Это нужно конкретно Трампу.
А Трампу это нужно, потому что рейтинг летит к чертям и по всем аэропортам протесты и марши на Вашингтон. А подъем рейтинга при помощи войны - и даже обеспечение второго срока - наиболее верный способ. На это оказался способен даже такой куст, как Буш. И тут ИГИЛ ему просто Богом послан. Потому что хочешь, не хочешь, а воевать с ИГИЛ надо. И ничего с этим не сделаешь.
В итоге, шансы уговорить Конгресс заманчивой перспективой решения игиловского вопроса руками путинских ваньков совсем не так уж незначительны.
Тем более, что Трамп не какой-то там узурпатор. Это законно избранный президент, которого избрали половина проголосовавших. Двадцать пять процентов населения страны. И тут уже приходиться говорить не о противостоянии демократической Америки Путину, а о противостоянии демократической Америке своим же собственным избирателям. А это уже совсем другой коленкор. Собственно, сейчас многое вообще уже зависит не от Путина и не от Трампа, а от решимости и желания демократической части Америки отстаивать свои демократические принципы и от решимости и желания избирателей Трампа отстаивать своего избранного президента с его поддержанными ими же недемократическими принципами. Говоря "отстаивать" я имею в виду сейчас вплоть до "отстаивать с оружием в руках". А разжигать эту внутреннюю фигню США хотят совсем уже в последнюю очередь. Калифорния вон в очередной раз пишет заявку на выход, но проблема в том, что в этот раз это уже почти не дурацкий треп. Мир вообще входит в новую стадию. Не противостояния демократической Европы и США диктаторам Путину, Ким Чен Ыну и Мугабе, а противостояния стран самим себе внутри себя. Резолюции ЕС стремительно теряют свой вес, потому что никто уже не знает, что будет с самим ЕС.
И позиции Путина в этой новой обстановке оказались вдруг совсем не такими плохими.
И если кто-то вам начнет рассказывать о том, что будет завтра, как поступят США, какие шаги предпримет Европа и к чему все это приведет - не верьте. Потому что сейчас вообще никто ни хрена не знает, как все это разрулится. Стеб стебом, а какой-нить Калэкзит или Техэкзит на истерике возьмет и состоится, Конгресс решит, что ну его нафиг, Конституция Конституцией, но Лос-Анжелес в составе США важнее - и мир тогда вообще полетит в тартарары.
Вот примерно так я вижу ситуацию на сегодняшний понедельник.
Доброе утро.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Привет, технократ болезный! =)
Или ты и впрямь думаешь, что вот такой лихой молодец Трамп пришёл и как давай указы хуярить, да крыс с американского корабля разгонять!? =)
Из Сибири, НЕ ВЕРЮ, фейк от блевады
Re: Из Сибири, НЕ ВЕРЮ, фейк от блевады
а когда не платят - то это балабол. а когда заявляют, что эксперт, но почему то не платят - звездобол.
видимо, вам это не свойственно
И потом, цифру 45 как-то красиво нужно же обыграть, нет? ))
Edited at 2017-01-30 12:49 pm (UTC)
1 ч ·
Читаю лекцию студентам (все умные, образованные, экономику знают, по-английски говорят прекрасно), в качестве лирики говорю: "Я удивлюсь, если в течение 20 - 25 лет Россия не присоединится к Евросоюзу, пусть даже на особых условиях, и не только удивлюсь - я расстроюсь, потому что не вижу этому альтернативы с точки зрения развития российской экономики" [ну тут конечно можно спорить вечно, у меня свои аргументы есть и их много, пост не об этом].
Вопрос от милой девушки из зала: "Вы полагаете что Россия пойдет на вступление в Евросоюз, не смотря на то, что членство в Евросоюзе существенно затруднит поддержание Россией её лидирующих позиций в мире?"
2% населения; 1,7% мирового ВВП; в 7 десятке стран по ВВП на человека; темпы роста за 15 лет на 20% ниже среднемировых, за 5 лет - в 2 раза ниже; средняя зарплата - в 5ом десятке стран; индекс цитируемости - в районе Египта; лучший ВУЗ - за пределами сотни; военный бюджет - вровень с Саудовской Аравией; доля своей валюты в мировом обороте - 0,2%; доля в мировой торговле - 1%.
Кроме как любовью это ничем не объяснить.
А еще говорят "преодоление проблемы начинается с её осознания".
Edited at 2017-01-30 01:11 pm (UTC)
или всё проще и радикальней..
а сделана для того чтобы наплевав на презумпцию невиновности
связать всё уже выданное с любыми правонарушениями (уже декларировалось)
в любых юрисдикциях + соц. сети = свежие правила выдачи виз и заодно
показать сколько возможных преступлений предотвращено.
Трампу нужны победы и победы доказывающие его правоту, а найти уродцев
среди блокированных будет ...как два пальца....
Теория старая, еще 60-70 годов, но что интересно - предсказанное во многом сбывается, как по учебнику.
Люди "второй волны" будут сопротивляться переменам, как в свое время луддиты ломали станки - усиливать роль государства, возрождать духовность, давить свободу обмена информацией, и т.д. и т.п.
Трамп - это тоже человек "второй волны", и возможно, вызовет глобальный кризис, который окончательно переведет мир в "третью волну".
Обратного хода все равно не будет.
Объясните, чем Вам конкретно не нравится Трамп. Вот конкретно, чем? Стену собирается строить? А Вы свою квартиру дверью с замком не оборудовали? Всех всех пускаете? Что еще? У Вас в семье демократия, один человек - один голос, и если большинством голосов будет - едим мороженное и круглые сутки - компьютерные игрушки и Диснейленд, пока деньги не кончатся, а не всякие школы, занятия и работы по дому - то так и будет?
Откуда у Вас эта абстрактная нелюбовь к Трампу? Он не ненавидит Путина? И? Он американский президент, а не нянька России и всего мира. Русские сами должны решить вопросы своего будущего. Или не решить и исчезнуть - это справедливо. А за няньками - в детсад. Вы же сами за легальный короткоствол, откуда это увлечение левацкими СМИ, маршами и прочими "бешеными пиздами"?...
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Орал, что жидо-бандеровец, провоцировал на майдан, кричал, что пора валить, и...
Трамп мужик!
С террористами США успешно справлялись и без этого указа. Не говоря уж о том, что последние террористы вообще не из стран в списке, а из Чечни.
Американская Антиутопия
В 1936 году сенатор Уиндрип, харизматичный и властолюбивый политик, выигрывает выборы на пост президента Соединенных Штатов с помощью популистской программы, обещая вернуть стране былое процветание и величие, и обещая каждому гражданину доход в пять тысяч долларов США в год (напоминаю, это 1935 год).
Изображая себя защитником традиционных американских ценностей, Уиндрип легко побеждает своих противников, включая президента Франклина Делано Рузвельта. Уиндрип вскоре после избрания начинает преследовать инакомыслие, изолирует политических врагов в концентрационных лагерях, и создает военизированную организацию «Минитмены», которые терроризируют граждан и продвигают политику Уиндрипа и его «корпоративного» режима. Один из первых шагов Уиндрипа на посту президента является устранение влияния Конгресса США. В дополнение к этим действиям, администрация Уиндрипа, ограничивает права женщин и меньшинств, а также ликвидирует штаты, разделив страну на административные секторы. Управляют этими секторами известные бизнесмены или офицеры. Лица, обвиняемые в преступлениях против правительства предстают перед судом где председательствуют «военные судьи». Несмотря на диктаторский характер таких мер, большинство американцев одобряет их, видя в них хоть и болезненные но нужные шаги для восстановления американской мощи. Другие, имеющие меньше энтузиазма по поводу перспектив корпоративизма, успокаивают друг друга, говоря что фашизм «у нас невозможен», отсюда и название романа.
Со временем режим Уиндрипа слабеет, так как обещанное экономическое процветание не материализуется и растет число разочарованных американцев, в их числе вице-президент Бикрофт.
Затем следует переворот и к власти приходит госсекретарь Сарасон, президент изгоняется во Францию. Сарасон оказывается слабым правителем, и следует ещё один переворот: генерал Хайк убивает Сарасона и провозглашает себя президентом. Тем временем дела в стране идут все хуже, Хайк отчаянно пытается пробудить патриотизм вторжением в Мексику. После клеветы в адрес Мексики в государственных газетах, Хайк объявляет мобилизацию для вторжения в эту страну, это раздражает даже тех, которые до этого были твердым сторонниками корпоративного государства. Бунты вспыхивают по всей стране.
Генерал Кун, один из старших офицеров Хайка, дезертирует и уводит в оппозицию большую часть своей армии, что дает силы движению сопротивления. Хотя Хайк продолжает контролировать большую часть страны, скоро вспыхивает гражданская война. На этом роман заканчивается — армия оппозиции пытается укрепиться на Среднем Западе.
Re: Американская Антиутопия
- У нас на углу Якиманки и Полянки, осмеюсь доложить, тоже жил один хипстер. Отец его был полковник ФСБ, а мать менеджер по персоналу. Днём он сидел в твиттере с айфона, а в кабаке не разрешал звать себя иначе как "эксперт".
"PARTY OF CROOKS AND THIEVES"
"Party of Crooks and Thieves" - "Партия Жуликов И Воров" (англ.)
Боже, какое счастье!
- На выборах победив,
В Штатах теперь у власти
"Party of Crooks and Thieves".
Нашим парням из "ПЖИВ"а
выпал прекрасный шанс
с "Party of Crooks and Thieves"
создать воровской альянс.
Там теперь президентом
старый, прожжённый плут
и помните вы, наверное,
кто на престоле тут?
Давние "бизнес-связи"
санкции не прервут!
К заокеанским мразям
деньги от нас текут!
Стало хорошим тоном
первый мильярд украв,
купить себе хату в "доме,
который построил Трамп".
Это же так удобно:
деньги воруя тут,
вложить их весьма укромно
в заокеанский приют.
Когда-нибудь из России
выжмут всё до гроша,
- поэтому кровопийцы
бабки укрыть спешат.
В этом всегда поможет
старый дружище Трамп.
- Деньги не пахнут, всё же,
даже из грязных лап!
Молясь одному "Ваалу"
(а это любой ден.знак.),
"интернационалом"
стал воровской общак.
Только дурак оставит у себя в тылу такой гадюшник с Алькаидой.
Кстати Алькаида это не фигура речь. АльНусра это именно Алькаида и есть.
"Музыкой навеяло..."
Поверьте мне, что политкорректность в Америке существует только в СМИ и в общественных местах.
В том же Нью-Йорке нигеров называют в самом лучшем случае "африканцами" и то лишь тогда, когда боятся быть услышанными соседями. О месте этих самых африканцев и мусульман в американском обществе белые высказываются в более сильных выражениях. И это я не говорю о Техасе, на который приходится в зависимости от года от трети до половины всех казней чернокожих преступников.
Политкорректность пока ещё служит той крышкой, которая не даёт гневу белой работающей части населения выплеснуться наружу.
Но всему есть предел. Уже несколько моих американских друзей, не сговариваясь, сказали мне, что с 1880-х годов Америка ещё никогда не была так близка к гражданской войне.
То, что предлагает сделать Трамп, как бы это не нравилось либералам, в конечном итоге, возможно, позволит её избежать. Ибо, как бы нам не хотелось порадоваться пожару в сарае соседа, современный мир и его экономика устроены таким образом, что, если чихнёт Америка, у остального мира начнётся тяжёлая пневмония.
Поэтому все шаги Трампа по ограничению притока в страну беженцев, в том числе по религиозному и страновому принципу, я считаю абсолютно правильными.
Есть ещё 1 нюанс. Давно известен рецепт: хочешь избавиться от мигрантов - отмени соцгарантии и пособия для них. И всё, поток халявщиков в страну иссякнет. Трамп, как президент, который хочет навести порядок в экономике и социальной сфере, рано или поздно доберётся до халявщиков, сидящих на вэлфере, число которых за время правления Обамы выросло на 40%. И вот как себя поведут толпы разгневанных бездельников, которые во втором, а иногда и третьем поколении привыкли сидеть на пособии, уже даже не генетическом уровне разучившись работать, предсказать нетрудно. Нацгвардии придется упорно поработать.
А мы будем с нетерпением ждать, когда до наших глупых правителей дойдёт, что миллионы рабочих мигрантов из среднеазиатских стран, которых так гостеприимно запустил к нам "умник" Медведев, (и которые обеспечивают так восхваляемый им "прирост населения России") - это проблема, которая УЖЕ требует самого жесткого и безотлагательного решения!
Всем спасибо.
Заходите ко мне в гости. Буду рад.
Re: "Музыкой навеяло..."