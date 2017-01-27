Массовое увольнение. Washington Post сообщила об отставке руководящего звена госдепартамента США. Все высшие руководители Госдепа покинули свои посты. "Это самый большой единовременный исход сотрудников на коллективной памяти, и восстановиться после этого невероятно трудно". Приостановлена даже работа хозотделов, то есть сейчас в Госдепе некому поддерживать в помещениях чистоту. Ответственным за уборку назначили первого зама госсекретаря Томаса Шэннона. Ранее в отставку ушла помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.



Э-э! Куда! Афигели что ли? А кто мне зарплату платить будет? А печеньки? А миллионы долларов нацпредателей? А в подъездах ссать? Почтовые ящики в Саранске Пушкин, что ли, жечь должен?

"Россия-24" усрется же от несварения мозгов...



