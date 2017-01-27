Массовое увольнение. Washington Post сообщила об отставке руководящего звена госдепартамента США. Все высшие руководители Госдепа покинули свои посты. "Это самый большой единовременный исход сотрудников на коллективной памяти, и восстановиться после этого невероятно трудно". Приостановлена даже работа хозотделов, то есть сейчас в Госдепе некому поддерживать в помещениях чистоту. Ответственным за уборку назначили первого зама госсекретаря Томаса Шэннона. Ранее в отставку ушла помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.
Э-э! Куда! Афигели что ли? А кто мне зарплату платить будет? А печеньки? А миллионы долларов нацпредателей? А в подъездах ссать? Почтовые ящики в Саранске Пушкин, что ли, жечь должен?
"Россия-24" усрется же от несварения мозгов...
это неважно. в рф с подъездами проблема образовалась.
Экономика должна быть экономной! Только настоящий предприниматель это понимает.
По ходу дела, он Пукину не позвонил до сих пор только потому, что дорого звонить. :)))
Backtotheass. гггг
кому трудно? Госдепу или свежеиспеченным безработным?
Страшнее кошки - зверя нет!
это хорор какой-то)
секретарем стал Керри
он это ж не была такая Победа России и МногоХодовОчка Путина
Edited at 2017-01-27 03:39 pm (UTC)
Сомнительно. Хотя сейчас у них трудные времена. Называть автора агентом Рекса Тилларсона как то стрёмно по моему.