starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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А печеньки?
starshinazapasa
January 27th, 15:42

Массовое увольнение. Washington Post сообщила об отставке руководящего звена госдепартамента США. Все высшие руководители Госдепа покинули свои посты. "Это самый большой единовременный исход сотрудников на коллективной памяти, и восстановиться после этого невероятно трудно". Приостановлена даже работа хозотделов, то есть сейчас в Госдепе некому поддерживать в помещениях чистоту. Ответственным за уборку назначили первого зама госсекретаря Томаса Шэннона. Ранее в отставку ушла помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.


Э-э! Куда! Афигели что ли? А кто мне зарплату платить будет? А печеньки? А миллионы долларов нацпредателей? А в подъездах ссать? Почтовые ящики в Саранске Пушкин, что ли, жечь должен?

"Россия-24" усрется же от несварения мозгов...


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193 comments :
( 193 comments Leave a comment )
vitek_piterskiy
2017-01-27 12:50 pm (UTC)
А вот интересно (незамутненное аполитичное любопытство): много ли будет среди уволенных застрелившихся? А выпрыгнувших с .....цатого этажа? А попросивших политического убежища, скажем, в Гондурасе? Ну так - чиста сравнить? Или чиста - поржать.....
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это неважно. в рф с подъездами проблема образовалась.

zavod007
2017-01-27 04:21 pm (UTC)
ссать пока некому.
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paukoph
2017-01-27 12:52 pm (UTC)
Сегодня слышал, как Захарова что-то потерянно блеяла. В Вашингтоне НЕДЕЛЮ трубку не берут.
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(Suspicious comment)
johncaver
2017-01-27 12:59 pm (UTC)
Сорос-то никуда не ушел. Будут деньги у вас, не переживайте!
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slawik_70
2017-01-27 03:15 pm (UTC)
а у меня? а у меня будут ? уже ссу на портрет тупина...или надо насрать..
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kapitanvostavke
2017-01-27 01:01 pm (UTC)
Блядь, на что же теперь наркоту покупать, срочно переобуваюсь в ватника, ГЫЫЫ.
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Константин Левашов
2017-01-27 03:29 pm (UTC)
Ватникам наркоты не положено, тока водку.
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thunderozzz
2017-01-27 01:02 pm (UTC)
Трамп кросавчег! Наверно решил всех уволить и никого на работу не брать.
Экономика должна быть экономной! Только настоящий предприниматель это понимает.
По ходу дела, он Пукину не позвонил до сих пор только потому, что дорого звонить. :)))

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yabarmalei
2017-01-27 02:10 pm (UTC)
уже позвонил,спросил что дальше делать?
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brave_friar
2017-01-27 01:09 pm (UTC)
Хотя, конечно, в политическом плане мне более импонируют позиции республиканцев, но их нонешний вождь и вправду какой-то странный... А вот жена у него симпатичная, да...
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katin_andrey
2017-01-27 02:59 pm (UTC)
И покладистая, не против, что муж трахает всё подряд и хватает всех за вагины.
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vehf263
2017-01-27 01:10 pm (UTC)
Демократы, видать, поувольнялись:) "Назло кондуктору"©:) БОльший тупизм демпартии трудно придумать:) А пошпионить, а нашептать на ушко?:) Ну вот, эти сраные популисты во всей красе:)
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navalnypresiden
2017-01-27 05:36 pm (UTC)
Так и до импичмента недалеко
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backtotheussr
2017-01-27 01:11 pm (UTC)
Теперь бабченко будет зарабатывать деньги тем, что он хорошо умеет, а именно - попрошайничать в блоге и отсасывать.
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trident1950
2017-01-27 01:53 pm (UTC)
У тебя все время течка, отсос у пукина не помагает. гггг
Backtotheass. гггг
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oldboar
2017-01-27 01:47 pm (UTC)
" восстановиться после этого невероятно трудно"

кому трудно? Госдепу или свежеиспеченным безработным?
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Nowik
2017-01-27 01:52 pm (UTC)
не сцы,ещё сэндвичи остались,они с мясом,вкусней.
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Страшнее кошки - зверя нет!

alexboev51
2017-01-27 01:57 pm (UTC)
Переходи на сухари...хохлы сала подкинут!
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yabarmalei
2017-01-27 02:11 pm (UTC)
сухари с салом?!
это хорор какой-то)
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critical_errorr
2017-01-27 02:04 pm (UTC)
Есть страховочный вариант - мировая закулиса.
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artemjan
2017-01-27 02:23 pm (UTC)
Жидкие масоны?
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shad_tkhom
2017-01-27 02:10 pm (UTC)
Про уборку - сразу анекдот вспомнился про сбежавших тигров и уборщицу.
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in fiocci
2017-01-27 02:10 pm (UTC)
а при смене буш-Обама типа весь госдеп на месте оставался?
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fixed_point123
2017-01-27 05:27 pm (UTC)
при вступлении Обамы в должность - тоже все руководство сменилось
секретарем стал Керри


он это ж не была такая Победа России и МногоХодовОчка Путина
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enki_clever_6
2017-01-27 02:34 pm (UTC)
Кто-кто? Дед Хуйло!
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ya_asiol
2017-01-27 02:38 pm (UTC)
А тебе тоже на выход. Как и всем остальным, кто там у нас еще?
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freedom_of_sea
2017-01-27 02:50 pm (UTC)
говорят что это fake news и на самом деле никто не уволился, а троих Трамп УВОЛИЛ и они объявили что сами уволились в знак протеста
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a073irl
2017-01-27 04:20 pm (UTC)
как хохлы что ли ,те насрали в свои шаровары назло москалям
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glavsnab
2017-01-27 02:54 pm (UTC)
автор явно волнуется.
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shlakoblock
2017-01-27 02:58 pm (UTC)
хуле ты паясничаешь, шлюха?!
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katin_andrey
2017-01-27 03:01 pm (UTC)
Трамп крут, до сих пор ни одному идиоту развалить США не удавалось.
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Константин Левашов
2017-01-27 03:39 pm (UTC)
Ну, Дабья был тихий идиот, а Трамп - сверхактивный.

Edited at 2017-01-27 03:39 pm (UTC)
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vasha_rasha
2017-01-27 03:06 pm (UTC)
американцам пора беспокоится.
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kremlin_curant
2017-01-27 03:21 pm (UTC)
Боевые кремлёвские петушки на самом деле верили, что те кто с петушками не согласен, те агенты госдепа?
Сомнительно. Хотя сейчас у них трудные времена. Называть автора агентом Рекса Тилларсона как то стрёмно по моему.
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a073irl
2017-01-27 04:21 pm (UTC)
да пофую нам Трамп ,это пусть хохлопитеки беспокоятся
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koka_lermont
2017-01-27 03:26 pm (UTC)
Все обратились к путину за политическим убежищем.Хотят в Кремле работать.
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thundersnatch
2017-01-27 03:39 pm (UTC)
"All governments are lying cocksuckers." (с) Bill Hicks.
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