Все выжили

starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Да,
хоть уши-то в трубочку свернулись?
посередине - я, https://www.facebook.com/Ickpa75
Но...
(Голос за кадром)
".. но он не знал еще тогда, что очень скоро небратья и нерабы, закоторых он вставал грудью на Майдане, сочтут его самого шпионом, сепаром и москалем, изметелят по-черному, подержат "на подвале" и едва не расстреляют.
А потом, спустя некоторое время, всем таким "заукранинцам" как Аркадий, рагули прямым текстом скажут, что хоть они и за них, но все равно рашисты и вата козломордая. И чтоб сидели они в своем Кацапстане и не вякали".