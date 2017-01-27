starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Все выжили
starshinazapasa
January 27th, 13:09


Ох, блин, какую фотку мне в комментах кинули. Лето две тысячи четырнадцатого. Карачун. Я, Armen NikogosyanЮрий КасьяновИлья Джонович ЛысенкоАртем Шевченко (Artem Shevchenko). Боец с позывным Итальянец. Фото Александр Назарчук
Все выжили
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
55 comments :
( 55 comments Leave a comment )
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Да,

uglofff
2017-01-27 01:30 pm (UTC)
не всех мудаков война прибрала, жаль
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rivvv
2017-01-27 10:35 am (UTC)
Не спеши. Спектакль под названием "Украина" еще не закончен.
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dbmann
2017-01-27 11:59 am (UTC)
как вы выжили в одной кампании с Касьяновым, не представляю. у него же то "Гиркин вот-вот возьмет Харьков", то еще какое-нибудь "мы все умрем".
хоть уши-то в трубочку свернулись?
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starshinazapasa
2017-01-27 12:41 pm (UTC)
Дебальцево взял. Если бы Меркель с Олландом и Керри не остановили, взял бы и Харьков.
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iskra75
2017-01-27 12:02 pm (UTC)
от скромности не помру :)
посередине - я, https://www.facebook.com/Ickpa75
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paukoph
2017-01-27 01:12 pm (UTC)
Это бандеры?
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Андрей Чугунов
2017-01-27 01:30 pm (UTC)
Крайний справа боец - совсем пацан, кто хоть его на войну отпустил?
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hate_asmr_bitch
2017-01-27 01:45 pm (UTC)
А что там за футболка у мужичка в шляпе, что-то про синагогу?
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vitjko
2017-01-27 10:20 pm (UTC)
Ага. С красным крестом — типичная же эмблема для синагоги.
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push_gun
2017-01-27 02:34 pm (UTC)
а почему одного срать посадили? мог ведь подождать , пока сфоткается.
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Serhii Babych
2017-01-27 04:16 pm (UTC)
Теперь видно, что ты привык срать под забором. У нормальных людей, срущих на унитазе, эта поза с функцией дефекации не связана.
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v_otaku
2017-01-27 04:24 pm (UTC)
Жаль, что выжили.
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zhongyao
2017-01-27 10:06 pm (UTC)
Пойди поплачь, чмо. Уже и три плюсика поставил высеру такого же людоеда, и посокрушался по поводу того, что люди до сих пор живы. Осталось ножкой топнуть и закатить основательную истерику во имя наворосеи
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jack88merkin
2017-01-27 05:16 pm (UTC)
Игроки в войнушку. И два карманных бильярдиста.
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kadet734
2017-01-27 05:22 pm (UTC)
Запомним их живыми...
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apximed
2017-01-27 06:01 pm (UTC)
Спасибо Аркадий, теперь не так стыдно перед украинцами!
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v_otaku
2017-01-30 07:29 am (UTC)
А чо вы перед ними стыдитесь? Уезжайте туда, принимайте гражданство и отправляйтесь на могилизацию. Вас никто тут особенно не держит.
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t_armor
2017-01-28 12:14 pm (UTC)
Хорошее фото, позитивное и полное надежды на лучшее.
Но...
(Голос за кадром)
".. но он не знал еще тогда, что очень скоро небратья и нерабы, закоторых он вставал грудью на Майдане, сочтут его самого шпионом, сепаром и москалем, изметелят по-черному, подержат "на подвале" и едва не расстреляют.
А потом, спустя некоторое время, всем таким "заукранинцам" как Аркадий, рагули прямым текстом скажут, что хоть они и за них, но все равно рашисты и вата козломордая. И чтоб сидели они в своем Кацапстане и не вякали".
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v_otaku
2017-01-30 07:28 am (UTC)
В смысле?)) Это и правда было?) Не лишайте меня светлой надежды, плиз!
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