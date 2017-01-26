Про нашего мальчика

Как же я их абажаю. Знакомьтесь. Это Алексей Казаков. Специальный корреспондент телеканала Россия-24. Сейчас он поливает меня говном в прямом эфире программы "Вести". Подсчитывает, сколько я зарабатываю на "откровенной чернухе" и "плясках на костях" в своих "настолько циничных, насколько это вообще возможно" постах с частым "упоминанием Крыма и Президента", пытаясь "сделавть вроде бы какие-то нравственные выводы".

Штатный пропагандон государственного агенства пропаганды с бюджетом Буркина-Фасо, получающий в месяц сколько пенсионерка за год, государства, убившего всю журналистику в этой стране, убившего и самих журналистов, подсчитывает в федеральном, блин, эфире, не много ли я жру - да-да, там про хлеб с маслом и макароны, реально, и ещё про какие-то приглашения в бутики - и приходит к выводу, что в месяц я могу делать на джинсе до нескольких миллионов.

Что сказать, Леша. Мозгов бы тебе немного. Впрочем, о чем это я... Но спасибо за комплимент! Офигительно выгляжу, наверное. Ну, раз ты так говоришь. На миллионы. "Вести" не могут же врать, правда? Жду вала приглашений от бутиков.

И да, Лёша. Если хочешь зарабатывать миллионы, как я - поехали. Знаю я одно охерительное местечко на Карачуне. Зарабо-отаешь!!!

Поехали. А?