starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Про нашего мальчика
Как же я их абажаю. Знакомьтесь. Это Алексей Казаков. Специальный корреспондент телеканала Россия-24. Сейчас он поливает меня говном в прямом эфире программы "Вести". Подсчитывает, сколько я зарабатываю на "откровенной чернухе" и "плясках на костях" в своих "настолько циничных, насколько это вообще возможно" постах с частым "упоминанием Крыма и Президента", пытаясь "сделавть вроде бы какие-то нравственные выводы".
Штатный пропагандон государственного агенства пропаганды с бюджетом Буркина-Фасо, получающий в месяц сколько пенсионерка за год, государства, убившего всю журналистику в этой стране, убившего и самих журналистов, подсчитывает в федеральном, блин, эфире, не много ли я жру - да-да, там про хлеб с маслом и макароны, реально, и ещё про какие-то приглашения в бутики - и приходит к выводу, что в месяц я могу делать на джинсе до нескольких миллионов.
Что сказать, Леша. Мозгов бы тебе немного. Впрочем, о чем это я... Но спасибо за комплимент! Офигительно выгляжу, наверное. Ну, раз ты так говоришь. На миллионы. "Вести" не могут же врать, правда? Жду вала приглашений от бутиков.
И да, Лёша. Если хочешь зарабатывать миллионы, как я - поехали. Знаю я одно охерительное местечко на Карачуне. Зарабо-отаешь!!!
Поехали. А?
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
нормальная фамилия
а вот у тебя набор клавиш аппаратуры ольгинского шалмана
Не все там работают жопой, некоторые ртом...
Не в бровь, а в глаз!
P.S. "Запасаемся попкорном", то бишь, ждём здесь прочих политпроститучных гнидёнышей, исходящих на дерьмо и переводящих стрелки на "пиндосов/каклов" по причине того, что возразить им "по делу" НЕЧЕГО. Иными словами, наслаждаемся корчами дремуче малограмотных и озлобленно бесстыжих мелких бесов.
Занятный, однако, материал поставляют психиатрам их высеры.
Edited at 2017-01-26 09:13 am (UTC)
Це Еуропа!
Re: Це Еуропа!
http://www.stihi.ru/pics/2013/04/27/327
И ещё интонацию копируют, и придыхание.
Такое впечатление, что у кого то из патриархов была астма, но из уважения к мЭтру все немного задыхаются.
Т.е. такие репортажи следует слушать как, "Я хочу продаться, получать миллионы и бегать по бутикам".
миллион плюсов , братан
а сегодня Попасная, Авдеевка, Светлодарск, Новотроицк, Широкино - нескучные места.
http://www.stihi.ru/pics/2013/04/27/327
хехе
...подлые наймиты, безродные космополиты, убийцы в белых халатах...
Вот распятый мальшик - это было свежо.
А тут, боюсь, при всех его ужимках публика все равно не возбудится.
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
То не просто "общие фразы" не знающих о чём писать за 30 сребреников политпроститучных шестёрок ольгинско-савушкинского разлива.
Сказать им "по делу" нечего, а посему несут всякую хрень "нефтему" (a.k.a. словесный понос), дабы отработать свою ежедневную "норму выработки" за мелкую монету - ведь нигде больше эти дремуче невежественные лузеры не нужны.
З.Ы. Аркадий, вам всего хорошего. Все у вас получится.
Тут ещё вопрос кто больший дебил...они которые это понимают или ты:))
До старта остается четырнадцать минут.
бабченко провёл
мужским половым хером по работающим/рабочим губам лёши-кизяка.... гы-гы-гы-гы...
Вы реально зае**ли, центральные Аналы Россиюшки
С "неопохмелённым монголом" Шейненым. Теперь с 13:00 до 16:00 про Украину вещает Стриженова с каким-то лысым уёб**м, а с 18:00 эту же тему продолжает обмусоливать "монгол" Шейнин. И всё это на главном анале.
Как же заебали эти поделки Газпромовского центрального ТВ. На Первом - Время покажет. На России - 60 минут/Воскресный вечер. На НТВ - Место встречи. На Пятом Анале - Открытая студия.
Нет вопросов. Вещайте! Трамп выиграл - радуйтесь! Нет, мы не хотим радоваться, мы хотим наснимать побольше эфиров о том, как Россиюшке продолжают палки в колёса вставлять, и как уже мешают нашему Трампу работать. Покажите, что нужно стране. Вы - журналисты. Если выходите в прямой эфир, то пользуйтесь гласом народа.
Нет, мы не хотим вещать то, что нужно стране, у нас на повестке дня новостя получше, и поважнее: УКРАИНА, ТРАМП, ПОРОШЕНКО, СИРИЯ. Из канала в канал: УКРАИНА, ТРАМП, ПОРОШЕНКО, СИРИЯ.
Уё*ки, у вас даже лица одни и те же на всех каналах сидят, суки. На всех кАналах, во всех программах одни и те же лица: Майкл Биг-Бом, какой-то лысый хохол, армяшка с хаером до жёпы и КОРОТЧЕНКО.
Седовласый ебаняй, во всех бочках затычка, реально зае*ал уже. Как и Жириновский. Как и Соловьёв. Кочевники сраные, переходят из одной студии в другую, а темы одни и те же.