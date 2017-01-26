starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Про нашего мальчика
starshinazapasa
January 26th, 11:50


Как же я их абажаю. Знакомьтесь. Это Алексей Казаков. Специальный корреспондент телеканала Россия-24. Сейчас он поливает меня говном в прямом эфире программы "Вести". Подсчитывает, сколько я зарабатываю на "откровенной чернухе" и "плясках на костях" в своих "настолько циничных, насколько это вообще возможно" постах с частым "упоминанием Крыма и Президента", пытаясь "сделавть вроде бы какие-то нравственные выводы". 
Штатный пропагандон государственного агенства пропаганды с бюджетом Буркина-Фасо, получающий в месяц сколько пенсионерка за год, государства, убившего всю журналистику в этой стране, убившего и самих журналистов, подсчитывает в федеральном, блин, эфире, не много ли я жру - да-да, там про хлеб с маслом и макароны, реально, и ещё про какие-то приглашения в бутики - и приходит к выводу, что в месяц я могу делать на джинсе до нескольких миллионов.


Что сказать, Леша. Мозгов бы тебе немного. Впрочем, о чем это я... Но спасибо за комплимент! Офигительно выгляжу, наверное. Ну, раз ты так говоришь. На миллионы. "Вести" не могут же врать, правда? Жду вала приглашений от бутиков.
И да, Лёша. Если хочешь зарабатывать миллионы, как я - поехали. Знаю я одно охерительное местечко на Карачуне. Зарабо-отаешь!!!
Поехали. А?
Tags:
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 296
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
146 comments :
( 146 comments Leave a comment )
backtotheussr
2017-01-26 08:58 am (UTC)
Фамилиё у тебя не айс.
(Reply) (Thread)
romario_luck
2017-01-26 11:56 am (UTC)
Казаков ?
нормальная фамилия

а вот у тебя набор клавиш аппаратуры ольгинского шалмана
(Reply) (Parent) (Thread)
bneheg
2017-01-26 08:59 am (UTC)
Ну сейчас такое время- Россиян с ограниченной социальной ответственностью..
Не все там работают жопой, некоторые ртом...
(Reply) (Thread)
shchipok
2017-01-26 09:07 am (UTC)
Хорошо сказали, уважаемый bneheg, про очередного платного тролльчонка backtotheussr.
Не в бровь, а в глаз!
P.S. "Запасаемся попкорном", то бишь, ждём здесь прочих политпроститучных гнидёнышей, исходящих на дерьмо и переводящих стрелки на "пиндосов/каклов" по причине того, что возразить им "по делу" НЕЧЕГО. Иными словами, наслаждаемся корчами дремуче малограмотных и озлобленно бесстыжих мелких бесов.
Занятный, однако, материал поставляют психиатрам их высеры.

Edited at 2017-01-26 09:13 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

Re: Це Еуропа!

shchipok
2017-01-26 09:24 am (UTC)
Для нібито об'єктивних дослідників смітників і політичної повії backtotheussr:
http://www.stihi.ru/pics/2013/04/27/3274.jpg
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
maxupgrader
2017-01-26 09:05 am (UTC)
Это ПЕАР! ))) Захотел бы, не смог так прославиться. )))
(Reply) (Thread)
katin_andrey
2017-01-26 09:14 am (UTC)
У них на всех одна поза, можно этому Казакову голову отпилить и приделать голову Киселёва - ничего не изменится.
(Reply) (Thread) (Expand)
aurora_hws
2017-01-26 10:16 am (UTC)
Тоже заметила.
И ещё интонацию копируют, и придыхание.
Такое впечатление, что у кого то из патриархов была астма, но из уважения к мЭтру все немного задыхаются.
(Reply) (Parent) (Thread)
gray_bird
2017-01-26 09:17 am (UTC)
Есть очень забавный психологический эффект: врагам приписывают, о чем сами мечтают или уже делают.
Т.е. такие репортажи следует слушать как, "Я хочу продаться, получать миллионы и бегать по бутикам".
(Reply) (Thread)
romario_luck
2017-01-26 11:58 am (UTC)


миллион плюсов , братан

(Reply) (Parent) (Thread)
ya_asiol
2017-01-26 01:09 pm (UTC)
Тем более, что всё там правда.
(Reply) (Parent) (Thread)
nemez07
2017-01-26 09:50 am (UTC)
Реклама двигатель в кармане.
(Reply) (Thread)
iskra75
2017-01-26 09:54 am (UTC)
на Карачуне сейчас уже скучно. вот, вышку в том месяце запустили... это летом 14-го там было интересно

карачун

а сегодня Попасная, Авдеевка, Светлодарск, Новотроицк, Широкино - нескучные места.
(Reply) (Thread) (Expand)
hryu
2017-01-26 09:58 am (UTC)
получающий в месяц сколько пенсионерка за год - вот как Вы его обидели. Неужели он за жалкие 150 тыщ так паясничать должен??
(Reply) (Thread)
andrei_eicke
2017-01-26 10:10 am (UTC)
Как же вы аркадий без этих самых журналистов,следственных комитетов и разного рода порицаний жить то будете а ? Кто же еще потешит ваше тщеславие ? Самое забавное что рано или поздно это выстрелит и житья вам не дадут. Вы же понимаете что если общественности на вас насрать в большей ее части, то в органах вы засветились.На фоне тотальной борьбы с экстримизмом и терроризмом и бездуховностью, с молчаливого согласия гражданского населения России недолго и до диктатуры под соусом. Тогда уж точно как в 20-30е прошлого века такие граждане как вы и вам подобные будете на столбах вялиться -те кто сбежать не успеет.Все ваши письмена в последние годы напоминают ничего кроме жалоб , ни о какой аналитической деятельности и речи не идет. Одно только не понятно .. если вам тут не комфортно ,вас притесняют , на вас наговаривают и в целом не дают влачить жалкое существование какого хрена вы тут еще живете? Тем более вас приглашали на выгодных условиях трудится на другой территории . Один умный человек сказал Говори что думаешь но при этом думай что говоришь. Думаю было бы неплохо это знать и помнить всякой либерально мыслящей мрази .
(Reply) (Thread) (Expand)
malpa
2017-01-26 10:23 am (UTC)
А тебя-то, бедненький, кто сюда заглядывать заставляет? Мазохист, что ли?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
aurora_hws
2017-01-26 10:13 am (UTC)
Жалко их даже где-то.Всем уже таким избитым-истасканным приходится трясти.
...подлые наймиты, безродные космополиты, убийцы в белых халатах...
Вот распятый мальшик - это было свежо.
А тут, боюсь, при всех его ужимках публика все равно не возбудится.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-01-26 10:36 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-01-26 10:36 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
in fiocci
2017-01-26 10:48 am (UTC)
время от времени надо переходить к деталям, а то общие фразы о пятой колонне майдаунов надоедают. а тут вот лицо, фамилия. уасилий в нижней костроме покосился злобным пьяным глазом на тв, переполнился ненавистью к врагам. можно дальше полгода жить.
(Reply) (Thread)
shchipok
2017-01-26 12:54 pm (UTC)
///общие фразы о пятой колонне майдаунов///
То не просто "общие фразы" не знающих о чём писать за 30 сребреников политпроститучных шестёрок ольгинско-савушкинского разлива.
Сказать им "по делу" нечего, а посему несут всякую хрень "нефтему" (a.k.a. словесный понос), дабы отработать свою ежедневную "норму выработки" за мелкую монету - ведь нигде больше эти дремуче невежественные лузеры не нужны.
(Reply) (Parent) (Thread)
asintez
2017-01-26 10:53 am (UTC)
товарищ старшина да у Лехи с мозгами все в поряде,просто женщина с пониженной социальной ответственностью )
(Reply) (Thread)
melius2
2017-01-26 10:59 am (UTC)
Надо всех этих проституток в штрафбаты.Под дулами пулемётчиков и автоматчиков наводить конституционный порядок в одной республике.
(Reply) (Thread)
saltichixa
2017-01-26 11:05 am (UTC)
А детали то вам зачем. От деталей полные штаны майдана наложите. Это наш парень, смоленский, из тех, кому народ ленивый достался. Пьянствуют, вымирают, депрессивный регион, безработничают..
(Reply) (Thread)
dandellion_r
2017-01-26 11:06 am (UTC)
Мне вот интересно, сменится режим в России (а он однозначно сменится), куда вся эта блядота работать пойдет? Они же очень неумные, ничего не умеют, репутацию опустили себе ниже некуда. Даже их сегодняшние зрители их мгновенно начнут презирать (это в России очень принято). Похоже у них вместе с мозгами атрофировалось и чувство самосохранения.
З.Ы. Аркадий, вам всего хорошего. Все у вас получится.
(Reply) (Thread)
melius2
2017-01-26 11:20 am (UTC)
Так они потому так и верещат за эту власть.А не потому что солидарны и им всё нравится.

Тут ещё вопрос кто больший дебил...они которые это понимают или ты:))
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

До старта остается четырнадцать минут.

avtutaev
2017-01-26 11:24 am (UTC)
Интересно, что он будет блеять при виде печени Пескова на асфальте.
(Reply) (Thread)
jack88merkin
2017-01-26 11:30 am (UTC)
А чем Вас должны поливать за Вашу "журналистику", Аркадий? Сколько должен получать топ-корреспондент, меньше, чем бабушкина пенсия? Очередная хуцпа :)
(Reply) (Thread)

бабченко провёл

vaevictis_2016
2017-01-26 12:31 pm (UTC)


мужским половым хером по работающим/рабочим губам лёши-кизяка.... гы-гы-гы-гы...
(Reply) (Thread)

Вы реально зае**ли, центральные Аналы Россиюшки

vaevictis_2016
2017-01-26 12:44 pm (UTC)
Вы реально зае**ли, центральные Аналы Россиюшки. В сетку вещания Первого анала теперь воткнули "Первую студию".

С "неопохмелённым монголом" Шейненым. Теперь с 13:00 до 16:00 про Украину вещает Стриженова с каким-то лысым уёб**м, а с 18:00 эту же тему продолжает обмусоливать "монгол" Шейнин. И всё это на главном анале.

Как же заебали эти поделки Газпромовского центрального ТВ. На Первом - Время покажет. На России - 60 минут/Воскресный вечер. На НТВ - Место встречи. На Пятом Анале - Открытая студия.

Нет вопросов. Вещайте! Трамп выиграл - радуйтесь! Нет, мы не хотим радоваться, мы хотим наснимать побольше эфиров о том, как Россиюшке продолжают палки в колёса вставлять, и как уже мешают нашему Трампу работать. Покажите, что нужно стране. Вы - журналисты. Если выходите в прямой эфир, то пользуйтесь гласом народа.

Нет, мы не хотим вещать то, что нужно стране, у нас на повестке дня новостя получше, и поважнее: УКРАИНА, ТРАМП, ПОРОШЕНКО, СИРИЯ. Из канала в канал: УКРАИНА, ТРАМП, ПОРОШЕНКО, СИРИЯ.

Уё*ки, у вас даже лица одни и те же на всех каналах сидят, суки. На всех кАналах, во всех программах одни и те же лица: Майкл Биг-Бом, какой-то лысый хохол, армяшка с хаером до жёпы и КОРОТЧЕНКО.

Седовласый ебаняй, во всех бочках затычка, реально зае*ал уже. Как и Жириновский. Как и Соловьёв. Кочевники сраные, переходят из одной студии в другую, а темы одни и те же.
(Reply) (Thread)
gopnikov
2017-01-26 12:45 pm (UTC)
как такого картавого взяли ведущим?
(Reply) (Thread)
Helg Deadman
2017-01-27 12:24 am (UTC)
Удивительно как они ещё не пускают сурдопереводчиков в полэкрана? На глухонемых могли бы рейтинги повысить.
(Reply) (Parent) (Thread)
( 146 comments Leave a comment )
Archive

Jan2017

S
M
T
W
T
F
S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: