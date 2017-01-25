starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Зато мы делаем ракеты
starshinazapasa
January 25th, 13:03

Руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие. Сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. "По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке"


А это всегда так. Сначала ты воюешь со всякими там балалаечниками и креаклами, которые хотят свободы и независимости, кошмаришь независимых предпринимателей, отжимаешь "Юкос", сажаешь физиков-ядерщиков, ищешь шпионов, разгоняешь митинги, уничтожаешь СМИ, обласкиваешь гопников, обливаешь мочой фотографии, громишь библиотеки, говоришь про черту оседлости, выдавливаешь из страны все критически мыслящее, творческое, думающее, а потом, когда цель достигнута, все согласны и послушны, и вот тут-то бы и завоевать весь мир своими ракетами, выяснятеся, что строить ракеты такая страна как раз таки и не в состоянии. Какой-нибудь иридий из двигателя второй ступени спиздить она еще может. А сделать так, чтоб летало и не падало - уже нет.

Доброе утро


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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
316 comments :
( 316 comments Leave a comment )
keinkeinkein
2017-01-25 10:05 am (UTC)
По уровню экономического развития Россия находится на уровне позорного бантустана:

http://keinkeinkein.livejournal.com/148605.html

Высокотехнологичный экспорт практически отсутствует.

99,99% высокотехнологичных продуктов планеты разработаны вне России.
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agatspb
2017-01-25 01:51 pm (UTC)
Про космос, самолёты-вертолёты и ядерные реакторы в школе не проходили?
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al_kazilo
2017-01-25 10:07 am (UTC)
угу- идея общероссийского суицида давно транслируется из кремля: 85% говорят, что готовы ради вождя на всё..
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dimmoff
2017-01-25 10:07 am (UTC)
Во всем виновата религия
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slog2
2017-01-25 10:40 am (UTC)
Называется коммунизм
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thunderozzz
2017-01-25 10:09 am (UTC)
Всё верно. Дракон уже давно приступил к поеданию своего хвоста...
Скорей бы он уже себе голову отгрыз.
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Дим Димыч
2017-01-25 10:13 am (UTC)
половина россиян боится технического прогресса
и чтобы он не наступил пиздит иридий для двигателей на всякий случай
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prosto_vova
2017-01-25 10:14 am (UTC)
Если украли половину нового космодрома, украли половину нового стадиона, то кто мог поручиться, что не украдут ведро иридия из цеха?

Ну вот, украли. Зато кто-то скрипку купит или дачу построит. В Монако.
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z_zwang
2017-01-25 10:35 am (UTC)
вова, ты меня зачем у себя в блоге забанил, трусишка?

я ж дело говорю тебе.

покайся и возвращайся. скажешь что осознал и перековался.

будешь здесь вместо Касатоновой. она в омерегу свалила, вакансия свободна.

тебе какая разница где желчь лить?

в России лучше платят. польешь немного желчи и свалишь из ненавистной Рашки в Асашай. ну поругаешь Украину, ну так ты аккуратно поругаешь. Чтоб не супротив совести.

понимаешь, вова, от злобы нехорошие заболевания развиваются. а тут, как раскаявшийся, будешь обласкан властью.

да и хата в маскве у тебя ещё осталась, наверное.

возвращайся, блудный сын. а меня разбань, не позорься. нельзя банить за правду, пусть она тебе и неприятна.
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critical_errorr
2017-01-25 10:17 am (UTC)
"По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели были."
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z_zwang
2017-01-25 10:38 am (UTC)
вот, кстати, да.

скоро все проверяющие смекнули, что им ничего не будет.

ибо будет только тогда, если ругать "путина". за остальное ничего не будет.

отмажут. ибо с кадрами ваще беда.
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katin_andrey
2017-01-25 10:20 am (UTC)
Надо ещё и межконтинентальные проверить, не верицца, шо воруют тока из гражданских.
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del_vecchio
2017-01-25 10:32 am (UTC)
не надо ничего проверять. Зачем огорчаться раньше времени? Оно может и не понадобится. Ну а случись чего, пусть хоть злодеи-пиндосы поживут, раз мы сами не захотели. Все-таки жизнь на Земле - это довольно уникальное явление во Вселенной. По крайней мере, аналогов ему пока неизвестно. Жалко, если исчезнет.

Edited at 2017-01-25 10:45 am (UTC)
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derik_536
2017-01-25 10:27 am (UTC)

Власть выбрала себе в союзники гопоту. Гопота обрадовалась и продолжила свое дело развала всего и вся удесятеренно.

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phrossia
2017-01-25 02:01 pm (UTC)
Разве впервые.
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maxdz
2017-01-25 10:32 am (UTC)
Это нормально. За 200 лет ордынской оккупации (включая и 70 лет совка) - культуру, искусство, литературу, науку рашанзам построили укры, поляки, евреи и прочие фины-балты. Теперь, после развала совка - прошло лишь 25 лет отдельной жизни рашанзов, и что они сделали с оставленным наследием?

Современные российские "музыка с искусством" - это блатная песня, тюремный шансон, да "голубые огоньки" с поющими мумиями из совковых времён. Современная российская "литература" - это ольгинские засератели Интернета, гадящие фейками за доширак от гэбни. Современная рашко-"наука" это попы с крёстными ходами, да тихоокеанская спутниковая группировка, куда ныряют всё новые совко-ракеты.

А ведь в числе последних 25 лет были порядка 15 лет зашкаливающих цен на нефтегаз. И что сделали рашанзы с этими деньгами? Научились давить бульдозерами качественную жрачку, чтобы давиться самодельным говном и запивать это дело средствами для мойки сортиров (впрочем, это тоже можно считатъ возвращением к традиционной рашко-"культуре").

Так что, ничего удивительного насчёт воровства драгметаллов из двигателей. Лишь иллюстрация того, что было бы с совкокосмонавтикой, если бы ей занимались рашанзы.
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dezinfektor79
2017-01-25 12:17 pm (UTC)
Ну раз укры построили нам москалям науку, то хотелось бы узнать об успехах украинской науки, за прошедшие 25 лет. Сколько ракет запускают? Сколько самолетов и вертолетов выпускают?
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bneheg
2017-01-25 11:04 am (UTC)
"Вместо материалов с содержанием драгметаллов использовались менее жаростойкие"..

И все понятно...
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skromni_sokol
2017-01-25 11:07 am (UTC)
лет через пять или чуть больше Россия в космос будет смотреть только в подзорную труу изготовленную Цейсом.
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начальство ворует

tellepuz
2017-01-25 11:19 am (UTC)
Если начальство наверху ворует, то и внизу ничего сделать не получится, как ни старайся, сколько энтузиазма ни прояви...
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kapitanvostavke
2017-01-25 11:22 am (UTC)
Хули удивляться, страна победившей гопоты. С нового года уголовная ответственность за побои наступает только при повторном правонарушении. Заебись! Гопоте дано официальное право безнаказанно пиздить людей минимум один раз. Я хуею дорогая редакция.
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kolyvanski
2017-01-25 11:36 am (UTC)
Не пишите пожалуйста глупости, вы лично хоть раз в жизни вдумчиво читали ст. 116 УК РФ???
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apximed
2017-01-25 11:27 am (UTC)
Полгода задержки плавно перетекут в полтора... Кому нужен будет тогда Протон?
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livejournal
2017-01-25 11:31 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-01-25 11:31 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
kolyvanski
2017-01-25 11:34 am (UTC)
Не нужно нагнетать, вот придет светлый правошлавный праздник День кочмонавтики и вся Рассея в едином порыве будет кричать, что мы великий народ, который изобрел радио, лампочку, паравоз и параход, в одиночку победил Гагарина и первый запустил Гитлера в космос, открыл восточный и западный полюса планеты и изобрел щи!
Будут радоваться даже те патриоты, которые заботливо тырили платину, золото и серебро с двигателей Протонов, заменяя их берестой и скрепами)
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darth_mickey
2017-01-25 12:17 pm (UTC)
Яростно плюсую. Не согласен только в отношении бересты и скреп. Правильнее, памятуя о петухе из навоза, - "заменяя их говном и палками".
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dim_deev
2017-01-25 11:39 am (UTC)
"кошмаришь независимых предпринимателей,"
Ну, ну http://dim-deev.livejournal.com/138134.html


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debuggerx
2017-01-25 11:39 am (UTC)
у нас блядь вся путинская власть распиздила всю страну ворье суки ебать всех в рот!!!!!!
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kolyvanski
2017-01-25 12:29 pm (UTC)
И правильно, понимаешь, сделали!
Скоро все @бнется, не успеешь опомниться! (с)
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jonathan_simba
2017-01-25 11:42 am (UTC)
Вот так энергетическая супердержава без "тупых хихлов" из соседней "страны 404" не может даже ракеты запускать... Встали скален, чо...
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Всеволод Будрецов
2017-01-25 12:06 pm (UTC)
Запускаем и к счастью без тупых хохлов которые не запускают))
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rivvv
2017-01-25 11:42 am (UTC)
Жаростойкие материалы, в которых используются драгоценные металлы? Аркадий, пардон муа, но так не бывает. Золото, серебро и платина никак не влияют на жаростойкость ни стали, ни цветных металлов, ни керамики. Вы напечатали сплетню, да еще и комментировали ее.

На самом деле проблемы пока выявлены на одном-единственном двигателе серии, который не прошел тестовые испытания. Чего в нем не хватает и что в избытке, толком никто не знает. Собственно и сам отзыв двигателей только предполагается, но всепропальщики конечно не упустят случая повертеть языками.
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kapitanvostavke
2017-01-25 11:53 am (UTC)
Блин, а ведь верно, наличие драгметалов в схемах влияет лишь на токопроводимость, ежели я ничего не напутал конечно.
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