Зато мы делаем ракеты

Руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие. Сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. "По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке"
А это всегда так. Сначала ты воюешь со всякими там балалаечниками и креаклами, которые хотят свободы и независимости, кошмаришь независимых предпринимателей, отжимаешь "Юкос", сажаешь физиков-ядерщиков, ищешь шпионов, разгоняешь митинги, уничтожаешь СМИ, обласкиваешь гопников, обливаешь мочой фотографии, громишь библиотеки, говоришь про черту оседлости, выдавливаешь из страны все критически мыслящее, творческое, думающее, а потом, когда цель достигнута, все согласны и послушны, и вот тут-то бы и завоевать весь мир своими ракетами, выяснятеся, что строить ракеты такая страна как раз таки и не в состоянии. Какой-нибудь иридий из двигателя второй ступени спиздить она еще может. А сделать так, чтоб летало и не падало - уже нет.
Доброе утро
http://keinkeinkein.livejournal.com/148
Высокотехнологичный экспорт практически отсутствует.
99,99% высокотехнологичных продуктов планеты разработаны вне России.
Скорей бы он уже себе голову отгрыз.
с 2:00
и чтобы он не наступил пиздит иридий для двигателей на всякий случай
Ну вот, украли. Зато кто-то скрипку купит или дачу построит. В Монако.
я ж дело говорю тебе.
покайся и возвращайся. скажешь что осознал и перековался.
будешь здесь вместо Касатоновой. она в омерегу свалила, вакансия свободна.
тебе какая разница где желчь лить?
в России лучше платят. польешь немного желчи и свалишь из ненавистной Рашки в Асашай. ну поругаешь Украину, ну так ты аккуратно поругаешь. Чтоб не супротив совести.
понимаешь, вова, от злобы нехорошие заболевания развиваются. а тут, как раскаявшийся, будешь обласкан властью.
да и хата в маскве у тебя ещё осталась, наверное.
возвращайся, блудный сын. а меня разбань, не позорься. нельзя банить за правду, пусть она тебе и неприятна.
скоро все проверяющие смекнули, что им ничего не будет.
ибо будет только тогда, если ругать "путина". за остальное ничего не будет.
отмажут. ибо с кадрами ваще беда.
Edited at 2017-01-25 10:45 am (UTC)
Власть выбрала себе в союзники гопоту. Гопота обрадовалась и продолжила свое дело развала всего и вся удесятеренно.
Современные российские "музыка с искусством" - это блатная песня, тюремный шансон, да "голубые огоньки" с поющими мумиями из совковых времён. Современная российская "литература" - это ольгинские засератели Интернета, гадящие фейками за доширак от гэбни. Современная рашко-"наука" это попы с крёстными ходами, да тихоокеанская спутниковая группировка, куда ныряют всё новые совко-ракеты.
А ведь в числе последних 25 лет были порядка 15 лет зашкаливающих цен на нефтегаз. И что сделали рашанзы с этими деньгами? Научились давить бульдозерами качественную жрачку, чтобы давиться самодельным говном и запивать это дело средствами для мойки сортиров (впрочем, это тоже можно считатъ возвращением к традиционной рашко-"культуре").
Так что, ничего удивительного насчёт воровства драгметаллов из двигателей. Лишь иллюстрация того, что было бы с совкокосмонавтикой, если бы ей занимались рашанзы.
И все понятно...
начальство ворует
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Будут радоваться даже те патриоты, которые заботливо тырили платину, золото и серебро с двигателей Протонов, заменяя их берестой и скрепами)
Ну, ну http://dim-deev.livejournal.com/138
Скоро все @бнется, не успеешь опомниться! (с)
На самом деле проблемы пока выявлены на одном-единственном двигателе серии, который не прошел тестовые испытания. Чего в нем не хватает и что в избытке, толком никто не знает. Собственно и сам отзыв двигателей только предполагается, но всепропальщики конечно не упустят случая повертеть языками.