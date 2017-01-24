starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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В поисках дна
starshinazapasa
January 24th, 17:02

Федор Конюхов и Артур Чилингаров установят на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест. Крест изготовлен камнерезом Владимиром Михайловым из реликтового известняка. Подходящий известняк палеозойской эры был найден на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе — возраст камня составляет порядка 360 миллионов лет. "Он является природным реликтовым камнем, который "создался" на основании древнего морского дна, то есть это осадочные породы, в которые входит практически вся биологическая память земли… Поэтому это все органично войдет туда, где должно быть" Дата экспедиции пока не определена – в настоящее время новый батискаф, рассчитанный на двух человек, пока еще не построен. Работы ведет австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума — создателя Deep Sea Challenger.


Два чувака хотят опуститься в Марианскую впадину на аппарате, созданном австралийцами, с крестом, созданным триллобитами, взятым из религии, созданной иудеями, на деньги от нефти, созданной динозаврами, по пути, проторенному швейцарцем, наверняка на "Мстиславе Келдыше", построенном финнами, записывая на камеру, построенную японцами, переговариваясь по рациям, построенным корейцами, выкладывая в ютуб, придуманный американцами.
Во славу Великой России с понтом мы самые крутые.
Вот что у них в головах творится, а?
Всё дно, они, блять, ищут...





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185 comments :
( 185 comments Leave a comment )
thunderozzz
2017-01-24 02:05 pm (UTC)
Похоже, достигли дна...
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denial_01
2017-01-24 02:23 pm (UTC)
дык, снизу уже стучат
:D
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negora_2
2017-01-24 02:07 pm (UTC)
голубая бездна так и манит, так и манит
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navalnypresiden
2017-01-24 03:48 pm (UTC)
Лучше б туда Путин опустился амфоры искать
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droid_paranoid
2017-01-24 02:21 pm (UTC)
Нормально, чо - ребята шароебятся по миру за счет налогоплательщиков. Хорошо устроились.

Лет 15 назад эти же путешественники на Южном полюсе самолет за полмиллиона долларов проебали. Зато попиарились.
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ya_asiol
2017-01-24 05:46 pm (UTC)
А могли бы и бабушкам его отдать!
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catsapp
2017-01-24 02:21 pm (UTC)
Забыл что все химические элементы в таблице Менделеева наши?
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denial_01
2017-01-24 02:30 pm (UTC)
а как же с Америцием Am95 - в честь Америки... тьфу, пиндосов?

Edited at 2017-01-24 02:31 pm (UTC)
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oldboar
2017-01-24 02:23 pm (UTC)
Неоригинально как-то. Это уже делали с олимпийским факелом, обмотанным знаменем Идрицкой дивизии.
А слабО им, в кратер вулкана с этим крестом спрыгнуть? Или нырнуть без батискафа?
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derik_536
2017-01-24 06:53 pm (UTC)
Иван встал утром, почистил зубы американской зубной щёткой, намазав на неё американскую зубную пасту, побрился американской бритвой, умылся французским мылом, нанёс на лицо американский гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил из польской чашечки бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился немецким одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в американский автомобиль, купленный в еврейский кредит, включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа+", транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая русские колдобины и русские ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе", приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения, поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "Oтдел Mерчендайзинга", включил американский компьютер с американской операционной системой, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой аккаунт и написал в блог:
"НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ...!!!"


Адекватный русский ответ
Виктор обмазал говном часы.
Александр вытрахал кошку.
Петр Семенович снял трусы
и выставил жопу в окошко.
Олег сделал ножиком дырку в губе.
Вадим наглотался шурупов.
Максим на экране Айфона себе
ключом нацарапал «за.упа».
Иван обоссал трамвай на ходу.
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал «конгрессменов в звезду»
и начал курить в постели.
Дмитрий чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Павел засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой четыре окна.
Алексей разломал калитку.
Виктор набрал килограмм говна
и в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику…
А ты? Чем ТЫ наказал адекватно Америку?

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jonathan_simba
2017-01-24 02:24 pm (UTC)
Напоминает поиск Шамбалы и прочие мистические практики Гитлера со товарищи.
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morfui
2017-01-24 06:19 pm (UTC)
Не, это напоминает всего лишь Оскара за порно...
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sergeyoleynik
2017-01-24 02:25 pm (UTC)
Дно - российское, 146%
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z_zwang
2017-01-25 09:46 am (UTC)
да ладно. ничего нового.

СССР тоже по всем вененрам-марсам "вымпелы" рассылал.

и где теперь тот СССР?

как по мне, этот крест можно было бы просто сбросить с борта корабля в воду. делов-то, бггг
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skromni_sokol
2017-01-24 02:25 pm (UTC)
ну Федор точно русский,Чилингаров больше на басурманина похож.
все таки не все импортное в этой затее.
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bazilio64
2017-01-24 03:02 pm (UTC)
Конюхов? Да , практически 100% по национальности украинец, т. к. родом из глухого села Запорожской обл.Нормального в нем мало, т.к. общечеловеческие ценности ему чужды.
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drneubauer
2017-01-24 02:29 pm (UTC)
Фетишисты лишнехромосомные. У русни это любимое дело, забираться в глухие уголки природы, на вершины гор, во впадины и водружать там всякую уродскую хуйню типа крестов, церквушек и прочей подобной поеботины.
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Фетишисты лишнехромосомные У русни это любимое дело,

ganibal41
2017-01-24 03:58 pm (UTC)
Это да. Свидомцы или протоукры истинно крутые паны, у них душевные порывы ширше, - зачем куда то лазать, воодружать, когда можно собраться толпой и сжечь людей живьём, це зрелище! заодно добить тех кто выпрыгнул из горящего здания, це героизм! или насрав полные штаны бегать по кустам и котлам це хероический спорт! Ни че, поляки приде, порядок наведе.
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ва героям ЛДНР!

kurgus
2017-01-24 02:31 pm (UTC)
Скажем так - два типа заявили, что утопят российский флаг и православный крест.
Причем утопят так, что шансов спасти их не будут.
Если это не ст. 329 УК РФ "надругательство над госфлагом", то что это?

Или эта статья уже дополнена, подобно ст. 208 ч.2*, оговоркой "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации"?

--
* "участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства" - слава героям ЛДНР!

Edited at 2017-01-24 02:32 pm (UTC)
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shultz_flory
2017-01-24 02:36 pm (UTC)
А зачем туда спускаться? Все желаемое можно просто скинуть с борта в нужном месте.
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hryu
2017-01-24 03:38 pm (UTC)
Размаха ж не будет. Возникающий резкий диссонанс с широтой души приведет к скоротечному коллапсу.
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paukoph
2017-01-24 02:39 pm (UTC)
Пьяный рузке шел с работы
Дно в канаве стал искать
Не нашел ебена мать
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critical_errorr
2017-01-24 02:40 pm (UTC)
Марианская впадина теперь должна стать местом паломничества православных?..
А возвращаться будут все после припадения?..
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colobus1
2017-01-24 02:41 pm (UTC)
Они хотят крестом пробить дно!
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raad_traat
2017-01-24 02:42 pm (UTC)
11 км... лотерея.
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concluder
2017-01-24 02:47 pm (UTC)
Все мы стоим на плечах гигантов.
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oppad1
2017-01-24 02:57 pm (UTC)
а чё Камерону можна, а Конюхову низзя? вопрос, где они бабло на постройку батискафа возьмут, да и вообще весь процесс не дешев.
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bazilio64
2017-01-24 03:05 pm (UTC)
Кемерон нырял на свои, заработанные. А эти двое? Ни уму, ни сердцу.
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kend1bober36
2017-01-24 03:21 pm (UTC)

Дурдом! Я хуею, дорогая редакция.

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sova1509
2017-01-24 03:27 pm (UTC)
)) А через 300 лет ученые, подняв это со дна, сломают всю голову - как оно туда попало и чего бы это значило?))
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да и первые нефтяные трубы были немецкие

erkorr
2017-01-24 03:49 pm (UTC)
потом свои научились делать большого диаметра. По их технологии. Зато Исакий попам вернем.
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Re: да и первые нефтяные трубы были немецкие

democrazzzy
2017-01-25 07:56 am (UTC)
"вернем" - слово неправильное - он поповским вроде бы никогда не был
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vantela
2017-01-24 04:09 pm (UTC)
До либерды все равно не доберутся.
Это рыть надо


Edited at 2017-01-24 04:09 pm (UTC)
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rivvv
2017-01-24 04:11 pm (UTC)
При виде египетских пирамид у меня возникают два вопроса: как? и нахрена?
Здесь ситуация аналогичная. Ну раз уж так хочется - привяжи ты флаг к камню и утопи. Зачем самому-то топиться?
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kopcap_dm
2017-01-24 10:46 pm (UTC)
Вот-вот. Одно дело флаг, гордо реющий над вершиной, другое - на дне, где темень и даже рыб нет... По факту получаются, что собираются утопить символ государства российского и символ веры.
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ya_asiol
2017-01-24 04:14 pm (UTC)
Какие они плохие!
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pusets
2017-01-24 04:15 pm (UTC)
Не, но динозавры и трилобиты вполне могут быть русскими, а это, на секундочку, ключевые компоненты.
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Хер с маслом!

ya_asiol
2017-01-24 05:43 pm (UTC)
Там они стопудово найдут прото-укров, прилетевших с Венеры.
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stellardome
2017-01-24 04:26 pm (UTC)
>горной реки Мсты в Боровичском районе
Шта? Где они в Новгородской области горы нашли?
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yuganspb
2017-01-24 06:32 pm (UTC)
Ну есть холмы, но звучит не так солидно.
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