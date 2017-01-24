Федор Конюхов и Артур Чилингаров установят на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест. Крест изготовлен камнерезом Владимиром Михайловым из реликтового известняка. Подходящий известняк палеозойской эры был найден на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе — возраст камня составляет порядка 360 миллионов лет. "Он является природным реликтовым камнем, который "создался" на основании древнего морского дна, то есть это осадочные породы, в которые входит практически вся биологическая память земли… Поэтому это все органично войдет туда, где должно быть" Дата экспедиции пока не определена – в настоящее время новый батискаф, рассчитанный на двух человек, пока еще не построен. Работы ведет австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума — создателя Deep Sea Challenger.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- В поисках дна
Федор Конюхов и Артур Чилингаров установят на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест. Крест изготовлен камнерезом Владимиром Михайловым из реликтового известняка. Подходящий известняк палеозойской эры был найден на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе — возраст камня составляет порядка 360 миллионов лет. "Он является природным реликтовым камнем, который "создался" на основании древнего морского дна, то есть это осадочные породы, в которые входит практически вся биологическая память земли… Поэтому это все органично войдет туда, где должно быть" Дата экспедиции пока не определена – в настоящее время новый батискаф, рассчитанный на двух человек, пока еще не построен. Работы ведет австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума — создателя Deep Sea Challenger.Два чувака хотят опуститься в Марианскую впадину на аппарате, созданном австралийцами, с крестом, созданным триллобитами, взятым из религии, созданной иудеями, на деньги от нефти, созданной динозаврами, по пути, проторенному швейцарцем, наверняка на "Мстиславе Келдыше", построенном финнами, записывая на камеру, построенную японцами, переговариваясь по рациям, построенным корейцами, выкладывая в ютуб, придуманный американцами.Во славу Великой России с понтом мы самые крутые.Вот что у них в головах творится, а?Всё дно, они, блять, ищут...
:D
Лет 15 назад эти же путешественники на Южном полюсе самолет за полмиллиона долларов проебали. Зато попиарились.
Edited at 2017-01-24 02:31 pm (UTC)
А слабО им, в кратер вулкана с этим крестом спрыгнуть? Или нырнуть без батискафа?
"НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ...!!!"
Адекватный русский ответ
Виктор обмазал говном часы.
Александр вытрахал кошку.
Петр Семенович снял трусы
и выставил жопу в окошко.
Олег сделал ножиком дырку в губе.
Вадим наглотался шурупов.
Максим на экране Айфона себе
ключом нацарапал «за.упа».
Иван обоссал трамвай на ходу.
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал «конгрессменов в звезду»
и начал курить в постели.
Дмитрий чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Павел засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой четыре окна.
Алексей разломал калитку.
Виктор набрал килограмм говна
и в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику…
А ты? Чем ТЫ наказал адекватно Америку?
СССР тоже по всем вененрам-марсам "вымпелы" рассылал.
и где теперь тот СССР?
как по мне, этот крест можно было бы просто сбросить с борта корабля в воду. делов-то, бггг
все таки не все импортное в этой затее.
Фетишисты лишнехромосомные У русни это любимое дело,
ва героям ЛДНР!
Причем утопят так, что шансов спасти их не будут.
Если это не ст. 329 УК РФ "надругательство над госфлагом", то что это?
Или эта статья уже дополнена, подобно ст. 208 ч.2*, оговоркой "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации"?
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* "участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства" - слава героям ЛДНР!
Edited at 2017-01-24 02:32 pm (UTC)
Дно в канаве стал искать
Не нашел ебена мать
А возвращаться будут все после припадения?..
Дурдом! Я хуею, дорогая редакция.
да и первые нефтяные трубы были немецкие
Re: да и первые нефтяные трубы были немецкие
Это рыть надо
Edited at 2017-01-24 04:09 pm (UTC)
Здесь ситуация аналогичная. Ну раз уж так хочется - привяжи ты флаг к камню и утопи. Зачем самому-то топиться?
Хер с маслом!
Шта? Где они в Новгородской области горы нашли?