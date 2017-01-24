Держитесь там.

«Яндекс.Деньги» ограничит сбор платежей на свои электронные кошельки в «политических целях». Ранее Алексей Навальный заявил, что Центробанк требует от «Яндекс.Деньги» закрыть его кошелек, который Навальный использует для сбора средств на свою президентскую кампанию. "Это ограничение — стандарт для рынка электронных платежей", — говорится в ответе пресс-службы. Такие же ограничения, например, есть у Qiwi и PayPal, отмечают в компании.

Ну, что. Всё. Лавочка закрывается. Яндексу еще удивительно долго удавалось отбиваться: Киви мой кошелек заблокировал по первому же звонку - они мне сами прямым текстом сказали, что это было требование КГБ - деньги так и не вернули, около тридцати тысяч. Чтобы мне получит мои же деньги, требуют принести то, чего на белом свете вообще не может быть - заверенную у нотариуса справку, что мобильный номер, на который открыт кошелек, принадлежит мне. Мало того, что таких справок оператор не делает, там еще можно разрулить, попросив выписку зарегистрированных на тебя номеров - но вот нотариус эту филькину хренотень регистрировать отказывается категорически - ему еще дорого его место. В общем, зажилили деньги, и норм. С кошельком "Политвестника" произошло то же самое.

Российский Пейпал держался дольше, но тоже, в итоге, заблокировал мой кошелёк. Замечательное полицейское государство просто тупо переложило на него свои фискальные функции. Великолепный ход, конечно. Но деньги, правда, вернул все без вопросов.

Теперь вот, похоже, пришла и очередь Яндекса. Можно не сомневаться - написание текстов в Фейсбуке товарищ майор совершенно точно будет расценивать, как "политические цели". Собственно, под эти "политические цели" они теперь будут подтаскивать все, что угодно - вполть до сбора денег на операции неугодными людьми. Ну, а уж помощь политзаключенным - это по-любому.

Причем, что показательно, первые два раза они тоже с Навальным боролись - пытаясь перекрыть финансирование его ФБК низ-за выборов мэра, приняли свои идиотские ограничения по краудфандингу и фактически убили и его, и быстрые он-лайн переводы. КИВИ, великолепный сервис, который был самым простейшим способом кинуть сто рублей друг другу, и терминалы которого стояли в каждом магазине, первым побежав выполнять эти требования, ударил себя об стену и переломал ноги. После введения усложнений он просто пропал с горизонта. Его привлекательность была именно в простоте. В переводе денег одним кликом. А когда это стало занимать пять кликов - с верификацией и смс-оповещением - кому он на фиг стал нужен? Все это есть и в телефоне.

Вообще, конечно, замечательно, как власть, пытаясь сползти в девятнадцатый век и утащить туда за собой страну, убивает ликвидность он-лайн денег в двадцать первом веке.

Скоро берестой расплачиваться будем, товарищи. Собольими шкурками. Посконно. Духовно.

Что сказать. Яндекс, по крайней мере, отбивался, сколько мог. Я ему за это благодарен. В тот раз им удалось послать идиотские законы. В этот - нет.

Я в этой стране участвовал и начинал сам в несколько проектов, и все они убивались родным правительством. Либо опосредованно, либо напрямую. "Журналистике без посредников", похоже, тоже приходит конец.

В общем, спешите участвовать, пока еще работает:

Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.

Доброе утро.

Держитесь там.