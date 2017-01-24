Держитесь там.

«Яндекс.Деньги» ограничит сбор платежей на свои электронные кошельки в «политических целях». Ранее Алексей Навальный заявил, что Центробанк требует от «Яндекс.Деньги» закрыть его кошелек, который Навальный использует для сбора средств на свою президентскую кампанию. "Это ограничение — стандарт для рынка электронных платежей", — говорится в ответе пресс-службы. Такие же ограничения, например, есть у Qiwi и PayPal, отмечают в компании.
Ну, что. Всё. Лавочка закрывается. Яндексу еще удивительно долго удавалось отбиваться: Киви мой кошелек заблокировал по первому же звонку - они мне сами прямым текстом сказали, что это было требование КГБ - деньги так и не вернули, около тридцати тысяч. Чтобы мне получит мои же деньги, требуют принести то, чего на белом свете вообще не может быть - заверенную у нотариуса справку, что мобильный номер, на который открыт кошелек, принадлежит мне. Мало того, что таких справок оператор не делает, там еще можно разрулить, попросив выписку зарегистрированных на тебя номеров - но вот нотариус эту филькину хренотень регистрировать отказывается категорически - ему еще дорого его место. В общем, зажилили деньги, и норм. С кошельком "Политвестника" произошло то же самое.
Российский Пейпал держался дольше, но тоже, в итоге, заблокировал мой кошелёк. Замечательное полицейское государство просто тупо переложило на него свои фискальные функции. Великолепный ход, конечно. Но деньги, правда, вернул все без вопросов.
Теперь вот, похоже, пришла и очередь Яндекса. Можно не сомневаться - написание текстов в Фейсбуке товарищ майор совершенно точно будет расценивать, как "политические цели". Собственно, под эти "политические цели" они теперь будут подтаскивать все, что угодно - вполть до сбора денег на операции неугодными людьми. Ну, а уж помощь политзаключенным - это по-любому.
Причем, что показательно, первые два раза они тоже с Навальным боролись - пытаясь перекрыть финансирование его ФБК низ-за выборов мэра, приняли свои идиотские ограничения по краудфандингу и фактически убили и его, и быстрые он-лайн переводы. КИВИ, великолепный сервис, который был самым простейшим способом кинуть сто рублей друг другу, и терминалы которого стояли в каждом магазине, первым побежав выполнять эти требования, ударил себя об стену и переломал ноги. После введения усложнений он просто пропал с горизонта. Его привлекательность была именно в простоте. В переводе денег одним кликом. А когда это стало занимать пять кликов - с верификацией и смс-оповещением - кому он на фиг стал нужен? Все это есть и в телефоне.
Вообще, конечно, замечательно, как власть, пытаясь сползти в девятнадцатый век и утащить туда за собой страну, убивает ликвидность он-лайн денег в двадцать первом веке.
Скоро берестой расплачиваться будем, товарищи. Собольими шкурками. Посконно. Духовно.
Что сказать. Яндекс, по крайней мере, отбивался, сколько мог. Я ему за это благодарен. В тот раз им удалось послать идиотские законы. В этот - нет.
Я в этой стране участвовал и начинал сам в несколько проектов, и все они убивались родным правительством. Либо опосредованно, либо напрямую. "Журналистике без посредников", похоже, тоже приходит конец.
В общем, спешите участвовать, пока еще работает:
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
Держитесь там.
Доброе утро.
или пополнить карту по её номеру из кассы сбера?
не проблема.
https://bitcoin.org/en/choose-your-wall
проявишь свои таланты ртом
Есть надежда, что эти ограничения будут способствовать проникновению цифровой наличности.
И это только цветочки...:(
Говорят интернет прикроют?
Хотя с др стороны - судьбу Юкоса никто разделять не хочет (а тогда были еще вегетарианские времена) ...
1. Обнальщики
2. Неплательщики налогов
3. Получающие черную зп
4. Получающие тайное финансирование от всяких Обам и Меркелей
5. Любители пердеть в лужи не имеющие ничего из вышеперечисленного
КИЛЛЕР ДЛЯ ПУ...ИНА
На посту ответственном е...лом не щёлкай!
Очень много желающих его прибить
В основном - сограждане, но не только!
(шуточная песенка в стиле "городской фолклор")
Мы вчера в райцентре были,
- там мошенника судили.
Он на деньги граждан разводил.
Собирал с народа средства
на святое лиходейство:
Чтобы киллер Пу...ина убил.
Из Воронежа и Омска,
из Хабаровска и Орска,
Слали люди средства подлецу,
- ради будущего внуков,
угандошить эту суку
и спасти родимую страну.
Вот спросил судья сурово:
"Где вы взяли сто мильонов,
как собрали столько? - Не пойму!"
А подонок отвечает:
"Я и сам не понимаю!
Я и брал всего-то по рублю!"
Я так думаю (с) /с интонацией Ф.Мкртчян/
Из-за этого жулика Навального
Re: Из-за этого жулика Навального
Какой на фиг девятнадцатый???
Это самый цивилизованный век был.
Как минимум, в 16-й, к Ивану Грозному.
Налоги с этих денег платились, если это вам за вашу работу деньги переводились?
Не? А почему?
А то блогеры и прочие всякие журналюшки-фрилансеры только верещать могут, а как налоги платить то не, не видать их нигде среди налогоплательщиков.
Все, лафа закончилась, работай и плати налоги!
Ну зачем Вы сразу с козырей-то?
Бяда к попрошайкам пришла
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы. Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
Держитесь там.
В Екатеринбурге активисты пикетируют «Ельцин-центр»
На пикет вышли к «Ельцин-центру» общественники, которые требуют не допущения реабилитации нацизма.
Мероприятие организовали перед началом показа фильма об исправительной колонии «Пермь-36». Активисты полагают, что через показ киноленты идет скрытая реабилитация нацизма.
Гражданское сообщество «Патриоты» уже пикетировало «Ельцин-центр». Это происходило во время показа в президентском музее фильма о Борисе Немцове.
Re: В Екатеринбурге активисты пикетируют «Ельцин-центр
Кстати, насчет «Пермь-36».
"Пермь-36" получит 400 миллионов рублей из федерального бюджета.
Завершается процесс включения музея «Пермь-36» в число национальных мест памяти. 9 октября в Москве состоится заседание рабочей группы по созданию Федеральной целевой программы увековечения памяти жертв политических репрессий. «Пермь-36» стал единственным в России ныне существующим музейно-мемориальным комплексом, включенным в эту программу, места памяти в Московской и Ленинградской области еще предстоит создать. Эти три центра получат статус федеральных.
По словам исполнительного директора Татьяны Курсиной, попадание «Перми-36» в Федеральную целевую программу даст возможность для развития центра международного уровня.
- Включение «Пермь-36» в федеральную целевую программу дает чрезвычайно много. Первое – памятник «Пермь-36» включить в список Всемирного наследия «Юнеско». Это абсолютно реально при включении в федеральную целевую программу. Второе – мы можем говорить, что создаем музей, но музей и памятник международного уровня возникнет только благодаря этой программе.
Документ предполагает долевое финансирование деятельности музея: 400 млн. руб. из федерального и 160 млн. руб. из регионального бюджетов на период 2014-2018 гг.