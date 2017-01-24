starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Держитесь там
starshinazapasa
January 24th, 13:57

«Яндекс.Деньги» ограничит сбор платежей на свои электронные кошельки в «политических целях». Ранее Алексей Навальный заявил, что Центробанк требует от «Яндекс.Деньги» закрыть его кошелек, который Навальный использует для сбора средств на свою президентскую кампанию. "Это ограничение — стандарт для рынка электронных платежей", — говорится в ответе пресс-службы. Такие же ограничения, например, есть у Qiwi и PayPal, отмечают в компании.

Ну, что. Всё. Лавочка закрывается. Яндексу еще удивительно долго удавалось отбиваться: Киви мой кошелек заблокировал по первому же звонку - они мне сами прямым текстом сказали, что это было требование КГБ - деньги так и не вернули, около тридцати тысяч. Чтобы мне получит мои же деньги, требуют принести то, чего на белом свете вообще не может быть - заверенную у нотариуса справку, что мобильный номер, на который открыт кошелек, принадлежит мне. Мало того, что таких справок оператор не делает, там еще можно разрулить, попросив выписку зарегистрированных на тебя номеров - но вот нотариус эту филькину хренотень регистрировать отказывается категорически - ему еще дорого его место. В общем, зажилили деньги, и норм. С кошельком "Политвестника" произошло то же самое.
Российский Пейпал держался дольше, но тоже, в итоге, заблокировал мой кошелёк. Замечательное полицейское государство просто тупо переложило на него свои фискальные функции. Великолепный ход, конечно. Но деньги, правда, вернул все без вопросов.
Теперь вот, похоже, пришла и очередь Яндекса. Можно не сомневаться - написание текстов в Фейсбуке товарищ майор совершенно точно будет расценивать, как "политические цели". Собственно, под эти "политические цели" они теперь будут подтаскивать все, что угодно - вполть до сбора денег на операции неугодными людьми. Ну, а уж помощь политзаключенным - это по-любому.


Причем, что показательно, первые два раза они тоже с Навальным боролись - пытаясь перекрыть финансирование его ФБК низ-за выборов мэра, приняли свои идиотские ограничения по краудфандингу и фактически убили и его, и быстрые он-лайн переводы. КИВИ, великолепный сервис, который был самым простейшим способом кинуть сто рублей друг другу, и терминалы которого стояли в каждом магазине, первым побежав выполнять эти требования, ударил себя об стену и переломал ноги. После введения усложнений он просто пропал с горизонта. Его привлекательность была именно в простоте. В переводе денег одним кликом. А когда это стало занимать пять кликов - с верификацией и смс-оповещением - кому он на фиг стал нужен? Все это есть и в телефоне.

Вообще, конечно, замечательно, как власть, пытаясь сползти в девятнадцатый век и утащить туда за собой страну, убивает ликвидность он-лайн денег в двадцать первом веке.

Скоро берестой расплачиваться будем, товарищи. Собольими шкурками. Посконно. Духовно.

Что сказать. Яндекс, по крайней мере, отбивался, сколько мог. Я ему за это благодарен. В тот раз им удалось послать идиотские законы. В этот - нет.

Я в этой стране участвовал и начинал сам в несколько проектов, и все они убивались родным правительством. Либо опосредованно, либо напрямую. "Журналистике без посредников", похоже, тоже приходит конец.

В общем, спешите участвовать, пока еще работает:

Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
Держитесь там.

Доброе утро.

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
86 comments :
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eugene_56
2017-01-24 11:02 am (UTC)
теперь еще осталось закрыть обналичивание денег со счетов сотового телефона и наличный оборот
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z_zwang
2017-01-25 09:28 am (UTC)
а что, проблема с карточки заслать?

или пополнить карту по её номеру из кассы сбера?

не проблема.
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iq_21
2017-01-24 11:03 am (UTC)
Аркадий, заводите биткоин-кошелёк на западном сервере, его заблокировать из россиии невозможно, плюс все платежи полностью анонимны.

https://bitcoin.org/en/choose-your-wallet
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starshinazapasa
2017-01-24 11:29 am (UTC)
А их обналичить-то как-то можно уже? Практическая-то польза от них уже есть?
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paukoph
2017-01-24 11:12 am (UTC)
Когда власть падет и наступит хаос - вот тогда вспомните Путина добрым словом, белоленточники.
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romario_luck
2017-01-24 11:30 am (UTC)
тебя и твою задницу, вот уж точно жаль не будет
проявишь свои таланты ртом
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Mr Hat
2017-01-24 11:13 am (UTC)
Ну ты же, Аркадий, как настоящий идейный борец с кровавым режымом, будешь писать и забесплатно, не так ли?
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starshinazapasa
2017-01-24 11:28 am (UTC)
Так. Открою тебе даже тайну - я и сейчас пишу забесплатно. Мне от тебя, несчастного, ничего не надо. Я тебе даже больше скажу - скоро и ты будешь работать почти забесплатно.
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angry_elf
2017-01-24 11:19 am (UTC)
Биткоины. Только биткоины.
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ufanur
2017-01-24 12:36 pm (UTC)

Есть надежда, что эти ограничения будут способствовать проникновению цифровой наличности.

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thunderozzz
2017-01-24 11:21 am (UTC)
Страной управляют враги народа.
И это только цветочки...:(
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navalnypresiden
2017-01-24 01:09 pm (UTC)
нет, просто обычные воры
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Говорят интернет прикроют?

avtutaev
2017-01-24 11:22 am (UTC)
Скорее бы, а то уже покрышки некуда складывать.
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dobry_kiev
2017-01-24 12:07 pm (UTC)
А почему нотариус не заверяет справку от оператора? Скриншоты, значит, заверяет, а справку - никак?!
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navalnypresiden
2017-01-24 01:10 pm (UTC)
У них строго регламентирован список документов, которые они могут заверить, иначе лишаешься лицензии
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nae_bother
2017-01-24 12:19 pm (UTC)
противно что Яндекс - компания с мировым именем - терпит такое.
Хотя с др стороны - судьбу Юкоса никто разделять не хочет (а тогда были еще вегетарианские времена) ...
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oroff
2017-01-24 06:33 pm (UTC)
Яндекс.Деньги принадлежат Сбербанку. Делайте выводы.
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lizzza_1
2017-01-24 12:42 pm (UTC)
можно попробовать устроится на работу.
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navalnypresiden
2017-01-24 01:11 pm (UTC)
Какие журналы и газеты, или может ТВ-каналы унас еще не цензурированы и там нет черных списков?
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ext_2131542
2017-01-24 12:46 pm (UTC)
Борьба с черным налом продолжается. И это радует. Находятся конечно противники:

1. Обнальщики
2. Неплательщики налогов
3. Получающие черную зп
4. Получающие тайное финансирование от всяких Обам и Меркелей
5. Любители пердеть в лужи не имеющие ничего из вышеперечисленного

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yuganspb
2017-01-24 01:03 pm (UTC)
6. Все те, кто получает взятки и откаты
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КИЛЛЕР ДЛЯ ПУ...ИНА

boristumentcev
2017-01-24 01:22 pm (UTC)
Телохранитель, Пу...ина береги!
На посту ответственном е...лом не щёлкай!
Очень много желающих его прибить
В основном - сограждане, но не только!



(шуточная песенка в стиле "городской фолклор")

Мы вчера в райцентре были,
- там мошенника судили.
Он на деньги граждан разводил.
Собирал с народа средства
на святое лиходейство:
Чтобы киллер Пу...ина убил.

Из Воронежа и Омска,
из Хабаровска и Орска,
Слали люди средства подлецу,
- ради будущего внуков,
угандошить эту суку
и спасти родимую страну.

Вот спросил судья сурово:
"Где вы взяли сто мильонов,
как собрали столько? - Не пойму!"
А подонок отвечает:
"Я и сам не понимаю!
Я и брал всего-то по рублю!"
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miss_urupinska
2017-01-24 01:24 pm (UTC)
а ведь всякие просьбы скинуться на лечение (детей особенно) — это дискредитация власти. Стало быть тоже политика.
Я так думаю (с) /с интонацией Ф.Мкртчян/
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drneubauer
2017-01-24 01:27 pm (UTC)
Блять, вы там в Россиянии терпилы чтоль все конченые?! Сносите нахуй этого карлика ебаного!
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вававав авававав
2017-01-24 01:39 pm (UTC)
Приезжай, поможешь хуле квакаешь то издали
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ershyk
2017-01-24 01:27 pm (UTC)
Вот! Просто описание происходящего никаких глубоких мыслей, все четко и красиво, любо дорого читать.
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kapitanvostavke
2017-01-24 01:30 pm (UTC)
Бля, я думал что в 95м была жопа, ан нет, это был лишь копчик.
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backtotheussr
2017-01-24 01:30 pm (UTC)
Бог услышал мои молитвы...:)
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in fiocci
2017-01-24 01:44 pm (UTC)
Использовать украинские банки для своих тёмных дел?
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Из-за этого жулика Навального

ya_asiol
2017-01-24 02:35 pm (UTC)
Теперь будут страдать другие, честные пользователи сервиса, не нарушавшие никаких законов и правил.
(Reply) (Thread)

Re: Из-за этого жулика Навального

blue_end
2017-01-24 04:54 pm (UTC)
Это ты что ли, мудень, "честный пользователь"?
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fonzo
2017-01-24 02:55 pm (UTC)
давно пора собирать через bitcon, etc.
(Reply) (Thread)
lussien
2017-01-24 03:00 pm (UTC)
>> Вообще, конечно, замечательно, как власть, пытаясь сползти в девятнадцатый век

Какой на фиг девятнадцатый???
Это самый цивилизованный век был.
Как минимум, в 16-й, к Ивану Грозному.
(Reply) (Thread)
Dmitry Kosalimov
2017-01-24 04:34 pm (UTC)
Нормально. Все правильно. Ибо нефуй!
Налоги с этих денег платились, если это вам за вашу работу деньги переводились?
Не? А почему?
А то блогеры и прочие всякие журналюшки-фрилансеры только верещать могут, а как налоги платить то не, не видать их нигде среди налогоплательщиков.
Все, лафа закончилась, работай и плати налоги!
(Reply) (Thread)

Ну зачем Вы сразу с козырей-то?

yra22yra
2017-01-24 05:40 pm (UTC)
Безработного иуду всякий может обидеть, а Вы в душу его страдающую загляните - и увидите там непонимание этих слов: работа, налоги. Он же искренне считает что получает подаяние от добрых людей, а значит никому ничего не обязан, кроме как сапоги лизнуть подающему. Ну всегда так было у юродивых.
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jack88merkin
2017-01-24 05:26 pm (UTC)
Да уж, приходит конец, придется работать начинать.
(Reply) (Thread)

Бяда к попрошайкам пришла

yra22yra
2017-01-24 05:33 pm (UTC)
Как теперя Аркаша будет денюшку с лохов трясти на борьбу с "кГовавым режЫмом" и на омаров?
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы. Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
Держитесь там.
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В Екатеринбурге активисты пикетируют «Ельцин-центр»

antiebn2017_045
2017-01-24 05:56 pm (UTC)
В Екатеринбурге активисты пикетируют «Ельцин-центр»

На пикет вышли к «Ельцин-центру» общественники, которые требуют не допущения реабилитации нацизма.

Мероприятие организовали перед началом показа фильма об исправительной колонии «Пермь-36». Активисты полагают, что через показ киноленты идет скрытая реабилитация нацизма.

Гражданское сообщество «Патриоты» уже пикетировало «Ельцин-центр». Это происходило во время показа в президентском музее фильма о Борисе Немцове.
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Re: В Екатеринбурге активисты пикетируют «Ельцин-центр

antiebn2017_045
2017-01-24 05:57 pm (UTC)
> Мероприятие организовали перед началом показа фильма об исправительной колонии «Пермь-36». Активисты полагают, что через показ киноленты идет скрытая реабилитация нацизма.

Кстати, насчет «Пермь-36».

"Пермь-36" получит 400 миллионов рублей из федерального бюджета.

Завершается процесс включения музея «Пермь-36» в число национальных мест памяти. 9 октября в Москве состоится заседание рабочей группы по созданию Федеральной целевой программы увековечения памяти жертв политических репрессий. «Пермь-36» стал единственным в России ныне существующим музейно-мемориальным комплексом, включенным в эту программу, места памяти в Московской и Ленинградской области еще предстоит создать. Эти три центра получат статус федеральных.

По словам исполнительного директора Татьяны Курсиной, попадание «Перми-36» в Федеральную целевую программу даст возможность для развития центра международного уровня.

- Включение «Пермь-36» в федеральную целевую программу дает чрезвычайно много. Первое – памятник «Пермь-36» включить в список Всемирного наследия «Юнеско». Это абсолютно реально при включении в федеральную целевую программу. Второе – мы можем говорить, что создаем музей, но музей и памятник международного уровня возникнет только благодаря этой программе.

Документ предполагает долевое финансирование деятельности музея: 400 млн. руб. из федерального и 160 млн. руб. из регионального бюджетов на период 2014-2018 гг.
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