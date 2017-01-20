Богородица прогнала Порошенко

Может вы не знали, а если забыли, то я вам с удовольствием напомню, что адвокатом бандеровской фабрики Рошен в Липецке была Виолетта Волкова. Да-да, та самая Виолетта Волкова - борец с хунтой, защитница русского мира, коммунистка, путинистка, сталинистка и вообще "Путин введи войска". До этого, правда, она была оппозиционерка, но священный чудодейственный Крымнаш все расставил в голове по правильным местам. Ночью Виолетта спала и видела, как российские танки захватывают Киев и Львов, а днем обслуживала интересы фабрики Петра Порошенко. Ничего личного. Просто бизнес.
И вот сегодня её мечта, наконец, сбылась. Мощным танковым клином хунте нанесен кровавый удар. Наконец-то наша прекрасная Родина сломала рога бандерам и закрыла Липецкий Рошен! Теперь Виолетте не придется получать кровавые доллары из логова Бандерштадта. Давайте поздравим её с Победой. Слезы счастья на щеках принципиального адвоката с пониженной социальной ответсвенностью в этот торжественный день совершенно оправданы. Не смейтесь над этой слабостью. Что может быть более волнующим в жизни настоящего патриота? Солнце взошло сегодня над Липецком! Человек освободился от рабства Порошенко! А также еще семьсот работавших там россиян. С учетом семей - две тысячи. "Суки!! Где мне теперь работать???????????? 2 детей и ипотека!!!" - радуется Победе на липецком форуме один из них, простой парень по имени Сергей. Получите, фашисты, нашу духовность.
"Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - сообщила пресс-служба "Рошена".
Мои поздравления!
Ой, кажется, это не та фоточка. Что-то слабоват я стал глазами в последнее время. На майке же написано "Богородица Порошенко прогони"? Богородица услышала тебя, Виолетта! Ура, товарищи...
Она еще в Гааге защищать будет!!!
Какие, нахрен, форумы?
В газету его, кп пусть приедет, интервью возьмёт!
В общем дело житейское.
Re: Найдется для людей работа
Или мудрые диванные теоретики решили взяться дружно за создание новых рабочих мест в РФ?
Т.е. Порошенко поддерживал "войну России против Украины" не только своими налогами, но и напрямую, держа на оплате ватных активистов?
То, что я считал дном котла с нечистотами под названием "рукопожатная неполживость и борьба с лишнехромосомными россиянчиками", оказалось всплывшим к поверхности куском туалетной бумаги.
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С учетом семей - две тысячи.
Пусть живут этим))
Отжать окончательно у свиньи этой, Порошенко, пусть в межгалактический суд подает. Виолетта и там его попредставляет за отдельную плату бгг))))
Завод остался? Мощности остались? У нас что, своих кондитеров-олигархов нету?
Смешно, короче говоря. Свято место пусто не будет, я считаю.
Edited at 2017-01-20 12:19 pm (UTC)
А нафуя ее такую содержать хохлам надо было?
На нормальном адвокате сэкономить решили?
Сам бы он никогда не ушёл, он так ценил эту дружбу. Эти русские вечно ведут себя, как свиньи!
Это пиздец головного мозга в России !
В чужом глазу...
оставшиеся на липецком складе. Так што ничего не пропадёт, всё в дело!
Да здравствует украинское быдло!
Оно победило российское!
Быдла всех стран взаимно совокупляйтесь!