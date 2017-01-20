Богородица прогнала Порошенко





Может вы не знали, а если забыли, то я вам с удовольствием напомню, что адвокатом бандеровской фабрики Рошен в Липецке была Виолетта Волкова. Да-да, та самая Виолетта Волкова - борец с хунтой, защитница русского мира, коммунистка, путинистка, сталинистка и вообще "Путин введи войска". До этого, правда, она была оппозиционерка, но священный чудодейственный Крымнаш все расставил в голове по правильным местам. Ночью Виолетта спала и видела, как российские танки захватывают Киев и Львов, а днем обслуживала интересы фабрики Петра Порошенко. Ничего личного. Просто бизнес.

И вот сегодня её мечта, наконец, сбылась. Мощным танковым клином хунте нанесен кровавый удар. Наконец-то наша прекрасная Родина сломала рога бандерам и закрыла Липецкий Рошен! Теперь Виолетте не придется получать кровавые доллары из логова Бандерштадта. Давайте поздравим её с Победой. Слезы счастья на щеках принципиального адвоката с пониженной социальной ответсвенностью в этот торжественный день совершенно оправданы. Не смейтесь над этой слабостью. Что может быть более волнующим в жизни настоящего патриота? Солнце взошло сегодня над Липецком! Человек освободился от рабства Порошенко! А также еще семьсот работавших там россиян. С учетом семей - две тысячи. "Суки!! Где мне теперь работать???????????? 2 детей и ипотека!!!" - радуется Победе на липецком форуме один из них, простой парень по имени Сергей. Получите, фашисты, нашу духовность.

"Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - сообщила пресс-служба "Рошена".

Мои поздравления!