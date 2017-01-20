starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Богородица прогнала Порошенко
starshinazapasa
January 20th, 13:16



Может вы не знали, а если забыли, то я вам с удовольствием напомню, что адвокатом бандеровской фабрики Рошен в Липецке была Виолетта Волкова. Да-да, та самая Виолетта Волкова - борец с хунтой, защитница русского мира, коммунистка, путинистка, сталинистка и вообще "Путин введи войска". До этого, правда, она была оппозиционерка, но священный чудодейственный Крымнаш все расставил в голове по правильным местам. Ночью Виолетта спала и видела, как российские танки захватывают Киев и Львов, а днем обслуживала интересы фабрики Петра Порошенко. Ничего личного. Просто бизнес.
И вот сегодня её мечта, наконец, сбылась. Мощным танковым клином хунте нанесен кровавый удар. Наконец-то наша прекрасная Родина сломала рога бандерам и закрыла Липецкий Рошен! Теперь Виолетте не придется получать кровавые доллары из логова Бандерштадта. Давайте поздравим её с Победой. Слезы счастья на щеках принципиального адвоката с пониженной социальной ответсвенностью в этот торжественный день совершенно оправданы. Не смейтесь над этой слабостью. Что может быть более волнующим в жизни настоящего патриота? Солнце взошло сегодня над Липецком! Человек освободился от рабства Порошенко! А также еще семьсот работавших там россиян. С учетом семей - две тысячи. "Суки!! Где мне теперь работать???????????? 2 детей и ипотека!!!" - радуется Победе на липецком форуме один из них, простой парень по имени Сергей. Получите, фашисты, нашу духовность.


"Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - сообщила пресс-служба "Рошена".
Мои поздравления!

Ой, кажется, это не та фоточка. Что-то слабоват я стал глазами в последнее время. На майке же написано "Богородица Порошенко прогони"? Богородица услышала тебя, Виолетта! Ура, товарищи...

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120 comments :
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bilbohobbit
2017-01-20 10:24 am (UTC)
Летом 2013, на фоне удушения липецкой фабрики, в Киев приехал Путин с Кириллом. На Владимирской горке было тесно от охраны, попов, Януковича, дорогих костюмов и бесноватых бабушек. И среди этого всего метался напряженный Порошенко, с довольно-таки заискивающим видом. Похоже, договориться у него тогда не получилось, обидели тогда сильные мира сего последнего в первой десятке украинских олигархов. Пришлось бедному украинцу для того, чтобы вернуть свое, разрушить Россию, а то как же иначе, с украинцами умные люди не ссорятся.
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rivvv
2017-01-20 10:54 am (UTC)
Не поспоришь. Умные люди не ссорятся с сумасшедшими.
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dimmoff
2017-01-20 10:25 am (UTC)
Скрепы это хорошо, а кушать это плохо
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catsapp
2017-01-20 10:28 am (UTC)
Жира маловатто!
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critical_errorr
2017-01-20 10:34 am (UTC)
Довольно этому гнезду бездуховности травить мирных россиян шоколадными миазмами!..
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navalnypresiden
2017-01-20 02:11 pm (UTC)
Да, наконец-то эти дешевый фашиздский Рошен пропадет из "Пятерочек", а то бабки там все время возмущались, почему его продают)
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Евгений Мелик
2017-01-20 10:37 am (UTC)
Осмелюсь напомнить товарищу Бабченко, что даже у маньяка-убийцы, у последнего террориста должен быть адвокат, который может всеми фибрами души ненавидеть подзащитного, но обязан защищать его права. Неужели Рошен хуже?
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bneheg
2017-01-20 10:45 am (UTC)
Да Кстате..
Она еще в Гааге защищать будет!!!
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bneheg
2017-01-20 10:42 am (UTC)
Бульдозером надо еще...куп-де-гра
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ainrex
2017-01-20 10:52 am (UTC)
радость рабочих не полная.
Какие, нахрен, форумы?
В газету его, кп пусть приедет, интервью возьмёт!
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rivvv
2017-01-20 10:53 am (UTC)
Я не пойму, чем Аркадий недоволен? Попрошенковскую фабрику закрыли? Так он себе наклянчит в Европе. Народ уволили? К этому шло. Найдется для людей работа, ничего страшного. Виолета показала себя крысой? Так вы этому не удивляйтесь. В конце концов у Иисуса и у Иуды были одни и те же друзья.
В общем дело житейское.
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Re: Найдется для людей работа

rar_archive
2017-01-20 02:13 pm (UTC)
Пока что в целом по России % безработицы не идет на снижение.
Или мудрые диванные теоретики решили взяться дружно за создание новых рабочих мест в РФ?
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Alexx44
2017-01-20 11:05 am (UTC)
Зато жители Воронежа мелко порадуются - родненькие долбят не только по ним, но и по соседям по Черноземью. А, может быть, испытают некоторую ревность - мол прощай исключительность.
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cangoose_si
2017-01-20 11:04 pm (UTC)
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Т.е. Порошенко поддерживал "войну России против Украины" не только своими налогами, но и напрямую, держа на оплате ватных активистов?

То, что я считал дном котла с нечистотами под названием "рукопожатная неполживость и борьба с лишнехромосомными россиянчиками", оказалось всплывшим к поверхности куском туалетной бумаги.
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myrra_zet
2017-01-20 11:21 am (UTC)
А бедненькие подбаблосные одиннадцатирублёвые ольинские боты??Шо им теперь делать?Такой мощный аргумент против хахлов выбит из-под ног.
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ya_asiol
2017-01-20 12:28 pm (UTC)
Вот это да. Это точно. Я аж заплакал, когда узнал!
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jesus_navin
2017-01-20 11:27 am (UTC)
О! Мы прямо сегодня про одно и тоже. Только горловская блядь, о которой я сегодня написал - не такая жирная и мерзкая. Всё таки из Украины, хоть и с Донбасса
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livejournal
2017-01-20 11:35 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-01-20 11:35 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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dynamo
2017-01-20 11:51 am (UTC)
А я надеялся что рокировку сделают: Липецкую фабрику с прилагающимися к ней рабами обменяют на ЛДНР.
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andybelg
2017-01-20 11:52 am (UTC)
Богородицына путинга не прогонит. Надлежит выдавливать из себя по каплям путинг и проснувшись в одно прекрасное утро, почувствовать, что в жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая. Вольная интерпретация одного известного русского врача из давнего прошлого.
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С учетом семей - две тысячи.

teheran1943
2017-01-20 11:56 am (UTC)
У них зато есть сакральный Крым.
Пусть живут этим))
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southernbird201
2017-01-20 12:18 pm (UTC)
Не пойму, а откуда столько скорби-то?
Отжать окончательно у свиньи этой, Порошенко, пусть в межгалактический суд подает. Виолетта и там его попредставляет за отдельную плату бгг))))
Завод остался? Мощности остались? У нас что, своих кондитеров-олигархов нету?
Смешно, короче говоря. Свято место пусто не будет, я считаю.

Edited at 2017-01-20 12:19 pm (UTC)
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guragun
2017-01-20 01:49 pm (UTC)
Да, отжать - это по-нашему.
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Dmitry Kosalimov
2017-01-20 12:18 pm (UTC)
Адвокатша Рошеновская виновата...
А нафуя ее такую содержать хохлам надо было?
На нормальном адвокате сэкономить решили?
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ya_asiol
2017-01-20 12:27 pm (UTC)
Ну вот. Порушена российско-украинская дружба!

Сам бы он никогда не ушёл, он так ценил эту дружбу. Эти русские вечно ведут себя, как свиньи!
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kadet734
2017-01-20 12:33 pm (UTC)
Знов Путин виноват...
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weibbart
2017-01-20 12:48 pm (UTC)
----- бандеровской фабрики Рошен в Липецке ----
Это пиздец головного мозга в России !
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zalge
2017-01-20 02:49 pm (UTC)
В рахе пиздец головного мозга у 146% населения (некоторые, излишне оптимистичные, исследователи называют числа от 86% до 95% - но в это верится слабо)
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В чужом глазу...

alexboev51
2017-01-20 12:49 pm (UTC)
Ни чего личного...издержки профессии!Кстати, в Нюрбернге ,у обвиняемых фашистов, были адвокаты - антифашисты,а вот Каддафи, адвоката - не обеспечили,чему до хохота была рада не удавшийся светоч мировой демократии и либерализма, кумир российских либералов - Хиллари Клинтон !
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Larisa Falkone
2017-01-20 01:00 pm (UTC)
Петя танки щас делать будет. И упаковывать в нарядные картонки,
оставшиеся на липецком складе. Так што ничего не пропадёт, всё в дело!
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Alexandr Ivanov
2017-01-20 01:41 pm (UTC)
хуйню написал, она не коммунистка
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anatoligreen
2017-01-20 01:45 pm (UTC)
Поздравляю украинцев с тем, что теперь российское быдло не будет на вас ишачить, а вы не будете получать доходы для инвестиций в собственную экономику!
Да здравствует украинское быдло!
Оно победило российское!
Быдла всех стран взаимно совокупляйтесь!
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zalge
2017-01-20 02:07 pm (UTC)
Поздравь рашко-быдло с тем, что теперь, вместо кровавых денег хунты, оно получит залупу в кулечке, которую и будет потом сосать ) А без доходов с липецкой фабрики будет тяжело, да... На них же весь бюджет Украины и держался )))
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in fiocci
2017-01-20 02:24 pm (UTC)
ну и назовите её нешор и скажите, что ватный дегенерат теперь во главе, нехай бабки конфетки покупают
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