Сука такая...

starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
"Первое интервью, которое взял робот"
"Первый робот, которого свинтили на митинге"
"Первый убитый робот-журналист"
"Первый робот, преследуемый властями."
"Первый робот, которого травят."
"Первый робот, дающий интервью другим роботам..."
Тяжела и неказиста жизнь робота-журналиста.
я так с женщинами сплю..
пока я удовлетворенный курю ...
Да уж давно
Не удивлюсь, если и главкрыса роботом окажется.
- Вы с какой скоростью печатаете?
- 2000 символов в минуту!
- Неужели?!
- Честное слово! Правда, такая хуйня получается... :(
бгг
Смешная попытка номерной ольки вызвать хохлосрач.
На, поешь доширака
Москвошвея, Птнпнх, кто сколько считает нужным, теперь и на Мегафон!" - наверное, это несложно запрограммировать.
алаверды
Re: алаверды
Re: алаверды
Re: алаверды
Re: алаверды
То есть ответил вам вашими же словами, используя ваши же методы демагогии и выворачивания наизнанку. В чем проблема? Или когда ватных долбоебов пиздят ихней же дубиной, им это не нравится?
Re: алаверды
Re: алаверды
Re: алаверды
Re: алаверды
Очевидно, это одно из наиболее уязвимых больных мест, наряду с проблемами дефекации и явными лингвистическими отклонениями в развитии.
Re: алаверды