starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Сука такая...
starshinazapasa
January 20th, 12:22
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 296
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
32 comments :
( 32 comments Leave a comment )
  • 1
dimmoff
2017-01-20 09:26 am (UTC)
Конкуренция поджимает, бля
(Reply) (Thread)
paukoph
2017-01-20 09:26 am (UTC)
Кремлеботов уволят, наши останутся.
(Reply) (Thread)
rivvv
2017-01-20 09:53 am (UTC)
Зато прикинь, как роботы будут писать по 30 постов в минуту. Трое гарантированно засрут любой блог.
(Reply) (Parent) (Thread)
katin_andrey
2017-01-20 03:16 pm (UTC)
Один засрёт 30.
(Reply) (Parent) (Thread)
max_andriyahov
2017-01-20 09:28 am (UTC)
Ждем:
"Первое интервью, которое взял робот"
"Первый робот, которого свинтили на митинге"
"Первый убитый робот-журналист"
(Reply) (Thread)
rivvv
2017-01-20 09:53 am (UTC)
Потом будет, как с Аркадием:
"Первый робот, преследуемый властями."
"Первый робот, которого травят."
"Первый робот, дающий интервью другим роботам..."

Тяжела и неказиста жизнь робота-журналиста.
(Reply) (Parent) (Thread)
bneheg
2017-01-20 09:33 am (UTC)
Пхе..
я так с женщинами сплю..
(Reply) (Thread)
starshinazapasa
2017-01-20 10:14 am (UTC)
Да ты просто робот какой-то!
(Reply) (Parent) (Thread)
bneheg
2017-01-20 10:22 am (UTC)
Вот и жена так говорит. отвернувшись к стене и водя пальцем по рисунку ковра..
пока я удовлетворенный курю ...
(Reply) (Parent) (Thread)

Да уж давно

tellepuz
2017-01-20 09:38 am (UTC)
Телеведущие-роботы уж лет 15 используются. На нашем ТВ так, похоже, почти все роботы.
Не удивлюсь, если и главкрыса роботом окажется.
(Reply) (Thread)
alena_mger
2017-01-20 09:41 am (UTC)
требую робота-батюшку в церкви!
(Reply) (Thread)
zhongkui
2017-01-20 09:42 am (UTC)
Приходит девушка устраиваться на работу стенографисткой.
- Вы с какой скоростью печатаете?
- 2000 символов в минуту!
- Неужели?!
- Честное слово! Правда, такая хуйня получается... :(
(Reply) (Thread)
thundersnatch
2017-01-20 03:41 pm (UTC)
Робот-читатель, спроектированный китайскими инженерами, статью ниасилил.
(Reply) (Thread)
z_zwang
2017-01-20 04:24 pm (UTC)
карательная психиатрия насильно перепрошивает роботов-диссидентов

бгг
(Reply) (Thread)
kadet734
2017-01-20 06:11 pm (UTC)
В Украине уже года три,как.Хорошо думать не умеют...
(Reply) (Thread)
oko_rock
2017-01-21 12:33 am (UTC)

Смешная попытка номерной ольки вызвать хохлосрач.
На, поешь доширака

(Reply) (Parent) (Thread)
jack88merkin
2017-01-21 07:02 am (UTC)
Ну, есть "журналистика", которая ничуть не проиграет от передачи ее в руки робота. "Кровавый режим, кругом идиоты, рашка-парашка, отобрали Крым, Москвошвея, Птнпнх, кто сколько считает нужным, теперь и на Мегафон!" - наверное, это несложно запрограммировать.
(Reply) (Thread)

алаверды

Виктор Нелин
2017-01-23 03:19 pm (UTC)
Ну, есть "журналистика", которая ничуть не проиграет от передачи ее в руки робота. "Стабильность, укрепить вертикаль, кругом враги, Россия встает с кален, запад хочет нас захватить, мы самые сильные, Навальный - украл весь лес, Бабченко - пятая колонна, правительство на 100 рублей подняло пенсии, рубль укрепился, доллару скоро конец, Украина скоро замерзнет, в Европе одни геи!" - вот это вот это вот всё уже давно запрограммировано, уже пластинка до дыр заиграна по 100500-ому кругу.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: алаверды

jack88merkin
2017-01-23 03:24 pm (UTC)
Как будто наличие "роботизированной" журналистики с противоположной стороны как-то оправдывает "роботизировонность" журналистики без посредников.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: алаверды

Виктор Нелин
2017-01-23 03:36 pm (UTC)
Ваще не оправдывает. Просто у любой медали 2 стороны, и указывая дефекты на одной из сторон, полезно поглядывать, что на второй.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: алаверды

jack88merkin
2017-01-23 03:42 pm (UTC)
Обычно в вашем лагере такой взгляд на вторую сторону называют "а у вас негров линчуют".
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: алаверды

Виктор Нелин
2017-01-23 03:47 pm (UTC)
Ну вот именно это я вам и продемонстрировал.
То есть ответил вам вашими же словами, используя ваши же методы демагогии и выворачивания наизнанку. В чем проблема? Или когда ватных долбоебов пиздят ихней же дубиной, им это не нравится?
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: алаверды

jack88merkin
2017-01-23 04:33 pm (UTC)
Как отличить либерала от либерази? Либеразь в любой дискуссии быстро скатывается к оскорблениям и переходит на личности, тем самым превращаясь в неватного долбоеба. Но превращение это остается для него незамеченным, в своих глазах либеразь по-прежнему в белом плаще одиноко стоит среди говна.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: алаверды

Виктор Нелин
2017-01-25 05:06 pm (UTC)
Дисскуссия? С тобой? Дискутировать имеет смысл с кем-то, кто имеет свою, и, что не менее важно!, обоснованную точку зрения. С ватными насавушкинскими дибилами никакой дисскуссии не может быть по определению. Только волшебный нахуй, в качестве дезинфекционной гигиенической меры.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: алаверды

jack88merkin
2017-01-25 06:29 pm (UTC)
Обратите внимание, дети! Либеразь, во-первых, считает, что все, кто не с ним - это платные боты, работающие на доширак, а во-вторых, даже не желая с вами общаться, попытается как можно сильнее измазать вас говном. На следующей стадии либеразь вульгарис обычно переходит к гомоэротическим оскорблениям: в его голове уживается взаимоисключающие "гомосексуализм - вариант нормы" и перлы про чьи-то хуи.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: алаверды

Виктор Нелин
2017-01-25 06:51 pm (UTC)
Заметьте, дети, подопытный бот упомянул про доширак самостоятельно, без чьей-либо помощи!
Очевидно, это одно из наиболее уязвимых больных мест, наряду с проблемами дефекации и явными лингвистическими отклонениями в развитии.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: алаверды

jack88merkin
2017-01-25 06:55 pm (UTC)
Потому что нам на Савушкина (или где там) дошираком зарплату выдают, это же очевидно, идиот.
(Reply) (Parent) (Thread)
collegaproul
2017-01-22 10:07 pm (UTC)
А он действительно был андроидом?
(Reply) (Thread)
Алексей Орлов
2017-01-23 10:31 am (UTC)
Научные статьи, принимаемые в научные журналы, пишутся успешно. Искать "корчеватель статья".
(Reply) (Thread)
agatspb
2017-01-23 03:15 pm (UTC)
Заменят Аркадия скоро китайским роботом. Придётся Аркадию идти работать.
(Reply) (Thread)
( 32 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Jan2017

S
M
T
W
T
F
S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: