Аркадий Бабченко: выборов в России больше не будет

На сайте "Главред" состоялся чат с российским журналистом, блогером, публицистом Аркадием Бабченко. Общаясь с читателями, он рассказал, можно ли урегулировать конфликт на Донбассе каким-то путем, кроме силового, отказалась ли Россия от идеи создания "Новороссии" и прокладывания сухопутного "коридора" в Крым, почему в РФ больше не будет демократических выборов, на какой передел мира надеется Кремль, а также через сколько лет станут возможными добрососедские отношения между Россией и Украиной.

Представляем стенограмму чата с Аркадием Бабченко.



Denys: Кто из украинских политиков вызывает у вас хоть грамм доверия или симпатию и почему?

Аркадий Бабченко: Как гражданин страны-агрессора — а я все же являюсь её гражданином, хоть, по большому счету, и формально — я не считаю для себя возможным высказываться о власти в Украине. Это, как минимум, нетактично. У меня много друзей в Украине — и среди волонтеров, и среди журналистов, и среди активистов, есть среди них и те, кто ушел после Майдана в политику, у нас до сих пор дружеские отношения. Но высказывать свое мнение о тех или иных политических деятелях суверенного государства я считаю неправильным.

dim-dim: Вопрос по поводу минского переговорного процесса. 1. Что полезного сейчас дает "минский формат" и постоянно звучащая мантра о необходимости выполнения Минских соглашений? Действительно ли это сейчас единственный имеющийся путь решения проблемы? 2. В последнее время часто говорят, что "Минск" — это полностью сценарий Москвы, и выгоден он только ей. Согласны ли вы с этим? Спасибо.

Аркадий Бабченко: Минск был необходим Украине для остановки продвижения агрессора и для того, чтобы дать стране возможность выиграть время. Этой цели он достиг. Как дальше будет распоряжаться государство этим выигранным временем, что сделает и какой путь решения проблемы выберет — зависит уже только и исключительно от Украины.

К сожалению, лично я не вижу никакого другого варианта возвращения утерянных территорий обратно под контроль Украины, кроме силового. Я не вижу путей политического решения этой проблемы, потому что проблема проста — Украина хочет, чтобы эти территории были под её контролем, а условные Захарченко и Плотницкий не хотят и готовы этому оказывать вооруженное сопротивление, которое поддерживает Россия. Это два противоположных вектора, и как в этом случае можно договориться, я не представляю.

Что касается сценария Москвы — я не уверен в этом. Мне кажется, когда начался "минский формат", Путина и так все устраивало — наступление продолжалось, города захватывались, серьезного сопротивления Украина оказать не могла. Вспомните, на него двенадцать часов давили, пытались уговорить и, в итоге, уговорили-таки. Но это не его инициатива. И мне кажется, если прижмет, он от неё может так же легко отказаться.



Hunter: Есть ли смысл объявлять на Донбассе "режимы тишины", если все равно они ни разу так и не соблюдались?

Аркадий Бабченко: Есть. Все же та интенсивность, что имеем сейчас, совсем не та, что имели во время Дебальцево.

Tomas: Так ли высока поддержка Путина в РФ сейчас, как об этом говорят российские социологические исследования и опросы?

Аркадий Бабченко: Никто не знает. В России социологические институты уничтожены, и все эти опросы являются уже не исследованиями, а лишь еще одним средством пропаганды и ублажения царя — они говорят лишь то, что он хочет услышать. К тому же есть такое понятие, как "спираль молчания", когда девять из десяти человек не согласны с чем-то, а один согласен, но этот один самый активный, его больше всех видно, его точка зрения превалирует везде, и в результате девять человек начинают думать, что это именно они в меньшинстве и попросту замолкают. В итоге, мы сейчас понятия не имеем, какова реальная поддержка Путина. Но, тем не менее, его поддержка все же действительно высока. По моим оценкам — процентов 50-60. А вот у "Крымнаша" — действительно под 86%.

Tomas: Возможны ли в России досрочные выборы президента в 2017 году, а не 2018-м? Вы верите, что выборы, когда бы они ни произошли, что-то изменят, что к власти придет кто-то не из путинской компании?

Аркадий Бабченко: В России больше не будет выборов. В России будет очередная спецоперация по сохранению власти Владимира Путина. В какой форме она пройдет — это можно обсуждать. Может, военное положение, может, переделка Конституции под монархию, может, очередная рокировка и местоблюститель. Но свободных демократических выборов точно не будет. Так что у власти он пробудет еще долго. А потом — очередной бунт, бессмысленный и беспощадный.

Tomas: Окончательно ли отказалась РФ прорубить сухопутный "коридор" в Крым?

Аркадий Бабченко: Нет. И от "Новороссии" — тоже нет. Все будет зависеть от внешних обстоятельств. А они сейчас в мире вообще складываются так, что я не исключаю очередного глобального передела политической карты мира.

strozhuk_k.: Не секрет, что в 2016-м Россия перебрасывала и наращивала силы в Беларуси. Для чего это делается, по-вашему: это угроза для Украины с севера или это укрепление позиций на случай активности (назовем это так) НАТО? И насколько тут подневольным является белорусский бацька, он способен сопротивляться Путину, если тот, к примеру, надумает идти в наступление именно с этого направления?

Аркадий Бабченко: И для того, и для другого. Риторика изменилась, Россия опять считает себя в кольце врагов, естественно, что принимает меры к обороне от возможного вторжения. Но и сама не прочь будет вторгнуться, если представится случай, и карты хорошо лягут. Батька променять свое персональное царство на место обкома Белорусской СССР в нью-совке не рвется и сопротивляться будет. Насколько серьезное сопротивление он может оказать — не знаю.

Prokop:Зачем России война в Сирии?

Аркадий Бабченко: Да я вот тоже постоянно задаюсь этим вопросом — зачем вы туда влезли, идиоты?

Prokop: Cмогут ли Украина и Россия когда-нибудь вернуться к добрососедским отношениям? При каких условиях и в насколько отдаленной перспективе это станет возможным?

Аркадий Бабченко: Лет через пятьдесят-сто. Почему бы и нет. С Финляндией и Польшей же более-менее восстановились отношения. Армия только нужна сильная. Во избежание соблазна со стороны добрососеда.

Prokop: К чему на сегодняшний день сводятся цели Кремля в отношении Украины, стали ли они менее амбициозными с момента начала войны на Донбассе и аннексии Крыма?

Аркадий Бабченко: К выжиданию. С одной стороны — да, стали. С другой стороны — только возросли, потому что Кремль вообще надеется на передел мира и на то, что США и Европа решат, что им проще признать все приграничные страны и Восточную Европу сферой интересов России и не соваться уже в эту зону. Поэтому здесь такая эйфория от Трампа.

Kleo: Аркадію! 1) Зі сторони видніше, тож як вам здається, наскільки дії київської влади сприяють тому, аби мешканці окупованих територій і Криму, і Донбасу прагнули бути в складі України? Чи, навпаки, дедалі більше відштовхують їх? 2) Чи бували ви в Криму вже після березня 2014 року? Як там змінюється атмосфера, настрої? Що чекає на тамтешніх кримських татар? Дякую за відповідь.

Аркадий Бабченко: Ну, это старая истина — территория остаётся за тем, к кому лояльно население. На момент лета 2014-го население этих территорий было больше лояльно России. Как будет в дальнейшем — посмотрим. Но, как по мне, на данный момент Киев больше отдаляет население оккупированных территорий, чем склоняет на свою сторону.

В Крыму не был и, видимо, не буду уже никогда. Потому что в возврат его не верю, а ворованное я не ем.

Денис Уваров: Уважаемый Аркадий! Прежде всего, хочу выразить вам свое уважение за вашу политическую и гражданскую позицию. Я уверен, что у нас с вами идентичные общечеловеческие ценности. В России есть множество оппозиционных лидеров, многие из них специально внедренные "гибридные" оппозиционеры. Я знаю, что вы не претендуете на лидерство, но ваша личность и позиция мне импонирует больше всего. И на свободных демократических выборах президента я бы проголосовал именно за вас, кто бы ни выставлял еще свою кандидатуру. И вот поэтому мой вопрос такой: Вы бы хотели стать руководителем России? Т.е. быть законно избранным президентом с возможностью проводить ту политику, которую вы считаете нужной? Но не более двух сроков по пять лет подряд:)

Аркадий Бабченко: Спасибо. Нет. Не хотел бы. Потому что я и так замумукался уже эту страну переделывать. А глобальное преобразование, в изменение национального сознания — я уже не верю. Здесь почему-то всегда так.

Rika: Какова вероятность, что Россия пойдет на предложение Трампа, о котором пока что он сказал не официально, а в интервью "Таймс", — он собирается предложить Путину снять санкции с России в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений? Для РФ такой торг приемлем, как думаете? И вообще, насколько адекватно связывать эти две вещи — санкции за агрессию и ядерное оружие?

Аркадий Бабченко: По-моему, это пока просто слова. Но, насколько можно судить, торг уже ведется. О чем договорятся — посмотрим. Но я думаю, что скорее все же договорятся, чем нет.

Yuriy_V.: Сколько еще лет, на ваш взгляд, может продолжаться конфликт на Донбассе в нынешнем виде, когда он просто тлеет с периодическими обострениями? И что, какие события, какая смена обстоятельств может переломить ситуацию? В чью пользу — это уже другой вопрос. Спасибо!

Аркадий Бабченко: Годами. Решение этого вопроса, повторюсь, я вижу, к сожалению, только силовое. Это если говорить со стороны Украины. Со стороны России — по-моему, Кремль ждет, когда в Украине все станет совсем плохо, государство начнет трещать по швам, и предпринимает к этому активные меры, чтобы ввести уже войска не как захватчик, а как миротворец, как полицейский — спасая от анархии и кровавого хаоса. Такой вариант развития событий я тоже полностью не исключаю.

Kondor: Как вы считаете, какая судьба ждет Крым? В туристическую жемчужину он вряд ли превратится...

Аркадий Бабченко: Я думаю, примерно, как сейчас. Никакого добровольного возврата Крыма Россией не будет. Вернуть Крым под свой контроль Украина сможет исключительно только силовым методом. Но если Россия при слишком высокой цене готова будет все же "слить" Донбасс, то за Крым она будет воевать. По-настоящему. А в то, что Украина при таком раскладе сможет отвоевать Крым, я все же не верю. Так что это будет что-то типа Северного Кипра, де-юре непризнанная территория, де факто — Россия, с чем, с течением времени, мир, скорее всего, по факту смирится. К тому же, как ни крути, но большинство населения Крыма лояльно к России. Но это если ситуация вообще в мире будет оставаться такой, как сейчас, что совсем не факт — товарищ Эрдоган, скажем, путь от относительной демократии до авторитарии прошел всего за пару недель — на что Путину потребовалось 15 лет — и кто поручится, что лет через пятнадцать он не решит, что Крым — это исконно сакральная турецкая земля?

Kondor: Как сейчас в России обычные граждане воспринимают историю с возвращением Крыма — продолжают считать, что восторжествовала справедливость, и что Крым спасли от "бандеровцев", или уже прошла эйфория "Крымнаша"?

Аркадий Бабченко: Эйфория прошла, но поддержка Крыма все равно стабильно высокая. Крым в России считают российским, несмотря ни на что, и это факт.

Kondor: Как вы считаете, нужен ли России Донбасс в ее составе, как тот же Крым? Прокормит ли она еще один "рот"?

Аркадий Бабченко: Вы неправильно ставите вопрос. Дело не в Донбассе. И даже не в Украине. Дело в противостоянии с проклятыми "пиндосами" и "гейропейцами" за сферы влияния, которые Кремль считает своими. Судьба Донбасса в этой игре никого не интересует.

Semuskina Alla: Аркадий, что вам придает силы, когда невмочь пересилить беду, когда подступает отчаянье?

Аркадий Бабченко: Доля здорового крепкого похеризма, фатализма и пессимизма. От сумы и от тюрьмы. И еще от арматурки. Если живешь в этой стране — просто прими это как данность и не забивай больше этим голову.

Kondor: Нередко можно услышать идеи о том, что проблему Донбасса может решить только стена между Украиной и ДНР/ЛНР, что Донбасс надо отпустить в свободное плавание, что Украина дальше должна двигаться без этих территорий. Как Вы считаете, это приемлемый способ? И решит ли это проблему российской агрессии?

Аркадий Бабченко: Проблему Донбасса решит только украинский флаг над Изварино, больше ничего.

Prokop: Аркадий, что вы думаете о реакции украинского общества на крушение Ту-154 с военным ансамблем на борту и прочими, кто летел в Алеппо? Ведь так или иначе это были жизни людей. Имеет ли право на жизнь такая реакция с немалым злорадством? Может, лучше было бы промолчать просто?

Аркадий Бабченко: Это отдельная большая тема, и я как раз пишу большой пост об этом. Вкратце — если бы этот борт летел в Украину, то украинское общество просто молча, без эмоций, разговоров и злорадства стало бы стрелять по этим людям, как по вторгшимся агрессорам, вот и все. Вы правда до сих пор не понимаете причин такой реакции?

Terentij: С какими ограничениями, притеснениями, гонениями вам как журналисту, причем инакомыслящему журналисту, приходится сталкиваться в России при нынешнем режиме?

Аркадий Бабченко: Вот здесь я все подробно описал:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=9 63941417039425&set=a.155222221244686.241 11.100002707263787&type=3&theater

Artem Morozov: О какой бы войне писал Э.М. Ремарк, будь он Вашим ровесником?

Аркадий Бабченко: Не дай бог, конечно, но мне все больше и больше кажется, что эта война еще впереди.

Александр Перепияка: Общаетесь ли вы с людьми, которые до сих пор работают в России в СМИ и создают или распространяют фейковые и манипулятивные новости про Украину? Знаете ли Вы людей, которые получили от ВВП медальку за информационную поддержку операции по отжиму Крыма? Задавали ли вы им вопрос, как они сами себе объясняют необходимость такого океана лжи, или какой-нибудь похожий (про наличие совести, например)? Что бы вы посоветовали украинцам сделать с такими людьми после захвата ими Останкино или после окончательной победы Украины?

Аркадий Бабченко: Нет, не общаюсь. К слову, это не СМИ, это агентства массовой пропаганды. Людей таких знаю. Нет, вопросы не задавал. Потому что больше просто не общаюсь. В захват Украиной Останкино не верю.

Valentin Alexeev: Аркадий, как вы оцениваете перспективу Русских Националистов, после их раскола на имперцев-совков и правых националистов, выступающих против политики Путина? Не хотели бы пообщаться с последними?

Аркадий Бабченко: На данный момент антипутинское националистическое движение в России как сила практически полностью уничтожено. Как любое другое антипутинское движение. С последними — периодически общаюсь.

Ростислав Жуков: Вы — российский журналист или русский журналист?

Аркадий Бабченко: Понятия не имею. Я не ставлю так вопрос. Мне все равно. Я — журналист.

Alexandr Novikov:Не считаете ли Вы правильным передать подписантами Будапештского меморандума США и Великобританией часть своих ядерных ракет Украине? Тем более что ряд политиков в этих странах готовы сократить свои запасы ядерного оружия...

Аркадий Бабченко: Мне кажется, это было бы справедливым…

Dmitry Ermachenkov: Аркадий, есть ли в России предпосылки перехода протестов в более активную фазу? Судя по такой скорой комплектации Нацгвардии, такие предпосылки есть и огромные. Каково Ваше мнение?

Аркадий Бабченко: Уже нет. И пока еще нет. Смотря что понимать под протестами. Если буржуазно-демократическую революцию за свободу, достоинство и права граждан — то её уже не будет. Если очередной русский бунт, бессмысленный и беспощадный, с кровищей и кучей трупов — то его пока еще не будет.

Денис Уваров: Как вы думаете, стоит ли попробовать создать некое "правительство в изгнании"? Объединить неравнодушных людей, сбежавших из России за последние годы, которые могли бы создать план действий на случай возникновения в России революционной ситуации. И приняли бы вы участие в таком проекте. Ведь нам нужно вокруг кого-то объединяться.

Аркадий Бабченко: Нет. Это бессмысленно.

Alexandr Pedash: Когда мир устанет от Путина?

Аркадий Бабченко: Когда деньги кончатся. А они пока еще есть. И, вообще, судя по Трампу, Ле Пен, Эрдогану и прочим замечательным товарищам — мир вообще не устал от Путина, а, напротив, радостно движется в его сторону.

Max Kovalevich: 1. Кому Вы передадите после выздоровления свои костыли — экономике РФ или правительству? 2. Что Вы можете сказать о тотальном обмане правительством РФ иностранных туристов, приезжающих увидеть "Красную площадь" в Москве, а по факту аферы эта площадь оказывается не красной? 3. Как Вы думаете, где находится реальный "центр" России? 4. Сколько лет получится после расследования гос. рокировки по формуле 2х2 (где "Х" это не умножение, а действительный министерский член)? 5. Не пора ли Москве в целях безопасности вводить визовый режим с остальной Россией? 6. Почему в госстатистике России не ведется учет показателей общего усредненного живого веса всех чиновников РФ с отображением в пятилетнем графике "Прирост живого веса чиновника на душу населения"? 7. Почему в законах РФ отсутствует уточнение о сроках пребывания на должности президента (и других выборных должностях) исходя из названия планеты. Например, на планете Сатурн год длится 29 земных лет, это чревато злоупотреблениями власти и "всехпереиграл" с "многоходовочка"? Спасибо заранее за ответы.

Аркадий Бабченко: Приз зрительских симпатий, безусловно, уходит этому вопросу. Обожаю людей с чувством юмора!

Вчерашний чат в "Главреде"

Провела Надежда Майная



