starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Ипликатор Кузнецова
starshinazapasa
January 16th, 13:07


Ни фига себе... Вот это история. Я ж вам говорю, жизнь - лучший сценарист. Чак Поланик грызет локти в сторонке.
Вы, конечно, помните этот коврик с пластмассовыми иголочками. Свой аппликатор Иван Иванович Кузнецов назвал "ипликатором" исключительно для отличия. Слово это ни фига не значит. Как и сам коврик, утыканный иголками. Нет, усилить кровообращение и немного снять боль в спине он может. Но это может и вареный кирпич.
Все остальное - полная антинаучная ахинея. Которую изобрел челябинский учитель музыки, когда травил тараканов дустом, вдохнул его, сжег себе легкие, услышал про акупунктуру (которая сама по себе антинаучная ахинея, плацебо), решил, что челябинские мужики настолько суровы, что с отдельными иголочками не заморачиваются, дырявиться, так уж полностью, натыкал иголок в пенопласт, в результате чего и стал считать, что излечился именно благодаря своему коврику.
Он настолько поехал головой на этом своем ипликаторе - что, впрочем, немудрено, вспомните телевидение в конце восьмидесятых, начале девяностых: Чумак, Кашпировский, НЛО, аум-сенрикё, уринотерапия, заряженные тазики, гомеопатия, экстрасенсорика, Кыштымский карлик, Ангар-18, торсионные поля, циркониевые браслеты, телепатия и прочий бред, тут кому хочешь голову заклинит - так вот, он настолько верил в чудодейственность своего гениального изобретения, что когда бандюки похитили его жену и потребовали в обмен на её жизнь патент на утыканный иголками коврик, он не согласился. Жену убили.



А в две тысячи пятом году Иван Иванович Кузнецов, желая излечить все болезни мира с помощью своего ипликатора, изобрел вакуумный скафандр, утыканный иголками уже изнутри. Залез в него. После первого же сеанса почуствовал боль в сердце. Решил излечить её вторым сеансом. Ну а чем же еще? Не помогло. Значит, третим. И сразу же четвертым. А после пятого он умер. В своем скафандре. Потому что человек в вакууме не живет, хоть тыкай в него иголками, хоть не тыкай.

В итоге иступленная вера безумного фанатика унесла непосредственно две жизни. Это если не считать тех, кто, прыгая по коврику с иголками, запустил болезни до неоперабельной стадии.

Но дело по оболваниванию масс всевозможными ипликаторами, которые населению тыкают прямо в гипоталамус, не только живет и пахнет, а разрослось до таких масштабов, что прытким бизнесменам девяностых, делавшим деньги на безобидном по современным меркам коврике безумного петрика - всего два трупа - даже и не снилось.

Не ешьте на ночь свой мозг. По возможности старайтесь избегать этого.

Tags:
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 296
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
134 comments :
( 134 comments Leave a comment )
fukken_shame
2017-01-16 10:15 am (UTC)

Ояебу! Дед мой упарывался этим анало-говнет  чюдом.  Х.з, жив до сих пор,  алилуя, уже 96 лет. Жжет до сих пор, как ты внукам не снилось. Дидваевал, немок ибал, ессичо.

(Reply) (Thread) (Expand)
hogzon
2017-01-16 12:08 pm (UTC)
у меня тож такой коврик есть.
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
revd_j
2017-01-16 10:21 am (UTC)
Вот насчёт жены вовсе не факт, что тут не было хитрого плана, может для того всё и делалось. А с ума сошёл уже потом.
(Reply) (Thread)
katin_andrey
2017-01-16 04:42 pm (UTC)
Его жена умерла, чтобы моя теперь ипликатором спасалась регулярно.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
homelessnicola
2017-01-16 10:22 am (UTC)
Неисчерпаема талантами русская земля.
(Reply) (Thread)
maxi_funy
2017-01-16 12:55 pm (UTC)
Всё детство пролежал на ипликаторах и ничего! Выгляжу молодо, геморой есть, два раза разведён, что ещё нужно для счастья? Всем советую!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
edroovna
2017-01-16 10:23 am (UTC)
Конечно всякая акупунктура с какими-то линиями, энергиями и прочей лабудой полная чушь, но есть отдельные методики, применяемые американскими ветеринарами. И они работают. Это так, к сведению.
(Reply) (Thread) (Expand)
rivvv
2017-01-16 10:25 am (UTC)
Вроде классической музыки в коровниках?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
zergod
2017-01-16 10:26 am (UTC)

Здесь http://ugandan.livejournal.com/23475.htmlзабавная статья про него.

(Reply) (Thread)
critical_errorr
2017-01-16 10:26 am (UTC)
Где продают?.. чёта сразу купить захотелось...
(Reply) (Thread) (Expand)
rivvv
2017-01-16 10:29 am (UTC)
Ви таки будете смеяться, но эта фигня действительно работает. Не панацея конечно, но после тренировки на такой штуке имеет смысл полежать пять минут - прекрасно снимает напряжение. Особенно после 40 лет помогает.
(Reply) (Thread) (Expand)
probegavshij
2017-01-16 10:52 am (UTC)
вот тут плюсану
(Reply) (Parent) (Thread)
ganna13
2017-01-16 10:34 am (UTC)
Я этим массировала плечо по совету бабушки, допихсор шрамы.
(Reply) (Thread)
mechnik
2017-01-16 12:54 pm (UTC)
А им массировать не надо - просто придавитьслегка.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
fenidonas
2017-01-16 10:35 am (UTC)
Бред бредом, а мне помог.
И брату жены помог. Хотя болезни у нас совсем разные, даже противоположные.
Так что дело не всамом иппликаторе, а в ожиданиях от его использовании.
Обычная физиотерапия, как и варёный кирпич. А что люди дохнут, так оеи и так дохнут, без всякого иппликатора :)
(Reply) (Thread)
l_osokin
2017-01-16 02:18 pm (UTC)
фантазия дала сбой :/

ангина-геморрой?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
dimmoff
2017-01-16 10:48 am (UTC)
Не мучься, чувак, не нравится ТС - отпишись. Все равно не понимаешь сути
(Reply) (Parent) (Thread)
average_russian
2017-01-16 10:47 am (UTC)
а вот молодец, что на себе испытал. новых изобретателей дыбы и прочих испанских сапогов приветствую на данном поприще - сначала излечи себя сам, а потом уже патентуй!
(Reply) (Thread)
z_zwang
2017-01-16 11:08 am (UTC)
ну вот вам, дуракам, арбидол и запатентовали. вакцину от гриппа, бгг

"несите ваши денежки" (с), ёпта.
(Reply) (Parent) (Thread)
z_zwang
2017-01-16 11:06 am (UTC)
Неожиданно злобный псто.

Такое ощущение, что по заказу.

Про "путина" Аркадий с такой злобой не пишет, как про уральского изобретателя.

Масквич, хуле.
(Reply) (Thread)
fukken_shame
2017-01-16 10:45 pm (UTC)

Гойворишь "москвич", словно это что-то плохое...

(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
thunderozzz
2017-01-16 11:12 am (UTC)
ничоси!
Вона как ыще бываит!
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-01-16 11:29 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-01-16 11:29 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
savushkina55
2017-01-16 11:44 am (UTC)
Ценность ипликатора конечно сильно преувеличена, но отметать акупунктуру как "антинаучную ахинею" мне кажется чрезмерным. По крайней мере связь между кожей и внутренними органами научно подтверждена и так называемые проекционные зоны Захарьина-Геда таки существуют в реальности. Нужны эксперименты, чтобы выяснить что в акупунктуре плацебо, а что реально работает.
(Reply) (Thread) (Expand)
ya_asiol
2017-01-16 12:01 pm (UTC)
Кетайцы вроде как выяснили. Теперь строят нормальные больницы, как у всех.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
ya_asiol
2017-01-16 12:00 pm (UTC)
Не раскрыта роль Путина и преступный сговор этих двух шарлатанов.
(Reply) (Thread) (Expand)
trubi
2017-01-16 12:07 pm (UTC)
«СПИД я не лечил, но вылечить могу». Для этого, по его словам, надо было выпить 2 литра молока, снять штаны, потом сесть на кастрюлю с кипящей водой в течение 15ти минут хорошенько пропаривать яйца и хуй. Женщины пропаривают влагалище. После этого взять пластину с металлическими швейными иглами, со всей силы прижать её к яйцам (или влагалищу) и держать, постепенно увеличивая давление в течение 30ти минут. Процедуру следует повторять 3 раза в день, продолжительность лечения - один месяц. (c)
Это были 90-ые.
У нас было 4 литровых банки заряженной воды от Кашпировского, 2 намоленных фотографии Матушки Серафимы, и самое страшное — Ипликаторы Кузнецова. Но я знал, что рано или поздно мы бы взялись и за эту дрянь.
(Reply) (Thread) (Expand)
schanx
2017-01-16 12:29 pm (UTC)
Вы не поверите, но описанный вами метод очень помогает против СПИДа. Нужно просто процедуру проводить до полового акта.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

ипликатор кузнецова - научная хуйня.

iigogosha
2017-01-16 12:20 pm (UTC)
ожыдать от него эффекта всеизлечения и чуда панацеи - вот этот антинаучно. а массаж и взаимовлияние психики и соматики вполне доказанные и вовсю используемые факты, это подтверждено экспериментально.
по-этому не сваливайте в одну кучу шарлотанство, доказанный экспериментально эффект и неоправданные завышенные ожыдания.
(Reply) (Thread)
baranissimo
2017-01-16 12:31 pm (UTC)
офигенная вещь! помогает!
(Reply) (Thread)
dadavata
2017-01-16 12:34 pm (UTC)
Лечитесь содой!
(Reply) (Thread)
fukken_shame
2017-01-16 10:47 pm (UTC)

Ищо воткой с нерафинированным маслом. От рака помогает.

(Reply) (Parent) (Thread)
вававав авававав
2017-01-16 01:12 pm (UTC)
Бабченко вы просто охуенный журанлизт, постыдились бы, тексты пиздите, так на авторство сслку приводите, а то бабло тут клянчить не западло а написать где текст взяли стыдно ?
(Reply) (Thread)
elenask2015
2017-01-16 01:17 pm (UTC)
этот пост в журнале uganda сегодня был повторен

зачем пересказывать его своими словами
(Reply) (Thread)
metsuyan
2017-01-16 01:30 pm (UTC)

я с большим удовольствием расчёсываюсь массажной щёткой

Правда, лечиться ею не призываю

(Reply) (Thread)
choowagov
2017-01-16 01:41 pm (UTC)
Ебать, Аркадий открыл для себя боян 2011 года за авторстовом ЖЖ-юзера Ugandan. Сколько чудных открытий нас ждет когда Аркадий откроет для себя Удаффком?
(Reply) (Thread) (Expand)

Аркадий открыл для себя боян 2011 года

Hunter 54
2017-01-16 02:58 pm (UTC)
По-моему еще раньше. Я точно ее читал еще до интернета. Что значит, люди молодые. Этой истории сто лет в обед. Мне и представить странно, что кто-то мог ее не знать или по крайней мере о ней не слышать.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
( 134 comments Leave a comment )
Archive

Jan2017

S
M
T
W
T
F
S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: