Ура! Веганосрач!

Исаакий, "Дождь", Трамп, скорбление, Путин... По-моему, самое время устроить вегетариано-срач, а?

Не, ну смотрите. Вот, скажем, я. Когдя я скушиваю сочный дымный говяжий стейк с кровью, или ломоть семги толщиной в два пальца - сырой, обваляв его в соли и закусывая блинами, или шмат сала с луковицей - вприкуску, хрустя ей, как яблоком - то после этого на жратву я не могу смотреть сутки. Не, ну правда. Мне хватает. Всего. И вкуса, и наслаждения, и аминокислот, и эндорфинов, и к

алорий. В убитых животных все есть. Калорий - вот прям за глаза. До следующего дня ты сыт. Тебе больше ничего не надо. Да и то на следующий день на калорийную пищу уже не тянет - так, легкие кашки-гарниры. В итоге получается недорого.

Но каждый раз, когда я устраиваю разгрузочный день, это превращается в адовый ад.

Ну, не будешь же один рис жрать. Надо же чего-то еще. Да и организм постоянно что-то требует. Ну вот не хватает ему чего-то. Не дополучает он необходимого. Требует вкуса, аминокислот и эндорфинов. В итоге к рису идет Долмио, какая-нибудь консервированная фасоль, овощи, сливовидные помидоры, черри, сладкий болгарский перец, руккола, шпинат, корейская морковка, спаржа, оливки, маринованные шампиньоны, корнишоны и прочий аспарагус.

Стоит все это просто трындец. Одни помидоры под триста рублей. А калорий - на полчаса. Не, ну реально. После морковных котлет жрать снова хочется ровно через двадцать пять минут.

В итоге мой разгрузочный день каждый раз превращается в непрерывное конвейерное пожирание дорогущих продуктов.

Что к вечеру превращает меня в раздраженного жлоба с растянутым желудком, подсчитывающего сумму сожранного.

Вот как сейчас, например.

Собственно, вопрос.

Вегетарианцы - а как вы столько зарабатываете?

Удачных всем выходных.

ЗЫ: Да, забыл уточнить необходимое условие - все срачи у меня ведутся без выхода за грани приличия. Взаимные дружеские подъебки - да, оскорбления и ксенофобия по градации употребляемых продуктов - нет.