starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Ура! Веганосрач!
starshinazapasa
January 13th, 16:28
Исаакий, "Дождь", Трамп, скорбление, Путин... По-моему, самое время устроить вегетариано-срач, а?
Не, ну смотрите. Вот, скажем, я. Когдя я скушиваю сочный дымный говяжий стейк с кровью, или ломоть семги толщиной в два пальца - сырой, обваляв его в соли и закусывая блинами, или шмат сала с луковицей - вприкуску, хрустя ей, как яблоком - то после этого на жратву я не могу смотреть сутки. Не, ну правда. Мне хватает. Всего. И вкуса, и наслаждения, и аминокислот, и эндорфинов, и калорий. В убитых животных все есть. Калорий - вот прям за глаза. До следующего дня ты сыт. Тебе больше ничего не надо. Да и то на следующий день на калорийную пищу уже не тянет - так, легкие кашки-гарниры. В итоге получается недорого.
Но каждый раз, когда я устраиваю разгрузочный день, это превращается в адовый ад.




Ну, не будешь же один рис жрать. Надо же чего-то еще. Да и организм постоянно что-то требует. Ну вот не хватает ему чего-то. Не дополучает он необходимого. Требует вкуса, аминокислот и эндорфинов. В итоге к рису идет Долмио, какая-нибудь консервированная фасоль, овощи, сливовидные помидоры, черри, сладкий болгарский перец, руккола, шпинат, корейская морковка, спаржа, оливки, маринованные шампиньоны, корнишоны и прочий аспарагус.
Стоит все это просто трындец. Одни помидоры под триста рублей. А калорий - на полчаса. Не, ну реально. После морковных котлет жрать снова хочется ровно через двадцать пять минут.
В итоге мой разгрузочный день каждый раз превращается в непрерывное конвейерное пожирание дорогущих продуктов.
Что к вечеру превращает меня в раздраженного жлоба с растянутым желудком, подсчитывающего сумму сожранного.
Вот как сейчас, например.
Собственно, вопрос.
Вегетарианцы - а как вы столько зарабатываете?
Удачных всем выходных.

ЗЫ: Да, забыл уточнить необходимое условие - все срачи у меня ведутся без выхода за грани приличия. Взаимные дружеские подъебки - да, оскорбления и ксенофобия по градации употребляемых продуктов - нет.
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anatoligreen
2017-01-13 01:36 pm (UTC)
***
В итоге мой разгрузочный день каждый раз превращается в непрерывное конвейерное пожирание дорогущих продуктов.
***

Перечисляю маркетинговые проекты.

Вегетарианцы.
Веганы.
Сыроеды.
Без ГМО.
Без соли.
Без сахара.
Оганик.
Без холестерина.
Без глютена.
Полный комплекс витаминов.
Живой (йогурт, пиво, стейк, сгущёное молоко, колбаса, яблоко и т. д.)
И другие менее известные, например, телятина, мраморное мясо, кошерная свинина, водка мягкая с глицерином (отрава)...
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starshinazapasa
2017-01-13 02:15 pm (UTC)
Соль рекомендуется крайне минимизировать - если вы потребляете мясо, от неё вообще можно отказаться, в животных продуктах её и так достаточно, отдельное потребление соли нужно только травоядным, а сахар - вообще белая смерть, исключить из рациона категорически, с заменой на натуральные сладкие аналоги - мед, чернослив, кургау и пр.
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boristumentcev
2017-01-13 01:37 pm (UTC)
Сейчас я бываю веганом по противоположной причине: когда не на что купить мясо.
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krilov_v
2017-01-13 01:41 pm (UTC)
Сколько стоят ваши овощи? и сколько стоит то мясо, которое вы не можете купить?-)
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pitpoint
2017-01-13 01:39 pm (UTC)
Становись сыроедом, и всё будет ОК.
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starshinazapasa
2017-01-13 02:16 pm (UTC)
Да я и так многое предпочитаю сырым. Морепродукты - уж точно.
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andsey
2017-01-13 01:39 pm (UTC)
Самые крупные сухопутные животные - травоядные.
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pitpoint
2017-01-13 01:50 pm (UTC)
Человек - плодоядное животное.
Высококонцентрированные субстанции растений - его видовое питание.
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igor_nefedov
2017-01-13 01:42 pm (UTC)
Главное, что становится с этими веганами через пару лет - смотреть страшно. Кажется пожмешь ему лапку и она развалится, не так дунешь - он упадет.
А то что они делают со своими детьми - простое преступление. К подростковому возрасту они болеют всеми возможными болезнями... Я это вижу каждый день на примере многих индийцев, живущих в ОАЭ...
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с этими веганами через пару лет - смотреть страшно.

pitpoint
2017-01-13 01:47 pm (UTC)
Ну посмотри на меня, посмотри.
Я 4 год сыроежу.
И это в 46, после таких болезней, от которых "кони двигают".


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a_kravzov
2017-01-13 01:50 pm (UTC)
Хм. Семга, говорите?
А че к этому посту реквизиты для оказания посильной помощи безработному затравленному журналисту не прикрутили?
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pitpoint
2017-01-13 01:57 pm (UTC)
Так на семгу ему с прошлого поста осталось, а вот на яблоки с огурцами он постеснялся попросить.
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georg4177
2017-01-13 02:10 pm (UTC)
так и не оплачивай ему этот пост :0
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display_none
2017-01-13 01:55 pm (UTC)
С калорийностью в кашах и рисе все хорошо, и углеводов там дофига.
А вот белков мало, и это главная проблема веганов потому что белка много в мясе.

Тем не менее, его еще много в грибах, нежирном твороге и сое. Видимо люди перебиваются этим.

Я сам не веган, но полагаю что дело обстоит именно так.

На счет вкуса могу сказать что организм быстро отвыкает от роскоши.

Пример: нежирный творог и овсяная каша будут для вас как бумага, если вы привыкли кушать гамбургер и шаурму.

Но через неделю такой диеты Вы вдруг узнаете что в каше есть вкус.
И в твороге. И даже обычное молоко, на самом деле, сладкое!

Вот интересно: когда люди были обезьянами, они ели растительную пишу и им было хорошо (орангутанги не похожи на дистрофиков). Потом случились холода, и пришлось есть мамонта.

Так вот каким образом далекие предки и нынешние обезьяны умудряются быть такими мощными на одной растительной пище?
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shultz_flory
2017-01-13 02:01 pm (UTC)
Травоядные орангутанги и гориллы вынуждены тратить практически все свое время на еду. Равно как и копытные. Для человека разумного, тем паче журналиста, это непозволительная роскошь.
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tequillerboy
2017-01-13 02:02 pm (UTC)
Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную, незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления.

Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачеву даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих (одно первое - борщ монастырский и одно второе - фальшивый заяц или настоящая лапша), съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради», вырывал из бюджета пятнадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. «Куда идут деньги?» - задумывался он, вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальке длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило - гибель. Поэтому Коля пылко заговорил:

- Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство под маской культуры! Все болезни происходят от мяса.
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Nikolay Kashavkin
2017-01-13 02:15 pm (UTC)
Дык на то есть капуста!
И горох.
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navalnypresiden
2017-01-13 05:56 pm (UTC)
Квартиру газом топите?)
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valkohiisi
2017-01-13 02:37 pm (UTC)

Из вики.
Эрзац-колбаса (Гороховая колбаса)Править
Гороховая колбаса была одним из повседневных продуктов питания немецких солдат в XIX и XX веке вплоть до конца Второй мировой войны. Немцы всегда ценили горох как пищевой продукт и для повышения выносливости солдат изменили систему их повседневногo питания в походе. Плодом творческих усилий армейских диетологов стал продукт, получивший название «гороховая колбаса», изготавливаемый из гороховой муки, с добавлением сала и мясного сока. Колбаса гороховая делалась двух видов: с ветчиной и солониной.

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pitpoint
2017-01-13 02:41 pm (UTC)
Я дома сам веганскую гороховую или нутовую колбасу делаю.
Кто не знает, не отличит.
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livejournal
2017-01-13 02:38 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-01-13 02:39 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
Белый Гард
2017-01-13 02:50 pm (UTC)
Я не веган, но жрать крупных млекопитающих считаю верхом идиотизма.

То что "калорий" от высокоуглеводного приема пищи тебе хватает на "пол часа", то это от реактивной гипогликемии, через 4 часа после такого приема пищи инсулин, нацеленный на переработку избытка глюкозы в крови, убирает её ниже необходимого минимума, и ты можешь испытывать при этом не только чувство голода, но и гораздо более неприятные симптомы, так что во всем надо знать меру.

Рекомендую погуглить про непереносимость глютена и фруктозы, вполне возможно, что на еду сутками ты смотреть не можешь из-за испорченного тонкого кишечника. А так же обрати внимание на одноразовую диету, то есть вся еда (но не все то, что ты потребляя раньше за сутки в один прием) во второй половине дня, где-то за 4 часа до сна, увидишь как ты будешь наедаться скромными порциями салатиков и картошечки, как положено приличному примату. И это в идеале, тут надо аккуратно себя к этому подводить, чтобы желудок и желчный пузырь не испортить после десятков лет неправильных пищевых привычек, к которым нас всех методично приучали всю жизнь ("хлеб всему голова"). Но убедись сначала, что с кишечником все в порядке и нет симптомов мальабсорбции, кстати, этот жуткий перелом может быть её следствием.

Edited at 2017-01-13 03:05 pm (UTC)
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katin_andrey
2017-01-13 03:19 pm (UTC)
Почти плюсанул, но "считаю верхом идиотизма" остановило. Если бы было "считаю неправильным" поставил бы лайк.
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probegavshij
2017-01-13 03:00 pm (UTC)
Веганы это гомосеки от кулинарии, ящетаю!
Диетологические педерасты так сказать.

Edited at 2017-01-13 03:00 pm (UTC)
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pitpoint
2017-01-13 04:39 pm (UTC)
Ага. Не шпилиться в жопу не жрать трупятины, это и вправду гомосячество какое то. Ишь, извращенцы поганые.
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katin_andrey
2017-01-13 03:00 pm (UTC)
все срачи у меня ведутся без выхода за грани приличия.

неправда
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shamalov67
2017-01-13 03:02 pm (UTC)
Встречаются два генерала российский и американский.
Российский генерал гордо сообщает американскому:
- Российский солдат принимает пищу три раза в день и получает 2000
килокалорий!
Американский генерал:
- А американский солдат получает 4000 килокалорий!
Российский генерал краснеет и орет:
- Врешь НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!
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truzhenik_sela
2017-01-13 03:03 pm (UTC)

Купите казеиновый протеин и будет Вам счастье.

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paukoph
2017-01-13 03:05 pm (UTC)
Веганы это гребаные хипстеры.
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wadadik
2017-01-13 03:06 pm (UTC)
Аркадий, посмотрите "Землян" пожалуйста (на ютюбе).
Не знаю как в Раше, в Европе вегетарианство не некладно совсем. Я первые трудцать лет ел мясо регулярно и представить себе не мог, что можно без него. А последние 15 лет не ем и все очень хорошо.
Рис, картошка, СЫР, ХУМУС, зелень, овощи, орехи.... и т.д.
В сети легко найти много советов на эту тему...
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inveraray
2017-01-13 03:20 pm (UTC)
Смотря что есть. Если захиможеное, то ненакладно. А если органик - то очень даже.
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antshadow
2017-01-13 03:06 pm (UTC)
Вегетарианцы уже бегут с вилами. Правда бегут медленно, а вилы еле волокут.
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katin_andrey
2017-01-13 03:16 pm (UTC)
Один раз спас от смерти двух веганов - у них была в наличии банка маринованных огурцов, но сил открыть её не было.
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altedo
2017-01-13 03:38 pm (UTC)
Держите веселенький рецептик, с пивом заменяющий ужин.
Замариновать четверть-кольцами небольш красн луковицу.Отварить стакан зел чечевицы (главное, в кашу не разварить), отвар слить. В чечевицу - лук, чеснок по вкусу, десяток черри, граммов 100 сыра с синей плесенью (наверное, сулугуни тоже подойдет), зелень, оливк масло.
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vlatar62
2017-01-13 04:43 pm (UTC)
Ну, неандертальцев вообще то пожрали кроманьонцы...
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crosss195
2017-01-13 03:55 pm (UTC)
Да Вы, батенька гурман! А не поехать ли Вам в лес, на машинке весящей 2 тн? А через 100 км ебеней не выскочить ли из неё с ружьишком, да со справою, на 2,3 часа пёхом? И не охренеть ли по возвращению, узревши, что самокатка то убрана в канавку метра 2 глубиной, засыпанную снегом, да не откопать ли эти десяток другой метров, дабы выехать? А потом чайку сладкого, бутеров с мяском копчёным, колбаской? Ога и мысли вредные о моркве, да капусте попустят, точно.
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