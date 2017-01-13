Ура! Веганосрач!

Исаакий, "Дождь", Трамп, скорбление, Путин... По-моему, самое время устроить вегетариано-срач, а?
Не, ну смотрите. Вот, скажем, я. Когдя я скушиваю сочный дымный говяжий стейк с кровью, или ломоть семги толщиной в два пальца - сырой, обваляв его в соли и закусывая блинами, или шмат сала с луковицей - вприкуску, хрустя ей, как яблоком - то после этого на жратву я не могу смотреть сутки. Не, ну правда. Мне хватает. Всего. И вкуса, и наслаждения, и аминокислот, и эндорфинов, и калорий. В убитых животных все есть. Калорий - вот прям за глаза. До следующего дня ты сыт. Тебе больше ничего не надо. Да и то на следующий день на калорийную пищу уже не тянет - так, легкие кашки-гарниры. В итоге получается недорого.
Но каждый раз, когда я устраиваю разгрузочный день, это превращается в адовый ад.
Ну, не будешь же один рис жрать. Надо же чего-то еще. Да и организм постоянно что-то требует. Ну вот не хватает ему чего-то. Не дополучает он необходимого. Требует вкуса, аминокислот и эндорфинов. В итоге к рису идет Долмио, какая-нибудь консервированная фасоль, овощи, сливовидные помидоры, черри, сладкий болгарский перец, руккола, шпинат, корейская морковка, спаржа, оливки, маринованные шампиньоны, корнишоны и прочий аспарагус.
Стоит все это просто трындец. Одни помидоры под триста рублей. А калорий - на полчаса. Не, ну реально. После морковных котлет жрать снова хочется ровно через двадцать пять минут.
В итоге мой разгрузочный день каждый раз превращается в непрерывное конвейерное пожирание дорогущих продуктов.
Что к вечеру превращает меня в раздраженного жлоба с растянутым желудком, подсчитывающего сумму сожранного.
Вот как сейчас, например.
Собственно, вопрос.
Вегетарианцы - а как вы столько зарабатываете?
Удачных всем выходных.
ЗЫ: Да, забыл уточнить необходимое условие - все срачи у меня ведутся без выхода за грани приличия. Взаимные дружеские подъебки - да, оскорбления и ксенофобия по градации употребляемых продуктов - нет.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
В итоге мой разгрузочный день каждый раз превращается в непрерывное конвейерное пожирание дорогущих продуктов.
***
Перечисляю маркетинговые проекты.
Вегетарианцы.
Веганы.
Сыроеды.
Без ГМО.
Без соли.
Без сахара.
Оганик.
Без холестерина.
Без глютена.
Полный комплекс витаминов.
Живой (йогурт, пиво, стейк, сгущёное молоко, колбаса, яблоко и т. д.)
И другие менее известные, например, телятина, мраморное мясо, кошерная свинина, водка мягкая с глицерином (отрава)...
Высококонцентрированные субстанции растений - его видовое питание.
А то что они делают со своими детьми - простое преступление. К подростковому возрасту они болеют всеми возможными болезнями... Я это вижу каждый день на примере многих индийцев, живущих в ОАЭ...
с этими веганами через пару лет - смотреть страшно.
Я 4 год сыроежу.
И это в 46, после таких болезней, от которых "кони двигают".
А че к этому посту реквизиты для оказания посильной помощи безработному затравленному журналисту не прикрутили?
А вот белков мало, и это главная проблема веганов потому что белка много в мясе.
Тем не менее, его еще много в грибах, нежирном твороге и сое. Видимо люди перебиваются этим.
Я сам не веган, но полагаю что дело обстоит именно так.
На счет вкуса могу сказать что организм быстро отвыкает от роскоши.
Пример: нежирный творог и овсяная каша будут для вас как бумага, если вы привыкли кушать гамбургер и шаурму.
Но через неделю такой диеты Вы вдруг узнаете что в каше есть вкус.
И в твороге. И даже обычное молоко, на самом деле, сладкое!
Вот интересно: когда люди были обезьянами, они ели растительную пишу и им было хорошо (орангутанги не похожи на дистрофиков). Потом случились холода, и пришлось есть мамонта.
Так вот каким образом далекие предки и нынешние обезьяны умудряются быть такими мощными на одной растительной пище?
Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачеву даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих (одно первое - борщ монастырский и одно второе - фальшивый заяц или настоящая лапша), съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради», вырывал из бюджета пятнадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. «Куда идут деньги?» - задумывался он, вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальке длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило - гибель. Поэтому Коля пылко заговорил:
- Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство под маской культуры! Все болезни происходят от мяса.
И горох.
Из вики.
Эрзац-колбаса (Гороховая колбаса)Править
Гороховая колбаса была одним из повседневных продуктов питания немецких солдат в XIX и XX веке вплоть до конца Второй мировой войны. Немцы всегда ценили горох как пищевой продукт и для повышения выносливости солдат изменили систему их повседневногo питания в походе. Плодом творческих усилий армейских диетологов стал продукт, получивший название «гороховая колбаса», изготавливаемый из гороховой муки, с добавлением сала и мясного сока. Колбаса гороховая делалась двух видов: с ветчиной и солониной.
Кто не знает, не отличит.
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То что "калорий" от высокоуглеводного приема пищи тебе хватает на "пол часа", то это от реактивной гипогликемии, через 4 часа после такого приема пищи инсулин, нацеленный на переработку избытка глюкозы в крови, убирает её ниже необходимого минимума, и ты можешь испытывать при этом не только чувство голода, но и гораздо более неприятные симптомы, так что во всем надо знать меру.
Рекомендую погуглить про непереносимость глютена и фруктозы, вполне возможно, что на еду сутками ты смотреть не можешь из-за испорченного тонкого кишечника. А так же обрати внимание на одноразовую диету, то есть вся еда (но не все то, что ты потребляя раньше за сутки в один прием) во второй половине дня, где-то за 4 часа до сна, увидишь как ты будешь наедаться скромными порциями салатиков и картошечки, как положено приличному примату. И это в идеале, тут надо аккуратно себя к этому подводить, чтобы желудок и желчный пузырь не испортить после десятков лет неправильных пищевых привычек, к которым нас всех методично приучали всю жизнь ("хлеб всему голова"). Но убедись сначала, что с кишечником все в порядке и нет симптомов мальабсорбции, кстати, этот жуткий перелом может быть её следствием.
Edited at 2017-01-13 03:05 pm (UTC)
Диетологические педерасты так сказать.
Edited at 2017-01-13 03:00 pm (UTC)
Не шпилиться в жопуне жрать трупятины, это и вправду гомосячество какое то. Ишь, извращенцы поганые.
неправда
Российский генерал гордо сообщает американскому:
- Российский солдат принимает пищу три раза в день и получает 2000
килокалорий!
Американский генерал:
- А американский солдат получает 4000 килокалорий!
Российский генерал краснеет и орет:
- Врешь НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!
Купите казеиновый протеин и будет Вам счастье.
Не знаю как в Раше, в Европе вегетарианство не некладно совсем. Я первые трудцать лет ел мясо регулярно и представить себе не мог, что можно без него. А последние 15 лет не ем и все очень хорошо.
Рис, картошка, СЫР, ХУМУС, зелень, овощи, орехи.... и т.д.
В сети легко найти много советов на эту тему...
Замариновать четверть-кольцами небольш красн луковицу.Отварить стакан зел чечевицы (главное, в кашу не разварить), отвар слить. В чечевицу - лук, чеснок по вкусу, десяток черри, граммов 100 сыра с синей плесенью (наверное, сулугуни тоже подойдет), зелень, оливк масло.