Вообще, если окажется что то, что сейчас публикуется в рамках Трампгейта, правда - то мы, конечно, увидем такое, чего бы нам лучше и не видеть. Судите сами.

Если такое вмешательство во внутренние дела действительно было - то это серьезнее, чем теракт 9/11. На такое грубое влезание двумя пальцами вовнутрь сверхдержава не реагировать не может. Ни хрена себе, за взятку пропихнули в президенты единственной сверхдержавы своего человека - ни Америка, ни мир пока по настоящему не переварили еще эту новость. Так вот, на такое вмешательство ответ должен быть жесточайший. Жестче, чем на уничтожение Башен-Близнецов. Потому что это уже не просто теракт, это попытка перекройки глобального мироустройства. А ответом на Близнецы, напомню, была война.

Но воевать с Россией Америка не может, потому что это автоматически - третья мировая и ядерная, без вариантов, а это, в свою очередь, глобальное взаимное уничтожение.

Но и оставить все это просто так, ограничившись ель скандалем, и сделать Президентом человека, про которого уже в открытую начинают говорить, что он чуть ли не ставленник КГБ и трясти сливами докладов ФБР - тоже невозможно. Потому что если эти обвинения реальны - это минимум перевыборы, плюс тридцаточка Трампу.

Остается еще вариант экономического и политического мочилова России - и оно, надо думать, будет применено - но тут проблема в том, насколько действенно оно будет в целом, насколько удастся законодательной власти взять за шкирку Дональда и заставить его минимизировать свое противление этому, и главное, насколько это мочилово будет действенно быстро по времени. Результат нужен быстро, а не через десятилетия.



Потому что то, что мы сейчас наблюдаем - это типичная атака субдоминантов на иериархов в павианьей стае.

Иерархи у павианов управляет стаей движениями бровей и глаз. Это не метафора, это реально так - они сидят на троне-возвышении и взглядом и бровями показывают, кому что делать и кому куда идти. И воспринимаются стаей как иериархи именно только тогда, когда их слушаются с полувзгляда.

Более затратные движения иерархи применяют в том случае, когда на них начинают атаку субдоминанты. Тогда ответ должен быть жесточайшим. Клыки, когти, раны и кровь. В этом случае власть иерархов подтверждается и стая по-прежнему осатется на их стороне.

Но если жесточайшего ответа нет, а начинаются крики, вопли и попытки отстоять свою власть без кровопролития - значит, иерархи слабы. А если они слабы, атаки субдоминантов будут продолжаться. И, со временем, стая примет их сторону.

Далеко не всем в Европе нравится гегемония США. И это совсем не только какие-нибудь полоумные маргиналы вроде секты Ле Пен. Это и вполне себе либеральная интеллигенция, которая, в принципе-то, и согласна с тем, что то, что делает США - верно и правильно, но, тем не менее, протестует против этого по той простой причине, что хочет делать эти верные и правильные вещи по своему желанию, а не потому, что так решено на Капитолийском холме. Вот просто из этого чувства противления. Тони Блэр стал объектом насмешек именно потому, что за каждым чихом бегал советоваться в Вашингтон. А этого не любят. Даже если и саму направленность чихов и сами чихи считают правильными и поддерживают. Ну и плюс все растущие ныне как на дрожжах новые секты полоумных, безусловно.

В итоге, на подсознательном уровне, падения иерарха желает достаточная прослойка популяции.

Вслух этого никто не скажет, как никто вслух и не говорил, что будет голосовать за Трампа или за Брекзит - а потом опа! - и все стоят хлопают глазами: блин, а как же так вышло?

В итоге получается цугцванг. Когда статус кво может восстановить только жесточайший ответ, но жесточайший ответ невозможен.

А стая, замерев, сидит смотрит, как на скалу-монолит под иерархами - символ гегемонии - откровенно нассали, переваривает случившееся, и ждет, что из этого выйдет.

Как из этой ситуации будут выбираться Штаты, они, похоже, и сами пока толком не понимают.

Но, на данный момент, хочется этого или не хочется, наибольшую выгоду получает Владимир Путин, как гопник-субдоминант, рискнувший прыгнуть на иерарха и до сих пор оставшийся без трепки. В глазах остальных это, безусловно, сильная заявка.

Блин, чертовски интересно, что из всего этого выйдет.

ЗЫ: Весь мир уже сутки пытается понять, что же, блядь, в конце-концов в нем происходит, а Лоза молчит. Совершенно безответственное поведение эксперта.

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

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