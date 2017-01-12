starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Трампгейт
starshinazapasa
January 12th, 10:40

Вообще, если окажется что то, что сейчас публикуется в рамках Трампгейта, правда - то мы, конечно, увидем такое, чего бы нам лучше и не видеть. Судите сами.
Если такое вмешательство во внутренние дела действительно было - то это серьезнее, чем теракт 9/11. На такое грубое влезание двумя пальцами вовнутрь сверхдержава не реагировать не может. Ни хрена себе, за взятку пропихнули в президенты единственной сверхдержавы своего человека - ни Америка, ни мир пока по настоящему не переварили еще эту новость. Так вот, на такое вмешательство ответ должен быть жесточайший. Жестче, чем на уничтожение Башен-Близнецов. Потому что это уже не просто теракт, это попытка перекройки глобального мироустройства. А ответом на Близнецы, напомню, была война.
Но воевать с Россией Америка не может, потому что это автоматически - третья мировая и ядерная, без вариантов, а это, в свою очередь, глобальное взаимное уничтожение.
Но и оставить все это просто так, ограничившись ель скандалем, и сделать Президентом человека, про которого уже в открытую начинают говорить, что он чуть ли не ставленник КГБ и трясти сливами докладов ФБР - тоже невозможно. Потому что если эти обвинения реальны - это минимум перевыборы, плюс тридцаточка Трампу. 
Остается еще вариант экономического и политического мочилова России - и оно, надо думать, будет применено - но тут проблема в том, насколько действенно оно будет в целом, насколько удастся законодательной власти взять за шкирку Дональда и заставить его минимизировать свое противление этому, и главное, насколько это мочилово будет действенно быстро по времени. Результат нужен быстро, а не через десятилетия.


Потому что то, что мы сейчас наблюдаем - это типичная атака субдоминантов на иериархов в павианьей стае.
Иерархи у павианов управляет стаей движениями бровей и глаз. Это не метафора, это реально так - они сидят на троне-возвышении и взглядом и бровями показывают, кому что делать и кому куда идти. И воспринимаются стаей как иериархи именно только тогда, когда их слушаются с полувзгляда.
Более затратные движения иерархи применяют в том случае, когда на них начинают атаку субдоминанты. Тогда ответ должен быть жесточайшим. Клыки, когти, раны и кровь. В этом случае власть иерархов подтверждается и стая по-прежнему осатется на их стороне.
Но если жесточайшего ответа нет, а начинаются крики, вопли и попытки отстоять свою власть без кровопролития - значит, иерархи слабы. А если они слабы, атаки субдоминантов будут продолжаться. И, со временем, стая примет их сторону.
Далеко не всем в Европе нравится гегемония США. И это совсем не только какие-нибудь полоумные маргиналы вроде секты Ле Пен. Это и вполне себе либеральная интеллигенция, которая, в принципе-то, и согласна с тем, что то, что делает США - верно и правильно, но, тем не менее, протестует против этого по той простой причине, что хочет делать эти верные и правильные вещи по своему желанию, а не потому, что так решено на Капитолийском холме. Вот просто из этого чувства противления. Тони Блэр стал объектом насмешек именно потому, что за каждым чихом бегал советоваться в Вашингтон. А этого не любят. Даже если и саму направленность чихов и сами чихи считают правильными и поддерживают. Ну и плюс все растущие ныне как на дрожжах новые секты полоумных, безусловно.
В итоге, на подсознательном уровне, падения иерарха желает достаточная прослойка популяции.
Вслух этого никто не скажет, как никто вслух и не говорил, что будет голосовать за Трампа или за Брекзит - а потом опа! - и все стоят хлопают глазами: блин, а как же так вышло?
В итоге получается цугцванг. Когда статус кво может восстановить только жесточайший ответ, но жесточайший ответ невозможен.
А стая, замерев, сидит смотрит, как на скалу-монолит под иерархами - символ гегемонии - откровенно нассали, переваривает случившееся, и ждет, что из этого выйдет.
Как из этой ситуации будут выбираться Штаты, они, похоже, и сами пока толком не понимают.
Но, на данный момент, хочется этого или не хочется, наибольшую выгоду получает Владимир Путин, как гопник-субдоминант, рискнувший прыгнуть на иерарха и до сих пор оставшийся без трепки. В глазах остальных это, безусловно, сильная заявка. 
Блин, чертовски интересно, что из всего этого выйдет.

ЗЫ: Весь мир уже сутки пытается понять, что же, блядь, в конце-концов в нем происходит, а Лоза молчит. Совершенно безответственное поведение эксперта.

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Для банковских переводов из-за границы реквизиты:
SWIFT: SABRRUMM
SBERBANK, MOSCOW
MOSCOW, RUSSIA
Acc: 423 07 978 1 38064300125
IBAN не требуется
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо



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206 comments :
( 206 comments Leave a comment )
av222
2017-01-12 07:45 am (UTC)
Может это шутка?
Неудачная...
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z_zwang
2017-01-12 09:10 pm (UTC)
кремлёвские наверняка сами думали, что это всё игрушки и ответки не будет.

а ведь штатам нужно-то совсем немного сделать, и восставший из зада недо-ссср на коленях поползёт за разрядкой-перестройкой-перезагрузкой.

только вот без порки россиянцы так и останутся уверенными в своей исключительности и просто затаят злобу до следующего удобного случая.

и вот как быть с профилактикой этого без войны - вообще непонятно.

могу предположить только сценарий силовой смены власти в москве группой ИСТИННЫХ патриотов страны.

россии нужна хунта.
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slog2
2017-01-12 08:05 am (UTC)
А что там произошло?
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basil10
2017-01-12 07:46 am (UTC)

Если действительно смогло ФСБ проникнуть Трампа это безусловно успех. Дадут ему теперь тридцаточку или нет все равно.

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jjjreed JR
2017-01-12 09:20 am (UTC)
Не дадут, Трампа такой фигней не завалишь, как не получилось свалить слитой пленкой с грабингомпуси. Он как укрепиться на троне и перехватит рычаги управления, сам кому хочешь даст тридцаточку. Давай Трампуша дави этот серпентарий.
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katin_andrey
2017-01-12 07:48 am (UTC)
Чел начинает день с того, что оправдывается, что он не российский шпион, днём его представители хором поют, что он не российский шпион, а вечером он даёт пресс-конференцию, где снова утверждает, что он не российский шпион. Смутные сомнения начинают закрадываться в мою душу.
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jjjreed JR
2017-01-12 09:21 am (UTC)
Считаете не зря Гайдай в свое время Трампа хвалил в своем фильме. Неужто старые внедренные кроты наконец начинают работу!!!? ))
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slog2
2017-01-12 08:09 am (UTC)
Ну, если и завербовали то не президента, а просто мужика, во времена, когда он к нам заезжал простым бизнесменом. Да и не завербовали, а собирали компромат. Как обычно на всякий случай. Американским спецслужбам тогда на него наплевать было. А тут бац и такой поворот, человек в президенты вышел.
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sergeeva777
2017-01-12 08:24 am (UTC)
Со слабой надеждой... Может они сами себя сожрут в своем серпентарии..элиты мировые, придурки человекообразные...
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vishniakov
2017-01-12 09:07 am (UTC)
О, а мадам конечно вся в белом.

Посреди Верхней Вольты с ракетами.
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Ivan Nikolajevskyj
2017-01-12 08:28 am (UTC)
Набежала вата говна поесть. Давайте кацапсы, ложечку за маму, ложечку за папу.
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holy_holokost
2017-01-12 09:19 am (UTC)
не ешь каку, выплюнь бяку. Ну и поскачи, конечно
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shaked_il
2017-01-12 08:33 am (UTC)
Никакого Трампгейта нет
Фейк, плод рук бывшего британского агента, который известен вот уже несколько месяцев всем, кому не лень. Даже CNN и ABC побрезговали этим, отказавшись публиковать накануне выборов.
Разведсообщество США ждет серьезная чистка. Поделом.
И еще. Трамп такой же агент Кремля, как и Вы, Аркадий. Бросьте эти конспирологии за три рубля. Не стоит поддаваться панике западных ультралибералов, сегодня ощущающих, что их мир рухнул и велосипедистов теперь будут вешать на каждом столбе. Полноте. Вы умнее и выше этого.
С Новым Годом!)
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jjjreed JR
2017-01-12 09:24 am (UTC)
Ну то что Бабченко агент, это каждый АТОшник знает, не зря они так мило в свое время со старшиной общались.
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livejournal
2017-01-12 08:36 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-01-12 08:36 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
lacafe
2017-01-12 08:44 am (UTC)
Все это делается для демонизации пуйла и рассии, а тупые патриоты принимают это за многоходовочку темнейшего и кричат "трампнаш"
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Dmitry Prokopenko
2017-01-12 10:40 am (UTC)
Уничтожить репутацию власти в США ради демонизации России.
Это даже смешнее чем сжечь дом чтобы изжарить свинью.
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Алекс Нилов
2017-01-12 08:54 am (UTC)
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Для банковских переводов из-за границы реквизиты:
SWIFT: SABRRUMM
SBERBANK, MOSCOW
MOSCOW, RUSSIA
Acc: 423 07 978 1 38064300125
IBAN не требуется
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо

Да не за что.
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grubiyants
2017-01-12 09:48 am (UTC)
И правда, за что благодарил?!
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thunderozzz
2017-01-12 09:03 am (UTC)
хня это всё.
Просто информационный повод отвлечь народишко от подорожания колбасы.
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rivvv
2017-01-12 09:04 am (UTC)
Вы уж определитесь: или гопник, или сверхчеловек, определяющий, кого назначить в президенты США. А то как в анекдоте получается: "Соломон Моисеевич, вы или крестик снимите, или трусы наденьте."
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ershyk
2017-01-12 09:05 am (UTC)
Перевыборов быть неможет. Ну почему ты никогда не думаешь??!!
Ну почитай поинтересуйся подумай чуть глубже чем обычно, не может быть перевыборов, в случае отстранения от власти есть вицепризидент, да и отстранение это не так и просто, хотя очень возможно.

Аркадий, занимайся своим делом - репортерством, ты не умеешь думать, читать , анализировать. Ты любишь писать, что вот дескать куча народу занимается не своим делом, так вот ты не обозреватель и не колумнист, ты репортер, причем отличнейший.
(Reply) (Thread)
Hunter 54
2017-01-12 12:08 pm (UTC)
Аркадий, занимайся своим делом - репортерством, ты не умеешь думать, читать , анализировать.
----------------------------------
Так у него же нога переломатая, он ходить не может, а жрать хочет. Вот и приходится всякую чепуху городить ради главного - попрошайничества.
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drneubauer
2017-01-12 09:11 am (UTC)
Нахуя людям в нормальных странах президенты как таковые? Можно по смартфону самим голосовать за нужные законы. Понятно, что в рашке пока невозможен переход к прямой демократии, но хули в штатах не отменят весь этот ебаный цирк?!
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jack88merkin
2017-01-12 11:18 am (UTC)
А еще хорошо хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян.
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poll59
2017-01-12 09:13 am (UTC)
Лоза должен быть наказан!
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jjjreed JR
2017-01-12 09:16 am (UTC)
Все таки Путин действительно божество для "либералов" и своего агента в президенты США поставил, и всех демократов натянул, ну прямо какой-то геракл, подвиг за подвигом.

А бабченко совет - завязывай старшина с боярышником, что-то он на тебя плохо влияет.
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krokoeg
2017-01-12 09:32 am (UTC)
Лоза поражен Вашей аналитикой, Аркадий. Ему нечего добавить, потому и молчит.
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nigilist25
2017-01-12 09:42 am (UTC)
На маленьком плоту боится пошевелиться
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выход то есть

ainrex
2017-01-12 09:44 am (UTC)
Самый простой, причём.
этот, как его... Про которого Кинг книшшку написал - 11.22.63
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vladicusmagnus
2017-01-12 09:51 am (UTC)
****Но воевать с Россией Америка не может, потому что это автоматически - третья мировая и ядерная, без вариантов, а это, в свою очередь, глобальное взаимное уничтожение. ****

Какое б...ть взаимное уничтожение то? Аркадий?!! Перестаньте нести уже откровенную пургу. Дай бог, что бы в ИДЕАЛЕ, от США половина населения осталась(а не солидно больше). А оной хватит накормить дерьмом зауральцев и не только. Долго, нудно, зато больше никаких РИ, СССР, РФ и прочих петушков с говна.

Edited at 2017-01-12 09:52 am (UTC)
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Dmitry Prokopenko
2017-01-12 10:43 am (UTC)
После того как в США в результате удара останется половина населения, эта половина еще сократиться из-за крушения инфраструктуры, бунтов и т.д.
И Россия это будет самое последнее о чем будут думать выжившие.
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grubiyants
2017-01-12 09:53 am (UTC)
Трамп - это навсегда!
Если Трамп сдержит свои обещания, то его будет поддерживать его электорат. А если не сдержит, то его будут поддерживать враги-демократы. А их ещё больше.
Как говорится, Трамп ел, Трамп есть, Трамп всегда будет есть!!
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fordager
2017-01-12 09:57 am (UTC)
Шизофрения. Страна-бензоколонка с порванной экономикой ставит своего президента в единственной супердержаве. Психика человека податлива. Лоза на фоне этого шабаша из клоунов выглядит как хладнокровный и грамотный пиарщик.
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morfui
2017-01-12 10:38 am (UTC)
Два континента - две кучи гавна - ну и так далее... Кто на умняке, с азартом наблюдает передвижение фигур из гавна по говняной доске...

От иной раз жалеешь до скрежета в позвоночнике, чё эта сволочь Гагарин не улетел дальше.

п.с. ни манер, ни воспитания, ни породы. каким макаром эта говнотерапия относится к остальным, если им не прописаны эти процедуры?


Edited at 2017-01-12 10:47 am (UTC)
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anchexov
2017-01-12 10:01 am (UTC)
уважаю тебя, старшиназапаса: у тебя ведь всегда от 30 до 40% текста - это платёжные реквизиты, через которые ты черпаешь бабло на свою тупую житуху! красава! писать такую идиотскую и дешёвую шнягу, в стиле пахабной свидомитской укро-журналистики, и ещё бабло за это получать - респект!.... ну что, лошки либерастные, спамагите старшине, кто чем может))))
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drneubauer
2017-01-12 10:06 am (UTC)
Ебни боярки штоль. Занюхай снегирем.
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alexadmin
2017-01-12 10:18 am (UTC)
Я не понял, развиваемая всюду истерика на потеху публике: трам == кгб. А по факту - выборы были сфальсифицированы или переписка клинтонши вся ненастоящая?
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