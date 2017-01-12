Вообще, если окажется что то, что сейчас публикуется в рамках Трампгейта, правда - то мы, конечно, увидем такое, чего бы нам лучше и не видеть. Судите сами.
Если такое вмешательство во внутренние дела действительно было - то это серьезнее, чем теракт 9/11. На такое грубое влезание двумя пальцами вовнутрь сверхдержава не реагировать не может. Ни хрена себе, за взятку пропихнули в президенты единственной сверхдержавы своего человека - ни Америка, ни мир пока по настоящему не переварили еще эту новость. Так вот, на такое вмешательство ответ должен быть жесточайший. Жестче, чем на уничтожение Башен-Близнецов. Потому что это уже не просто теракт, это попытка перекройки глобального мироустройства. А ответом на Близнецы, напомню, была война.
Но воевать с Россией Америка не может, потому что это автоматически - третья мировая и ядерная, без вариантов, а это, в свою очередь, глобальное взаимное уничтожение.
Но и оставить все это просто так, ограничившись ель скандалем, и сделать Президентом человека, про которого уже в открытую начинают говорить, что он чуть ли не ставленник КГБ и трясти сливами докладов ФБР - тоже невозможно. Потому что если эти обвинения реальны - это минимум перевыборы, плюс тридцаточка Трампу.
Остается еще вариант экономического и политического мочилова России - и оно, надо думать, будет применено - но тут проблема в том, насколько действенно оно будет в целом, насколько удастся законодательной власти взять за шкирку Дональда и заставить его минимизировать свое противление этому, и главное, насколько это мочилово будет действенно быстро по времени. Результат нужен быстро, а не через десятилетия.
Потому что то, что мы сейчас наблюдаем - это типичная атака субдоминантов на иериархов в павианьей стае.
Иерархи у павианов управляет стаей движениями бровей и глаз. Это не метафора, это реально так - они сидят на троне-возвышении и взглядом и бровями показывают, кому что делать и кому куда идти. И воспринимаются стаей как иериархи именно только тогда, когда их слушаются с полувзгляда.
Более затратные движения иерархи применяют в том случае, когда на них начинают атаку субдоминанты. Тогда ответ должен быть жесточайшим. Клыки, когти, раны и кровь. В этом случае власть иерархов подтверждается и стая по-прежнему осатется на их стороне.
Но если жесточайшего ответа нет, а начинаются крики, вопли и попытки отстоять свою власть без кровопролития - значит, иерархи слабы. А если они слабы, атаки субдоминантов будут продолжаться. И, со временем, стая примет их сторону.
Далеко не всем в Европе нравится гегемония США. И это совсем не только какие-нибудь полоумные маргиналы вроде секты Ле Пен. Это и вполне себе либеральная интеллигенция, которая, в принципе-то, и согласна с тем, что то, что делает США - верно и правильно, но, тем не менее, протестует против этого по той простой причине, что хочет делать эти верные и правильные вещи по своему желанию, а не потому, что так решено на Капитолийском холме. Вот просто из этого чувства противления. Тони Блэр стал объектом насмешек именно потому, что за каждым чихом бегал советоваться в Вашингтон. А этого не любят. Даже если и саму направленность чихов и сами чихи считают правильными и поддерживают. Ну и плюс все растущие ныне как на дрожжах новые секты полоумных, безусловно.
В итоге, на подсознательном уровне, падения иерарха желает достаточная прослойка популяции.
Вслух этого никто не скажет, как никто вслух и не говорил, что будет голосовать за Трампа или за Брекзит - а потом опа! - и все стоят хлопают глазами: блин, а как же так вышло?
В итоге получается цугцванг. Когда статус кво может восстановить только жесточайший ответ, но жесточайший ответ невозможен.
А стая, замерев, сидит смотрит, как на скалу-монолит под иерархами - символ гегемонии - откровенно нассали, переваривает случившееся, и ждет, что из этого выйдет.
Как из этой ситуации будут выбираться Штаты, они, похоже, и сами пока толком не понимают.
Но, на данный момент, хочется этого или не хочется, наибольшую выгоду получает Владимир Путин, как гопник-субдоминант, рискнувший прыгнуть на иерарха и до сих пор оставшийся без трепки. В глазах остальных это, безусловно, сильная заявка.
Блин, чертовски интересно, что из всего этого выйдет.
ЗЫ: Весь мир уже сутки пытается понять, что же, блядь, в конце-концов в нем происходит, а Лоза молчит. Совершенно безответственное поведение эксперта.
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Для банковских переводов из-за границы реквизиты:
SWIFT: SABRRUMM
SBERBANK, MOSCOW
MOSCOW, RUSSIA
Acc: 423 07 978 1 38064300125
IBAN не требуется
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Неудачная...
а ведь штатам нужно-то совсем немного сделать, и восставший из зада недо-ссср на коленях поползёт за разрядкой-перестройкой-перезагрузкой.
только вот без порки россиянцы так и останутся уверенными в своей исключительности и просто затаят злобу до следующего удобного случая.
и вот как быть с профилактикой этого без войны - вообще непонятно.
могу предположить только сценарий силовой смены власти в москве группой ИСТИННЫХ патриотов страны.
россии нужна хунта.
Если действительно смогло ФСБ проникнуть Трампа это безусловно успех. Дадут ему теперь тридцаточку или нет все равно.
Посреди Верхней Вольты с ракетами.
Фейк, плод рук бывшего британского агента, который известен вот уже несколько месяцев всем, кому не лень. Даже CNN и ABC побрезговали этим, отказавшись публиковать накануне выборов.
Разведсообщество США ждет серьезная чистка. Поделом.
И еще. Трамп такой же агент Кремля, как и Вы, Аркадий. Бросьте эти конспирологии за три рубля. Не стоит поддаваться панике западных ультралибералов, сегодня ощущающих, что их мир рухнул и велосипедистов теперь будут вешать на каждом столбе. Полноте. Вы умнее и выше этого.
С Новым Годом!)
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Это даже смешнее чем сжечь дом чтобы изжарить свинью.
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Для банковских переводов из-за границы реквизиты:
SWIFT: SABRRUMM
SBERBANK, MOSCOW
MOSCOW, RUSSIA
Acc: 423 07 978 1 38064300125
IBAN не требуется
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Да не за что.
Просто информационный повод отвлечь народишко от подорожания колбасы.
Ну почитай поинтересуйся подумай чуть глубже чем обычно, не может быть перевыборов, в случае отстранения от власти есть вицепризидент, да и отстранение это не так и просто, хотя очень возможно.
Аркадий, занимайся своим делом - репортерством, ты не умеешь думать, читать , анализировать. Ты любишь писать, что вот дескать куча народу занимается не своим делом, так вот ты не обозреватель и не колумнист, ты репортер, причем отличнейший.
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Так у него же нога переломатая, он ходить не может, а жрать хочет. Вот и приходится всякую чепуху городить ради главного - попрошайничества.
А бабченко совет - завязывай старшина с боярышником, что-то он на тебя плохо влияет.
выход то есть
этот, как его... Про которого Кинг книшшку написал - 11.22.63
Какое б...ть взаимное уничтожение то? Аркадий?!! Перестаньте нести уже откровенную пургу. Дай бог, что бы в ИДЕАЛЕ, от США половина населения осталась(а не солидно больше). А оной хватит накормить дерьмом зауральцев и не только. Долго, нудно, зато больше никаких РИ, СССР, РФ и прочих петушков с говна.
Edited at 2017-01-12 09:52 am (UTC)
И Россия это будет самое последнее о чем будут думать выжившие.
Если Трамп сдержит свои обещания, то его будет поддерживать его электорат. А если не сдержит, то его будут поддерживать враги-демократы. А их ещё больше.
Как говорится, Трамп ел, Трамп есть, Трамп всегда будет есть!!
От иной раз жалеешь до скрежета в позвоночнике, чё эта сволочь Гагарин не улетел дальше.
п.с. ни манер, ни воспитания, ни породы. каким макаром эта говнотерапия относится к остальным, если им не прописаны эти процедуры?
Edited at 2017-01-12 10:47 am (UTC)