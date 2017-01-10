starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Инакомыслие в путинской России
starshinazapasa
January 10th, 9:31




Хотите знать, что такое травля инакомыслящих в путинской России? Сейчас я вам расскажу. На своем примере. Травили меня и раньше - но сейчас атака особенно сильная.

Три дня назад разбился российский военно-транспортный самолет с военным ансамблем, летевшим выступать перед российскими летчиками в Сирии, бомбившими Алеппо. Я написал об этом пост в Фейсбуке. Нейтральный. В нем не было каких-то призывов или оскорблений. Я лишь напомнил, что российская армия бомбит Алеппо, не разбирая, где мирные, а где не мирные, что дети там гибнут десятками, что фотографии этих детских смертей облетели весь мир, что Россия - страна агрессор, аннексировавшая Крым, оккупировавшая часть Украины, начавшая там захватническую войну, приведшую к гибели как минимум десяти тысяч человек, а до этого оккупировавшая часть Грузии, и бомбившая города и в этой стране. И я, после всех этих войн и смертей, испытываю от гибели представителей оккупационной армии только одно чувство - равнодушие.

Кому-то этот мой пост - не статья в газете, не телесюжет, просто пост в Фейсбуке! - показался недостаточно патриотичным.

И началось.

Первым выступил депутат Госдумы Виталий Милонов - известный гомофоб и мракобес, инициатор законов, ограничивающих права сексуальных меньшинств, лично участвующий в нападениях на представителей ЛГБТ. Он призвал лишить гражданства меня и Божену Рынску - еще одну журналистку, которая, как ему показалось, тоже написала пост с недостаточной степенью патриотизма  - лишить гражданства, выслать из страны и конфисковать имущество.

Затем высказался сенатор Франц Клинцевич, призвавший разобраться с нами «по закону» и уверивший, что «реакция будет».

А дальше травля понеслась, как снежный ком.



Были привлечены все силы пропагандистской машины. Первый канал - самый могущественный государственный канал в России - призвал создать петицию за лишение нас гражданства и высылку из страны. За сутки эту петицию подписали сто тридцать тысяч человек. Другое пропагандистское агенство «Life» пошло на должностное преступление и при помощи службы приставов сделало мне фейковый административный штраф - якобы  за неоплаченный проезд в автобусе - при том, что я ветеран боевых действий и у меня вообще бесплатный проезд. Это обычная практика в России, делается для того, чтобы закрыть человеку возможность покинуть страну за долги. Чтоб не сбежал, в общем.

Была придумана компьютерная игра в жанре beat’em up, где призывается «расправляться с врагами Родины при помощи собственных кулаков и сапог». Этих врагов «нужно будет бить, пока не загнутся». Бить, пока не загнется, призывают именно меня. Я - персонаж этой игры.

Пост Божены Рынски сейчас проверяет Генеральная прокуратура. Практика показывает, что результатом такой проверки будет уголовное дело - а это до пяти лет лишения свободы. Заметьте - Генеральная прокуратура занимается не расследованием причин авиакатастрофы, а расследованием поста в Фейсбуке. А у дома Божену поджидают провластные хунвейбины, которые время от времени пытаются прорваться к ней в квартиру. Обливание инакомыслящих зеленкой или фекалиями - тоже обычная практика в России. Так недавно за свои статьи фекалиями была облита журналиста Юлия Латынина. А зеленкой неоднократно были облиты мои друзья-активисты, например Марк Гальперин - за то, что выходил с антивоенными плакатами. Патриоты напали на человека за то, что он протестовал против войны - что это, как не стопроцентная аналогия с романами Ремарка?

В интернете публикуется мой домашний адрес с призывами «зайти к нему в гости».

Сообщения с угрозами расправы со мной и моей семьей поступают мне сейчас тысячами - и на почту, и в Фейсбуке, и на телефон. Это все не шутки, нападения и избиения инакомыслящих в России применяются уже давно, счет таким случаям идет уже на сотни, в таких нападениях используются и бейсбольные биты, и металлическая арматура, и стеклянные бутылки, так что за свою семью я опасаюсь вполне реально. Последний такой случай был совсем недавно - неизвестные напали на моего друга журналиста Григория Пасько, избили его. А потом следственный комитет его же обвинил в терроризме и сейчас пытается посадить. При том, что Пасько и так отсидел уже четыре года якобы за «шпионаж».

Провластный мракобесно-патриотичный телеканал «Царьград» формирует «ТОП-100» самых оголтелых русофобов, где ставит меня на десятое место. Меня, человека, дважды бывшего на войне солдатом этой страны.

Дальше больше. Одна из самых популярных российских газет пишет статью с заголовком «Нелюдей, радующихся катастрофе, надо лишить гражданства». При том, что катастрофе, повторюсь, даже никто не радовался и не злорадствовал.

Эта статья написана в таком стиле, что её необходимо процитировать:

«До каких пор нам терпеть тех, кто в социальных сетях радуется случающимся в России трагедиям? Радуется нарочито, откровенно, с использованием оскорблений. Именно сегодня особенно остро хочется призвать таких нечестивцев к ответу и покарать за их грязные слова справедливым возмездием. И начать против тех россиян, которые сейчас откровенно злорадствуют, процедуру лишения их гражданства. Война сегодня не только в Сирии, куда летел наш военный борт с гражданскими людьми. Война сегодня и в России — пусть информационная, но война. И защищать себя мы должны по законам военного времени. И не пора ли в связи с этим появиться закону «О недопустимости выражения ликования по поводу трагических для России событий»?

Да-да, вы не ослышались. Предлагается принять закон «О недопустимости выражения ликования». Более того - эту инициативу уже одобрили некоторые законодатели! Думаю, что такой закон будет принят. Тогда по нему можно будет сажать недостаточно скорбящих людей в тюрьму на законных основаниях.

В целом же эта статья по стилистике совершенно не отличается от статей сталинских газет триждцатых годов - времен Большого Террора - когда «врагов народа» призывали «расстрелять, как бешеных собак». Кстати, про «расстрелять» в этой статье тоже есть - предлагается вернуть смертную казнь. Коллеги от времен репрессий, когда в сталинских лагерях были уничтожены миллионы граждан, недалеко ушли. А, может, наоборот, возвращаются к ним семимильными шагами.

Также эта газета провела опрос «Что вы думаете о россиянах, которые злорадствуют по поводу катастрофы», первый пунктом в котором звучит так: «Это нелюди, таких надо лишать гражданства». Сорок процентов проголосовавших считают, что мы, инакомыслящие - «нелюди».

Вторая по популярности газета - тоже провластная - пишет в таком же стиле: «мерзкий плевок», «юродивые», «пять лет в женской колонии».

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел (!) Мария Захарова использует термины «скотобаза, живодерство, грязь».

Ну и вишенка на торте - пресс-секретарь Президента России (!) Дитрий Песков считает, что «это уродливые проявления сумасшествия».

Я не шучу. Пресс-секретарь МИД и пресс-секретарь Президента России называют меня и таких как я скотобазой, грязью и уродливыми сумасшедшими.

Это я вам сейчас говорю только про самые заметные случаи. А так в травле отметились, по-моему, все государственные СМИ. Их десятки. Это невероятный поток расчеловечивания и оскотинивания, противостоять которому невозможно. Пропаганда и «борьба с врагами» в путинской России является приоритетным государственным направлением и на него выделяются гигантские средства.

Травля - инструмент очень действенный. Она выматывает человека. За несколько дней доводит до нервного истощения. В КГБ умеют это делать. У них в прошлом была хорошая школа.

Вам не доводилось ждать ареста? Не дай бог вам узнать, что это такое. Ожидание ареста, или обыска, подброшенных наркотиков, обвинения в педофилии (это тоже обычная практика, именно так недавно был арестован глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, именно такую провокацию пытались провернуть со второй раз выдворенным из России диссидентом Владимиром Буковским) избиения в подъезде, нападения на улице, выстрелы в спину.

Это тяжело. Это и вправду тяжело. И это - страшно. Страшно, что происходит с страной. В какую пропасть она катится. И до чего может докатиться.

В школе, когда я изучал историю, я никак не мог понять, как Германия, целая страна, могла сойти с ума. Как целая страна могла начать травить евреев, устраивать погромы, изгонять, убивать в подворотнях и в итоге дойти до того, что начать сжигать людей в лагерях уничтожения. Я не мог понять, как СССР - целая страна - мог сойти с ума. Как он мог начать писать доносы миллионами, уничтожать людей по классовому признаку, объявлять врагами целые народы и депортировать их. Я был уверен, что это время больше не вернется. Никогда.

Сейчас этот процесс сумасшествия я могу наблюдать живьем. На своей собственной шкуре. До лагерей еще дело не дошло, но все остальное в путинской России уже есть.

Arkadij Babtjenko
Aftenposten

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742 comments :
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brutalo_bunny
2017-01-10 06:37 am (UTC)
> Меня, человека, дважды бывшего на войне солдатом этой страны.

Надо было откосить от армии, как великий патриот Мединский.
Настоящие патриоты России косят от армии и пристраивают детей и деньги на Запад.
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а где по-другому?

zejmianskij
2017-01-10 09:15 am (UTC)
задайтесь вопросом. В какой постсоветской республике иначе? Каждый пытается сохранить стабильность, как может. И в этом есть рациональное зерно. В какой из республик вы можете ненавидеть свою страну, народ и руководство(пусть и делающее массу ошибок), открыто писать об этом...и Вам ничего за это не будет? Попробуйте, скажем, в Прибалтике..
Да и что Вы, кроме хамства и набрасывания на вентилятор, можете предложить?

Edited at 2017-01-10 09:18 am (UTC)
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tomapol
2017-01-10 06:42 am (UTC)
Аркадий, вам надо бояться не за страну( леса, поля, реки,горы и люди), вам надо бояться за своих близких и за себя. С этими угрозами, особенно напечатанными, вы сможете пойти в любое посольство (Германия, Англия, США, Австрия, Испания) и просить полит. убежище. Эта путинская система вас погубит. Нельзя мешкать.
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v_otaku
2017-01-10 08:22 am (UTC)
Я надеюсь, она погубит его прежде, чем эта сука бессовестная сбежит.
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superherr
2017-01-10 06:42 am (UTC)
Предлагаю ввести статью "За недостаточно ярко выраженную скорбь"
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cantanapoli
2017-01-10 09:06 am (UTC)
Если я не ошибаюсь, судили уже в Северной Корее за недостаточно выраженную скорбь от смерти очередного Кима.
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__aen__
2017-01-10 06:46 am (UTC)
Аркадий, почему вы ещё не уехали? Ведь писали же, что предложили работу, только езжай. И даже вроде решились. Ваша смерть или увечье в этой стране никак не поможет выжившим, просто добавится горечи. Вы ведь уже даже не используете Россию для журналистских поездок, а публицистикой прекрасно можно заниматься и из-за рубежа.
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blade_g
2017-01-10 08:35 am (UTC)
так штраф жи за неоплаченный проезд в автобусе
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rivvv
2017-01-10 06:46 am (UTC)
Ну вот что это такое? "Я! Я!!! Меня травят!!!111 Я жду ареста..." - Аркадий, ну не тянешь ты на класс, чтобы тебя по классовому признаку уничтожать. Никак. Скромнее надо быть. И ты не пятый ли год уже ареста ждешь? :)
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three_l1
2017-01-10 07:01 am (UTC)
Ты хорошо вышел на фотке.
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konst90
2017-01-10 06:52 am (UTC)
Провластный мракобесно-патриотичный телеканал «Царьград» формирует «ТОП-100» самых оголтелых русофобов, где ставит меня на десятое место.

Это алфавитный список, так что "десятое место" там чисто за фамилию. Начиналась бы она с другой буквы - было бы не десятое.
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del_vecchio
2017-01-10 07:09 am (UTC)
по поводу самого существования такого списка возражений нет?
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poll59
2017-01-10 06:56 am (UTC)
последние новости:
ту-154 угробил второй пилот - на взлете вместо шасси убрал закрылки
https://news.rambler.ru/incidents/35785584-v-minoborony-raskryli-prichinu-krusheniya-tu-154/

Edited at 2017-01-10 07:03 am (UTC)
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melius2
2017-01-10 10:16 am (UTC)
После якобы сбитого украинским штурмовиком боинга эксперт минобороны=тупой и лживый пидорас.

Да и байка что развалился упав после взлёта для лохов.
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three_l1
2017-01-10 06:59 am (UTC)
Забавно, что "лишение гражданства" прямо противоречит нашим законам. Но на это почему-то прокуратуре пох.
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pizdanjko
2017-01-10 09:45 am (UTC)
Это чистое возвращение советской практики. Тогда лишали легко и просто
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pesen_est
2017-01-10 07:01 am (UTC)
Всё это следует подробно описывать и публиковать. Если люди будут знать, как действует власть, то они найдут способы противодействовать цензуре и нажиму.
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penetrat0r
2017-01-10 07:01 am (UTC)
Ну а что Вы хотели от становящейся фашисткой России?
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irina_gp
2017-01-10 07:04 am (UTC)
Поздно воспитывать человека, который не скорбит по погибшим
Но зато они ,,ШАРЛИ"
Двуличие и лицемерие- вот ваше всё!
Попиарьтесь и дальше на гибели людей.
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pesen_est
2017-01-10 07:11 am (UTC)
Про Шарли лучше бы не вспоминали. Вся страна гыкала, когда их расстреляли, а теперь требуют скорбеть.
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vasvladdav54
2017-01-10 07:04 am (UTC)
Тогда по нему можно будет сажать недостаточно скорбящих людей в тюрьму на законных основаниях.
Как в КНДР,скорбеть и плакать строем на площади.Все к тому идет.
Стало ясно,автор решил идти до конца(делай что должно и будь что будет).Смелый поступок для борца одиночки.Но зачем же семью подставлять,можно же их вывести за рубеж и продолжать свое правое дело.И да,однозначно,позиция автора вызывает уважение.
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rashpilnya
2017-01-10 10:30 am (UTC)
Дело не в "недостаточности скорби".
Дело в гнусном цинизме и пасквилянстве.
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nailhosny
2017-01-10 07:07 am (UTC)
что уж говорить о перечисленном говне, если даже такие, вроде думающие, журналисты, как ирек муртазин, также приняли посильное участие в вашей травле. поступлю-ка я с ним также, как он с вами, отпишусь от него. пусть продолжает свой путь к оскотиниванию без меня.
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saint_daemon
2017-01-10 07:25 am (UTC)
Муртазин?
Думающий?
Ахахахахах...
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nailhosny
2017-01-10 07:07 am (UTC)
что уж говорить о перечисленном говне, если даже такие, вроде думающие, журналисты, как ирек муртазин, также приняли посильное участие в вашей травле. поступлю-ка я с ним также, как он с вами, отпишусь от него. пусть продолжает свой путь к оскотиниванию без меня.
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rashpilnya
2017-01-10 10:31 am (UTC)
А когда лгут, и желчью поливают свою страну - не оскотинивание?
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dmitrykogan
2017-01-10 07:08 am (UTC)
Полностью тебя поддерживаю. Высказался во всех своих сетях в твою и Божены защиту. Теперь перевел 5000 и еще переведу, если потребуется. Ты попал в самое больное место рашистского быдла - что оно само во всем виновато и никто о нем не пожалеет. И это правильно
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zovem
2017-01-10 08:34 am (UTC)
Денег шлите больше.
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zarajsky
2017-01-10 07:09 am (UTC)
Уехали бы вы от туда вместе с Боженой пока не поздно....
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cds_reflex
2017-01-10 07:48 am (UTC)
Они могут существовать только в виде страдальцев от кровавого режима.
Если они уедут - то перестанут жить и будут существаовать.
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(Suspicious comment)
bneheg
2017-01-10 07:10 am (UTC)
Не Строй делает людей, но люди делают строй..
У нас как не называй, СССРом, Россией, Русью-Куюсью- выйдет все тот же засратый Улус Орды забытый при отступлении..
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rashpilnya
2017-01-10 10:39 am (UTC)
Ты ещё в "улусе"?
Чего не в "цивилизованных европах"?
Там за пасквилянство - не кормят?
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lex_ss
2017-01-10 07:22 am (UTC)
>я ветеран боевых действий и у меня вообще бесплатный проезд

Бесплатного проезда давно нет, за все за это ежемесяная пенсия около 2500 приходит
(Reply) (Thread)

Бесплатного проезда давно нет

RY
2017-01-10 04:27 pm (UTC)
Но лично Путин до этого косяка Аркаши позволял последнему амортизировать метрополитен бесплатно))
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sadok
2017-01-10 07:26 am (UTC)
Курицына теперь журналистка?! Она же львицой была )
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serko71
2017-01-10 08:54 am (UTC)
Журнал "Веселые картинки" еще выходит?)))
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critical_errorr
2017-01-10 07:39 am (UTC)
Эффективный менеджер провёл грамотную селекцию...
(Reply) (Thread)
6202
2017-01-10 07:42 am (UTC)
Хорошо изложил, Аркадий.
(Reply) (Thread)

не вижу ничего хорошего

n1000001
2017-01-10 11:16 am (UTC)
Как по мне, какое-то пораженческое нытьё. Нужно слать фашистов нахер, либо уезжать из страны, других вариантов нет. Жалеть всё равно никто не станет, ни свои, ни чужие.

Edited at 2017-01-10 11:17 am (UTC)
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cds_reflex
2017-01-10 07:46 am (UTC)
Вы ненавидите собственную страну.
Страна, в ответ, начинает по настоящему ненавидеть вас.

Чем ты недоволен - мне непонятно. Вы очень старательно шли к славе, вы получили славу.
Наслаждайтесь.
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__const__
2017-01-10 07:52 am (UTC)
Вы не путайте нашу страну со своим крошкой Цахесом и его жополизами.
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Alexey Asemov
2017-01-10 07:46 am (UTC)
Для неофашистских режимов такое в порядке вещей (
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rashpilnya
2017-01-10 10:44 am (UTC)
Это Вы - об Украине?
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xtill
2017-01-10 07:49 am (UTC)
Шо такое, Аркаша? Хулиганы зрения лишают?

Срочно жаловаться Цфатул Церий в Большой Хурулдан!!!!
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andybelg
2017-01-10 07:50 am (UTC)
А почему так это всё удивляет? Это норма для этой территории. Так было всегда. Именно поэтому эта территория стремительно деградирует и подыхает. Фсё по Дарвину панимашь...
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irina_gp
2017-01-10 08:41 am (UTC)
СЛАВА УКРАИНЕ! ХЕРОЯМ СЛАВА!))
Вот,где расцвет!
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