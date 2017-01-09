starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Отрекаюсь от врага народа
starshinazapasa
January 9th, 12:13


За что я люблю "Новую газету", так это за умение вовремя откреститься. Казалось бы, вот Yevgeniy Titov. Проработал в "Новой" несколько лет, делал расследования, которые не делал никто, был совершенно обезбашенным журналистом, способным вплавь по морю добраться до строящейся секретной резиденции Путина и сделать оттуда репортаж, на него было несколько попыток покушения, постоянная травля и давление, в конце-концов вынудившие его эмигрировать. В итоге он в Вильнюсе посылает матом одного из обслуги тех, кто его травил и пытался избить - в лучшем случае - приехавшего в Вильнюс продолжать травить. Казалось бы, всего-то надо сказать: Титов наш товарищ, идите все нахер от нашего бывшего корреспондента, мы за своих жопу порвем. Это же так просто. Но нет. "Новая" выпускает пресс-релиз, в котором говорит, что Евгений Титов у нас больше не работает, мы категорически осуждаем его и просим нас с ним не ассоциировать.
Теперь вот эта замечательная статья, которую я пропустил.



Официальная (!) статья шеф-редактора (!) на официальном сайте "Новой газеты". В которой он отрекается от меня в Фейсбуке. 
Ну, что сказать. Правильно, Лех. Хорошо, что публично открестился. Это полезно. А то не дай Бог кто подумал бы, что ты с Бабченко по прежнему дружишь. Как бы ты жил?
До мышей, блять.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
182 comments :
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conti_nues
2017-01-09 09:15 am (UTC)
Пздц какой-то.
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jonathan_simba
2017-01-09 09:22 am (UTC)
Ну правильно. Вовремя откреститься - это "не предать, а предвидеть".

Да и исконные традиции, в конце концов. Деды открещивались же. От той же дружбы с Гитлером, например.
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a_b_i_t
2017-01-09 09:34 am (UTC)
Да ладно с Гитлером... От детей и родителей не то что открещивались, а сами на них доносы писали.
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hooligan
2017-01-09 09:23 am (UTC)
А вы не думали "может я заслужил?". Такая мысль в голову не приходила?
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homelessnicola
2017-01-09 09:45 am (UTC)
Так любой дурак сможет.
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yabarmalei
2017-01-09 10:35 am (UTC)
пруф ?или попиздеть пришел?
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aurora_hws
2017-01-09 09:52 am (UTC)
Вся прелесть этого процесса в том, что такими поступками люди сразу бросают на весы всего себя как есть.
И сразу видно,кто флюгеры из дерьма, а кто Люди.
А для РФ после веков отрицательной селекции, это вопрос отнюдь не праздный!
Больно много человекообразного населения.
А так все удобно и наглядно.
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silverlj
2017-01-09 11:40 am (UTC)
Видимо по вашему, Люди это те кто плюёт на могилы погибших, и те кто их в этом поддерживает. Картину дополняет чисто нацистская идейка об отрицательной селекции.

Дай угадаю, украинец? :)
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на хуй этого идиота!

boristumentcev
2017-01-09 09:52 am (UTC)
Некоторых говнюков сразу опознать не получается.Плюнь и иди дальше!

Для поднятия настроения.



На солнце высится колосс,
- фигура стройного мужчины.
Но запах от него не роз,
и есть тому своя причина.
Скульптуру мудрого вождя
слепил якутский самоучка,
талант с упорством применя
и не боясь испачкать ручки.
Но то не мрамор, не гранит.
- Где их отыщешь в глухомани?
Зато навозом знаменит
коровник местной бабы Мани.
Без предрассудков попрошу!
Навоз в деревне - это ценность!
Его от сердца оторвут
не ради глупого веселья!
Но для любимого вождя
говна коровьего не жалко!
... Ах, лишь бы не было дождя,
чтобы комком не стёкся марким.
Пока погода холодна,
погибель не грозит фигуре.
Она, по сути, - шмат говна,
... как, впрочем, и герой скульптуры!
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Re: Пикет пациентов отделения гемодиализа

ievon
2017-01-09 11:34 am (UTC)
Всё? Или еще чего накалякаешь. По теме поста есть что сказать?
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superherr
2017-01-09 10:09 am (UTC)
интересно а полухин ходил на панихиду ? уверен что нет.
просто пес погавкал по команде "голос" и забыл.
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navalnypresiden
2017-01-09 12:41 pm (UTC)
"Расстрелять как бешеную собаку!"(с)
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stanislav141
2017-01-09 10:17 am (UTC)
А напоследок я скажу: Прощай, любить не обязуйся.
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zloy_bonifaciy
2017-01-09 10:22 am (UTC)
Да, все вокруг говно, и только Бабченко "весь красивый в белом пальто стоит"баба Лера.
Или... может... а вдруг это всё же от Бабченко открещиваются именно потому, что пальто своё он говном измазал с головы до ног?
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poulsam
2017-01-09 11:00 am (UTC)
Подсоси, подсоси, недоумочек
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ОДА НА СМЕРТЬ 92 ПРОПАГАНДИСТОВ.

boristumentcev
2017-01-09 10:23 am (UTC)



Ужели все вы рухнули с небес,
не долетев до вожделенной Сирии,
где собирались провести концерт,
лишь с целью записать его на видео?!

Чтоб эту запись в теленовостях
крутили для зомбированной публики,
иллюзию красивую создав,
- мол, мы не зря там тратим ваши рублики.

Что наши "сушки" в Сирию несут
не только смерть, разруху и страдания,
но будто мы культуру сеем тут,
устроив перерыв в бомбометании.

Чтоб в голове широких тёмных масс
всплывала всякий раз при слове "Сирия",
картинка, где румяный ...хм ... скажем, бас,
поёт нам о величии России.

Запечатлелось как поёт ансамбль
и как ему внимают наши воины,
- не то лубок, а может - пастораль,
- короче, шоу "Первого" достойное!

Никто из вас не заявил протест,
не выказал войною возмущения.
Вы молча сели на одно из мест,
летя искать на жопу приключения.

Теперь ансамбль по-новой наберут,
а вам уже не петь перед солдатами.
Но если призовут на Высший суд,
не надо врать, что вы "невиноватые".
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Re: ОДА НА СМЕРТЬ 92 ПРОПАГАНДИСТОВ.

leftem
2017-01-09 01:13 pm (UTC)
Мысль здравая, но стихи - говно. Больше не пишите, у вас плохо получается.
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livejournal
2017-01-09 10:24 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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tintarula
2017-01-09 10:27 am (UTC)
Да, Новая уже не новая... а хорошо забытое старое...
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navalnypresiden
2017-01-09 12:44 pm (UTC)
Ну, за 18 лет устанешь критиковать тирана и начнешь его любить немного, как это, "Стокгольмский синдром" вроде называется, не все выдерживают, и Бабченко один из тех, кто еще не скурвился, держится
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stanislav141
2017-01-09 10:35 am (UTC)
Надо в фейсе дополнительную фичу ввести. Помимо "удалить из друзей" добавить кнопочку "удалить из друзей и проклясть".
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ненуачо?

ainrex
2017-01-09 10:35 am (UTC)
френд написал, гебешники пришли к его поставщику и настоятельно порекомендовали отключить кредитную линию.
Теперь у товарища жопа с бизнесом...

интересно, от публичных отречений до доносов - ещё сколько осталось?
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Re: ненуачо?

jack88merkin
2017-01-09 12:10 pm (UTC)
И как это поставщик может отключить кредитную линию? Или речь идет об отсрочке платежа?
Какие только прохладные истории не расскажет поставщик, если стоит цель с рабочим капиталом поработать и дебиторку сократить...
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kf_bm
2017-01-09 10:44 am (UTC)
Жаль, на сайте новой коменты через неделю закрывают. там несколько фееричных долбоебов попались. Про Шульженко особенно понравилось


Забейте. Одной продажной сволочью больше, одной меньше - какая разница...
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pusets
2017-01-09 10:44 am (UTC)
А мыши-то при чем? Мыши — классные.
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vasieo
2017-01-09 06:30 pm (UTC)
Это аллюзия на анекдотец когда коротышка дочь приводит мужа коротышку а дед, который выше всех в доме бухтит:" эдак мы скоро до мышей дотрахаемся"
А мыши - да... Но крысы лучше ;-)
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успеть подсуетицца

lek_kaa
2017-01-09 10:47 am (UTC)
шеф чуйствует дивидетды за облитьамном.
... интересно, что завтра, по свистку, будут строчить? заявления в чеку, на коллег? ведь для закрытия газеты, которой раз в неделю разрешено шепотом о правде сказать, будут нужны веские аргументы, догадывается ли Ляксей, что будет очередным аргументом? ну или матерым отрекальщиком. последнее как по маслу пошло, с гротеском и пафосом!
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Так будет!

avtutaev
2017-01-09 10:48 am (UTC)
И я знаю, что будет блеять этот Полухин после победы Майдана на Лубянке.
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Re: Так будет!

jerry_1983
2017-01-09 12:53 pm (UTC)
Ты сначала в Кащенко санитаров победи))
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melius2
2017-01-09 10:48 am (UTC)
Редактор это как бригадир на зоне,всегда красный и всегда пидорас.
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rivvv
2017-01-09 10:52 am (UTC)
Ну а что делать, Старшина? Какой человек - такие и френды. Закон природы.
Кстати: тебе блог какой-то ересью заспамили. В курсе?
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melius2
2017-01-09 10:54 am (UTC)
Бабченко радоваться нужно,если сам тут что не можешь отличить пидораса от нормального человека а тут пидорас сам в этом признаётся да ещё пафосно отрекается...
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poulsam
2017-01-09 10:56 am (UTC)
Лишить гражданства не призывал?
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d_nation
2017-01-09 10:58 am (UTC)
этот Полухин явно с Кабзона берет пример........ но...... времена изменились, уже 1970-ый год, такие фишки на людей на всю жизнь клеймо ставят......

пример клейма - актер.блин гу как его ?! который в Донецк ездил по украинцам пострелять..

забыл! прикиньте, я даже фамилию его не помню. Честно, не помню. Толстый такой, в спортивном костюме и всё.......
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zelitel_82
2017-01-09 06:32 pm (UTC)
Агент национальной безопасности по фамилии Пореченков...
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ext_1716962
2017-01-09 11:04 am (UTC)
Главное, вовремя смыться.
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ext_1716962
2017-01-09 11:05 am (UTC)
Кто первым расфрендил, считается неувиноуным!
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