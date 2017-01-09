starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Отрекаюсь от врага народа
За что я люблю "Новую газету", так это за умение вовремя откреститься. Казалось бы, вот Yevgeniy Titov. Проработал в "Новой" несколько лет, делал расследования, которые не делал никто, был совершенно обезбашенным журналистом, способным вплавь по морю добраться до строящейся секретной резиденции Путина и сделать оттуда репортаж, на него было несколько попыток покушения, постоянная травля и давление, в конце-концов вынудившие его эмигрировать. В итоге он в Вильнюсе посылает матом одного из обслуги тех, кто его травил и пытался избить - в лучшем случае - приехавшего в Вильнюс продолжать травить. Казалось бы, всего-то надо сказать: Титов наш товарищ, идите все нахер от нашего бывшего корреспондента, мы за своих жопу порвем. Это же так просто. Но нет. "Новая" выпускает пресс-релиз, в котором говорит, что Евгений Титов у нас больше не работает, мы категорически осуждаем его и просим нас с ним не ассоциировать.
Теперь вот эта замечательная статья, которую я пропустил.
Официальная (!) статья шеф-редактора (!) на официальном сайте "Новой газеты". В которой он отрекается от меня в Фейсбуке.
Ну, что сказать. Правильно, Лех. Хорошо, что публично открестился. Это полезно. А то не дай Бог кто подумал бы, что ты с Бабченко по прежнему дружишь. Как бы ты жил?
До мышей, блять.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Да и исконные традиции, в конце концов. Деды открещивались же. От той же дружбы с Гитлером, например.
И сразу видно,кто флюгеры из дерьма, а кто Люди.
А для РФ после веков отрицательной селекции, это вопрос отнюдь не праздный!
Больно много человекообразного населения.
А так все удобно и наглядно.
Дай угадаю, украинец? :)
на хуй этого идиота!
Для поднятия настроения.
Re: Пикет пациентов отделения гемодиализа
просто пес погавкал по команде "голос" и забыл.
Или... может... а вдруг это всё же от Бабченко открещиваются именно потому, что пальто своё он говном измазал с головы до ног?
ОДА НА СМЕРТЬ 92 ПРОПАГАНДИСТОВ.
Ужели все вы рухнули с небес,
не долетев до вожделенной Сирии,
где собирались провести концерт,
лишь с целью записать его на видео?!
Чтоб эту запись в теленовостях
крутили для зомбированной публики,
иллюзию красивую создав,
- мол, мы не зря там тратим ваши рублики.
Что наши "сушки" в Сирию несут
не только смерть, разруху и страдания,
но будто мы культуру сеем тут,
устроив перерыв в бомбометании.
Чтоб в голове широких тёмных масс
всплывала всякий раз при слове "Сирия",
картинка, где румяный ...хм ... скажем, бас,
поёт нам о величии России.
Запечатлелось как поёт ансамбль
и как ему внимают наши воины,
- не то лубок, а может - пастораль,
- короче, шоу "Первого" достойное!
Никто из вас не заявил протест,
не выказал войною возмущения.
Вы молча сели на одно из мест,
летя искать на жопу приключения.
Теперь ансамбль по-новой наберут,
а вам уже не петь перед солдатами.
Но если призовут на Высший суд,
не надо врать, что вы "невиноватые".
Re: ОДА НА СМЕРТЬ 92 ПРОПАГАНДИСТОВ.
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
ненуачо?
Теперь у товарища жопа с бизнесом...
интересно, от публичных отречений до доносов - ещё сколько осталось?
Re: ненуачо?
Какие только прохладные истории не расскажет поставщик, если стоит цель с рабочим капиталом поработать и дебиторку сократить...
Забейте. Одной продажной сволочью больше, одной меньше - какая разница...
А мыши - да... Но крысы лучше ;-)
успеть подсуетицца
... интересно, что завтра, по свистку, будут строчить? заявления в чеку, на коллег? ведь для закрытия газеты, которой раз в неделю разрешено шепотом о правде сказать, будут нужны веские аргументы, догадывается ли Ляксей, что будет очередным аргументом? ну или матерым отрекальщиком. последнее как по маслу пошло, с гротеском и пафосом!
Так будет!
Re: Так будет!
Кстати: тебе блог какой-то ересью заспамили. В курсе?
пример клейма - актер.блин гу как его ?! который в Донецк ездил по украинцам пострелять..
забыл! прикиньте, я даже фамилию его не помню. Честно, не помню. Толстый такой, в спортивном костюме и всё.......