Отрекаюсь от врага народа

За что я люблю "Новую газету", так это за умение вовремя откреститься. Казалось бы, вот

. Проработал в "Новой" несколько лет, делал расследования, которые не делал никто, был совершенно обезбашенным журналистом, способным вплавь по морю добраться до строящейся секретной резиденции Путина и сделать оттуда репортаж, на него было несколько попыток покушения, постоянная травля и давление, в конце-концов вынудившие его эмигрировать. В итоге он в Вильнюсе посылает мат

ом одного из обслуги тех, кто его травил и пытался избить - в лучшем случае - приехавшего в Вильнюс продолжать травить. Казалось бы, всего-то надо сказать: Титов наш товарищ, идите все нахер от нашего бывшего корреспондента, мы за своих жопу порвем. Это же так просто. Но нет. "Новая" выпускает пресс-релиз, в котором говорит, что Евгений Титов у нас больше не работает, мы категорически осуждаем его и просим нас с ним не ассоциировать.

Теперь вот эта замечательная статья, которую я пропустил.

Официальная (!) статья шеф-редактора (!) на официальном сайте "Новой газеты". В которой он отрекается от меня в Фейсбуке.

Ну, что сказать. Правильно, Лех. Хорошо, что публично открестился. Это полезно. А то не дай Бог кто подумал бы, что ты с Бабченко по прежнему дружишь. Как бы ты жил?

До мышей, блять.