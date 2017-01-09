Террориста в Израиле ликвидировал экскурсовод.

Въехавшего сегодня на грузовике в толпу военнослужащих в Иерусалиме террориста застрелил экскурсовод Эйтан Рон.

По словам 30-летнего экскурсовода, он отходил в сторону от группы военных, когда в нее врезался грузовик. Рона задело и он отлетел в сторону. "К счастью, у меня был пистолет, я дал выстрел по колесам, понял, что этого недостаточно, побежал и выпустил все обойму по кабине. Он еще продолжал ехать, когда я расстрелял весь магазин, я понял, что он продолжает ехать, в этот момент подтянулись еще солдаты и открыли огонь, через 20 секунд он остановился. Стрельба длилась меньше минуты. И единственный вопрос, который следует задать, почему единственный 30-летний штатский нейтрализует террориста в то время, как там были десятки вооруженных военных, которые разбежались", - заявил экскурсовод.



По-моему, в вопросе "как гражданские с пистолетом могут остановить грузовик", который с невероятной упертостью возникает у меня в комментах к любому посту на эту тему, точку ставит сама жизнь.

Ну и да, в тыща сто двадцать пятый раз - оружие должно быть разрешено, дай бог, чтоб рядом с вами в нужный момент оказался вооруженный экскурсовод, грузовик в невооруженную толпу - девяносто шесть трупов, грузовик в вооруженную толпу - четверо погибших.