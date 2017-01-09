Террориста в Израиле ликвидировал экскурсовод.

Въехавшего сегодня на грузовике в толпу военнослужащих в Иерусалиме террориста застрелил экскурсовод Эйтан Рон.
По словам 30-летнего экскурсовода, он отходил в сторону от группы военных, когда в нее врезался грузовик. Рона задело и он отлетел в сторону. "К счастью, у меня был пистолет, я дал выстрел по колесам, понял, что этого недостаточно, побежал и выпустил все обойму по кабине. Он еще продолжал ехать, когда я расстрелял весь магазин, я понял, что он продолжает ехать, в этот момент подтянулись еще солдаты и открыли огонь, через 20 секунд он остановился. Стрельба длилась меньше минуты. И единственный вопрос, который следует задать, почему единственный 30-летний штатский нейтрализует террориста в то время, как там были десятки вооруженных военных, которые разбежались", - заявил экскурсовод.
По-моему, в вопросе "как гражданские с пистолетом могут остановить грузовик", который с невероятной упертостью возникает у меня в комментах к любому посту на эту тему, точку ставит сама жизнь.
Ну и да, в тыща сто двадцать пятый раз - оружие должно быть разрешено, дай бог, чтоб рядом с вами в нужный момент оказался вооруженный экскурсовод, грузовик в невооруженную толпу - девяносто шесть трупов, грузовик в вооруженную толпу - четверо погибших.
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Экскурсоводы в Израиле прошли службу в армии.
К террористам,будь они трижды ранены, не должны применяться законы . ОНИВСЕ Закона, так как,идут убивать Но в Израиле их лечат,учат,кормят творожком повышенной жирности
Смертная казнь за терроризм- веление времени
а полицейские, которые в Казанском аэропорту бегали, видимо среднюю школу с трудом окончили
Оружие - удел свободных.
И чтобы это был еврей.
Edited at 2017-01-09 09:49 am (UTC)
И да - история происходит в совершенно особенном государстве, уже почти сотню лет живущем в состоянии войны, где каждый гражданин чтобы выжить просто обязан уметь обращаться с оружием.
Edited at 2017-01-09 09:52 am (UTC)
И да - террорист подох от его пули.
1. Где набрать столько экскурсоводов и хуторян?
2. Куда девать наше исконнное население, вооружать которое никак нельзя, так как тогда страна будет вымирать по 10 миллионов в год?
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Война на дорогах. В ДТП погибает ежесуточно до ста человек, это пятница в основном.
25.000 человек в год! Сотни тысяч инвалидов.
Оружие быстро задисциплинирует, факт. Если власти не хотят ставить видеокамеры на обочинах, депутаты не хотят делать штрафы в геометрии, значит им это пока не надо. Но как только начнутся перестрелки на дорогах, то сразу всё и зашевелится, особливо Дума! А то придёт какой нибудь отец, у которого погибли дети в такой перестрелке, пристрелит парочку депутатов, за то что не приняли вовремя законов, ага.
Что в осадке то? Да не примут таких законов никогда. Это надо сначала Думу разогнать, что маловероятно в ближайшие 5 лет. Значит лет через 5 можно надеяться на принятие такого закона, когда будет что то похожее на кибер-демократию.
Первый: вокруг было полно военных с автоматическим оружием (Израиль же!) Но видимо сработал рефлекс и они поначалу начали рассредотачиваться. Потом кто-то нашел в кармане магазин, зарядил винтовку (да-да, там носят оружие разряженным!) и продырявил водилу всерьез. Только тогда грузовик встал.
Второй: экскурсовод скорее всего таки нарушил закон. Смотрим выше, насчет заряженного оружия.
И третий: четверо погибших просто не служили в армии. Тамошнего отставника вообще-то задавить очень непросто, даже танком. А Старшина как всегда хочет быть правее самых правых и смелее самых смелых. Чтобы террористы не ездили на грузовиках по толпе, надо не оружие раздавать, а вовремя отлавливать этих террористов и прятать их поглубже под землю.
Окей! Ладно. Давайте сделаем, как в Израиле. Разрешение на оружие получат те, кто отслужил полный срок в армии и не в тылу, а на самой, что ни на есть горячей точке (в Израиле других точек нет). Как, Старшина, готов в Сирию на три годика? Ну хотя бы в Таджикистан?
Ответ:потому что это"доблестная" еврейская армия,которая привыкла воевать лишь с безоружными...
Терроризму нет и не может быть оправдания.
но не там, где столько пьют и столько психов!
(приходил ругаться сосед, ему не нравится, что у кого-то скрипит балконная дверь, до этого, в предыдущий визит, он возмущался, что у меня ребенок ведет себя не как тихая кошка, а как живой первоклассник, указал, что ребенок должен бегать и играть строго на улице, пару дней назад стучал чем-то мне в пол - 21 час, никто не спал))) и это трезвый!)
Edited at 2017-01-09 03:41 pm (UTC)
Как бы случай несколько отличается.
Обычная мантра для рабов...