starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Террориста в Израиле ликвидировал экскурсовод.
starshinazapasa
January 9th, 11:15

Въехавшего сегодня на грузовике в толпу военнослужащих в Иерусалиме террориста застрелил экскурсовод Эйтан Рон.

По словам 30-летнего экскурсовода, он отходил в сторону от группы военных, когда в нее врезался грузовик. Рона задело и он отлетел в сторону. "К счастью, у меня был пистолет, я дал выстрел по колесам, понял, что этого недостаточно, побежал и выпустил все обойму по кабине. Он еще продолжал ехать, когда я расстрелял весь магазин, я понял, что он продолжает ехать, в этот момент подтянулись еще солдаты и открыли огонь, через 20 секунд он остановился. Стрельба длилась меньше минуты. И единственный вопрос, который следует задать, почему единственный 30-летний штатский нейтрализует террориста в то время, как там были десятки вооруженных военных, которые разбежались", - заявил экскурсовод.


По-моему, в вопросе "как гражданские с пистолетом могут остановить грузовик", который с невероятной упертостью возникает у меня в комментах к любому посту на эту тему, точку ставит сама жизнь.
Ну и да, в тыща сто двадцать пятый раз - оружие должно быть разрешено, дай бог, чтоб рядом с вами в нужный момент оказался вооруженный экскурсовод, грузовик в невооруженную толпу - девяносто шесть трупов, грузовик в вооруженную толпу - четверо погибших.
Все остальное здесь: https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/942879212478979

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181 comments :
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dbmann
2017-01-09 08:21 am (UTC)
я так думаю, что военные разбежались потому, что на Ближнем Востоке автомобили с террористами не только въезжают куда-то, но обычно еще и взрываются.
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mrparovozic
2017-01-09 08:56 am (UTC)
та да, я б тоже бежал, а потом думал. Мертвый солдат дела не сделает.
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katin_andrey
2017-01-09 08:27 am (UTC)
Ладно Борщ за оружие агитирует, он за бабло дочь родную в бордель пристроит, но Вы, Аркадий, после того, как у америкосов из разрешённого и зарегистрированного оружия в аэропорту расстреляли кучу народа и у нас только что член всяческих стрелковых организаций в Москве с полицаями войну устроил, зачем в это лезете? У всего есть обратная сторона. У нас именно террористических вылазок не так много в последнее время, и все они такие, какие короткостволом не остановишь. Будет больше погибших по бытовухе, кому от этого будет лучше?
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derik_536
2017-01-09 08:37 am (UTC)
Учите матчасть - у молдаван много лет разрешено свободное обладание и ношение оружия и ни кто никого не перестрелял. Ваши доводы глупы и стандартны. А есть опыт у соседних народов и все оказывается совершенно без ваших страшилок. Главное сделать, а не болтать и пугать.
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living999999999
2017-01-09 08:39 am (UTC)
Еще раз,дело не в наличии оружия,а в понятии "необходимая самооборона",которая защищает преступника и карает жертву преступления посмевшую защищаться,а если еще и заступишься за кого то,то вообще враг государства.
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irina_gp
2017-01-09 08:52 am (UTC)
Курсантам был дан ПРИКАЗ укрыться. Несколько человек из них стреляли
Экскурсоводы в Израиле прошли службу в армии.
К террористам,будь они трижды ранены, не должны применяться законы . ОНИВСЕ Закона, так как,идут убивать Но в Израиле их лечат,учат,кормят творожком повышенной жирности
Смертная казнь за терроризм- веление времени

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SbstnPereira
2017-01-09 12:33 pm (UTC)
*Экскурсоводы в Израиле прошли службу в армии

а полицейские, которые в Казанском аэропорту бегали, видимо среднюю школу с трудом окончили
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jonathan_simba
2017-01-09 09:27 am (UTC)
+
Оружие - удел свободных.
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fedor_frank
2017-01-09 10:09 am (UTC)
Именно поэтому бандерве не сломить Донбасс.
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m0z9
2017-01-09 09:37 am (UTC)
> оружие должно быть разрешено, дай бог, чтоб рядом с вами в нужный момент оказался вооруженный экскурсовод,

И чтобы это был еврей.
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vasha_rasha
2017-01-09 09:47 am (UTC)
рабам оружие не положено. где это видано что бы оккупанты разрешали покоренным носить оружие?
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mechnik
2017-01-10 12:26 am (UTC)
Вы про что, вообще?
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debuggerx
2017-01-09 09:48 am (UTC)
оружие в россии нельзя давать на руки потому что половина балбесов перестреляет оставшуюся часть просто так...тупо набухается и начнет палить а так как никто не умеет стрелять то попадут в прохожих

Edited at 2017-01-09 09:49 am (UTC)
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boroda_v_holoda
2017-01-09 12:15 pm (UTC)
НЕ все же такие балбесы как вы!
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guriny
2017-01-09 09:49 am (UTC)
Наверное, этот вооружённый экскурсовод водил свои экскурсии по очень опасным местам.У нас не Израиль, опасных мест поменьше. Но всё равно, стоило бы вооружить экскурсоводов хотя бы дубинками.
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mishanya2004
2017-01-09 11:34 am (UTC)
Можно кастетами, заточками, пращами, арматурой, молотками. Не экскурсоводы будут, а заглядение!
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ed_jan_lt
2017-01-09 09:49 am (UTC)
По-моему, всё наоборот - кто то с завидной упёртостью продолжает тщетные попытки найти факты полезности гражданского оружия, но всё мимо. На этот раз факт в том, что экскурсоводу не удалось остановить грузовик, несмотря на то, что он выпустил всю обойму. Сначала он зачем-то стрелял по колёсам (и благо что не попал кому-нить в ногу, или сам себе в лоб рикошетом). Потом сообразил что надо целиться в террориста, но вместо этого стал палить просто по кабине (и хорошо, что ни одна пуля не ушла мимо кабины в толпу). И только когда военные открыли прицельный огонь, тогда грузовик остановился.
И да - история происходит в совершенно особенном государстве, уже почти сотню лет живущем в состоянии войны, где каждый гражданин чтобы выжить просто обязан уметь обращаться с оружием.

Edited at 2017-01-09 09:52 am (UTC)
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paskin
2017-01-09 02:40 pm (UTC)
Посмотрите фотографии - куда попал экскурсовод, "паля просто по кабине". Ручаюсь, что вы в тире в движущуюся мишень так не попадете.
И да - террорист подох от его пули.
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b1958
2017-01-09 09:51 am (UTC)
Нет проблем, надо заселить Россию израильскими экскурсоводами, эстонскими хуторянами и тогда можно раздавать всем им оружие. Только два вопроса:

1. Где набрать столько экскурсоводов и хуторян?

2. Куда девать наше исконнное население, вооружать которое никак нельзя, так как тогда страна будет вымирать по 10 миллионов в год?
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anonymus
2017-01-09 10:25 am (UTC)
2. А что в этом плохого?
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kybaman
2017-01-09 10:38 am (UTC)
Представляю перестрелки обочечников с добропорядочными водителями... Надо будет целый автомобильный ТВ канал делать, и там эти новости будут всегда! Человек десять в день точно будут убивать. Там и так уже всё напряжно, на Ютубе тысячи роликов!
=============
Война на дорогах. В ДТП погибает ежесуточно до ста человек, это пятница в основном.
25.000 человек в год! Сотни тысяч инвалидов.

Оружие быстро задисциплинирует, факт. Если власти не хотят ставить видеокамеры на обочинах, депутаты не хотят делать штрафы в геометрии, значит им это пока не надо. Но как только начнутся перестрелки на дорогах, то сразу всё и зашевелится, особливо Дума! А то придёт какой нибудь отец, у которого погибли дети в такой перестрелке, пристрелит парочку депутатов, за то что не приняли вовремя законов, ага.

Что в осадке то? Да не примут таких законов никогда. Это надо сначала Думу разогнать, что маловероятно в ближайшие 5 лет. Значит лет через 5 можно надеяться на принятие такого закона, когда будет что то похожее на кибер-демократию.
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rivvv
2017-01-09 10:45 am (UTC)
Прикол в другом, вернее приколов целых три.
Первый: вокруг было полно военных с автоматическим оружием (Израиль же!) Но видимо сработал рефлекс и они поначалу начали рассредотачиваться. Потом кто-то нашел в кармане магазин, зарядил винтовку (да-да, там носят оружие разряженным!) и продырявил водилу всерьез. Только тогда грузовик встал.
Второй: экскурсовод скорее всего таки нарушил закон. Смотрим выше, насчет заряженного оружия.
И третий: четверо погибших просто не служили в армии. Тамошнего отставника вообще-то задавить очень непросто, даже танком. А Старшина как всегда хочет быть правее самых правых и смелее самых смелых. Чтобы террористы не ездили на грузовиках по толпе, надо не оружие раздавать, а вовремя отлавливать этих террористов и прятать их поглубже под землю.

Окей! Ладно. Давайте сделаем, как в Израиле. Разрешение на оружие получат те, кто отслужил полный срок в армии и не в тылу, а на самой, что ни на есть горячей точке (в Израиле других точек нет). Как, Старшина, готов в Сирию на три годика? Ну хотя бы в Таджикистан?
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shortyless
2017-01-09 12:39 pm (UTC)
Бабченко в Чечне служил, ему в Сирию уже не надо для этого.
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viking_runnen
2017-01-09 10:45 am (UTC)
/И единственный вопрос, который следует задать, почему единственный 30-летний штатский нейтрализует террориста в то время, как там были десятки вооруженных военных, которые разбежались", - заявил экскурсовод./
Ответ:потому что это"доблестная" еврейская армия,которая привыкла воевать лишь с безоружными...
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gosdepov
2017-01-09 02:07 pm (UTC)
С этой еврейской армией хорошо вооружённые арабы при поддержке СССР почему то не смогли справиться.
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62x39
2017-01-09 10:54 am (UTC)
Посыл автора понятен: всем надо срочно раздать пестики! :)
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sshupkin
2017-01-09 11:51 am (UTC)
Ну да !!! Автомобили же раздали всем, вот и давят они теперь весело народ ...по 25000 в год.
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abmtm001
2017-01-09 12:28 pm (UTC)
Экскурсовод - молодец!
Терроризму нет и не может быть оправдания.
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hotmysl
2017-01-09 12:52 pm (UTC)
Давно пора дать право евреям (и в России) на свободную покупку и ношение огнестрельного оружия.
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tavasina
2017-01-09 12:53 pm (UTC)
должно быть разрешено!
но не там, где столько пьют и столько психов!

(приходил ругаться сосед, ему не нравится, что у кого-то скрипит балконная дверь, до этого, в предыдущий визит, он возмущался, что у меня ребенок ведет себя не как тихая кошка, а как живой первоклассник, указал, что ребенок должен бегать и играть строго на улице, пару дней назад стучал чем-то мне в пол - 21 час, никто не спал))) и это трезвый!)
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golda40
2017-01-09 03:40 pm (UTC)
ну, это еще нормальный сосед. Одноклассник мужа вот так вот навестил когда-то своего соседа и перерезал ему горло...за протечку. Уж очень сердит был с похмелья. Много не дали, пару лет отмотал и как ни в чем не бывало домой вернулся. А там-новый сосед!)

Edited at 2017-01-09 03:41 pm (UTC)
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160954
2017-01-09 01:03 pm (UTC)
стрелявший в террориста вполне может пойти в тюрьму. Сейчас, к примеру, получил осуждающий приговор солдат Эльору Азарии, убивший террориста. Ни он первый, ни он последний. Его пример другим наука. поэтому и не стреляли
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vishniakov
2017-01-09 01:55 pm (UTC)
Эльору Азария убил уже обезвреженного, обездвиженного и лежавшего на земле террориста. Не будучи среди тех, кто обезвреживал. Для полного счастья - под камеры репортеров.

Как бы случай несколько отличается.
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seregarozhkov
2017-01-09 02:49 pm (UTC)
Дык у них не просто оружие разрешено, у них там каждый ведь проходит военную подготовку раз в год (которая наверняка включает в себя стрелковую). Это важный момент.
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marconi_due
2017-01-09 02:58 pm (UTC)
Всех бородатых нужно очень близко познакомить с вооруженными экскурсоводами, у которых всегда с собой есть зеленка. Тогда планета вздохнет спокойно.
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gamov_lexo
2017-01-09 03:02 pm (UTC)
оружие в россии нельзя давать на руки потому что половина балбесов перестреляет оставшуюся часть просто так...тупо набухается и начнет палить а так как никто не умеет стрелять то попадут в прохожих и т.д.


Обычная мантра для рабов...
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skribacov
2017-01-09 03:11 pm (UTC)
Нельзя допустить чтоб простой народ имел доступ к статусным вещам, пистолет в Россиюшке это признак принадлежности к высшей касте.
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golda40
2017-01-09 03:23 pm (UTC)
какой же он "штатский"? Парень армию отслужил, не исключено, что и в боевых действиях умудрился поучаствовать, регулярно военные сборы проходит. Экскурсовод, с которым мы чаще всего бываем на экскурсиях, почтенный отец семейства, тоже с пистолетом, но он еще и живет в "горячей точке", под Хевроном, тамошним жителям положено постоянно быть начеку, постоянно всякое происходит же.
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i_navi
2017-01-09 05:34 pm (UTC)
Парень был в спецназе. Просто пистолет на таком расстоянии, какое там было , даже кабину нае прострелит. Ошибка его была в том, что не взял чей-то автомат. Меньше бы было погибших. Автоматная пуля металл пробивает в разы лучше.
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