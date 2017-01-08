Истинное величие России

А вообще, надо признать, мелковато у нас с величием. Князь Владимир, тысячелетие крещения, Корсунь, Крым - ну разве это масштабы для истинно великой страны? Вот то ли дело двести пятьдесят миллионов лет назад - суперизвержение вулканов в той части Пангеи, которая ныне стала исконной нашей Сибирью, по площади занявшее чуть менее половины Европы, уебенило 95 процентов живых существ на Земле, погрузило планету в ядерную зиму и радиоактивный пепел и выбросило такое количество лавы (так называемые Сибирские траппы, напр. Плато Путорана), что всю Америку можно было бы укатать в базальт слоем триста метров.
Вот это я понимаю. Вот это поднасрали пиндосам.
Вот где настоящее величие!
Я помню, я горжусь.
Можем повторить.
Доброе утро.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
ПЕРМСКОЕ, Карл!
Великое Пермское вымирание, случившееся 252 млн лет назад...
ПЕРМСКОЕ, Карл!
А где Пермь? --- В самой большой стране, раскинувшеёся на 1/9 суши Земли.
Люди там не живут, а выживают и терпят.
Похоже на цитату из "Луки М@@@щева" Ивана Баркова.
Вова путену!
Кадыр рамазану!
ГУЛАГ архипелагу!
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проект "Журналистика без посредников".
налицо синдромы ползучего обватнения.
О кастратах духа
Смотрю на милый свой народ:
кого он мне напоминает?
- Он как кастрированный кот,
- свободы на дух не желает!
Ещё при строе крепостном
одно яичко он утратил,
- привык быть вещью и рабом,
которым помыкают баре.
Ну а с оставшимся яйцом
он разлучён при большевизме
и коротает век скопцом,
не чая радостей от жизни.
Ему не надо по ночам
на рандеву к любимой кошке,
когда поблизости диван
и хоть с каким-то кормом, плошка.
Он не пойдёт встречать рассвет
на чердаке или заборе.
Ведь для него свобода - бред,
- она сулит кастрату горе!
Годами предаваясь сну,
он стал ленивее и гаже.
- Ему хоть палец в жопу сунь,
- он даже когти не покажет!
Он не желает перемен,
ему всегда и всё по нраву.
И если будет умервщлен,
- умрёт, подумав: "так и надо!"
а зачем?!
а хрен его знает!
У них - трампы, у нас - траппы. Посмотрим, чьи сильнее!
Тогда зимбабвы всякие тоже смогут гордиться.
Будем всей планетой помнить...