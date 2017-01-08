Истинное величие России

А вообще, надо признать, мелковато у нас с величием. Князь Владимир, тысячелетие крещения, Корсунь, Крым - ну разве это масштабы для истинно великой страны? Вот то ли дело двести пятьдесят миллионов лет назад - суперизвержение вулканов в той части Пангеи, которая ныне стала исконной нашей Сибирью, по площади занявшее чуть менее половины Европы, уебенило 95 процентов живых существ на Земле, погрузило планету в ядерную зиму и радиоактивный пепел и выбросило такое количество лавы (так называемые Сибирские траппы, напр. Плато Путорана), что всю Америку можно было бы укатать в базальт слоем триста метров.

Вот это я понимаю. Вот это поднасрали пиндосам.

Вот где настоящее величие!

Я помню, я горжусь.

Можем повторить.

Доброе утро.