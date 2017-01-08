starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Истинное величие России
starshinazapasa
January 8th, 12:32
А вообще, надо признать, мелковато у нас с величием. Князь Владимир, тысячелетие крещения, Корсунь, Крым - ну разве это масштабы для истинно великой страны? Вот то ли дело двести пятьдесят миллионов лет назад - суперизвержение вулканов в той части Пангеи, которая ныне стала исконной нашей Сибирью, по площади занявшее чуть менее половины Европы, уебенило 95 процентов живых существ на Земле, погрузило планету в ядерную зиму и радиоактивный пепел и выбросило такое количество лавы (так называемые Сибирские траппы, напр. Плато Путорана), что всю Америку можно было бы укатать в базальт слоем триста метров.


Вот это я понимаю. Вот это поднасрали пиндосам.
Вот где настоящее величие!
Я помню, я горжусь.
Можем повторить.
Доброе утро.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
99 comments :
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oktober_ekb
2017-01-08 09:35 am (UTC)
Истинное величие!
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pitpoint
2017-01-08 09:50 am (UTC)
С Владимиром величие конечно мелковато, особенно на фоне мифологических эволюционных сказок.
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drugayatatiana
2017-01-08 09:36 am (UTC)
Занявшее площадь чуть менее половины Европы. А то получается, что Сибирь це Европа :)
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ПЕРМСКОЕ, Карл!

mergenius
2017-01-08 03:08 pm (UTC)
тут ты, Аркадий, не прав, ибо в каждом учебнике палеонтологии/геологии написано про это:

Великое Пермское вымирание, случившееся 252 млн лет назад...

ПЕРМСКОЕ, Карл!
А где Пермь? --- В самой большой стране, раскинувшеёся на 1/9 суши Земли.
Люди там не живут, а выживают и терпят.
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edroovna
2017-01-08 09:41 am (UTC)
Так ещё в советские годы подсчитали, что для устройства ядерной зимы не нужно ракетами в Америку пулять, достаточно сжечь всю сибирскую тайгу. Воронеж бомбить - масштабы не те, мышиная возня. А вот заложить заряды по всей Сибири - пусть пиндосы очкуют. Но нет, как у классика, не те теперь пошли людишки.
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shchipok
2017-01-08 11:35 am (UTC)
///не те теперь пошли людишки///
Похоже на цитату из "Луки М@@@щева" Ивана Баркова.
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yuganspb
2017-01-08 09:51 am (UTC)
Да, и можем повторить.
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starshinazapasa
2017-01-08 10:08 am (UTC)
Точно. Как же это я забыл. Сейчас вставлю в текст. Спасибо
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colobus1
2017-01-08 09:56 am (UTC)
Да, образование сибирских траппов на данный момент является величайшей катастрофой в истории более-менее развитой жизни на Земле. Площадное извержение, длившееся несколько сот или тысяч лет. А ведь уже в конце Перми (до извержения) существовали теплокровные животные. Да, это мы дали. Хотя и клятые пиндосы ответку прислали через 170 миллионов лет. Как хрякнули приличным метеоритом в Мексиканский залив. Да так, что обезьяны стали появляться)) Мы-то высокодуховно богоданные существа оставили, а они, дарвинисты-бездуховники, обезьян, из которых сами и произошли.
Вова путену!
Кадыр рамазану!
ГУЛАГ архипелагу!
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max_andriyahov
2017-01-08 09:56 am (UTC)
Можем повторить!
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jonathan_simba
2017-01-08 10:01 am (UTC)
А лишняя хромосома?
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laguna_pink
2017-01-08 02:19 pm (UTC)
А князь Владимир крестивщий исключительно Киевскую Русь, а не мордовско-чувашскую Московию, которой тогда и в помине не было.
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gopnikov
2017-01-08 10:07 am (UTC)
поднасрать пиндосам это святое )))
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geoba
2017-01-08 10:12 am (UTC)
Закатываем губу и не читаем советских газет до обеда, ибо это такой же бред, как и сама Панегея, которую изобрел Альфред Вегенер по принципу "я ее слепила из того что было", - а было у него только сходство противолежащих берегов Атлантики. Их и слепил.. )))
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livejournal
2017-01-08 10:34 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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mikewaz0wski
2017-01-08 10:36 am (UTC)
Мелко как-то, Хоботов!
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mercat0r99
2017-01-08 12:07 pm (UTC)
Ты сегодня уже сосал коричневого петуха на палочке?
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vasha_rasha
2017-01-08 10:36 am (UTC)
больше ничего и не можем.
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vasyukin
2017-01-08 10:41 am (UTC)
Ща они в ответку Иеллоустон кааак жахнут)
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проект "Журналистика без посредников".

Hunter 54
2017-01-08 10:50 am (UTC)
И что, вот за такую херню кто-то платит хоть копеечку? С ума сойти!
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z_zwang
2017-01-08 10:55 am (UTC)
аркадий, срочно примите кокаколу.

налицо синдромы ползучего обватнения.
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boristumentcev
2017-01-08 11:14 am (UTC)


О кастратах духа

Смотрю на милый свой народ:
кого он мне напоминает?
- Он как кастрированный кот,
- свободы на дух не желает!

Ещё при строе крепостном
одно яичко он утратил,
- привык быть вещью и рабом,
которым помыкают баре.

Ну а с оставшимся яйцом
он разлучён при большевизме
и коротает век скопцом,
не чая радостей от жизни.

Ему не надо по ночам
на рандеву к любимой кошке,
когда поблизости диван
и хоть с каким-то кормом, плошка.

Он не пойдёт встречать рассвет
на чердаке или заборе.
Ведь для него свобода - бред,
- она сулит кастрату горе!

Годами предаваясь сну,
он стал ленивее и гаже.
- Ему хоть палец в жопу сунь,
- он даже когти не покажет!

Он не желает перемен,
ему всегда и всё по нраву.
И если будет умервщлен,
- умрёт, подумав: "так и надо!"
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yabarmalei
2017-01-08 11:56 am (UTC)
все на баррикады!!
а зачем?!
а хрен его знает!
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1_ja
2017-01-08 11:32 am (UTC)
Бугагашечки. Валяюсь пацталом. Аффтар пешы исчо.
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kommentatorru
2017-01-08 11:55 am (UTC)
Деградируешь, старшина. Русофобия разьедает твой мозг. Переходи на стиль одессита. Ты уже с ним одного уровня. :-)
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befree220513
2017-01-08 12:20 pm (UTC)

У них - трампы, у нас - траппы. Посмотрим, чьи сильнее!

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rivvv
2017-01-08 12:42 pm (UTC)
Так я не понял, кто виноват в этом извержении: наши предки, предки американцев, или вообще динозавры? Кому предъявить претензии за то, что Старшина на свет появился?
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Алексей Пинкевич
2017-01-08 01:06 pm (UTC)
Путин, ясен пень. Если не он, то кто?
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aurora_hws
2017-01-08 12:44 pm (UTC)
А можно выйти на межпланетный уровень и крякнуть что нибудь в солнечной системе.
Тогда зимбабвы всякие тоже смогут гордиться.
Будем всей планетой помнить...
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oldboar
2017-01-08 12:46 pm (UTC)
да, сжечь свою территорию, чтобы и врагу немного досталось -- это по нашему. Надо бы еще добавить пару слов про верность заветам наших геройски павших предков -- пермских синапсид.
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