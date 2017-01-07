Хинди руси трамп-трамп

Если Путин и вправду смог повлиять на выборы в США, я возьму все свои слова про рукожопых имбицилов назад и скажу, что таки да - в этот раз им и вправду удалось провернуть спецоперацию, которой не постыдился бы сам Отто Скорцени. А ФСБ - не сборище захвативших власть полубандитских кланов, способных ради квартальных премий сажать только несчастных диссидентов с плакатами, да и то по поддельным обвинениям, но неспособных уже провернуть хоть мало-мальски стоящую диверсию хотя бы в Украине, а - могущественная тайная организация. Правда, после доклада американской разведки о том, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, я эти доклады считаю уже не информационно-аналитическими, а политически-коньюктурными. Тем более со всеми экивоками "не повлиял напрямую", а "могло повлиять из-за пропаганды".

Но дело тут не в этом.

Дело в том, что после заявления американской разведки, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, внешний враг для США был определен. Закончилось для него все это не очень.

Теперь в начале пьессы мы видим строчки знакомого сценария. Хотя Путин - не Саддам, а Россия все же не Ирак, конечно. По крайней мере, пока еще. Тем не менее, это очень интересная заява.

Любопытно, что из этого всего выйдет.

Посмотрим.