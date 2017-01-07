Хинди руси трамп-трамп

Если Путин и вправду смог повлиять на выборы в США, я возьму все свои слова про рукожопых имбицилов назад и скажу, что таки да - в этот раз им и вправду удалось провернуть спецоперацию, которой не постыдился бы сам Отто Скорцени. А ФСБ - не сборище захвативших власть полубандитских кланов, способных ради квартальных премий сажать только несчастных диссидентов с плакатами, да и то по поддельным обвинениям, но неспособных уже провернуть хоть мало-мальски стоящую диверсию хотя бы в Украине, а - могущественная тайная организация. Правда, после доклада американской разведки о том, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, я эти доклады считаю уже не информационно-аналитическими, а политически-коньюктурными. Тем более со всеми экивоками "не повлиял напрямую", а "могло повлиять из-за пропаганды".
Но дело тут не в этом.
Дело в том, что после заявления американской разведки, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, внешний враг для США был определен. Закончилось для него все это не очень.
Теперь в начале пьессы мы видим строчки знакомого сценария. Хотя Путин - не Саддам, а Россия все же не Ирак, конечно. По крайней мере, пока еще. Тем не менее, это очень интересная заява.
Любопытно, что из этого всего выйдет.
Посмотрим.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Edited at 2017-01-07 07:47 am (UTC)
Россия ещё более приблизилась к статусу "империи зла", как это уже бывало в истории СССР. Тогда процесс разрушения государства-неадеквата занял 10 лет.
Сегодня потребуется меньший срок. И Трамп тут не на многое повлияет, учитывая состав новой администрации США и количестве русофобов в ней.
А ФСБ как мастера политических интриг... Ыыыы...
Вы посмотрите на Украину и Крым - что им удалось?
Отжали Крым и строят мост?
Ыыыы....
Это и вовсе не искусство - схватить с прилавка булку и стать в углу магазина вывставив перед собой перочинный ножик.
Жест яркий и даже эффективный, пока вору противостоит только продавщица-пенсионерка.
Но.
Что случится, когда подъедет служба охраны с автоматами?
Вот в этой позе сейчас и находится РФ, руководимая Путиным.
Все про это говорят, но никто не сомневается в итоговом результате "противостояния".
Тут можно обсуждать только сроки прихода возмездия.
Я прогнозирую катастрофу государства РФ в 2018-2020 году.
И ФСБ тут ничего не изменить : )))
Весь мир знает, что Россия - это империя добра!
Re: Весь мир знает, что Россия - это империя добра!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Уже сейчас мы видим обратное - РФ признает последствия санкций, а противная сторона смеется над контрсанкциями и застоем там совсем не пахнет. Наоборот - в США состояние экономики лучшее лет за 25. И в Европе все ОК.
Путин подобен джихадисту, что устраивает взрыв в людном месте - шуму много в прессе, но смешно ждать, что этим можно чего-то добиться кроме контр-террористической операции.
Побеждал бы уверенно Трамп, "играли" бы в Клинтон
Ему нужен гнилой базар у них, как и везде ...
Но этот инцидент, на самом деле, вскрывает очень глубинные вещи. В России действительно много умелых хакеров. Гораздо больше, чем в США или Европе. По той причине, что в США или Европе молодой человек с соответствующим уровнем знаний и навыков найдет, скорее всего, высокооплачиваемую работу с перспективой карьерного роста. Или откроет какой-нибудь стартап, который либо сделает его преуспевающим бизнесменом, либо, опять таки, поможет найти высокооплачиваемую работу с перспективой карьерного роста. А в России...
Там хоть саму Шойгу повяжут - будет он "в отпуске за свой счёт". То же и с химоржием, потянулись бы концы - откуда, кто научил и снабдил...
Любопытно, что из этого всего выйдет.
если вы живёте на Украине, то любопытство может быть очень плачевным.
Edited at 2017-01-07 10:07 am (UTC)
болезненные, разрушающие?
финансовые, технологические, да?
бгг