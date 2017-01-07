starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Хинди руси трамп-трамп
starshinazapasa
January 7th, 10:35
Если Путин и вправду смог повлиять на выборы в США, я возьму все свои слова про рукожопых имбицилов назад и скажу, что таки да - в этот раз им и вправду удалось провернуть спецоперацию, которой не постыдился бы сам Отто Скорцени. А ФСБ - не сборище захвативших власть полубандитских кланов, способных ради квартальных премий сажать только несчастных диссидентов с плакатами, да и то по поддельным обвинениям, но неспособных уже провернуть хоть мало-мальски стоящую диверсию хотя бы в Украине, а - могущественная тайная организация. Правда, после доклада американской разведки о том, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, я эти доклады считаю уже не информационно-аналитическими, а политически-коньюктурными. Тем более со всеми экивоками "не повлиял напрямую", а "могло повлиять из-за пропаганды".
Но дело тут не в этом.


Дело в том, что после заявления американской разведки, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, внешний враг для США был определен. Закончилось для него все это не очень.
Теперь в начале пьессы мы видим строчки знакомого сценария. Хотя Путин - не Саддам, а Россия все же не Ирак, конечно. По крайней мере, пока еще. Тем не менее, это очень интересная заява. 
Любопытно, что из этого всего выйдет.
Посмотрим.
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252 comments :
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katin_andrey
2017-01-07 07:40 am (UTC)
Усомнился бы, ибо Трамп больше похож на клоуна, чем на презика, но Буш мл. был (и продолжает быть) таким же фееричным комиком. Не презик в США руководит страной, а команда кукловодов, и кукла презика - лишь одна из марионеток, видных плебсу.
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rabullka
2017-01-07 10:06 am (UTC)
Еще Отто Скорцени охренел бы, как рукожопые имбициллы Крым отняли у "самой сильной армии в Европе", нет?
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paukoph
2017-01-07 07:42 am (UTC)
Не за горой Гаага.
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godzillaxx
2017-01-07 08:51 am (UTC)
конечно не за горой.. откуда в голландии горы?
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edroovna
2017-01-07 07:45 am (UTC)
У Саддама было химическое оружие. Оно и сейчас есть у Ирака. Вас кто-то дезинформировал.

Edited at 2017-01-07 07:47 am (UTC)
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msav
2017-01-07 10:00 am (UTC)
Не только было, но еще и американские солдаты от него пострадали: http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/14/world/middleeast/us-casualties-of-iraq-chemical-weapons.html?_r=1
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Юрий Иванович
2017-01-07 07:52 am (UTC)
Следует внимательнее читать новости. Глава разведки США сообщил лишь часть информации про инцидент в открытом доступе. И санкции лишь частично объявлены в открытую. Значительная часть информации и мер реагирования на неё - закрыты. Есть пакет санкций, информация о которых никогда (с его слов) не будет обнародована...
Россия ещё более приблизилась к статусу "империи зла", как это уже бывало в истории СССР. Тогда процесс разрушения государства-неадеквата занял 10 лет.
Сегодня потребуется меньший срок. И Трамп тут не на многое повлияет, учитывая состав новой администрации США и количестве русофобов в ней.

А ФСБ как мастера политических интриг... Ыыыы...
Вы посмотрите на Украину и Крым - что им удалось?
Отжали Крым и строят мост?
Ыыыы....
Это и вовсе не искусство - схватить с прилавка булку и стать в углу магазина вывставив перед собой перочинный ножик.
Жест яркий и даже эффективный, пока вору противостоит только продавщица-пенсионерка.
Но.
Что случится, когда подъедет служба охраны с автоматами?
Вот в этой позе сейчас и находится РФ, руководимая Путиным.
Все про это говорят, но никто не сомневается в итоговом результате "противостояния".
Тут можно обсуждать только сроки прихода возмездия.
Я прогнозирую катастрофу государства РФ в 2018-2020 году.
И ФСБ тут ничего не изменить : )))
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hooligan
2017-01-07 08:11 am (UTC)
Катастрофа, возмездие, пенсионерка - избитые штампы людей, не желающих видеть реальной картины происходяшего.
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yarick76
2017-01-07 08:00 am (UTC)
У Саддама Хуссейна был Химический Али, а химического оружия не было? Парадокс однако...
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navalnypresiden
2017-01-07 06:42 pm (UTC)
У нас Хирург с косметичкой зато есть!
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old_extremist
2017-01-07 08:00 am (UTC)
Вздернутый, по примеру его дружка Саддама, пуйло - был бы бесценен.
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Весь мир знает, что Россия - это империя добра!

pravdoiskanie
2017-01-07 08:11 am (UTC)
И с ней поступят так, как того заслужила она?
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Re: Весь мир знает, что Россия - это империя добра!

navalnypresiden
2017-01-07 06:43 pm (UTC)
Да всем плевать! Как плевали на Совок после ухода Хрущева с его ботинком
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hooligan
2017-01-07 08:14 am (UTC)
Повторю здесь мысль, которую один из пользователей написал в другом журнале. Главный прикол американских претензий в том, что в вину России ставится не фальсификация материалов, а обнародование правды о грязных делишках Клинтон.
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paukoph
2017-01-07 08:18 am (UTC)
Дави прыщи в другом месте, ольгино.
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livejournal
2017-01-07 08:31 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-01-07 08:31 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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chudinovandrei
2017-01-07 08:34 am (UTC)
Смешно доказывать, что страна с ВВП 2% от мирового может навязать США, а уж тем более миру свои порядки.

Уже сейчас мы видим обратное - РФ признает последствия санкций, а противная сторона смеется над контрсанкциями и застоем там совсем не пахнет. Наоборот - в США состояние экономики лучшее лет за 25. И в Европе все ОК.

Путин подобен джихадисту, что устраивает взрыв в людном месте - шуму много в прессе, но смешно ждать, что этим можно чего-то добиться кроме контр-террористической операции.
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msav
2017-01-07 10:03 am (UTC)
Уже с менее, чем с 2%. Первый раз с начала ХХ века.
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chukc1967
2017-01-07 08:37 am (UTC)
В суэ господа своего не упоминай!!!
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histriko
2017-01-07 09:44 am (UTC)
Не в суете, а в Цуме
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claire_1973
2017-01-07 08:39 am (UTC)
В случае с Саддамом объединились Сенат, Конгресс и президент США. Пока такого не случилось, должно пройти хотя бы полгодика, чтобы наш всенародноизбранный предсказуемо достал бы и Трампа.
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a150irl
2017-01-07 10:36 am (UTC)
Слава богу Вы живы ,вижу и желчь не иссякла
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pavgodl
2017-01-07 08:40 am (UTC)
Да на хер не нужен Путину ни Трамп ни Клинтонша !
Побеждал бы уверенно Трамп, "играли" бы в Клинтон
Ему нужен гнилой базар у них, как и везде ...
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e_1_off
2017-01-07 08:44 am (UTC)
Ихняя официальная позиция такая, что повлиять не мог, но активно пытался. А тут, как на Олимпийских играх, главное не победа, а участие.

Но этот инцидент, на самом деле, вскрывает очень глубинные вещи. В России действительно много умелых хакеров. Гораздо больше, чем в США или Европе. По той причине, что в США или Европе молодой человек с соответствующим уровнем знаний и навыков найдет, скорее всего, высокооплачиваемую работу с перспективой карьерного роста. Или откроет какой-нибудь стартап, который либо сделает его преуспевающим бизнесменом, либо, опять таки, поможет найти высокооплачиваемую работу с перспективой карьерного роста. А в России...
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edroovna
2017-01-07 09:47 am (UTC)
Есть такой момент. В США киберпреступника посадят. И сажают, ловят по всему миру. А в России такого не слышно уже давно, хотя раньше было. Вот никак не могу догадаться, чем они сейчас занимаются?
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pavgodl
2017-01-07 08:48 am (UTC)
У Саддама не было хим-оружия, а россиян нет в Донбассе и танки из Военторга ...
Там хоть саму Шойгу повяжут - будет он "в отпуске за свой счёт". То же и с химоржием, потянулись бы концы - откуда, кто научил и снабдил...
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Саша Куликов
2017-01-07 08:55 am (UTC)
Небольшая ошибка в рассуждениях. Доклад разведки о единичных попытках вмешательства,причём ещё в 2015-ом. Естественно повлиять это ни на что никак не могло.Дело в самом факте таких попыток.Так что мнение о ФСБ можно не менять,даже в случае наличия доказательств.
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tinakoff
2017-01-07 09:19 am (UTC)
Мечтаешь!!!:)))
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barbudo333
2017-01-07 09:32 am (UTC)
Дурак думкой богатеет) А дядя Вова еще в Киеве спляшет))на похоронах незалежности!!
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Юрий Иванович
2017-01-07 09:46 am (UTC)
Ваш полудурок если и спляшет, то на гробах ватных недоумков, которых сотнями и тысячами уничтожают на Донбассе славные ВС Украины.
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heckfyyyyy
2017-01-07 09:56 am (UTC)
Бессмысленный набор слов
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Nowik
2017-01-07 10:04 am (UTC)
))) причём псевдоглубокомысленный
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verymishel
2017-01-07 09:56 am (UTC)
а Россия все же не Ирак, конечно. По крайней мере, пока еще. Тем не менее, это очень интересная заява.
Любопытно, что из этого всего выйдет.

если вы живёте на Украине, то любопытство может быть очень плачевным.
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Nowik
2017-01-07 10:06 am (UTC)
конкретно оно живёт в тылу врага,в запасе.

Edited at 2017-01-07 10:07 am (UTC)
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dka
2017-01-07 10:08 am (UTC)
Не даром же Путин признается самым влиятельным человеком в мире.
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opiat_dvoika
2017-01-07 10:15 am (UTC)
это точно, не даром. Больших денег стоит его влияние. Лучше бы в нищие российские деревни бабло вкладывал
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dmitryyyy
2017-01-07 10:34 am (UTC)
Русским достался холодный край земли, т.к. тёплые места были заняты. Ну а когда в тёплых краях кончились ресурсы, то на Россию со всех сторон устремились алчные бандерлоги и прочие нечисти.
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murodillo
2017-01-07 10:41 am (UTC)
читал вроде тебя забанили......раньше сомневался,а теперь уверен ,что строчишь под присмотром фсбешников.
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rivvv
2017-01-07 11:03 am (UTC)
Я тоже это подозревал. А чтобы не сбежал - ему ногу сломали.
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maxxxs1
2017-01-07 10:48 am (UTC)
Российские спецслужбы готовят секретный доклад с неопровержимыми доказательствами, что хакеры из Канады маскировались под хакеров из РФ и цинично пытались вмешаться в избирательный процесс в США. Краткая версия отчета будет обнародована позже, а доказательства же не будут обнародованы никогда, с целью сокрытия методов и средств, а также обеспечения безопасности источников.
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z_zwang
2017-01-07 11:06 am (UTC)
в этом случае россия должна наложить санкции на канаду?

болезненные, разрушающие?

финансовые, технологические, да?

бгг
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