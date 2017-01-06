Как я провел прошлым зимом

starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Комары, мухи, змеи,пылища, обездвиживающая жара- не моё.
ну её в жопу, эту зиму!!!
голова болит - жопе легче.
а сам я больше всего люблю золотую осень ))
Все проблемы горожан в восприятии сезонов года- от проживания в неестественной для человека среде.
живучие оказались )
тезис-то простой у них: сидите детки, в расеюшке, у нас безопасно, а в мире - жуть какие страхи.
на самом деле всё не так. да и нашим традиционно плевать на капризы погоды. санг-сома накупили, поди, да и квасят сидят.
а что там творится - почитайте на форуме винского. там народ оттуда наверняка уже отписался.
вообще, погода тут нынче "прохладная", пасмурно. но это и здорово: на пляжу можно весь день валяться на песочке и не сгореть. вода, правда, как в сочах в сентябре. холодная, как по мне.
А мои друзья не пьют. Как и я.Пошла , куда послали, к Винскому.
А мои друзья в Лаосе, и пока раздумывают, стоит ли на Панган ехать. Они не покупают туры, они сами ездят.
ну норм, так, по-русски ))
А друзья мои-молодёжь, в этом году в Монголию ездили, в Индию и Бирму. На НГ у меня ставили на реке палатку-баню. Ночевали там, а на следующий день парились и в прорубь ныряли. И ребята, и девушки.
Вот у нас такие провинциальные развлечения.
при чём тут провинция?
оболочки, зомбии.
Выздороветь мало
Вот ничего не могу с собой поделать.
Г-н палач генерала Карбышева, перелогиньтесь, пожалуйста.
скоро крещение не упустите возможность
///…по некоторым данным в разных районах Москвы 30-31 декабря 1978 года температура по ночам опускалась до -34°...-40°. В Московской области же, в те декабрьские предновогодние дни температура по ночам понижалась до -45°! Морозы стояли такие, что в период похолодания замерзла ртуть в термометрах.///
ИСТОЧНИК:
http://meteoweb.ru/ar012.php
См. также http://ulgrad.ru/?p=90113
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сегодня в 6:55
Автомат Калашникова.
Магазин с кучей патронов. Огромная убойная сила. Удобный приклад. Надёжен и неприхотлив.
Создан для мужчины, но - он потрясно красив. Поэтому - подойдет и девушке.
Люблю его.
Марьяна #Наумова & ДШРГ "Русич"
а вы как проводите каникулы?
Мороз и солнце; день чудесный! ... стихи Александра Сергеевича Пушкина.
Мороз и солнце; день чудесный! ... стихи Александра Сергеевича Пушкина.
Люто, бешено ненавижу!!!
Хотя, конечно, подобные мазохистские посты мотивируют, да - напоминая, из какого ада я вырвался. Не только политического, но и климатического. По сравнению с этим любые американские проблемы - совершенная чепуха.
Пойду сейчас на пляж. Я, кстати, тоже живу в северном полушарии. 27 градусов северной широты и примерно плюс столько же по Цельсию. Вода, правда, уже холодновата - хотел вчера проплыть свой обычный километр, но через 600 метров таки вылез, холодно. +24 - это все-таки не нормальные +28. Ну ничего, на солнце потом быстро согреваешься. И гулять вдоль берега, и домой на велосипеде. Вот это - здоровый образ жизни, а не легкие и все прочее себе отмораживать.
Ватникам, как всегда - сдохнуть.
Re: Люто, бешено ненавижу!!!
У нас вот третий день 30-, дык мы сидим на печи, жуём калачи. :)