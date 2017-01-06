starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Как я провел прошлым зимом
starshinazapasa
January 6th, 14:51
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Не фиг ныть! Удачной всем настоящей зимы.

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
46 comments :
( 46 comments Leave a comment )
  • 1
ineverova
2017-01-06 12:10 pm (UTC)
Мне зима нравится больше, чем лето.Зимняя рыбалка, лыжи и коньки- когда движение доставляет удовольствие.
Комары, мухи, змеи,пылища, обездвиживающая жара- не моё.
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z_zwang
2017-01-06 07:39 pm (UTC)
в тае щас жара - именно такая жара, как надо ))

ну её в жопу, эту зиму!!!
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ineverova
2017-01-07 03:46 am (UTC)
Ну его в жопу, это лето! голова от жары болит!
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z_zwang
2017-01-07 04:33 am (UTC)
жар костей не ломит,знаете ли.

голова болит - жопе легче.

а сам я больше всего люблю золотую осень ))
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ineverova
2017-01-07 04:40 am (UTC)
Ага, и чтобы осень была сухая и прозрачная, с солнышком, и в лес- за рыжиками и опятами!
Все проблемы горожан в восприятии сезонов года- от проживания в неестественной для человека среде.
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z_zwang
2017-01-07 05:03 am (UTC)
жалкие людишки, которые неприспособлены выживать на природе, хилые, голенькие, без зубов и когтей, выведенные в своё время Предтечами как персонал и случайно оставленные без присмотра?

живучие оказались )
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ineverova
2017-01-07 07:35 am (UTC)
А Вы сейчас, конечно же, в столице Таиланда наслаждаетесь?
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z_zwang
2017-01-07 10:55 am (UTC)
в столице, но немного другого столице, если вы понимаете о чём я ;)
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ineverova
2017-01-07 12:33 pm (UTC)
Ну, вот, оказывается... А я Вас про наводнение на Пангане хотела спросить. Панган и Самуи объявлены зоной бедствия из-за наводнения, а у меня друзья туда улетели.
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z_zwang
2017-01-07 05:43 pm (UTC)
полагаю, что роств, как обычно, привирает в худшую сторону.

тезис-то простой у них: сидите детки, в расеюшке, у нас безопасно, а в мире - жуть какие страхи.

на самом деле всё не так. да и нашим традиционно плевать на капризы погоды. санг-сома накупили, поди, да и квасят сидят.

а что там творится - почитайте на форуме винского. там народ оттуда наверняка уже отписался.

вообще, погода тут нынче "прохладная", пасмурно. но это и здорово: на пляжу можно весь день валяться на песочке и не сгореть. вода, правда, как в сочах в сентябре. холодная, как по мне.
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ineverova
2017-01-07 06:41 pm (UTC)
Я не смотрю телевизор.
А мои друзья не пьют. Как и я.Пошла , куда послали, к Винскому.
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z_zwang
2017-01-08 10:51 am (UTC)
если не сложно, расскажите, какие новости на самом деле?
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ineverova
2017-01-08 04:57 pm (UTC)
На форумах нет информации- то ли эл-ва нет, то ли все ушли бороться со стихией. Новости , к сожалению, только вчерашние. 12 человек погибли.Панган и Самуи объявлены зоной бедствия.Разрушено много дорог и зданий. Туристов планируют начать вывозить с 10 января.
А мои друзья в Лаосе, и пока раздумывают, стоит ли на Панган ехать. Они не покупают туры, они сами ездят.
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z_zwang
2017-01-08 06:42 pm (UTC)
то есть панган в руинах, а ваши друзья всё ещё раздумывают, ехать ли туда?

ну норм, так, по-русски ))
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ineverova
2017-01-08 07:22 pm (UTC)
Вот хз, в руинах ли он. Должны сегодня дожди прекратиться, может, что-то проясниться.
А друзья мои-молодёжь, в этом году в Монголию ездили, в Индию и Бирму. На НГ у меня ставили на реке палатку-баню. Ночевали там, а на следующий день парились и в прорубь ныряли. И ребята, и девушки.
Вот у нас такие провинциальные развлечения.
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z_zwang
2017-01-08 07:25 pm (UTC)
нормальные развлечения.

при чём тут провинция?
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ineverova
2017-01-08 07:32 pm (UTC)
Жизнь же только в Москве и в Питере!!( и , немного. в Лондоне)))))
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z_zwang
2017-01-08 07:42 pm (UTC)
до лондОнов пока не добирался, но вот как ЖИТЬ в масквэ, а уж тем более в питере - решительно не понимаю.
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ineverova
2017-01-08 07:51 pm (UTC)
Фу, отлегло.. Тоже не люблю.Большого количества людей не люблю.
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z_zwang
2017-01-08 07:59 pm (UTC)
увы, россиян современных анмасс людьми назвать сложно.

оболочки, зомбии.
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koka_lermont
2017-01-06 12:10 pm (UTC)
Аркадий, и тебе скорейшего выздоровления.
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katin_andrey
2017-01-06 12:15 pm (UTC)
Снято в павильоне в Голливуде, а вместо снега пенопласт.
(Reply) (Thread)

Выздороветь мало

Александр Салов
2017-01-06 12:16 pm (UTC)
Еще и окрепнуть нужно, на это пара лет уйдет.
(Reply) (Thread)
viacheslav_sn
2017-01-06 12:20 pm (UTC)
Лес, кстати, рубят уже. Там СВР расширяется в сторону Бутова. С лесом придется завязать, но ватрушки и морозиться пока еще можно. Счастья в Новом Году!
(Reply) (Thread)
pitpoint
2017-01-06 12:31 pm (UTC)
Вот как температура начинает опускаться к - 20, так появляется неистовое желание пойти на улицу, и облиться ледяной (0 гр.) водичкой.
Вот ничего не могу с собой поделать.
(Reply) (Thread)
shchipok
2017-01-06 01:11 pm (UTC)
///появляется неистовое желание пойти на улицу, и облиться ледяной (0 гр.) водичкой///
Г-н палач генерала Карбышева, перелогиньтесь, пожалуйста.
(Reply) (Parent) (Thread)
dmitriykrilov
2017-01-06 02:40 pm (UTC)
Ну так кто вам мешает? Вперёд.
(Reply) (Parent) (Thread)

скоро крещение не упустите возможность

z_zwang
2017-01-06 07:41 pm (UTC)
окунуться ))
(Reply) (Parent) (Thread)
vladgr
2017-01-06 01:09 pm (UTC)
Помню в 80-ых температура была минус 30 с чем-то. Отменили школу. А мы, с пацанятами, взяли коньки, клюшки и до ночи гоняли шайбу.
(Reply) (Thread)
shchipok
2017-01-06 01:27 pm (UTC)
ЦИТАТА:
///…по некоторым данным в разных районах Москвы 30-31 декабря 1978 года температура по ночам опускалась до -34°...-40°. В Московской области же, в те декабрьские предновогодние дни температура по ночам понижалась до -45°! Морозы стояли такие, что в период похолодания замерзла ртуть в термометрах.///
ИСТОЧНИК:
http://meteoweb.ru/ar012.php

См. также http://ulgrad.ru/?p=90113

(Reply) (Parent) (Thread)
livejournal
2017-01-06 01:31 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-01-06 01:31 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
Mr Hat
2017-01-06 02:34 pm (UTC)
Марьяна Наумова
сегодня в 6:55

Автомат Калашникова.
Магазин с кучей патронов. Огромная убойная сила. Удобный приклад. Надёжен и неприхотлив.
Создан для мужчины, но - он потрясно красив. Поэтому - подойдет и девушке.
Люблю его.
Марьяна #Наумова & ДШРГ "Русич"
а вы как проводите каникулы?
(Reply) (Thread)
dmitriykrilov
2017-01-06 02:43 pm (UTC)
Накачанное химией бесполое нечто проводит каникулы не с любимыми людьми, а с АК. Ожидаемо, чо.
(Reply) (Parent) (Thread)
dmitriykrilov
2017-01-06 02:35 pm (UTC)
На видео какой-то самоубийца. Так и заболеть недолго.
(Reply) (Thread)
sgenis
2017-01-06 02:55 pm (UTC)
Люблю зиму!
Мороз и солнце; день чудесный! ... стихи Александра Сергеевича Пушкина.
(Reply) (Thread)
sgenis
2017-01-06 02:57 pm (UTC)
Люблю зиму!
Мороз и солнце; день чудесный! ... стихи Александра Сергеевича Пушкина.
(Reply) (Thread)

Люто, бешено ненавижу!!!

yury_nesterenko
2017-01-06 05:40 pm (UTC)
При таких температурах жить НЕЛЬЗЯ. Вот просто НЕЛЬЗЯ, и все. Если только ты не пингвин и не белый медведь. Хотя на самом деле им тоже холодно, просто деваться некуда. Приматы при такой температуре НЕ ЖИВУТ. Как нельзя жить на Луне. Разница чисто количественная, а не качественная - на Луне без специального костюма умрешь за минуту, на российском морозе - за несколько десятков минут.
Хотя, конечно, подобные мазохистские посты мотивируют, да - напоминая, из какого ада я вырвался. Не только политического, но и климатического. По сравнению с этим любые американские проблемы - совершенная чепуха.
Пойду сейчас на пляж. Я, кстати, тоже живу в северном полушарии. 27 градусов северной широты и примерно плюс столько же по Цельсию. Вода, правда, уже холодновата - хотел вчера проплыть свой обычный километр, но через 600 метров таки вылез, холодно. +24 - это все-таки не нормальные +28. Ну ничего, на солнце потом быстро согреваешься. И гулять вдоль берега, и домой на велосипеде. Вот это - здоровый образ жизни, а не легкие и все прочее себе отмораживать.

Ватникам, как всегда - сдохнуть.
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Re: Люто, бешено ненавижу!!!

z_zwang
2017-01-06 07:44 pm (UTC)
чо, пониже 27 градуса денег не хватило заселиться, злой-то такой?
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thunderozzz
2017-01-06 06:21 pm (UTC)
Москвичи малахольные совсем нынче пошли. :)
У нас вот третий день 30-, дык мы сидим на печи, жуём калачи. :)
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canek2610
2017-01-06 08:03 pm (UTC)
Картавый, подмышками не брито - настоящий лебирал)))
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shaatom
2017-01-08 08:26 am (UTC)
Ты с костылем пару месяцев, а я так живу. :) Лучше дома у батареи с теплым котом.
(Reply) (Thread)
a4inka
2017-01-09 03:44 pm (UTC)
Заросли борщевика - прям тайга...
(Reply) (Thread)
a4inka
2017-01-09 03:45 pm (UTC)
Заросли борщевика - прям тайга...
(Reply) (Thread)
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