Время собирать кассетные боеприпасы

Сегодня прям неделя замечательных фотографий. Эстафету у телеканала "Звезда", который под новостью о гриппе, якобы косящем солдат ВСУ, поставил фотографию взятого в плен грушника Александра Александрова в украинском госпитале, перенимает Министерство обороны РФ и средства массовой пропаганды. Совемстными усилиями забацавшие показательный пресс-выезд с саперами, разминирующими Алеппо.
Но, поскольку руки у всех наших пропагандистов растут из жопы, а, в погоне за попилом бабла всех профессионалов с нормальным расположением рук они давным давно поувольняли, набрав на их места девочек и мальчиков из провинции, готовых за двести баксов и желание закрепиться в столице клепать любой трэш на любую тему, ни в чем не разбираясь совершенно, то получилось как всегда. Казалось бы: российские саперы, рискуя жизнью, спасают Алеппо от мин террористов - что может быть лучше в пиар-войне? Но нет. Любую, даже самую беспроигрышную пиар-акцию, они умудряются превратить в слепленного из говна петуха.
В итоге результатом этого выезда стала серия замечательных репортажей, как по телевизору, так и, в том числе, на секундочку, в "Российской газете", официальном печатном органе Пльрства РФ, в которых крупным планом показано, как российские саперы расчищают Алеппо от российских кассетных суббоеприпасов АО-2,5РТМ, заряжаемых в российские кассетные бомбы РБК-500.
Вот эти вот круглые фигульки на первом плане внизу под похожим на деревяшку зарядом разминирования на первой фотографии и они же уже в разобранном обезвреженном виде на второй фото справа внизу.
Третья и четвертая фотки - для сравнения.
Не новость, конечно, свидетельств применения кассетных боеприпасов как минимум поддерживаемой Россией стороной (скажем аккуратно) и так вагон, как, например, на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=-SnsX5Gi
Но, как мы знаем, это всё происки врагов, изготовленные на конспиративных квартирах в Калифорнии. А тут - сами, без Усамы. Своими руками справились. Сами на весь мир показали.
Нет, Россия, как и еще ряд стран - например, США и Израиль - не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам и не отказались от их применения, считая их эффективным оружием. Более того, Россия в некоторых случаях даже открыто заявляла, что ВКС применили кассетные боеприпасы по позициям противника в Сирии.
Но есть одно важное "но". По позициям противника - это одно. А вот применять оружие неизбирательного поражения - которым кассетный боеприпас и является - в густонаселенных районах уже напрямую запрещено международным правом. Независимо от того, ратифицировал ты отдельную конвенцию или нет.
Нельзя бомбить кассетниками город, и все тут. Хоть ты тресни. Особенно, если на каждом углу орешь, что ты его "освобождаешь".
В общем, ребята своими руками себе очередную статью запостили.
В пост приглашается Сергей Лавров.
И его знаменитое высказывание.
стыдно быть русским!
Названьице какое-то нескрепное, с либеральным душком.
Старшина, пора запомнить: международное право - оно для цивилизованных людей.
http://www.kp.ru/daily/26599/3614723/?f
Там размещён ролик:
"ИГИЛ уничтожает танк иракской армии М1 Абрамс комплексом Корнет"
Баранец комментирует его:
"Тип использованного против «Абрамса» ракетного комплекса пока не определен."
Почему он стесняется, что ИГИЛ вооружён российским оружием?
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
вы как маленький,чесслово
бармалеи их из пустыни привезли-чтобы в городе мины делать.
шах и мат.
Re: вы как маленький,чесслово
так и тут,игил выдавят к саудитам ,пусть там херачат соплеменников,а сирийцы будут налаживать мирную жизнь...
Edited at 2017-01-04 12:11 pm (UTC)
-----------------------------------
Каким именно нормативным актом это запрещено? Конвенция распространяется только на страны ее ратифицировавшие
Ох уж эти стрелочники!
Песенка российских письмейкеров
Директор ЦРУ заявил о применении Россией в Сирии тактики «выжженой земли»
Россия применяла в Сирии тактику «выжженной земли», которая привела к гибели мирных жителей, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу PBS.
Здесь птицы не поют, деревья не растут.
Ведь это мы, плечом к плечу, всё выжигаем тут
Горит и кружит вся планета и над Алеппо чёрный дым.
И значит Асаду нужна победа
А раз нужна, мы за ценой не постоим!
А раз нужна, мы за ценой не постоим.
Ведём огонь смертельный, - всё уничтожит он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш, десантный батальон.
Десятый наш, десантный батальон.
Едва огонь угас, звучит другой приказ,
И Александрова ансамбль не будет петь для нас.
Взлетает красная ракета, бьет пулемет, неутомим.
И значит Асаду нужна победа
А раз нужна, мы за ценой не постоим!
А раз нужна, мы за ценой не постоим.
Ведём огонь смертельный, - всё уничтожит он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш, десантный батальон.
Десятый наш, десантный батальон.
Из Курска и Орла в Алеппо загнала
охота денег и наград, - такие, брат, дела.
Мы не расскажем своим детям,
какой кошмар мы тут творим.
И значит Пу...ину нужна победа
А раз нужна, мы за ценой не постоим!
А раз нужна, мы за ценой не постоим.
Ведём огонь смертельный, - всё уничтожит он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш, десантный батальон.
Десятый наш, десантный батальон.
Re: Песенка российских письмейкеров