Время собирать кассетные боеприпасы

Сегодня прям неделя замечательных фотографий. Эстафету у телеканала "Звезда", который под новостью о гриппе, якобы косящем солдат ВСУ, поставил фотографию взятого в плен грушника Александра Александрова в украинском госпитале, перенимает Министерство обороны РФ и средства массовой пропаганды. Совемстными усилиями забацавшие показательный пресс-выезд с саперами, разминирующими Алеппо.

Но, поскольку руки у всех наших пропагандистов растут из жопы, а, в погоне за попилом бабла

всех профессионалов с нормальным расположением рук они давным давно поувольняли, набрав на их места девочек и мальчиков из провинции, готовых за двести баксов и желание закрепиться в столице клепать любой трэш на любую тему, ни в чем не разбираясь совершенно, то получилось как всегда. Казалось бы: российские саперы, рискуя жизнью, спасают Алеппо от мин террористов - что может быть лучше в пиар-войне? Но нет. Любую, даже самую беспроигрышную пиар-акцию, они умудряются превратить в слепленного из говна петуха.

В итоге результатом этого выезда стала серия замечательных репортажей, как по телевизору, так и, в том числе, на секундочку, в "Российской газете", официальном печатном органе Пльрства РФ, в которых крупным планом показано, как российские саперы расчищают Алеппо от российских кассетных суббоеприпасов АО-2,5РТМ, заряжаемых в российские кассетные бомбы РБК-500.

Вот эти вот круглые фигульки на первом пла

не внизу под похожим на деревяшку зарядом разминирования на первой фотографии и они же уже в разобранном обезвреженном виде на второй фото справа внизу.

Третья и четвертая фотки - для сравнения.

Не новость, конечно, свидетельств применения кассетных боеприпасов как минимум поддерживаемой Россией стороной (скажем аккуратно) и так вагон, как, например, на этом видео:

Но, как мы знаем, это всё происки врагов, изготовленные на конспиративных квартирах в Калифорнии. А тут - сами, без Усамы. Своими руками справились. Сами на весь мир показали.

Нет, Россия, как и еще ряд стран - например, США и Израиль - не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам и не отказались от их применения, считая их эффективным оружием. Более того, Россия в некоторых случаях даже открыто заявляла, что ВКС применили кассетные боеприпасы по позициям противника в Сирии.

Но есть одно важное "но". По позициям противника - это одно. А вот применять оружие неизбирательного поражения - которым кассетный боеприпас и является - в густонаселенных районах уже напрямую запрещено международным правом. Независимо от того, ратифицировал ты отдельную конвенцию или нет.

Нельзя бомбить кассетниками город, и все тут. Хоть ты тресни. Особенно, если на каждом углу орешь, что ты его "освобождаешь".

В общем, ребята своими руками себе очередную статью запостили.

В пост приглашается Сергей Лавров.

И его знаменитое высказывание.