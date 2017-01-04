starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Время собирать кассетные боеприпасы
starshinazapasa
January 4th, 12:39


Сегодня прям неделя замечательных фотографий. Эстафету у телеканала "Звезда", который под новостью о гриппе, якобы косящем солдат ВСУ, поставил фотографию взятого в плен грушника Александра Александрова в украинском госпитале, перенимает Министерство обороны РФ и средства массовой пропаганды. Совемстными усилиями забацавшие показательный пресс-выезд с саперами, разминирующими Алеппо.
Но, поскольку руки у всех наших пропагандистов растут из жопы, а, в погоне за попилом бабла всех профессионалов с нормальным расположением рук они давным давно поувольняли, набрав на их места девочек и мальчиков из провинции, готовых за двести баксов и желание закрепиться в столице клепать любой трэш на любую тему, ни в чем не разбираясь совершенно, то получилось как всегда. Казалось бы: российские саперы, рискуя жизнью, спасают Алеппо от мин террористов - что может быть лучше в пиар-войне? Но нет. Любую, даже самую беспроигрышную пиар-акцию, они умудряются превратить в слепленного из говна петуха.
В итоге результатом этого выезда стала серия замечательных репортажей, как по телевизору, так и, в том числе, на секундочку, в "Российской газете", официальном печатном органе Пльрства РФ, в которых крупным планом показано, как российские саперы расчищают Алеппо от российских кассетных суббоеприпасов АО-2,5РТМ, заряжаемых в российские кассетные бомбы РБК-500.


Вот эти вот круглые фигульки на первом плане внизу под похожим на деревяшку зарядом разминирования на первой фотографии и они же уже в разобранном обезвреженном виде на второй фото справа внизу.




Третья и четвертая фотки - для сравнения.








Не новость, конечно, свидетельств применения кассетных боеприпасов как минимум поддерживаемой Россией стороной (скажем аккуратно) и так вагон, как, например, на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=-SnsX5GiZbY
Но, как мы знаем, это всё происки врагов, изготовленные на конспиративных квартирах в Калифорнии. А тут - сами, без Усамы. Своими руками справились. Сами на весь мир показали.
Нет, Россия, как и еще ряд стран - например, США и Израиль - не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам и не отказались от их применения, считая их эффективным оружием. Более того, Россия в некоторых случаях даже открыто заявляла, что ВКС применили кассетные боеприпасы по позициям противника в Сирии.
Но есть одно важное "но". По позициям противника - это одно. А вот применять оружие неизбирательного поражения - которым кассетный боеприпас и является - в густонаселенных районах уже напрямую запрещено международным правом. Независимо от того, ратифицировал ты отдельную конвенцию или нет.
Нельзя бомбить кассетниками город, и все тут. Хоть ты тресни. Особенно, если на каждом углу орешь, что ты его "освобождаешь".
В общем, ребята своими руками себе очередную статью запостили.
В пост приглашается Сергей Лавров.
И его знаменитое высказывание.
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
364 comments :
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claire_1973
2017-01-04 09:51 am (UTC)
В телевизоре не покажут, никто не узнает - российские сапёры героически преодолевают опасности, сваленные доблестными российскими авиаторами в том числе и на мирных жителей. И телезрителям неинтересно, какую оценку этим действиям даёт международное право.
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andybelg
2017-01-04 09:54 am (UTC)
Телезрителям ваще ниче уже давно неинтересно. Тиливизир втыкаица, слюна истекает из уголков губ. Всё гут. Если эти подарки бросать им на головы, они с добрым выражением лица будут исторгать асану путингу вечному.
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andybelg
2017-01-04 09:51 am (UTC)
Нормально. Сами разбрасывают, сами потом собирают. По логике их скоро должно начать поражать разбрасываемым.
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Klaus Westhoffen
2017-01-04 04:59 pm (UTC)
кремлёвская хунта бомбит мирные города и уничтожает женщин и детей запрещенным оружием
стыдно быть русским!
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drneubauer
2017-01-04 09:57 am (UTC)
"кассетные бомбы РБК-500"

Названьице какое-то нескрепное, с либеральным душком.
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swordfish_77
2017-01-04 10:13 am (UTC)
РБК - "Разовая бомбовая кассета"
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rivvv
2017-01-04 10:00 am (UTC)
Обезьянов бомбят кассетными... И что, это плохо? Нет, правда??? А давайте им еще объемных накидаем. Пусть им будет еще хуже.
Старшина, пора запомнить: международное право - оно для цивилизованных людей.
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vladgr
2017-01-04 10:06 am (UTC)
Зигуешь небось?
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vladgr
2017-01-04 10:09 am (UTC)
Место Путина в Гааге.

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natpampertontiy
2017-01-04 10:50 am (UTC)
Вот только не будет Путин в Гааге. Будет счастливо править рашкой, пока не сдохнет. Еще лет 15-20 минимум, думаю. Ну а дальше какое-нибудь новое Хуйло дорогие россиянцы себе выберут, к гадалке не ходи.
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katin_andrey
2017-01-04 10:31 am (UTC)
Почитайте:
http://www.kp.ru/daily/26599/3614723/?from=24smi&utm_source=24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=2549&utm_content=1060097&utm_term=2515

Там размещён ролик:
"ИГИЛ уничтожает танк иракской армии М1 Абрамс комплексом Корнет"

Баранец комментирует его:
"Тип использованного против «Абрамса» ракетного комплекса пока не определен."

Почему он стесняется, что ИГИЛ вооружён российским оружием?
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dezinfektor79
2017-01-04 11:57 am (UTC)
А ничего что этот тип ПТРК, РФ экспортировала в Сирию,Турцию, Ливию, Алжир и пр бантустаны, к ИГИЛ эти комплексы могли попасть из Турции или Ливии или вообще могли быть захвачены на складах САА. По вашей логике используемые ИГИЛ TOW-2 им поставляет США?
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livejournal
2017-01-04 10:34 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-01-04 10:34 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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Mr Hat
2017-01-04 10:48 am (UTC)
Да ладно, мелочь какая. Who cares? Вон, министр обороны Украины Валерий Гелетей заявлял, что РФ применяла против Украины тактическое ядерное оружие (по 2 килотонны заряды). И ничего, тишина.
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brutalo_bunny
2017-01-04 10:52 am (UTC)
Съхать с темы хочешь, хуесос? Не получится! :)
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Николай Искуратов
2017-01-04 10:59 am (UTC)
И чо? Щас эти заряды обезвреживать не надо, что ли?
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vladgr
2017-01-04 11:17 am (UTC)
Их сбрасывать не надо было. Это военное преступление.
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aspartam74
2017-01-04 11:03 am (UTC)
российскому инет- и телеобывателю это не важно
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yabarmalei
2017-01-04 12:22 pm (UTC)
а европеййцы и пиндосы прям плачут у экранов и везут гум.помощь в Сирию...
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Andry Handry
2017-01-04 11:14 am (UTC)
западные партнёры поди ничего и никогда не нарушают? честные люди
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seregarozhkov
2017-01-04 02:27 pm (UTC)
Они для вас - ориентир и путеводная звезда?
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schredingerscat
2017-01-04 11:15 am (UTC)
Время разбрасывать бомбы, и время собирать их.
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m_arch
2017-01-04 11:21 am (UTC)
есть подозрение что скоро придет всремя собирать корзинку
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вы как маленький,чесслово

pogodnik
2017-01-04 11:18 am (UTC)
где видео,что это именно эти боеприпасы бомбили?

бармалеи их из пустыни привезли-чтобы в городе мины делать.
шах и мат.
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Re: вы как маленький,чесслово

dimmoff
2017-01-04 11:35 am (UTC)
Неплохо. Еще вариант, пиндосы их сделали у себя и разбросали по Алеппо, ну а РА за ними убирает
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igor_piterskiy
2017-01-04 11:41 am (UTC)
Сразу вспомнилась истерика в российских СМИ про грузинов, обстеливавших Цхинвали оружием неизбирательного поражения - "Градами"...
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yabarmalei
2017-01-04 12:27 pm (UTC)
ну грузины получили своё,щас сидят и не щебечут что Осетия их территория...
так и тут,игил выдавят к саудитам ,пусть там херачат соплеменников,а сирийцы будут налаживать мирную жизнь...
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Ruslan Pankevych
2017-01-04 11:43 am (UTC)
Как страусы все прячут головы в песок,потому что натура рабская.И не видят Опущенной головой,что дорога ведет в ад...
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dezinfektor79
2017-01-04 12:06 pm (UTC)
А зачем ты вырастил в себе рабскую натуру?
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oktober_ekb
2017-01-04 11:56 am (UTC)
Кто бы сомневался в путинских говноруках! :)
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gr_gerakl
2017-01-04 12:05 pm (UTC)
Чтобы эти пидары на них сами и подорвались. Хороший кацап это дохлый кацап.Хотя бы в Сирии, не говоря уже о востоке Украины.
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byrnas
2017-01-04 12:24 pm (UTC)
А хорошо скакло тебя глючит, ты бы лучше всех своих херов подобрал, тех кто валяется на востоке пукраины, ато из АТО опять по весне всплывут хохло подснежники без вести пропащих гггггггггггггг
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dezinfektor79
2017-01-04 12:06 pm (UTC)
Жду поста Бабченко на тему, как коалиция США сравнивает с землей кварталы Мосула, в том числе и кассетными боеприпасами. Или им можно?
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d_desyateryk
2017-01-04 12:12 pm (UTC)
конечно же, у вас навалом доказательств
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guragun
2017-01-04 12:10 pm (UTC)
Ну пусть теперь весь мир видит их враньё. От правды ведь никуда не убежишь.

Edited at 2017-01-04 12:11 pm (UTC)
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dezinfektor79
2017-01-04 12:15 pm (UTC)
Но есть одно важное "но". По позициям противника - это одно. А вот применять оружие неизбирательного поражения - которым кассетный боеприпас и является - в густонаселенных районах уже напрямую запрещено международным правом. Независимо от того, ратифицировал ты отдельную конвенцию или нет.
-----------------------------------
Каким именно нормативным актом это запрещено? Конвенция распространяется только на страны ее ратифицировавшие
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volch555
2017-01-04 01:45 pm (UTC)
Четвертая Женевская конвенция. Ратифицирована СССР в 1954 году. РФ - преемник СССР в международных договорах.
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artem_kad
2017-01-04 12:22 pm (UTC)
На сколько я помню, когда ты был на Донбассе ты расстрел Краматорска и Славянска кассетными боеприпасами не замечал или даже приветствовал. Теперь ты вдруг заметил. Тогда за внимательность меньше платили?
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Ох уж эти стрелочники!

boristumentcev
2017-01-04 12:35 pm (UTC)
Ох уж эти кивальщики!
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Песенка российских письмейкеров

boristumentcev
2017-01-04 12:22 pm (UTC)


Директор ЦРУ заявил о применении Россией в Сирии тактики «выжженой земли»

Россия применяла в Сирии тактику «выжженной земли», которая привела к гибели мирных жителей, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу PBS.

Здесь птицы не поют, деревья не растут.
Ведь это мы, плечом к плечу, всё выжигаем тут
Горит и кружит вся планета и над Алеппо чёрный дым.
И значит Асаду нужна победа
А раз нужна, мы за ценой не постоим!
А раз нужна, мы за ценой не постоим.

Ведём огонь смертельный, - всё уничтожит он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш, десантный батальон.
Десятый наш, десантный батальон.

Едва огонь угас, звучит другой приказ,
И Александрова ансамбль не будет петь для нас.
Взлетает красная ракета, бьет пулемет, неутомим.
И значит Асаду нужна победа
А раз нужна, мы за ценой не постоим!
А раз нужна, мы за ценой не постоим.

Ведём огонь смертельный, - всё уничтожит он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш, десантный батальон.
Десятый наш, десантный батальон.

Из Курска и Орла в Алеппо загнала
охота денег и наград, - такие, брат, дела.
Мы не расскажем своим детям,
какой кошмар мы тут творим.
И значит Пу...ину нужна победа
А раз нужна, мы за ценой не постоим!
А раз нужна, мы за ценой не постоим.

Ведём огонь смертельный, - всё уничтожит он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш, десантный батальон.
Десятый наш, десантный батальон.
(Reply) (Thread)

Re: Песенка российских письмейкеров

dezinfektor79
2017-01-04 12:27 pm (UTC)
Бреннан, как всегда забыл предоставить хоть что-то в подтверждение своего заявления, наверное опять все русские хакеры спиздили. Это блять не ЦРУ, а клоуны какие-то.
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