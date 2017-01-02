starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Не ломайте на ночь ноги
starshinazapasa
January 2nd, 14:10
Все-таки чудеса современной медицины отучили нас адекватно оценивать реальность. Мы привыкли, что страшные эпидемии больше не уносят миллионы жизней, что в не таком уж далеком будущем люди научатся регенерации, кардинальному продлению жизни, а, возможно, и бессмертию, что уже существует клонирование и стволовые клетки, что можно будет выращивать органы на заказ, что здоровье - это вообще само собой разумеющаяся штука, что можно сделать искусственное зрение и слух, а уж оторванная конечность - это вообще что-то вроде насморка, ну, подумаещь - такой протез поставят, что лучше прежнего будет!
На новый год впервые за месяц выбрался из дома. Сходили в гости. Недалеко, часа на три. Прошел всего ничего - от машины до подъезда и обратно. В общей сложности метров двести, наверное.
Эти двести метров и три часа вне койки вымотали меня полностью. Совершенно. Чуть не до потери сознания. Домой я буквально вползал, сил не было уже совершенно.
На следующее утро нога опухла, голеностоп и колено, через которое забивали штифт, отекли, отек вновь то ли самостоятельно пережал нерв - там, куда мне ввинтили шуруп как раз начинается какой-то магистральный нерв стопы - то ли отеком прижимает нерв к этому шурупу и ногу опять жжет и дергает как в адовой электростанции. Чувствительность стопы опять частично утеряна, пятно одеревянения - примерно с полтора кулака. В этой области то ничего не чувствую, то малейшее дуновение вызывает жжение и боль.
При переломе кости от высвобождения напряжения излома по тканям изнутри идет ударная волна, гидроудар такой, отчего образуется гематома на полноги. Сосудики до конца еще не заросли, вновь полопались, при вставании кровь опять не оттекает, нога вновь становится приятного фиолетового оттенка.
А ведь уже месяц прошел.



В общем, реальность говорит, что перелом - это до сих пор, даже в наше время гигантских прорывов в науке, серьезная травма. Правда серьезная. Даже в двадцать первом веке при всех чудесах современной травматологии. Я теперь понимаю, как всего сто лет назад от таких штуковин умирали.
Вчера прошел дождь, завтра обещают минус двадцать - будьте аккуратны, бога ради. Ну его на фиг, лучше лишний день дома посидеть, чем потом четыре месяца с костылями мучаться. Не ломайте себе ничего. Не надо.
"По возможности старайтесь избегать этого" (с)
Доброе утро.
Tags:
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 296
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
88 comments :
( 88 comments Leave a comment )
freken_magda
2017-01-02 11:20 am (UTC)
Блин, мужики даже от порезанного пальчика в обморок хлопаются, чего говорить про штифт в ноге.
(Reply) (Thread) (Expand)
solnzepodobny
2017-01-02 11:23 am (UTC)
Это не ты случайно книжку написала под псевдонимом Никонов - "Воспоминания о войне" ? Или может быть "В окопах Сталинграда" тоже твоя работа ?
У вас, у жэншчын, отношение к крови изначально более спокойное. У вас месячные раз в месяц в репродуктивный период.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
solnzepodobny
2017-01-02 11:20 am (UTC)
Доброе утро, старшина. Переезжай к нам в Минск. Заклюют тебя в Москве петухи..Это их год.
(Reply) (Thread)
all_decoded
2017-01-02 04:47 pm (UTC)
Как будто у вас лучше, в европейском Сомали...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
levtsn
2017-01-02 11:21 am (UTC)

Врачи то разрешили делать такое?
Не обязательно умирали, просто ампутировали бы.

(Reply) (Thread)
galeolaria
2017-01-02 11:26 am (UTC)
Очень серьезная, знаю по личному опыту
(Reply) (Thread)
nailhosny
2017-01-02 11:55 am (UTC)
быстрей бы уж прошло. представляю, как дискомфортно без ноги, когда вокруг полно ушлепков
(Reply) (Thread)
nailhosny
2017-01-02 12:02 pm (UTC)
быстрей бы уж прошло. представляю, как дискомфортно без ноги, когда вокруг полно ушлепков
(Reply) (Thread)
poulsam
2017-01-02 12:49 pm (UTC)
Без титана лежал бы себе спокойно, выздоравливал
(Reply) (Thread)
evgus
2017-01-02 12:52 pm (UTC)
Близкий родственник ломал ногу. Детально наблюдал весь процесс медицинского хайтека: установка пластин и шурупов, заживление, отёки, костыли, палочка, ЛФК, физио, удаление пластин и шурупов, отёки, ЛФК, физио...

Прошло 2.5 года, можно сказать всё ОК, но "прежней ноги у Вас, конечно, уже не будет" спокойно говорят врачи. И понятно, что ещё лет 30 назад была бы инвалидность.

Так что желаю Вам терпения, смирения (в соблюдении ограничений) и успешного выздоровления!
А всем остальным - оставаться целыми!
(Reply) (Thread)
aurora_hws
2017-01-02 01:08 pm (UTC)
А вот врачи уже разрешали подвиги, или нет?
Будем надеяться,они читают жж пациента, и объяснят ему про соблюдение рекомендаций.
(Reply) (Thread)
paukoph
2017-01-02 01:38 pm (UTC)
Русофобия должна быть выстраданной.
(Reply) (Thread)
bomrus
2017-01-02 01:55 pm (UTC)
Никогда ничего себе не ломал, если не считать трещины в мизинце - промахнулся в металический угол лифта в драке.
(Reply) (Thread)
drughok
2017-01-02 10:30 pm (UTC)
я вот то же ничего не ломал....даже мизинец целый
(Reply) (Parent) (Thread)
Александр Смирнов
2017-01-02 02:12 pm (UTC)

Поправляйся, будем кремлевских обсерать.

(Reply) (Thread)
maksym
2017-01-02 03:29 pm (UTC)
Выздоравливай, сил тебе!
(Reply) (Thread)

как то странно тебя вышибло из седла

aovox
2017-01-02 03:32 pm (UTC)
как это ты умудрился поломаться???
(Reply) (Thread)
de1ira
2017-01-02 03:41 pm (UTC)
от этих штук и сейчас умирают
возможные варианты перечислять не буду
просто сплюньте и дуйте в койку
(Reply) (Thread)
backtotheussr
2017-01-02 05:01 pm (UTC)
Бог шельму метит.
(Reply) (Thread) (Expand)
rotkib
2017-01-02 05:02 pm (UTC)
Бывает и такое, кости срастаются не правильно и ногу снова ломают. надеюсь у вас все будет хорошо.
(Reply) (Thread)

Детралекс (венарус)

dmitry1903
2017-01-02 05:04 pm (UTC)
Снять отек может детралекс (венарус), но, конечно, надо посоветоваться с врачом.
(Reply) (Thread)
mnogo_caxapa
2017-01-02 05:51 pm (UTC)
Прикинь сколько народу ты порадовал этим постом.
(Reply) (Thread)
v_otaku
2017-01-02 10:17 pm (UTC)
Поскольку это только нога - не так уж и много, поверьте.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
iceaxe
2017-01-02 06:17 pm (UTC)
ну ты б ещё опыт перелома ноги в Африке описал.
лечился бы в Германии, давно б прыгал

Edited at 2017-01-02 06:18 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
shadows_of_hate
2017-01-02 06:25 pm (UTC)
у меня за два месяца и само срослось...
(Reply) (Thread)
postrel23
2017-01-02 07:07 pm (UTC)
Лечись родной-нужен ты нам.
(Reply) (Thread)
doctor_sasha
2017-01-02 08:23 pm (UTC)
После перелома месяца 2-3 нога при перемене положения тела будет болеть со страшной силой. Потом всё восстановится. Поправляйтесь!
(Reply) (Thread)
v_otaku
2017-01-02 10:14 pm (UTC)
Как жаль - что не шею!!!! Вам бы очень пошло!
(Reply) (Thread) (Expand)

Не надо лазить на ней

ukraina_ru
2017-01-03 01:31 am (UTC)
Вообще нагрузку на ногу давать не надо. Совсем.Пока не нормализуется.
(Reply) (Thread)
( 88 comments Leave a comment )
Archive

Jan2017

S
M
T
W
T
F
S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: