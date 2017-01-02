Не ломайте на ночь ноги

Все-таки чудеса современной медицины отучили нас адекватно оценивать реальность. Мы привыкли, что страшные эпидемии больше не уносят миллионы жизней, что в не таком уж далеком будущем люди научатся регенерации, кардинальному продлению жизни, а, возможно, и бессмертию, что уже существует клонирование и стволовые клетки, что можно будет выращивать органы на заказ, что здоровье - это вообще само собой разумеющаяся штука, что можно сделать искусственное зрение и слух, а уж оторва

нная конечность - это вообще что-то вроде насморка, ну, подумаещь - такой протез поставят, что лучше прежнего будет!

На новый год впервые за месяц выбрался из дома. Сходили в гости. Недалеко, часа на три. Прошел всего ничего - от машины до подъезда и обратно. В общей сложности метров двести, наверное.

Эти двести метров и три часа вне койки вымотали меня полностью. Совершенно. Чуть не до потери сознания. Домой я буквально вползал, сил не было уже совершенно.

На следующее утро нога опухла, голеностоп и колено, через которое забивали штифт, отекли, отек вновь то ли самостоятельно пережал нерв - там, куда мне ввинтили шуруп как раз начинается какой-то магистральный нерв стопы - то ли отеком прижимает нерв к этому шурупу и ногу опять жжет и дергает как в адовой электростанции. Чувствительность стопы опять частично утеряна, пятно одеревянения - примерно с полтора кулака. В этой области то ничего не чувствую, то малейшее дуновение вызывает жжение и боль.

При переломе кости от высвобождения напряжения излома по тканям изнутри идет ударная волна, гидроудар такой, отчего образуется гематома на полноги. Сосудики до конца еще не заросли, вновь полопались, при вставании кровь опять не оттекает, нога вновь становится приятного фиолетового оттенка.

А ведь уже месяц прошел.

В общем, реальность говорит, что перелом - это до сих пор, даже в наше время гигантских прорывов в науке, серьезная травма. Правда серьезная. Даже в двадцать первом веке при всех чудесах современной травматологии. Я теперь понимаю, как всего сто лет назад от таких штуковин умирали.

Вчера прошел дождь, завтра обещают минус двадцать - будьте аккуратны, бога ради. Ну его на фиг, лучше лишний день дома посидеть, чем потом четыре месяца с костылями мучаться. Не ломайте себе ничего. Не надо.

"По возможности старайтесь избегать этого" (с)

Доброе утро.