starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Отпустило
starshinazapasa
January 1st, 12:54
Нет, всё. Отпустило окончательно. Я больше не дергаюсь, не приседаю, разрывы не вызывают у меня чувства тревоги и приходящего за ним страха, свист петард, так похожий на вой сигналок, не заставляет меня покрываться холодным потом, мне не надо прилагать усилий, чтоб не упасть и не поползти в поисках укрытия, и вся эта канонада больше не уносит меня в тот разбитый войной заснеженный мертвый город, который приходил ко мне каждый раз в эту ночь. Мне не хочется больше выть или напиться. Я больше не ненавижу этих людей с их хлопушками и бабахалками. В этот раз я просто поймал себя на том, что не обращаю на это внимания, вот и все.

Моим украинским френдам - все-таки это лечится. Доказано мной. Надо-то всего лет пятнадцать.
С наступившим.
Tags: , , , , ,
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 296
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
136 comments :
( 136 comments Leave a comment )
edroovna
2017-01-01 10:01 am (UTC)
С НГ!
Может это потому, что в этот раз шума гораздо меньше, не импортозаместили.
(Reply) (Thread)
katin_andrey
2017-01-01 10:45 am (UTC)
Стало вменяемо, а то начинали за час до НГ и заканчивали к 5 утра, утомляло. А сейчас скромно, детям хватает, а ветераны больше не вздрагивают.
Вчера заезжаю в Меге на подземную парковку, а там в луже стоит на коврике на коленях таджик и поклоны отбивает.
Побежал я в Ашан побыстрее, чтобы, если он перед смертью храбрости набирается, то не меня.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
sova1509
2017-01-01 10:05 am (UTC)
Да. Лечится. Я тоже перестала дергаться на скрип мелких камешков под ногами догоняющих сзади спортсменов-любителей. А и прошло-то - всего ничего, каких-то 14 лет.))

(Reply) (Thread)
alisaa1975
2017-01-01 06:59 pm (UTC)
А с вами то что?
(Reply) (Parent) (Thread)
brave_friar
2017-01-01 10:06 am (UTC)
С наступившим Новым годом, Аркадий! Выздоравливайте!
(Reply) (Thread)
provintiale
2017-01-01 10:07 am (UTC)
С Новым Годом, Аркадий! Выздоравливайте!))
(Reply) (Thread)
a_s_k_e_t
2017-01-01 10:07 am (UTC)
Да, в Киеве в этом году как с цепи сорвались.
Я бы тех, кому не хватает шума и вспышек, отправлял в АТО.
Пора что-то с этим делать.
Если народ не понимает, как себя чувствуют люди после войны - пусть сами станут такими.

Выздоравливайте и с Новым Годом!
(Reply) (Thread) (Expand)
trident1950
2017-01-01 10:12 am (UTC)
Не знаю, у нас на районе самый тихий Новый год за все время. Полчасика, и почти полная тишина до утра.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
trident1950
2017-01-01 10:08 am (UTC)
С такими соседями лечение бесполезно.(
(Reply) (Thread)
katin_andrey
2017-01-01 10:40 am (UTC)
По всем признакам все собаки в прошлой жизни были воинами, и их всё никак не отпускает.
(Reply) (Thread)
probegavshij
2017-01-01 10:57 am (UTC)
наверное всё же не все.
У меня две - амстафф и йорк. Стафф сразу ломится искать укрытие, пытается заползти под кровать (не пролазит), прискуливает и в конце концов забивается под компьютерный стол обычно. А йорку по барабану от слова совсем, даже ухом не ведёт. Продолжает вкусняшки выпрашивать.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Dmitry Kosalimov
2017-01-01 10:47 am (UTC)
Уехал из России? Молодец. Скатертью дорога.
(Reply) (Thread) (Expand)
Dmitry Kosalimov
2017-01-01 10:47 am (UTC)
Уехал из России? Молодец. Скатертью дорога.
(Reply) (Thread) (Expand)
vladgr
2017-01-01 11:10 am (UTC)
А я уже двадцать лет, после травмы, подскакиваю от хлопушех, хотя на войне не был. Причем ненависть к "хлопушечникам" возведена в какой-то абсолют.
(Reply) (Thread)
ntrall
2017-01-01 12:40 pm (UTC)
У меня знакомый их тоже ненавидит. Говорил, что будет гонять из пневмы :)
Идиёт :) После праздников спрошу, как удолось или нет :)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
livejournal
2017-01-01 11:29 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
Alex Dovbnia
2017-01-01 11:40 am (UTC)
Трепло каптерочное.
Следующий шаг - в переходах, надев камуфляж, клянчить.

Edited at 2017-01-01 11:59 am (UTC)
(Reply) (Thread)
zmey_gadukin
2017-01-01 12:19 pm (UTC)
Почему у вас столько пидоров на россии?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
irina_al
2017-01-01 11:40 am (UTC)
C новым годом! И с выздоровлением
(Reply) (Thread)
Алекс Евгеньевич
2017-01-01 11:44 am (UTC)
ну и как там, на Украине ?
с новым кодом !
(Reply) (Thread)
Dmitry Kosalimov
2017-01-01 11:55 am (UTC)
Если перестанет денег кляньчить - то хорошо.

А если продолжит, то фуево...
(Reply) (Parent) (Thread)
antonk44
2017-01-01 12:08 pm (UTC)
Брехло трусливое.
(Reply) (Thread)
antoschka_smtrt
2017-01-01 07:55 pm (UTC)
спасибо что представился )
(Reply) (Parent) (Thread)
zmey_gadukin
2017-01-01 12:18 pm (UTC)

С Новым Годом!
(Reply) (Thread)
fromnorthgabon
2017-01-01 03:29 pm (UTC)
С последним вашим годом,выруси мазеповские!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
ju_88
2017-01-01 12:25 pm (UTC)
не "лечится", а "иногда само без лечения проходит". Посттравма - серьезнейшее дело, без помощи специалистов.... ну Вы сами знаете. Вам, слава Богам, повезло.

А Украине нужно уже разворачивать систему психологической и психиатрической помощи, иначе будет как в Штатах после вьетнамской войны,а оно такое не надо.
(Reply) (Thread)
Mr Hat
2017-01-01 12:37 pm (UTC)
Среди ополченцев на Донбассе – по исследованиям психологов Агентства социально-политического моделирования "Вэйс-Новороссия"– носителей указанного синдрома не более 3-4%. Это ничтожно в сравнении с 40-60% получивших психические травмы в других вооруженных конфликтах. Причина такой духовной устойчивости в осознании и переживании ополченцами своей правоты, в отсутствии реальных оснований для глубинного чувства вины, которое и вызывает психотравмы. "Это действие благодати Божией, – убеждён командир Кедр, – потому что наша война не против Закона, но против сатанинского беззакония ".
И когда Малой из противотанкового ружья бьёт по БТРу или Жёлудь из ПТУРа сжигает нацистский танк – они не просто стреляют: они, в самом буквальном смысле (не многие это поймут) занимаются солнечным трудом, и в результате "от древа духа снимут люди золотые, зрелые плоды".
(Reply) (Thread)
ext_1716962
2017-01-01 04:08 pm (UTC)
По свидетельствам очевидцев, основное средство помощи в критической ситуации среди ополченцев, это духоподъёмное вздрачивание. Передергивание и тренировка ужика, это всего лишь другие названия, для того-же действия. Крепко взявшись за обвислое достоинство, святой правой рукой, энергично передергивающий ополченец, не страшится ни танков нато, ни правосеков и готов идти до киева и до берлина.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
ntrall
2017-01-01 12:39 pm (UTC)
У амеров специальные санатории для снятия посттравматического синдрома. Меньше чем за 15 мес ставят человека на ноги, даже инвалидов адаптируют для полноценной жизни.
(Reply) (Thread)
gemar68
2017-01-01 12:39 pm (UTC)
Еще расскажи, как ты в одиночку перерезал роту чеченцев и под натовский танк полз со связкой гранат, ерой бля...
(Reply) (Thread)
antoschka_smtrt
2017-01-01 10:23 pm (UTC)
а что ты сделал в жизни, хуй без имени и звания ?
(Reply) (Parent) (Thread)
saimans
2017-01-01 12:40 pm (UTC)
-Моим украинским френдам - все-таки это лечится.С Новым годом!-


(Reply) (Thread)
subbotin_alex
2017-01-01 01:38 pm (UTC)
С Новым Годом!
У нас запускали петарды и фейерверки ровно час. Весьма...

Edited at 2017-01-01 01:39 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
nazaroff
2017-01-01 02:14 pm (UTC)
старшина, ты и в бою-то ни разу не был, о чем ты?
(Reply) (Thread)
fromnorthgabon
2017-01-01 03:30 pm (UTC)
Его кастрюлей контузило...
(Reply) (Parent) (Thread)
dinamik67
2017-01-01 04:01 pm (UTC)
С Новым Годом!

Да, в Москве с хлопушками бяда. В Канаде можно только раза три в году.
(Reply) (Thread)
( 136 comments Leave a comment )
Archive

Jan2017

S
M
T
W
T
F
S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: