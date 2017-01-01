Нет, всё. Отпустило окончательно. Я больше не дергаюсь, не приседаю, разрывы не вызывают у меня чувства тревоги и приходящего за ним страха, свист петард, так похожий на вой сигналок, не заставляет меня покрываться холодным потом, мне не надо прилагать усилий, чтоб не упасть и не поползти в поисках укрытия, и вся эта канонада больше не уносит меня в тот разбитый войной заснеженный мертвый город, который приходил ко мне каждый раз в эту ночь. Мне не хочется больше выть или напиться. Я больше не ненавижу этих людей с их хлопушками и бабахалками. В этот раз я просто поймал себя на том, что не обращаю на это внимания, вот и все.

Моим украинским френдам - все-таки это лечится. Доказано мной. Надо-то всего лет пятнадцать.

С наступившим.