Нет, всё. Отпустило окончательно. Я больше не дергаюсь, не приседаю, разрывы не вызывают у меня чувства тревоги и приходящего за ним страха, свист петард, так похожий на вой сигналок, не заставляет меня покрываться холодным потом, мне не надо прилагать усилий, чтоб не упасть и не поползти в поисках укрытия, и вся эта канонада больше не уносит меня в тот разбитый войной заснеженный мертвый город, который приходил ко мне каждый раз в эту ночь. Мне не хочется больше выть или напиться. Я больше не ненавижу этих людей с их хлопушками и бабахалками. В этот раз я просто поймал себя на том, что не обращаю на это внимания, вот и все.
Моим украинским френдам - все-таки это лечится. Доказано мной. Надо-то всего лет пятнадцать.
С наступившим.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Может это потому, что в этот раз шума гораздо меньше, не импортозаместили.
Вчера заезжаю в Меге на подземную парковку, а там в луже стоит на коврике на коленях таджик и поклоны отбивает.
Побежал я в Ашан побыстрее, чтобы, если он перед смертью храбрости набирается, то не меня.
Я бы тех, кому не хватает шума и вспышек, отправлял в АТО.
Пора что-то с этим делать.
Если народ не понимает, как себя чувствуют люди после войны - пусть сами станут такими.
Выздоравливайте и с Новым Годом!
У меня две - амстафф и йорк. Стафф сразу ломится искать укрытие, пытается заползти под кровать (не пролазит), прискуливает и в конце концов забивается под компьютерный стол обычно. А йорку по барабану от слова совсем, даже ухом не ведёт. Продолжает вкусняшки выпрашивать.
Идиёт :) После праздников спрошу, как удолось или нет :)
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Следующий шаг - в переходах, надев камуфляж, клянчить.
Edited at 2017-01-01 11:59 am (UTC)
с новым кодом !
А если продолжит, то фуево...
С Новым Годом!
А Украине нужно уже разворачивать систему психологической и психиатрической помощи, иначе будет как в Штатах после вьетнамской войны,а оно такое не надо.
И когда Малой из противотанкового ружья бьёт по БТРу или Жёлудь из ПТУРа сжигает нацистский танк – они не просто стреляют: они, в самом буквальном смысле (не многие это поймут) занимаются солнечным трудом, и в результате "от древа духа снимут люди золотые, зрелые плоды".
У нас запускали петарды и фейерверки ровно час. Весьма...
Edited at 2017-01-01 01:39 pm (UTC)
Да, в Москве с хлопушками бяда. В Канаде можно только раза три в году.