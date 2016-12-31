starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Немного логики
starshinazapasa
December 31st, 2016
Вообще, если посмотреть со стороны, то в стране, гордящейся духовностью, исконностью, посконностью, скрепами, и памятником князю Владимиру, Новый год должен быть самым презираемым праздником. Ну, судите сами - сам праздник Петр Первый привез из Гейропы, Рождественская ёлка - Weihnachtsbaum - исконно немецкая традиция, самый скрепный салат придумал Люсьен Оливье, заправляется он майонезом "Провансаль", винегрету (единственному действительно русскому блюду) наименование положено от французского слова "уксус" - винегр, шампанское из Шампани, водка из Византии, семга норвежская, мандарины абхазские, елочные игрушки китайские, и даже огни - бенгальские.


Ну, и?
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
215 comments :
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mafmaster
2016-12-31 04:43 pm (UTC)
шпроты латвийские, боюсь предположить
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dimintc
2016-12-31 04:55 pm (UTC)
ага и красная икра в последнее время из сша и канады
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mogelero
2016-12-31 04:49 pm (UTC)
иррациональная злобность и агрессивность - лечись пока не поздно
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penetrat0r
2016-12-31 04:54 pm (UTC)
Напрасно на зеркало пеняете ;), согласно российской же пословице.
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Символизируют плохо дрессированных обезьян - они?

pravdoiskanie
2016-12-31 04:52 pm (UTC)
Жители столь святой, великой, правой, славной, и крестьянской страны?
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Re: Символизируют плохо дрессированных обезьян - они?

z_zwang
2017-01-01 09:54 am (UTC)
нет.

как в том анекдоте: "а нам похуй на ваши неувязочки".

россия - это прообраз современного глобального мiра, проект, который начал претворяться в жизнь ещё "петром-первым".

начиная с разработанного российского языка, который стал средством общения подданных империи огромного числа этносов, который может вбирать в себя всё новое - и слова. и меняться под потребность момента---

до людей, которые жадно перенимают лучший опыт и внедряют его, откидывая всё старое и неэффективное.

российский народ - мощный и эффективный инструмент.

просто нынче он оказался в дурных руках.

и это очень жаль, это большая беда как для нас, так и для всей Земли.
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Отмороженность мозга как источник великодержавного

boristumentcev
2016-12-31 04:54 pm (UTC)
ШОВИНИЗМА РОССИЯН.


1700 г., Великая Держава Россия на карте Евразии

Мы всех на свете ненавидим
и все на свете нам должны!
Не деньги копим, а обиды
на незадавшуюся жизнь!
Нас обложили русофобы,
и как Мединский нам открыл,
с далёких лет средневековых
никто Россию не любил.
Не картах нас не рисовали,
"терра инкогнита" назвав,
и никогда не признавали
нас Величайшей из держав!
Назло культуре православной,
создали жалкий Ренессанс,
и этим уязвить пытались
высокопросвещённых нас.
Ваяли храмы и полотна,
науку двигали, прогресс,
стремясь размазать нас духовно
и обратить в моральный плебс.
Но мы заносчивым подонкам
всегда умели сдачи дать,
учась двумерные иконы
на гладких досках рисовать.
Придумав тапочки из лыка,
лежанку прямо на печи,
и европейским падлам в пику,
учились стряпать куличи.
Мы даже климатом гордимся,
в котором вынуждены жить.
Пускай зима полгода длится,
- она характер закалит!
Она мозги нам отморозит
до состоянья хрусталя,
чтоб мы могли вполне серьёзно
огузок мира восхвалять.

Edited at 2016-12-31 04:55 pm (UTC)
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papka_karlo
2016-12-31 06:39 pm (UTC)
А что на карте не так? Границы Европы как раз по Уральскому хребту. И да, Сибирь была для Западной Европы Терра Инкогнито
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penetrat0r
2016-12-31 04:54 pm (UTC)
Скрепы зато у вас в Рашеньке отечественные - что это всё объединяет :).
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Polit Ung
2017-01-04 04:59 pm (UTC)
Дурню, как вы и обьясняет! Скрепы эти - гэбистско-пропагандистские и не более того!
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andreyrostov
2016-12-31 04:56 pm (UTC)
Россия и логика - понятия несовместимые)

"Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить".

С Наступающим!
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rivvv
2016-12-31 04:59 pm (UTC)
Умом Россию не понять,
Пока не выпито ноль-пять.
Когда же выпито ноль-пять
Все делом кажется нехитрым.

Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром.
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superherr
2016-12-31 04:58 pm (UTC)
Боярышник на столе - РРРррррррррррусское!!!!!!
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rivvv
2016-12-31 05:00 pm (UTC)
Зря ты его купил.
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pier_luigi
2016-12-31 04:58 pm (UTC)
В телевизоре Киркоров перепевает иностранные песни...
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mogelero
2016-12-31 05:05 pm (UTC)
кто заставляет смотреть
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homelessnicola
2016-12-31 05:04 pm (UTC)
Как прибудут к вам люстраторы или там православные активисты, или офицеры России например, так и спросите.
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a_b_i_t
2016-12-31 07:58 pm (UTC)
"- Все, что вы делаете руками - это ужасно, но какие у вас дети" (с) анекдот Да и из тех, как правило, всякая хуйня вырастает.

Edited at 2016-12-31 07:58 pm (UTC)
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Archi Blair
2016-12-31 05:06 pm (UTC)
Москва - финнское название, проклятые чухонцы раньше нас добрались и назвали.
А кремль строили итальяшки-макаронники хреновы!
Сволочи! Нигде русскому человеку жизни не стало.

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superherr
2016-12-31 05:16 pm (UTC)
Вранье это.
Москва это с древнекитайского "вонючее болото"
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edroovna
2016-12-31 05:06 pm (UTC)
Так ещё и морды бить друг другу не принято. С душком каким-то праздник получается.
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Polit Ung
2017-01-04 05:04 pm (UTC)
как это не принято, если круглый год лбами празднують на Донбассе?

Edited at 2017-01-04 05:07 pm (UTC)
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Константин Сироткин
2016-12-31 05:12 pm (UTC)
Еблан тупоголовый, мразь русофобская, ты хоть раз в жизни интересовался что праздновали на Руси в Новый Год?
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dimmoff
2016-12-31 05:14 pm (UTC)
Дык расскажи, светоч наш!
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katin_andrey
2016-12-31 05:13 pm (UTC)
А я и не знал, что Аркадий такой жестокий.
А сердцу так одиноко, я не знал, я не знал.
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Polit Ung
2017-01-04 05:05 pm (UTC)
Это не жестокость, а горкая самоиррония, как у Гоголя!
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abmtm001
2016-12-31 05:23 pm (UTC)
С Новым годом!
Здоровья и счастья в 2017-м!
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paukoph
2016-12-31 05:29 pm (UTC)
Народ на низком старте - впереди 10 дней запоя.
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e_1_off
2016-12-31 06:26 pm (UTC)
Надо цифирки сделать сменные, чтобы менять по мере процесса.
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kopcap_dm
2016-12-31 05:54 pm (UTC)
И вообще тех, кто жрёт мясное и бухает 31-го декабря, нужно привлекать за оскорбление чувств верующих. Православные в этот день поститься и молиться должны.))
(Reply) (Thread)
Polit Ung
2017-01-04 05:12 pm (UTC)
Брешешь! Ряд православных конфессий постятся до 25 декабря, т.к. и встречают Рождество, как и католики, в эту же дату!
Это больше вопрос исторической традиции, а не вероисповедания!
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larrycroc
2016-12-31 05:56 pm (UTC)
Ути батюшки.
(Reply) (Thread)
Polit Ung
2017-01-04 05:13 pm (UTC)
пути-мути, матушка!
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sharp_spade
2016-12-31 06:05 pm (UTC)

Мурзилка ты, а не старшина. Я бы тебе лоб зеленкой намазал, хохлятка.

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blabla62
2016-12-31 06:32 pm (UTC)
<Мурзилка ты, а не старшина. Я бы тебе лоб зеленкой намазал, хохлятка.>


Правильно, слаще путинского хуя ничо нет
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tigr6
2016-12-31 06:07 pm (UTC)
С Новым петухом, Аркадий! )) Здоровья, выдержки, свободы и удачи!!! ))
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veles_82
2016-12-31 06:07 pm (UTC)
И вас с новым годом
(Reply) (Thread)
Сергей Филиппов
2016-12-31 06:10 pm (UTC)
С Новым годом, Аркадий. И выздоравливайте.
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helevatory
2016-12-31 06:18 pm (UTC)

Типа агония, не?

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Polit Ung
2017-01-04 05:14 pm (UTC)
рашен-агония?
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blabla62
2016-12-31 06:19 pm (UTC)
<Вообще, если посмотреть со стороны, то в стране, гордящейся духовностью, исконностью, посконностью, скрепами, и памятником князю Владимиру,…>

А ещё, по Ю.Нестеренко, также.........

"Буйные головы в вечном похмельном угаре,
Ваши цари, воеводы, князья и бояре,
Ваши опричники, ключники, плахи, колодки,
Ваши урядники, всадники и околотки,
Ваши устои, герои, турусы, торосы,
Ваши лабазы, приказы, доносы, допросы,
Ширь и сибирь, соловки, кандалы и каналы,
Ваши заветы, запреты, мечты, идеалы,
Все ваши веры, надежды, любви и удачи,
А воспевающие это все - наипаче!"
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