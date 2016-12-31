Немного логики

Вообще, если посмотреть со стороны, то в стране, гордящейся духовностью, исконностью, посконностью, скрепами, и памятником князю Владимиру, Новый год должен быть самым презираемым праздником. Ну, судите сами - сам праздник Петр Первый привез из Гейропы, Рождественская ёлка - Weihnachtsbaum - исконно немецкая традиция, самый скрепный салат придумал Люсьен Оливье, заправляется он майонезом "Провансаль", винегрету (единственному действительно русскому блюду) наименование положено от французского слова "уксус" - винегр, шампанское из Шампани, водка из Византии, семга норвежская, мандарины абхазские, елочные игрушки китайские, и даже огни - бенгальские.

Ну, и?