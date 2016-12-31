Немного логики

Вообще, если посмотреть со стороны, то в стране, гордящейся духовностью, исконностью, посконностью, скрепами, и памятником князю Владимиру, Новый год должен быть самым презираемым праздником. Ну, судите сами - сам праздник Петр Первый привез из Гейропы, Рождественская ёлка - Weihnachtsbaum - исконно немецкая традиция, самый скрепный салат придумал Люсьен Оливье, заправляется он майонезом "Провансаль", винегрету (единственному действительно русскому блюду) наименование положено от французского слова "уксус" - винегр, шампанское из Шампани, водка из Византии, семга норвежская, мандарины абхазские, елочные игрушки китайские, и даже огни - бенгальские.
Ну, и?
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Символизируют плохо дрессированных обезьян - они?
Re: Символизируют плохо дрессированных обезьян - они?
как в том анекдоте: "а нам похуй на ваши неувязочки".
россия - это прообраз современного глобального мiра, проект, который начал претворяться в жизнь ещё "петром-первым".
начиная с разработанного российского языка, который стал средством общения подданных империи огромного числа этносов, который может вбирать в себя всё новое - и слова. и меняться под потребность момента---
до людей, которые жадно перенимают лучший опыт и внедряют его, откидывая всё старое и неэффективное.
российский народ - мощный и эффективный инструмент.
просто нынче он оказался в дурных руках.
и это очень жаль, это большая беда как для нас, так и для всей Земли.
Отмороженность мозга как источник великодержавного
1700 г., Великая Держава Россия на карте Евразии
Мы всех на свете ненавидим
и все на свете нам должны!
Не деньги копим, а обиды
на незадавшуюся жизнь!
Нас обложили русофобы,
и как Мединский нам открыл,
с далёких лет средневековых
никто Россию не любил.
Не картах нас не рисовали,
"терра инкогнита" назвав,
и никогда не признавали
нас Величайшей из держав!
Назло культуре православной,
создали жалкий Ренессанс,
и этим уязвить пытались
высокопросвещённых нас.
Ваяли храмы и полотна,
науку двигали, прогресс,
стремясь размазать нас духовно
и обратить в моральный плебс.
Но мы заносчивым подонкам
всегда умели сдачи дать,
учась двумерные иконы
на гладких досках рисовать.
Придумав тапочки из лыка,
лежанку прямо на печи,
и европейским падлам в пику,
учились стряпать куличи.
Мы даже климатом гордимся,
в котором вынуждены жить.
Пускай зима полгода длится,
- она характер закалит!
Она мозги нам отморозит
до состоянья хрусталя,
чтоб мы могли вполне серьёзно
огузок мира восхвалять.
Edited at 2016-12-31 04:55 pm (UTC)
"Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить".
С Наступающим!
Пока не выпито ноль-пять.
Когда же выпито ноль-пять
Все делом кажется нехитрым.
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром.
Edited at 2016-12-31 07:58 pm (UTC)
А кремль строили итальяшки-макаронники хреновы!
Сволочи! Нигде русскому человеку жизни не стало.
Москва это с древнекитайского "вонючее болото"
Edited at 2017-01-04 05:07 pm (UTC)
А сердцу так одиноко, я не знал, я не знал.
Здоровья и счастья в 2017-м!
Это больше вопрос исторической традиции, а не вероисповедания!
Мурзилка ты, а не старшина. Я бы тебе лоб зеленкой намазал, хохлятка.
Правильно, слаще путинского хуя ничо нет
Типа агония, не?
А ещё, по Ю.Нестеренко, также.........
"Буйные головы в вечном похмельном угаре,
Ваши цари, воеводы, князья и бояре,
Ваши опричники, ключники, плахи, колодки,
Ваши урядники, всадники и околотки,
Ваши устои, герои, турусы, торосы,
Ваши лабазы, приказы, доносы, допросы,
Ширь и сибирь, соловки, кандалы и каналы,
Ваши заветы, запреты, мечты, идеалы,
Все ваши веры, надежды, любви и удачи,
А воспевающие это все - наипаче!"