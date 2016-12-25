starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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No regrets.
starshinazapasa
December 25th, 2016
Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чт им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды - причем самых передовых из них, "Первого канала" и "Звезды" - клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытают в Сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близким мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах - сотнями, если не тысячами - и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ....
Риторический вопрос.

Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. Продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти. Чувство у меня только одно - плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе. Оно назначило меня врагом и национал-предателем. Так что - совершенно плевать.
Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже.
У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль - в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше.
No regrets. They don't work.
Все.


ЗЫ: Ну и да, в двадцать пятый раз - самое интересно, что этот дискурс возможен только в России. Во всех остальных странах по периметру - а в особенности в Украине и теперь вот еще и частично в Сирии - все эти разговоры о том, что "ужасная катастрофа", "они всего лишь певцы и танцоры", "лично никто из них не виноват", "так нельзя" и прочую гипертрофированную толерантность (собственно, это называется "конформизм")- просто не поймут. Вот просто не поймут и все. Нет, не будут ни спорить, ничего. Просто пожмут плечами и отойдут в сторону. Не понимая, зачем вы им говорите о том, что нужно выражать соболезнование военно-транспортному борту вооруженных сил страны, которая этими самыми вооруженными силами убивает граждан его Родины. Где кладбища растут теперь, как на дрожжах. Ну вот не объясните вы человеку, что штатный служащий министерства обороны оккупационной армии, летевший давать концерт в только вчера разбомбленный Алеппо с песней под названием "Вежливые люди"- ну просто вот работа у него такая, а что он мог сделать, он человек подневольный, приказали и полетел, а на самом деле он не виноват. Вот не объясните и все. С вами просто перестанут разговаривать. Так что эта рефлексия возможна только в России. Для всех остальных эти люди - как минимум пособники преступников. И все. И лучше, на самом-то деле, уже определиться, кто они и для тебя. На какой именно стороне и ты сам.







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3377 comments :
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dimmoff
2016-12-25 09:33 am (UTC)
Да уж, таких людей редко встретишь, а в нынешние времена и подавно
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Владимир
2016-12-25 09:31 am (UTC)
Доктора Лизу тоже не жалко?
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trident1950
2016-12-25 09:38 am (UTC)
Она полетела сирийских детей ублажать?
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Хоть я и из Украины

Александр Салов
2016-12-25 09:32 am (UTC)
Но тем не менее, ощущения абсолютно аналогичные.
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derik_536
2016-12-25 10:21 am (UTC)

"Летела ТУ-шка в небесах, несла в себе заразу:
Плясать летели на гробах 100 негодяев сразу..."


Этот стишек кто-то когда- совсем недавно придумал про самолет Качиньского...

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andreype
2016-12-25 09:35 am (UTC)
Смело. Глупо, но смело. В следующий раз, наверно, не стоит делать изумленное лицо и трагически вопрошать - а от чего ватники не скорбят по <нужное вписать>?
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grzegorz_b
2016-12-25 09:46 am (UTC)
Ты хуесосина вспомни как вы ржали и грозились на танках за два дня приехать.

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dazevup
2016-12-25 09:37 am (UTC)
Гарна новина.

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ne_mestnye
2016-12-25 12:21 pm (UTC)
Это у вас от бессилия.
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zaykas
2016-12-25 09:37 am (UTC)

Абсолютно те же чувства.

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mergenius
2016-12-25 10:40 am (UTC)
The same. I've no feelings.
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oz_convict
2016-12-25 09:38 am (UTC)
Так и есть, старшина
Родным соболезную.
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mergenius
2016-12-25 10:51 am (UTC)
Интересно, их родные тоже пели песню про "вежливых людей", отжавших кусок земли от соседа?
Если - да, тогда мне их тоже жаль.
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befree220513
2016-12-25 09:39 am (UTC)
Сожалею о гибели доктора и экипажа.
А про клоунов песни и пляски забуду уже завтра. Вместе с алкотами, упившимися боярой.
За десяток дохлых пропагандонов накачу водочки (из этилового, заметьте, спирта!)
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alex_kh_80
2016-12-25 10:42 am (UTC)
Пропагандонов вообще-то сотня была. Ансамбль - это тоже пропагандоны, пусть не такие оголтелые.
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off_topus
2016-12-25 09:39 am (UTC)
Сохраню этот пост. Вдруг пригодится.
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zhongyao
2016-12-25 10:01 am (UTC)
Веревку, мыло и кол из осины сохраните. Точно пригодятся
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anna_bpguide
2016-12-25 09:40 am (UTC)
Нет. Ничего нет хорошего в том, что гибнут люди. Даже если они не очень умные люди (((. Это я о певцах. Да и другие там люди были. Это беда и горе, и сочувствие - уместно.
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befree220513
2016-12-25 10:04 am (UTC)
Когда умер Чикатило - тоже соболезновали?
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ars333
2016-12-25 09:42 am (UTC)
где шутки про балалайки, которые тяжелее воздуха?

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woronov
2016-12-25 01:14 pm (UTC)
Ваша вот есть.
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Denis Nishman
2016-12-25 09:45 am (UTC)
По ходу спицы то не в ногу вставили,а прямо пидорасу в голову
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А что он должен делать?

Александр Салов
2016-12-25 09:52 am (UTC)
Заливаться слезами? Высылать денежки на похороны погибшим?
Кто они ему?
И кто он им?
И нужно ли им что то от него?

Хотя Вы наверное все это сделали и делаете. Заливаетесь и высылаете. Короче заботитесь.
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andrew1955s
2016-12-25 09:52 am (UTC)
Автор, ты настоящая мразь.
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vbifyz45
2016-12-25 09:58 am (UTC)
это увы не новость
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colobus1
2016-12-25 09:52 am (UTC)
Да и мне как-то пофиг.
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matt_logan
2016-12-25 09:53 am (UTC)
А потом удивляются почему их нацпредами называют. И не любят...
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Хорошо.

Александр Салов
2016-12-25 10:05 am (UTC)
Отлично.
Распишите по методичке, что он должен "Правильно" сделать?
Как он должен по Вашему "правильно" поступить?
Лгать как они ему(погибшие) дороги?
Вы ведь тоже лжете об этом, пройдет каких то 3-5 лет и Вы не вспомните об этом даже с паяльником ниже спины.
Человек сказал правду о своих чувствах и сразу кому то пригорело.
Каждую секунду умирают люди, многие гораздо мучительнее чем моментальная смерть при авиакатастрофе. На фронте, в больнице от рака, под колесами чиновников, от наркотиков которые чиновники же и крышуют, старости.

Так что не надо лицедействовать. Хотя если Вы на роботе, тогда да. Это святое.
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vasvladdav54
2016-12-25 10:00 am (UTC)
Смело старшина,но в путирашке чревато.Равносильно что бросаться на амбразуру.Сломают же.
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Кто то

Александр Салов
2016-12-25 10:08 am (UTC)
ведь должен это делать.

Что бы тем кто осуждает(и никогда не посмеет тоже сделать) такое, было за что его ненавидеть.
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kalinin_lounge
2016-12-25 10:13 am (UTC)
Когда же ты тварь сдохнешь
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a_b_i_t
2016-12-25 10:22 am (UTC)
Не переживай так, ты сдохнешь раньше. Успокойся, прими ванну с боярышником.
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magnus_z
2016-12-25 10:19 am (UTC)
Они все погибли.
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rivvv
2016-12-25 10:18 am (UTC)
Автор наверное пытается вызвать этой статьей сочувствие к своим пытаемым друзьям. А добьется того, что все скажут: "Поделом. Так и надо."
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a_b_i_t
2016-12-25 10:29 am (UTC)
Да похуй автору на этих всех, равно как и любому нормальному человеку.
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aleks_denisof
2016-12-25 10:22 am (UTC)
Путин опять всех переиграл. Встаем с колен.
За что боролись на то и напоролись. Получили чего добивались
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paukoph
2016-12-25 10:24 am (UTC)
Рождество задалось.
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avichtochdali
2016-12-25 01:29 pm (UTC)
Ага. Куча дохлых свидомых пидоргов попавших в очередной котёл на Донбассе.
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kamushkinpisya
2016-12-25 10:24 am (UTC)

Вот ты сука, уебан...

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a_b_i_t
2016-12-25 10:30 am (UTC)
Спасибо, мнение очередного лишнехромосомыша особенно ценно.
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kamushkinpisya
2016-12-25 10:24 am (UTC)

Вот ты сука, уебан...

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paraxboct
2016-12-25 01:37 pm (UTC)
Ёбаный ты пидорас, Аркаша.
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akbwana
2016-12-25 10:28 am (UTC)
Ты или совсем ёбнулся. или все-таки "казачок" засланный.
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n1000001
2016-12-25 11:55 am (UTC)
ты с чем-то не согласен?
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