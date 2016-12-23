https://www.youtube.com/watch?v=Rt7jdGn
В конце-концов, сегодня пятница. Не все же нам о политике. Сегодняшний день выдался просто праздником торжества веселых и находчивых. Но, правда, не всегда умных.
В Марселе трое любопытных полицейских заблудились на борту американского авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", на который они проникли незаконно с делегацией высокопоставленных гостей, и чуть не уплыли в Штаты. Они были обнаружены после того, как авианосец вышел из порта. В итоге "Эйзенхауэр" задержался на час, пока полицейских снимали с борта и доставляли домой на катере. Они будут подвергнуты дисциплинарному взысканию.
В Лимпопо три брата-импотента были съедены во время ритуального изнасилования крокодилицы. Молодые люди страдали импотенцией из-за семейного проклятия, для снятия которого местный шаман посоветовал им поймать в стоячей воде (видимо, это важно) крокодилицу и по очереди её изнасиловать. А для защиты дал амулет под название "муфи". По неизвестным причинам (!) амулет не сработал. Но родственники погибших не имеют претензий к шаману, так как в Лимпопо всем известно, что этот способ действительно работает. Просто в этот раз что-то не заладилось.
Ну и под конец замечательный видос уже про нашего родного укуренного омоновца с покатушками по казанскому аэропорту под музыку, которая была рождена именно для этого часа. Кстати, заметьте, как аккуратно человек едет. Даже с поворотничками! Ми-ми-ми. Явно получает удовольствие. И хочет доставить его и окружающему миру. По-моему - понять и простить. Кстати, я болел за машинку.
Удачных всем выходных. Не скучайте.
И не насилуйте на ночь зеленых крокодилов.
Видео честно украдено отсюда: https://twitter.com/nourlnews
Не клевещите, может он патриот и даже член "Единой России", получивший от своей лишней хромосомы информацию о пятой колонне или гей-параде в аэропорту и в благородном порыве пытавшийся защитить православные скрепы наездом на врагов благолепия и святости на Земле. Ему может нужно Героя давать и фоткать с Путиным и Гундяевым.
Я не понял что именно не заладилось? Все эти молодые люди перестали страдать импотенцией.
Вот почему защитный амулет не сработал нужно уточнить - может они его оставили на свежем воздухе в третью ночь после новой Луны? Ну или ещё как-то нарушили правила хранения.
и за крокодилицу ))