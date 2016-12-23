starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
7 comments :
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bolotnitsa
2016-12-23 10:40 am (UTC)
Спасибо за видео. Ржала не могла остановиться. Очаровательно! Эти кадры достойны быть в полнометражной комедии :-))
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Владимир
2016-12-23 10:42 am (UTC)
Видео несколько удивило. Водитель же должен был получить пулю в голову, еще только когда попытался протаранить стеклянную стену аэропорта - это же явно ИГИловец какой-то, запрещенный в российской федерации, на машине, начиненной взрывчаткой.
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derik_536
2016-12-23 10:51 am (UTC)

Не клевещите, может он патриот и даже член "Единой России", получивший от своей лишней хромосомы информацию о пятой колонне или гей-параде в аэропорту и в благородном порыве пытавшийся защитить православные скрепы наездом на врагов благолепия и святости на Земле. Ему может нужно Героя давать и фоткать с Путиным и Гундяевым.

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yaceya
2016-12-23 10:57 am (UTC)
>всем известно, что этот способ действительно работает. Просто в этот раз что-то не заладилось.
Я не понял что именно не заладилось? Все эти молодые люди перестали страдать импотенцией.
Вот почему защитный амулет не сработал нужно уточнить - может они его оставили на свежем воздухе в третью ночь после новой Луны? Ну или ещё как-то нарушили правила хранения.
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average_russian
2016-12-23 10:58 am (UTC)
все болели за машинку
и за крокодилицу ))
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max_andriyahov
2016-12-23 10:59 am (UTC)
Нокатить боярки, выебать крокодила и уплыть на авианосце... Отличный план на выходные!
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steblya_kam
2016-12-23 11:01 am (UTC)
Непонятки. Как они собирались трахать крокодилицу, если они импотенты? Дилдой, что ли?
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