В конце-концов, сегодня пятница. Не все же нам о политике. Сегодняшний день выдался просто праздником торжества веселых и находчивых. Но, правда, не всегда умных.

В Марселе трое любопытных полицейских заблудились на борту американского авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", на который они проникли незаконно с делегацией высокопоставленных гостей, и чуть не уплыли в Штаты. Они были обнаружены после того, как авианосец вышел из порта. В итоге "Эйзенхауэр" задержался на час, пока полиц

ейских снимали с борта и доставляли домой на катере. Они будут подвергнуты дисциплинарному взысканию.

В Лимпопо три брата-импотента были съедены во время ритуального изнасилования крокодилицы. Молодые люди страдали импотенцией из-за семейного проклятия, для снятия которого местный шаман посоветовал им поймать в стоячей воде (видимо, это важно) крокодилицу и по очереди её изнасиловать. А для защиты дал амулет под название "муфи". По неизвестным причинам (!) амулет не сработал. Но родственники погибших не имеют претензий к шаману, так как в Лимпопо всем известно, что этот способ действительно работает. Просто в этот раз что-то не заладилось.

Удачных всем выходных. Не скучайте.

И не насилуйте на ночь зеленых крокодилов.

Видео честно украдено отсюда:

Ну и под конец замечательный видос уже про нашего родного укуренного омоновца с покатушками по казанскому аэропорту под музыку, которая была рождена именно для этого часа. Кстати, заметьте, как аккуратно человек едет. Даже с поворотничками! Ми-ми-ми. Явно получает удовольствие. И хочет доставить его и окружающему миру. По-моему - понять и простить. Кстати, я болел за машинку.