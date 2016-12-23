starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
7 comments :
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ln1
2016-12-23 09:49 am (UTC)
Что-то мне аргументация Аркадия напоминает пресловутое "Вот когда убьют, тогда и приходите"

Понятно, что если человек едет в ИГИЛ, то не ради посещения местных достопримечательностей. А уж с какой формальной формулировкой этого человека превентивно закрывают - дело по большому счету десятое.
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paukoph
2016-12-23 10:33 am (UTC)
> А уж с какой формальной формулировкой этого человека превентивно закрывают - дело по большому счету десятое.

Вам в Северную Корею.
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taiwan4ik
2016-12-23 10:49 am (UTC)
Или США, или UK - на любой вкус. Можно в Ирландию, где за участие (предполагаемое) в ИРА судят на закрытых заседаниях "троек".
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paukoph
2016-12-23 10:52 am (UTC)
Не свисти ботяра.
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aurora_hws
2016-12-23 10:51 am (UTC)
Что сразу Корея, скрепоносный боярышник ещё хорошо помогает.
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paukoph
2016-12-23 10:52 am (UTC)
Надо обязать патриотов к употреблению.
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aurora_hws
2016-12-23 10:46 am (UTC)
Ну, дивненький ведь прецедент вырисовывается.
Примерно как судить вора за то,что стоит на пороге магазина.
Это ж сколько народу пересажать можно будет!



Edited at 2016-12-23 10:48 am (UTC)
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