Жалко ли мне убитого в Турции посла? Нет. Совершенно. И даже не потому, что этот человек - не просто молчаливый согласный с политикой данного государства - он, как его часть - активный её проводник. Нет. Не поэтому. Не жалко потому, что это государство уже столько лет - десятилетий - убивает, что оно за эти десятилетия убило уже стольких людей, что чувство жалости у меня попросту практически атрофировалось.

Посеявший ветер пожнет бурю. Все желания должны исполняться. Хотели

величия - получайте. Но за величие надо платить. А платить за величие необходимо жизнями. Всегда. Просто все почему-то думают, что это будут чужие жизни. Но нет. Иногда получается и наоборот.

Но.

Одно очень важное большое "НО".

Мирняк убивать нельзя.

Нельзя убивать женщин. Нельзя убивать детей. Нельзя убивать стариков. Нельзя убивать невоюющих мужчин. И даже воюющих мужчин нельзя убивать, если они попали в плен. Нельзя пленных убивать, понимаете? Даже если это, блять, Мильчаков. Потому что нельзя. И все.

Расстреливать безоружных - нельзя.

Все. Точка.

Это базовое. Это основа.

Если это не соблюдается - начинается моральная деградация и разрушение. И личности, и общества. Снятие запретов - очень опасная штука.

Мне не жалко посла. Совсем. Но его убийство - преступление и теракт. А его убийца - убийца и террорист. А совсем никакой не герой.

Жалости - нет. Но и радость по этому поводу - уже разрушение.

После войны тараканов-то убивать не хочется, не то, что послов.

Собственно, все.

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