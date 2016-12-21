starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
495 comments :
( 495 comments Leave a comment )
old_extremist
2016-12-21 10:40 am (UTC)
Вообще говоря, любые госчиновники всегда были и будут законной целью. Именно их банда, именующая себя государством, посылает военных, полицаев и прочих силовиков убивать и принуждать.
(Reply) (Thread) (Expand)
pycckux
2016-12-21 11:53 am (UTC)
вообще говоря,стесняюсь спросить:
что за войну ведет путин в сирии?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
mikewaz0wski
2016-12-21 10:42 am (UTC)
Жалко ли мне убитого в Турции посла? Нет. Совершенно. Я даже в этом и не сомневался как-то. Ты же мразь, причем редкая. Нормальному человеку жалко любого убитого человека.
(Reply) (Thread) (Expand)
Nowik
2016-12-21 10:49 am (UTC)

...Нельзя убивать женщин. Нельзя убивать детей. Нельзя убивать стариков... Эти громкие слова пищщет человек,соотечественники которого соотечественников своих же и убивают.Ясный перец,они вынуждены так как «Не жалко потому, что это государство уже столько лет - десятилетий - убивает,» это пищщет тоже оно.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
aleksisius
2016-12-21 10:45 am (UTC)
Соловьев: "Они нам санкции, а мы р-раз - и по Сирии долбанули!"
- А те по послу.
- А посла за шо? :))))))))

(Reply) (Thread) (Expand)

"А посла за шо ?"

Константин
2016-12-21 11:58 am (UTC)
- за дело ! (с)....))
(Reply) (Parent) (Thread)
stzozo
2016-12-21 10:47 am (UTC)
Если абсолютизировать принцип "безоружных убивать нельзя", то злодеи будут наступать без оружия и окажутся непобедимы.
Именно так и было на Донбассе: украинский танк окружали бабы с иконами, а тем временем оккупанты брали растерянных украинских бойцов на мушку.
(Reply) (Thread) (Expand)
pycckux
2016-12-21 12:01 pm (UTC)
стесняюсь спросить: пошто убивают сирийцев и не трогают чуркобесов, которые торгуют дешевым спиртным круглосуточно повсеместно, в России?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Tranquillus Max
2016-12-21 10:50 am (UTC)
посол - не "мирняк".
(Reply) (Thread)
dolegovich24
2016-12-21 11:51 am (UTC)
Он дипломат. А любые нападения на дипломатов - незаконны, так установлено с древних времен. И даже если дипломата убивает одиночка-душевнобольной, это все равно ложится пятном на государство, в котором он работал. Даже если это посол страны, в которой принято есть младенцев, это не может служить оправданием его убийства или ареста. Посла можно выслать, если он неугоден, но не убивать.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
510_santa_maria
2016-12-21 10:51 am (UTC)
Посол МИРНЯК?
Как по мне, это серьезный БОЕЦ на реальном ФРОНТЕ!

Чем занимается собственно посол РФ в Турции?
Да и не только РФ и не только в Турции!
Все послы всех стран занимаются этим!

Посол управляет финансами, руководит агентурой, руководит вербовкой, встречается с оппозиционерами и часто играет в СВОИ ИГРЫ.
По сути это государство в чужом государстве.

И когда посол заигрался или проигрался, то их ликвидируют, чаще свои, чаще втихую, но иногда и вот так, нагло и открыто.

Главное, не нужно путать послов и мирняк. Это как теплое и мягкое.
(Reply) (Thread)
nahamkis
2016-12-21 11:01 am (UTC)
А реквизиты где?
(Reply) (Thread)
bad_cmpany
2016-12-21 11:03 am (UTC)
Не, мужика жалко. Лицо у него хорошее. Хоть он и в гестапо служил, все равно жалко. Он не виноват. Увольняться потому что начальство у него Лавров с Захаровой- не каждый найдет такое мужество в себе, да и находясь внутри системы можно как-то ей противостоять. Мне кажется он был хороший человек, а убийца- мудак и скотина.
(Reply) (Thread) (Expand)
kraken_ktulhu
2016-12-21 12:16 pm (UTC)
Хороший человек не будет терпеть на себе Лаврова с Захаровой..
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
dmitrykogan
2016-12-21 11:08 am (UTC)
Зато можно радоваться тому, что теперь ни одна простипутка не будет чувствовать себя в безопасности за пределами Пучни, даже на свое вилле или квартире в Майами
(Reply) (Thread)
Aurora Nox
2016-12-21 11:38 am (UTC)
Полагаю, ошибочно смешивать понятия «убийство» и «ликвидация».
В данном случае я не посла ввиду имею, а вообще.
(Reply) (Thread)
talking_crap
2016-12-21 11:40 am (UTC)
Пора тебе на нары.
(Reply) (Thread) (Expand)
paul_krokodilov
2016-12-21 05:39 pm (UTC)
вот скажи сцука, ты смертник или тебе кайф от того, что тя пидарасят???
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
blazch
2016-12-21 11:48 am (UTC)
В рамках проекта "Журналистика без посредников" и просит милостыню)))) Т.е. мнение автора зависит от того кто и сколько заплатит?)
(Reply) (Thread) (Expand)
dolegovich24
2016-12-21 11:54 am (UTC)
Я несколько раз переводил ему деньги и каждый раз требовал, чтобы он писал то, что мне нравится. Но сукин сын деньги взял, а писать для меня отказался - сказал, что пишет только то, что сам считает нужным. После чего я подумал, что надо бы перестать переводы делать, а потом решил - и хрен с ним, пусть пишет свое, а я почитаю.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
icontr
2016-12-21 11:51 am (UTC)
Теперь каждый гандон будет скакать на могиле убитого человека, причем не простого а аж целого посла, это чревато, возникает вопрос
(Reply) (Thread) (Expand)
bzakrevsky
2016-12-21 12:44 pm (UTC)
Расслабтесь. Если помидоры не запретят -- завтра все забудут про какого-то посла.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
r9onaldo
2016-12-21 11:57 am (UTC)
Кретин. Но мне тебя, почему-то жалко.
(Reply) (Thread) (Expand)
paul_krokodilov
2016-12-21 05:39 pm (UTC)
пидар послушай как ты родился: ононировал твой папаша ононировал, но сперма только через попу шла, и решил он отсосать у негра, как отсосал так и охуел в смысле сперма через отросток пошла тогда он отебал твою мамочку в уши, и родился выпендриш, то есть ты. the end.
(Reply) (Parent) (Thread)
grubiyants
2016-12-21 11:59 am (UTC)
Чартерная компания "Шахид-авиа" предлагает новую услугу специально для россиян, едущих в Турцию. По желанию клиента, можно оформить обратный билет в грузовом отсеке самолёта. Это позволит ему съэкономить до 50 процентов стоимости обратного рейса. Полёт будет проходить в прекрасных благоухающих одноместных апартаментах из свежестроганой карельской лиственицы. Каждого долетевшего пассажира ждёт бесплатный бонус - красивый веночек из ярких пластмассовых цветов.
Приятного вам полёта!
(Reply) (Thread)
a_b_i_t
2016-12-21 12:07 pm (UTC)
Морис Конради родился 29 мая 1896 г. в Санкт-Петербурге, в семье осевших в России швейцарцев. Окончил гимназию, Павловское военное училище. Учился в политехническом институте, со второго курса которого в 1914 году ушёл на фронт, для чего понадобилось разрешение Императора Николая II, поскольку Конради был гражданином Швейцарии. Подпоручик. Был ранен, награждён орденом Святого Георгия IV степени. Окончил офицерскую школу в Петрограде (январь 1916), воевал на Румынском фронте, откуда в составе отряда Дроздовского отправился в легендарный поход из Ясс на Дон.

Во время красного террора лишился отца (умершего после избиения в ЧК) и дяди (владелец кондитерских фабрик, на 1916 год купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин — был расстрелян большевиками как заложник), одного из братьев. Кроме того, его тётя была убита грабителями.

Воевал против большевиков вплоть до эвакуации войск генерала барона Врангеля из Крыма в ноябре 1920, затем находился в лагере в Галлиполи. В июне 1921 года вышел в отставку и поселился вместе с женой Владиславой Львовной Конради, беженкой из Польши, в Цюрихе, где работал в торговом доме на скромной должности.

10 мая 1923 года в Лозанне, в ресторане отеля «Сесиль», Морис Конради застрелил советского дипломата Вацлава Воровского и ранил двух его помощников — Ивана Аренса и Максима Дивилковского. После этого он бросил пистолет (по другим рассказам — отдал его метрдотелю) и сдался полиции со словами: «Я сделал доброе дело — русские большевики погубили всю Европу… Это пойдет на пользу всему миру».Его друг Полунин был арестован на следующий день в Женеве.


Судебный процесс по делу Конради и Полунина начался в Лозанне 5 ноября 1923 года. Дело слушалось в федеральном суде Швейцарии. В своём вступительном слове на суде Конради сказал: «Я верю, что с уничтожением каждого большевика человечество идёт вперед по пути прогресса. Надеюсь, что моему примеру последуют другие смельчаки, проявив тем самым величие своих чувств!»

Прокурор в своём выступлении заявил, что преступлением является убийство даже тирана. В ответ адвокат Полунина Теодор Обер указал в окно на памятник Вильгельму Теллю, предложив снести памятники национальному герою Швейцарии. Сторона защиты не скрывала своего желания превратить процесс в суд над большевизмом. За 10 дней слушаний перед судьей и присяжными выступило около 70 свидетелей, рассказывавших о преступлениях большевиков. В частности, защита связывала голод в Поволжье не только с неурожаем, но и с продовольственной политикой большевиков. Большое впечатление на швейцарцев произвели также подробности большевистской антирелигиозной кампании. В результате суд, получивший широкий международный резонанс, большинством в девять против пяти голосов оправдал Конради, сочтя его поступок актом справедливого возмездия советскому режиму за его злодеяния.
(Reply) (Thread) (Expand)
Yuriy Lisenkov
2016-12-21 12:20 pm (UTC)
Ну вот в 39-м панам прилетело в том числе и за такое надругательство над дипломатической неприкосновенностью.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Yuri Kudrev
2016-12-21 12:14 pm (UTC)
Ты считаешь, что резидент ГРУ (или ФСБ) - ДРУГИХ послами не ставят, и "умерший на боевом посту" (С) - Путин, - это МИРНЯК? Тогда ты все выдумал, и про чечню, и про войны, на которых якобы побывал... ПС. А как насчет казни военных преступников - они ведь тоже УЖЕ без оружия? А в Анкаре было не преступление, не терракт - это была ЛИКВИДАЦИЯ, казнь, в ее чистом, беспримесном виде. И когда твоих сограждан начнут ликвидировать, казнить, не говори, что это ужасно, что они - мирняк, и они - не при чем. Есть такое понятие - коллективная ответственность. Так вот - для России наступает именно этот случай...
(Reply) (Thread)
stagla
2016-12-21 12:20 pm (UTC)
Эдак скоро дойдет до того, что кто-то провзгласит лозунг оправдывающий убийство блогеров.

И я не уверен что мало людей его поддержит.
(Reply) (Thread) (Expand)
Yuri Kudrev
2016-12-21 12:27 pm (UTC)
Некоторых давно пора замочить в сортире... Я думаю, что и у тебя есть список. На войне, как на войне. Информационно-идеологическая война мало чем отличается от стрелялок на фронте, разве что, большей аудиторией охвата... ПС. Юлиус Штрейхер (нем. Julius Streicher), гауляйтер, главный редактор антисемитской газеты "Штурмовик" (нем. Der Stürmer — Дер Штюрмер) - он тоже никого лично не убил, был журналистом, главынм редактором газеты. Повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. Тогда СССР еще не имел право вето, иначе Трибунал не состоялся бы.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Yuri Kudrev
2016-12-21 12:21 pm (UTC)
Аркадий, жизнь в России даже наиболее адекватных ее обитателей лишает основных морально-нравственных ориентиров. Вы , и ты в том числе, потеряли ключевые критерии - что есть "хорошо", и что есть "плохо". Справедливость вопиет, чтобы Ростов-на-Дону стал Алеппо. Со всеми вытекающими оттуда реками крови. Да, мирняка. А кого же еще вы бомбили в Алеппо? Око за око, зуб за зуб - помнишь? Никто не отменял...
(Reply) (Thread)

О мертвых или хорошо или...

Chingiz Mamedov
2016-12-21 12:26 pm (UTC)
... ничего- это заповедь для любого нормального человека. Автор не прав,не следует так рассуждать... Карлов был хорошим человеком и умным послом и во многом его усилиями удалось остановить очередной виток нагнетания ненависти и вражды между двумя крупными и соседними странами,а учитывая влияние Турции на тюркские народы России,- татар,башкир,якутов,тувинцев,карачаевцев и других ,его усилия по нормализации отношений были правильными...
(Reply) (Thread)

Re: О мертвых или хорошо или...

b_e_n_s_o_n
2016-12-21 01:03 pm (UTC)
"О мертвых или хорошо, или ничего КРОМЕ ПРАВДЫ"

Когда вы уже прочтёте оригинал, неучи
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
stalker_sid
2016-12-21 12:32 pm (UTC)
та да, это же россиянин
то ли дело белые господины из боинга, или шарлиебдо, их-то в сто крат жальче, как же, помним эти говнострадания
(Reply) (Thread) (Expand)
yesiricanboogie
2016-12-21 03:29 pm (UTC)
из боинга над Синаем-то? не, хоть и белые, но рашковане...
(Reply) (Parent) (Thread)
Byka36
2016-12-21 12:34 pm (UTC)
пиздец как у тебя тут говна много, блябченко
(Reply) (Thread) (Expand)
paul_krokodilov
2016-12-21 05:40 pm (UTC)
шо давно твою субмарину раком не ставили, чума косорылая.....забыл как мужской член входит в твою кривую глотку?????
(Reply) (Parent) (Thread)

Thomas Kiiver, ты вылез из жопы мокшанской макаки, хехе

solamatec
2016-12-21 07:27 pm (UTC)


ватный даун, дай пруфы как тебя в детском саду выебал сторож, ХАХАХА

(Reply) (Parent) (Thread)
eric_sochi
2016-12-21 12:43 pm (UTC)
Если бы я был соседом этого Бабченко, сейчас бы вышел, постучал в дверь и дал бы в ебло.
Хотя нет... в ебло он не заслужил - максимум, пендель.
Тяжело, наверное, жить мразью?...
(Reply) (Thread) (Expand)
zloy_bonifaciy
2016-12-21 01:06 pm (UTC)
Нельзя бить инвалида, прикованного к кровати.
Надо подождать, пока кость срастётся. И тогда уже....
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
paul_krokodilov
2016-12-21 05:41 pm (UTC)
нагибайся, падаль ебливая, и начинай шмолить елду! =)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
( 495 comments Leave a comment )
Archive

Dec2016

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: