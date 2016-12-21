Жалко ли мне убитого в Турции посла? Нет. Совершенно. И даже не потому, что этот человек - не просто молчаливый согласный с политикой данного государства - он, как его часть - активный её проводник. Нет. Не поэтому. Не жалко потому, что это государство уже столько лет - десятилетий - убивает, что оно за эти десятилетия убило уже стольких людей, что чувство жалости у меня попросту практически атрофировалось.
Посеявший ветер пожнет бурю. Все желания должны исполняться. Хотели величия - получайте. Но за величие надо платить. А платить за величие необходимо жизнями. Всегда. Просто все почему-то думают, что это будут чужие жизни. Но нет. Иногда получается и наоборот.
Но.
Одно очень важное большое "НО".
Мирняк убивать нельзя.
Нельзя убивать женщин. Нельзя убивать детей. Нельзя убивать стариков. Нельзя убивать невоюющих мужчин. И даже воюющих мужчин нельзя убивать, если они попали в плен. Нельзя пленных убивать, понимаете? Даже если это, блять, Мильчаков. Потому что нельзя. И все.
Расстреливать безоружных - нельзя.
Все. Точка.
Это базовое. Это основа.
Если это не соблюдается - начинается моральная деградация и разрушение. И личности, и общества. Снятие запретов - очень опасная штука.
Мне не жалко посла. Совсем. Но его убийство - преступление и теракт. А его убийца - убийца и террорист. А совсем никакой не герой.
Жалости - нет. Но и радость по этому поводу - уже разрушение.
После войны тараканов-то убивать не хочется, не то, что послов.
Собственно, все.
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Спасибо
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
что за войну ведет путин в сирии?
...Нельзя убивать женщин. Нельзя убивать детей. Нельзя убивать стариков... Эти громкие слова пищщет человек,соотечественники которого соотечественников своих же и убивают.Ясный перец,они вынуждены так как «Не жалко потому, что это государство уже столько лет - десятилетий - убивает,» это пищщет тоже оно.
- А те по послу.
- А посла за шо? :))))))))
"А посла за шо ?"
Именно так и было на Донбассе: украинский танк окружали бабы с иконами, а тем временем оккупанты брали растерянных украинских бойцов на мушку.
Как по мне, это серьезный БОЕЦ на реальном ФРОНТЕ!
Чем занимается собственно посол РФ в Турции?
Да и не только РФ и не только в Турции!
Все послы всех стран занимаются этим!
Посол управляет финансами, руководит агентурой, руководит вербовкой, встречается с оппозиционерами и часто играет в СВОИ ИГРЫ.
По сути это государство в чужом государстве.
И когда посол заигрался или проигрался, то их ликвидируют, чаще свои, чаще втихую, но иногда и вот так, нагло и открыто.
Главное, не нужно путать послов и мирняк. Это как теплое и мягкое.
В данном случае я не посла ввиду имею, а вообще.
Приятного вам полёта!
Во время красного террора лишился отца (умершего после избиения в ЧК) и дяди (владелец кондитерских фабрик, на 1916 год купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин — был расстрелян большевиками как заложник), одного из братьев. Кроме того, его тётя была убита грабителями.
Воевал против большевиков вплоть до эвакуации войск генерала барона Врангеля из Крыма в ноябре 1920, затем находился в лагере в Галлиполи. В июне 1921 года вышел в отставку и поселился вместе с женой Владиславой Львовной Конради, беженкой из Польши, в Цюрихе, где работал в торговом доме на скромной должности.
10 мая 1923 года в Лозанне, в ресторане отеля «Сесиль», Морис Конради застрелил советского дипломата Вацлава Воровского и ранил двух его помощников — Ивана Аренса и Максима Дивилковского. После этого он бросил пистолет (по другим рассказам — отдал его метрдотелю) и сдался полиции со словами: «Я сделал доброе дело — русские большевики погубили всю Европу… Это пойдет на пользу всему миру».Его друг Полунин был арестован на следующий день в Женеве.
Судебный процесс по делу Конради и Полунина начался в Лозанне 5 ноября 1923 года. Дело слушалось в федеральном суде Швейцарии. В своём вступительном слове на суде Конради сказал: «Я верю, что с уничтожением каждого большевика человечество идёт вперед по пути прогресса. Надеюсь, что моему примеру последуют другие смельчаки, проявив тем самым величие своих чувств!»
Прокурор в своём выступлении заявил, что преступлением является убийство даже тирана. В ответ адвокат Полунина Теодор Обер указал в окно на памятник Вильгельму Теллю, предложив снести памятники национальному герою Швейцарии. Сторона защиты не скрывала своего желания превратить процесс в суд над большевизмом. За 10 дней слушаний перед судьей и присяжными выступило около 70 свидетелей, рассказывавших о преступлениях большевиков. В частности, защита связывала голод в Поволжье не только с неурожаем, но и с продовольственной политикой большевиков. Большое впечатление на швейцарцев произвели также подробности большевистской антирелигиозной кампании. В результате суд, получивший широкий международный резонанс, большинством в девять против пяти голосов оправдал Конради, сочтя его поступок актом справедливого возмездия советскому режиму за его злодеяния.
И я не уверен что мало людей его поддержит.
О мертвых или хорошо или...
Re: О мертвых или хорошо или...
Когда вы уже прочтёте оригинал, неучи
то ли дело белые господины из боинга, или шарлиебдо, их-то в сто крат жальче, как же, помним эти говнострадания
Жмых
Thomas Kiiver, ты вылез из жопы мокшанской макаки, хехе
ватный даун, дай пруфы как тебя в детском саду выебал сторож, ХАХАХА
Хотя нет... в ебло он не заслужил - максимум, пендель.
Тяжело, наверное, жить мразью?...
Надо подождать, пока кость срастётся. И тогда уже....