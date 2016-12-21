Ну и в сто двадцать пятый раз - лучшим противодействием терактам, подобным нынешнему берлинскому, является свободное ношение гражданами оружия. Вот ВИДЕО с почти аналогичным терактом из Израиля. Здесь все объяснено на пальцах. Доступно. Что называется, почувствуйте разницу.

Ну и поскольку оружейный холливар все равно начнется, в сто двадцать пятый раз заранее повторю тезисы, отвечающие на набор стандартных возражений.

Во-первых, что значит "раздать"? У нас разрешено владение автомобилями - их кто-то "раздает"? Оружие, как и автомобили, стоит дорого, начиная долларов от четырехсот. Кто-то готов четыреста баксов раздавать направо и налево? Покажите мне хоть одного, кто готов. Цена - уже само по себе отсечение маргинальных асоциальных слоев.

Во-вторых, для вождения автомобиля нужны права. Чтобы их получить, нужно пройти курс подготовки и сдать экзамен. Такая же ситуация с оружием - оно лицензировано. Просто так его с бухты-барахты не купишь. Более того, в России на данный момент для получения лицензии на травмат нужно пройти тест. Для его успешного прохождения необходимо ознакомление с Федеральным законом об оружии, КоАПП, правилами безопасного обращения с оружием и правилами оборота гражданского оружия. Если вы не сдаете тест, вы идете на платные курсы. Более того, оружие запрещено иметь лицам с судимостью, лицам с двумя административными правонарушениями в течение года, ну и, само собой, состоящим на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. То есть, если вам в течение года выписали штраф за превышение скорости - в этом году вам лицензию не выдадут. Вы - нарушитель. Разрешать иметь вам оружие - опасно.

В-третьих, нарезное лицензированное оружие отстреливается в пулетеке. Применять его для противоправных действий - все равно, что оставить на месте преступления собственный паспорт. В этом смысле травмат и гладкоствол опаснее - они не поддаются идентификации.

В-четвертых, в Молдове, странах Балтии (в Эстонии и Латвии русского населения - треть), и, скажем, Чехии - разрешено все. Не перестрелял никто никого. В Молодве. С совершенно советским менталитетом. И вином вместо воды.

В-пятых. Если вы боитесь, не умеете, не способны - не покупайте пистолет. Никто не обязывает. Не надо, чт пистолет был именно у вас. Надо, чт он был хотя бы у одного человека на улице.

В-шестых - носить оружие в дамской сумочке запрещено



В-седьмых - владение оружием в России и так разрешено, на руках около шести миллионов стволов, в том числе и гражданские варианты автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова - всевозможные вариации "Сайги" и "Тигра". Наибольшее число убийств по-прежнему совершается при помощи кухонного ножа.

Ну и да, в-восьмых - вильни люди мають зброю.

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