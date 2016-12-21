starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa июнь 10, 2022 09:45 292
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
245 comments :
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kyl_tiras
2016-12-21 07:18 am (UTC)

Есть у меня значек и карточка с подобным высказыванием.

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jonathan_simba
2016-12-21 07:24 am (UTC)
Коротко и по сути, спасибо.
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katin_andrey
2016-12-21 04:43 pm (UTC)
Из коментов к видео на Ютубе:
"Мусульман надо вырезать семьями, а вонючим мусульманским детям - выкалывать глаза и ломать ноги. Мы так в Чечне делали и ни один из покалеченных МНОЮ чеченских щенков не смог стать террористом. Я ГОРЖУСЬ ЭТИМ!﻿"
Этим людям надо давать оружие?
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kajibtep_l
2016-12-21 07:27 am (UTC)
>>>Более того, в России на данный момент для получения лицензии на травмат нужно пройти тест. Для его успешного прохождения необходимо ознакомление с Федеральным законом об оружии, КоАПП, правилами безопасного обращения с оружием и правилами оборота гражданского оружия. Если вы не сдаете тест, вы идете на платные курсы.<<< - ШТАААА??? Впервые приобретающий оружие проходит обучение в любом случае, и после обучения как раз идёт проверка знаний. В дальнейшем владельцы травматов при продлении лицензий проходят проверку знаний раз в пять лет, но уже никаких обучений с них требовать нельзя.

>>>В-шестых - владение оружием в России и так разрешено, на руках около шести миллионов стволов<<< - шесть с половиной на 2012-й год. Сейчас уже наверняка больше.

>>>вильни люди мають зброю<<< - у вас уже есть? Ведь владение оружием в России разрешено.
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skribacov
2016-12-21 09:38 am (UTC)
// шесть с половиной на 2012-й год. Сейчас уже наверняка больше.//
Меньше, число владельцев оружия сокращается.
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zaykas
2016-12-21 07:27 am (UTC)
Оружие надо разрешать. Но путинизм очень очень сцыт на эту тему, ибо ничего так не боится, как своего народа.
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lussien
2016-12-21 08:01 am (UTC)
И не только путинизм.
Меркелизм тоже.
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critical_errorr
2016-12-21 07:29 am (UTC)
В девятых, даже при разрешении, количество носителей не сильно прибавится.
Это и деньги, и лишние 0,5 - 1 кг железа таскать - тоже без нужды не будешь )
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В Израиле, к сожалению, нет свободного ношения оружия

4ap_4aps
2016-12-21 07:41 am (UTC)
Видео очень свежее и актуальное, но факт, что свободного ношения (точнее получения) оружия у нас нет - только для жителей поселений Иудеи и Самарии (и подобное), но не "большого" Израиля.
Но в среднем людей с оружием гораздо больше, чем в почти в любой др стране мира. Солдат с оружием воспринимается естественно и правильно (собсно сам так когда-то возвращался домой). Халатное применение случается, но крайне редко - за КМБ довольно хорошо доносят важность соблюдения правил "написанных кровью". Случаев, когда оружие помогло быстро нейтрализовать террористов в последние годы гораздо больше и сам факт наличия вооруженных и готовых применить оружие "гражданских" хорошо влияет.
Итого, только за свободное получение и ношение оружия.
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rivvv
2016-12-21 08:42 am (UTC)
Остается только развести в России столько же терористов, сколько их бегает по Израилю.
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lussien
2016-12-21 07:59 am (UTC)
Ваши слова - да богу в уши.
К сожалению, наши брюссельские дебилы (высшие чиновники ЕС) в качестве ответа подготовили прямо противоположное - очередное ужесточение законов о владении оружием. И вся наша (германская) правящая мразь идет с ними в ногу. А Вы ее, кажется, празднуете. И ваши Обамоклингоны с их придворными СМИ после каждого теракта вопили, что оружие надо запретить. А нелюбимый Трамп как раз за то, чтобы не ограничивать право на владение оружием.

Когнитивный диссонанс?
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hryu
2016-12-21 10:04 am (UTC)
Так давно ж уже ясно стало, что помимо ватников имеются еще и евроватники, для которых все, происходящее на Западе, имеет логичное объяснение и не подлежит никакой критике. Вот Аркадий - как раз из евроватников.
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i_blackorange
2016-12-21 08:09 am (UTC)
первыми этим правом воспользуется гопота и криминалитет, у них есть цель и средства ее достижения
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leokand
2016-12-21 08:18 am (UTC)
Спешу вас разочаровать: у криминалитета оружие и так есть, а гопота не сможет получить разрешения. Кроме того, идти на дело с легальным стволом — это всё равно, что оставить на месте преступления свою визитную карточку с именем и домашним адресом.
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(Suspicious comment)
yurh_dsc
2016-12-21 08:16 am (UTC)
Какой смысл во владения оружием, если закон против обороняющегося? Таскать с собой ствол можно, конечно, но применить по назначению не сможешь, или сможешь, но сядешь.
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konst90
2016-12-21 08:21 am (UTC)
"Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро"
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lussien
2016-12-21 08:21 am (UTC)
Берлин образца декабря 2016 года сильно напоминает Берлин мая 1945-го.
И не только потому, что он во второй раз в своей истории отдан врагу (причем на сей раз - добровольно и без сопротивления! Врага СПЕЦИАЛЬНО ПРИГЛАШАЛИ).

Из зомбоящика раздаются примерно те же Durchhalteparolen (как йето гаварить па-русску? Ободряющие заявы, что нас, мол, не запугать, мы победим, несмотря ни на что, даже если враг уже залез на Рейхстаг и дрыгает оттуда ногами, постреливая в зрителей).

Вчерашнего подозреваемого выпустили на свободу. Оказалось, что этот пакистанец - мелкий уголовник и насильник, но теракта он не совершал.
Ну, и теперь у полиции нет ни малейшей зацепки. Никто не знает, не только как он выглядит и называется, не знают даже, мужик это или баба, один человек или несколько.

Не знают ничего, потому что правящая в городе партия - СДПГ (в ее правительство входят, например, разоблаченные офицеры Штази!) - ЗАПРЕТИЛА видеонаблюдение за рождественскими рынками. Но если вы думаете, что обер-бургомистра Мюллера (дебила-недоучку, не имеющего даже среднего образования!) это подвигло к тому, чтобы, например, уйти в отставку или хотя бы попросить прощения, то вы глыбоко заблуждаетесь. Не принято у нас такое. У нас принято клеймить врага, а не признавать свои ошибки. А врагов у зомбоящика двое - это партии ХСС и АдГ.

В общем 4,5 миллиона берлинцев стали живой дичью для вооруженных охотников ИГИЛа, которые в любой момент могут нанести очередной удар.
Например, сегодня на футболе: Херта играет вечером в Берлине, в присутствии примерно 60 тысяч зрителей. А обыскивать похожих на мусульман у нас не принято. Отменить игру тоже никак нельзя, нас же не сломить, как долбят зомбодятлы, мы будем и дальше так же, невзирая.

Правда, политики с зомбодятлами ездят не в метро, а на бронированных тачках, и живут за высокими охраняемыми заборами, так что опасаться им действительно нечего. А бедные зомбированные немцы - десятком меньше, десятком больше, не все ли равно правящей верхушке? Когда ее это волновало?
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craftwr
2016-12-21 09:29 am (UTC)
В СССР нацики приходили цветочки нюхать, дебил?
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(Suspicious comment)
livejournal
2016-12-21 08:30 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2016-12-21 08:30 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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rivvv
2016-12-21 08:39 am (UTC)
Автор не сведущ ни в трассологии, ни в оружии, ни даже в законе. Но главный прикол не в этом. В конце концов что такое закон? Кто его вообще читает? Ерунда какая-то.
Прикол в классическом "а нас то за что?" Хомячок покупает пистолет, чтобы его не трогали. Но для этого нужно, чтобы окружающие знали, что у него есть оружие. Пример с Израилем как раз очень хорошо это иллюстрирует. Там автоматическую винтовку военнослужащий берет с собой, выходя в булочную за хлебом. Это привычно и не вызывает вопросов. А наш хомячок хочет пистолет. Он не будет им размахивать, или выставлять напоказ кобуру. Менты же повяжут! Он положит пистолет в сумку и никто не узнает, что у него есть оружие. Тогда кто его испугается? Уровень опасности не снизится ни на сколько.
Хомячку не пистолет нужен, ему хочется убивать безнаказанно, как в игре. Он хочет оружие, но... не хочет ответственности.
И таки да: гораздо больше убийств делается кухонным ножом. Нож опаснее пистолета в неумелых руках, это факт.
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xaxam
2016-12-21 09:18 am (UTC)
>>> Там автоматическую винтовку военнослужащий берет с собой, выходя в булочную за хлебом.

Потому, что дома у него парочка любопытных младших братьев, а ответственность за личное оружие и всё, что может произойти, - только на мальчике-солдате.

У нас как-то работал электрик, смотрю, - у него из заднего кармана торчит пистолет. Спрашиваю, мол, зачем тебе это? здесь на десять километров ни одного араба нет? Оказывается, он только что переехал в новую квартиру, и ещё не успел установить там сейф для хранения оружия. А если в квартиру залезет вор и украдёт оружие, - ему остаток жизни от полиции отмазываться... Пока сейф не поставил, проще с собой носить, от греха подальше.
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(Suspicious comment)
paukoph
2016-12-21 08:45 am (UTC)
Нужен Навальный.
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thunderozzz
2016-12-21 08:58 am (UTC)
+100500 в стодвадцатый раз!
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average_russian
2016-12-21 09:08 am (UTC)
из чего на видео стреляют в толстяка? он кошак с девятью жизнями или там травмат какой?
предложение поддерживаю обеими руками, хотя не факт, что побегу сразу оформлять разрешение и покупать какой-нибудь глок.
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collegaproul
2016-12-21 09:14 am (UTC)
И всё-таки я настаиваю, что КоАП пишется с одной буквой «П».



Edited at 2016-12-21 09:14 am (UTC)
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klimentyevmd
2016-12-21 09:14 am (UTC)
оружие для защиты себя дагагим гассиянам нельзя - "вы што, все же друг друга перестреляют!". Зато для защиты государства оружие не то, что можно, но все обязаны брать. Диды подтвердят.
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craftwr
2016-12-21 09:28 am (UTC)
То-то в США полицейские убивают пацана который "вооружен" игрушкой. Да и просто с места убивают даже если человек совершенно не вооружен.
Праздник убей школьника\соседа\прохожего в США проходит ежемесячно.
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ershyk
2016-12-21 09:30 am (UTC)
финны и чехи почему то не убивают, как так? в штатах полицейское государство но если вы не машите перед полицейским чем то похожим на пушку то вас не убьют, но в штатах весьма либеральное законодательство по владению оружием, в некоторых штатах его можно купить просто так и да его покупают сумасшедшие, там вам не европа, а автор поста ссылаетсмя именно на европейский опыт, поэтому идите со своим сша в жопу
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ershyk
2016-12-21 09:28 am (UTC)
да, только идиоты начинают ныть, что алкаши накупят глоков и всех перестреляют, а также всякие "чеченские бандиты" будут отстреливать людей хотя они и так имеют пушки и отстреливают людей которые не имеют средств защиты.
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craftwr
2016-12-21 09:31 am (UTC)
Наличие, отсутствие стволов у граждан никак не влияет на преступность. Отморозок тебя все равно убьет.
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leftem
2016-12-21 09:47 am (UTC)
А почему в дамской сумочке нельзя?
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craftwr
2016-12-21 09:56 am (UTC)
Станковый пулемет в сумочке? Оригинально.
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saiserfer1
2016-12-21 09:54 am (UTC)
Рабов до рая не пускают.
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hryu
2016-12-21 09:58 am (UTC)
Да ладно Вам, разрешить быдлу (а именно так называют некоторые немецкие политики свой народ) свободно носить оружие - это ж смерти подобно, они и полицейским максимально затрудняют использование оружие, доходит до того, что члены преступных кланов, которых расплодилось на просторах Германии (марокканцы, алжирцы, ливанцы, сирийцы, чеченцы, албанцы, турки, курды, сербы, цыгане из Румынии или Болгарии), вполне успешно отбивают своих у полиции, потому что та либо не вооружена совсем, либо вооружена, но знает, что за использование оружия им потом будет столько геморроя, что ну его нафиг. Немецкие политики по сути хуже даже российских, потому что получили законопослушный, привыкший к труду народ и развитую страну с передовой промышленностью, а тянут ее в ту же пучину беззакония, страха и деградации, куда и Путин.
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d_nation
2016-12-21 10:03 am (UTC)
В Эстонии на руках есть не только автоматы и пулеметы, но и гранатометы.

Молдова.. Молдова вооружена так, что они когда помповики до машины таскают просто в одеяло их заматывают.

Латвия (ворлд ин ман айс) : только деревенский кретин прется в супермаркет с пистолетом на боку.
Воспитанные люди пистолет оставляют в машине...

В Риге пистолеты есть много у кого, но их не видно.. в деревне - там стесняться нечего, там носят не скрывая..

ограничения, конечно, есть, например, по магазинам,но......... у многих оружие то что запрещено зарыто ещё с 90-х....... а у многих ещё и раньше)
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skribacov
2016-12-21 10:15 am (UTC)
А где там пистолет хохлик?
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