Ну и в сто двадцать пятый раз - лучшим противодействием терактам, подобным нынешнему берлинскому, является свободное ношение гражданами оружия. Вот ВИДЕО с почти аналогичным терактом из Израиля. Здесь все объяснено на пальцах. Доступно. Что называется, почувствуйте разницу.
Ну и поскольку оружейный холливар все равно начнется, в сто двадцать пятый раз заранее повторю тезисы, отвечающие на набор стандартных возражений.
Во-первых, что значит "раздать"? У нас разрешено владение автомобилями - их кто-то "раздает"? Оружие, как и автомобили, стоит дорого, начиная долларов от четырехсот. Кто-то готов четыреста баксов раздавать направо и налево? Покажите мне хоть одного, кто готов. Цена - уже само по себе отсечение маргинальных асоциальных слоев.
Во-вторых, для вождения автомобиля нужны права. Чтобы их получить, нужно пройти курс подготовки и сдать экзамен. Такая же ситуация с оружием - оно лицензировано. Просто так его с бухты-барахты не купишь. Более того, в России на данный момент для получения лицензии на травмат нужно пройти тест. Для его успешного прохождения необходимо ознакомление с Федеральным законом об оружии, КоАПП, правилами безопасного обращения с оружием и правилами оборота гражданского оружия. Если вы не сдаете тест, вы идете на платные курсы. Более того, оружие запрещено иметь лицам с судимостью, лицам с двумя административными правонарушениями в течение года, ну и, само собой, состоящим на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. То есть, если вам в течение года выписали штраф за превышение скорости - в этом году вам лицензию не выдадут. Вы - нарушитель. Разрешать иметь вам оружие - опасно.
В-третьих, нарезное лицензированное оружие отстреливается в пулетеке. Применять его для противоправных действий - все равно, что оставить на месте преступления собственный паспорт. В этом смысле травмат и гладкоствол опаснее - они не поддаются идентификации.
В-четвертых, в Молдове, странах Балтии (в Эстонии и Латвии русского населения - треть), и, скажем, Чехии - разрешено все. Не перестрелял никто никого. В Молодве. С совершенно советским менталитетом. И вином вместо воды.
В-пятых. Если вы боитесь, не умеете, не способны - не покупайте пистолет. Никто не обязывает. Не надо, чт пистолет был именно у вас. Надо, чт он был хотя бы у одного человека на улице.
В-шестых - носить оружие в дамской сумочке запрещено
В-седьмых - владение оружием в России и так разрешено, на руках около шести миллионов стволов, в том числе и гражданские варианты автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова - всевозможные вариации "Сайги" и "Тигра". Наибольшее число убийств по-прежнему совершается при помощи кухонного ножа.
Ну и да, в-восьмых - вильни люди мають зброю.
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Спасибо
Есть у меня значек и карточка с подобным высказыванием.
"Мусульман надо вырезать семьями, а вонючим мусульманским детям - выкалывать глаза и ломать ноги. Мы так в Чечне делали и ни один из покалеченных МНОЮ чеченских щенков не смог стать террористом. Я ГОРЖУСЬ ЭТИМ!"
Этим людям надо давать оружие?
>>>В-шестых - владение оружием в России и так разрешено, на руках около шести миллионов стволов<<< - шесть с половиной на 2012-й год. Сейчас уже наверняка больше.
>>>вильни люди мають зброю<<< - у вас уже есть? Ведь владение оружием в России разрешено.
Меньше, число владельцев оружия сокращается.
Меркелизм тоже.
Это и деньги, и лишние 0,5 - 1 кг железа таскать - тоже без нужды не будешь )
В Израиле, к сожалению, нет свободного ношения оружия
Но в среднем людей с оружием гораздо больше, чем в почти в любой др стране мира. Солдат с оружием воспринимается естественно и правильно (собсно сам так когда-то возвращался домой). Халатное применение случается, но крайне редко - за КМБ довольно хорошо доносят важность соблюдения правил "написанных кровью". Случаев, когда оружие помогло быстро нейтрализовать террористов в последние годы гораздо больше и сам факт наличия вооруженных и готовых применить оружие "гражданских" хорошо влияет.
Итого, только за свободное получение и ношение оружия.
К сожалению, наши брюссельские дебилы (высшие чиновники ЕС) в качестве ответа подготовили прямо противоположное - очередное ужесточение законов о владении оружием. И вся наша (германская) правящая мразь идет с ними в ногу. А Вы ее, кажется, празднуете. И ваши Обамоклингоны с их придворными СМИ после каждого теракта вопили, что оружие надо запретить. А нелюбимый Трамп как раз за то, чтобы не ограничивать право на владение оружием.
Когнитивный диссонанс?
И не только потому, что он во второй раз в своей истории отдан врагу (причем на сей раз - добровольно и без сопротивления! Врага СПЕЦИАЛЬНО ПРИГЛАШАЛИ).
Из зомбоящика раздаются примерно те же Durchhalteparolen (как йето гаварить па-русску? Ободряющие заявы, что нас, мол, не запугать, мы победим, несмотря ни на что, даже если враг уже залез на Рейхстаг и дрыгает оттуда ногами, постреливая в зрителей).
Вчерашнего подозреваемого выпустили на свободу. Оказалось, что этот пакистанец - мелкий уголовник и насильник, но теракта он не совершал.
Ну, и теперь у полиции нет ни малейшей зацепки. Никто не знает, не только как он выглядит и называется, не знают даже, мужик это или баба, один человек или несколько.
Не знают ничего, потому что правящая в городе партия - СДПГ (в ее правительство входят, например, разоблаченные офицеры Штази!) - ЗАПРЕТИЛА видеонаблюдение за рождественскими рынками. Но если вы думаете, что обер-бургомистра Мюллера (дебила-недоучку, не имеющего даже среднего образования!) это подвигло к тому, чтобы, например, уйти в отставку или хотя бы попросить прощения, то вы глыбоко заблуждаетесь. Не принято у нас такое. У нас принято клеймить врага, а не признавать свои ошибки. А врагов у зомбоящика двое - это партии ХСС и АдГ.
В общем 4,5 миллиона берлинцев стали живой дичью для вооруженных охотников ИГИЛа, которые в любой момент могут нанести очередной удар.
Например, сегодня на футболе: Херта играет вечером в Берлине, в присутствии примерно 60 тысяч зрителей. А обыскивать похожих на мусульман у нас не принято. Отменить игру тоже никак нельзя, нас же не сломить, как долбят зомбодятлы, мы будем и дальше так же, невзирая.
Правда, политики с зомбодятлами ездят не в метро, а на бронированных тачках, и живут за высокими охраняемыми заборами, так что опасаться им действительно нечего. А бедные зомбированные немцы - десятком меньше, десятком больше, не все ли равно правящей верхушке? Когда ее это волновало?
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Прикол в классическом "а нас то за что?" Хомячок покупает пистолет, чтобы его не трогали. Но для этого нужно, чтобы окружающие знали, что у него есть оружие. Пример с Израилем как раз очень хорошо это иллюстрирует. Там автоматическую винтовку военнослужащий берет с собой, выходя в булочную за хлебом. Это привычно и не вызывает вопросов. А наш хомячок хочет пистолет. Он не будет им размахивать, или выставлять напоказ кобуру. Менты же повяжут! Он положит пистолет в сумку и никто не узнает, что у него есть оружие. Тогда кто его испугается? Уровень опасности не снизится ни на сколько.
Хомячку не пистолет нужен, ему хочется убивать безнаказанно, как в игре. Он хочет оружие, но... не хочет ответственности.
И таки да: гораздо больше убийств делается кухонным ножом. Нож опаснее пистолета в неумелых руках, это факт.
Потому, что дома у него парочка любопытных младших братьев, а ответственность за личное оружие и всё, что может произойти, - только на мальчике-солдате.
У нас как-то работал электрик, смотрю, - у него из заднего кармана торчит пистолет. Спрашиваю, мол, зачем тебе это? здесь на десять километров ни одного араба нет? Оказывается, он только что переехал в новую квартиру, и ещё не успел установить там сейф для хранения оружия. А если в квартиру залезет вор и украдёт оружие, - ему остаток жизни от полиции отмазываться... Пока сейф не поставил, проще с собой носить, от греха подальше.
предложение поддерживаю обеими руками, хотя не факт, что побегу сразу оформлять разрешение и покупать какой-нибудь глок.
Edited at 2016-12-21 09:14 am (UTC)
Праздник убей школьника\соседа\прохожего в США проходит ежемесячно.
Молдова.. Молдова вооружена так, что они когда помповики до машины таскают просто в одеяло их заматывают.
Латвия (ворлд ин ман айс) : только деревенский кретин прется в супермаркет с пистолетом на боку.
Воспитанные люди пистолет оставляют в машине...
В Риге пистолеты есть много у кого, но их не видно.. в деревне - там стесняться нечего, там носят не скрывая..
ограничения, конечно, есть, например, по магазинам,но......... у многих оружие то что запрещено зарыто ещё с 90-х....... а у многих ещё и раньше)