starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
329 comments :
( 329 comments Leave a comment )
paukoph
2016-12-20 01:52 pm (UTC)
С пистолетом на нож? Не по-пацански.
(Reply) (Thread) (Expand)
bneheg
2016-12-20 01:59 pm (UTC)
С ножом на баб- западло
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
messala
2016-12-20 02:07 pm (UTC)
О да, практика показывает, что самые безопасные регионы планеты - это как раз где ношение оружия свободнее всего. От того же Израиля до Чечни и Сомали. Именно туда обычно и бегут люди из Швеции и Дании, где им не разрешают носить оружие, чтобы отбиваться от террористов.
(Reply) (Thread) (Expand)
leokand
2016-12-20 02:16 pm (UTC)
Сербия: 75 стволов на 100 жителей, Швейцария — 45, Франция и Швеция — по 31, Австрия, Канада и Германия — по 30 и т. д.

Для сравнения: Сомали — 9.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
leokand
2016-12-20 02:08 pm (UTC)
В данном конкретном берлинском случае наличие оружия никак бы не помогло. Ну, застрелили бы водителя, дальше что? Неуправляемый грузовик полетит дальше на людей. Стрелять по колёсам тоже не сильно поможет.

Напомню: в Ницце на набережной во время аналогичного теракта были вооружённые полицейские. Водителя застрелили, но он успел убить 85 и ранить 331 человека.

В Брюссельском аэропорту была вооружённая охрана. В Орландо вооружён чуть не каждый прохожий. В редакции «Шарли эбдо» сидел вооружённый телохранитель редактора, в тот же день позже террористы застрелили одного за другой двух вооружённых полицейских. Наличие оружия не помогло. Смертника не остановишь пистолетом.

Edited at 2016-12-20 02:09 pm (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
starshinazapasa
2016-12-20 03:08 pm (UTC)
Извините пожалуйста, а как грузовик без водителя поедет?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
sv_aka_lapin
2016-12-20 02:13 pm (UTC)
Вот я полностью ЗА! Противники свободного ношения огнестрельного оружия говорят об опасности быстрого и множественного распространения оного среди населения и как следствие перестрелки и все такое, но это глупость, потому что, когда каждый знает, что у каждого может оказаться пистолет, сто раз подумает, прежде чем совершить какой-либо акт агрессии, т.к. всдруг у объекта его агрессии будет оружие! И второе, свободное ношение огнестрельного оружия в России противозаконно, соответственно все законопослушные граждане не носят его, а кто его носит? Совершенно верно, преступники закона, это же смешно, на то они и преступники, что преступают закон, они как носили огнестрел, так и будут его носить! Свобоное распространение наркотиков у нас тоже незаконно, как и много другое и что, у нас не распространяют наркотики? Вот и получается, что запрет ношение огнестрельного оружия направлен против законопослушных граждан. Я - все.
(Reply) (Thread) (Expand)
grujdanin
2016-12-20 04:44 pm (UTC)
До свободного ношения оружия нужно дорасти, доросло ли российское общество до этого?, вот в чем главный вопрос, когда люди живут от зарплаты до зарплаты, нет никакой национальной идеи, упадок гос.институтов...Поможет ли оно вообще в этом случае?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

А так убивают прохожих в РФ и спокойно уезжают

derik_536
2016-12-20 02:15 pm (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)

Re: А так убивают прохожих в РФ и спокойно уезжают

alexdonskih
2016-12-20 04:48 pm (UTC)
Жесть. Вот буквально пару дней назад мимо меня такой пронесся по зебре на красный. Еще бы чуть-чуть и зацепил кого из людей.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
uelfrjd
2016-12-20 02:16 pm (UTC)
и никакого сорма и озимой-яровой!
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
bilbohobbit
2016-12-20 02:27 pm (UTC)
Резинкострел же ж.
(Reply) (Thread) (Expand)
grujdanin
2016-12-20 04:46 pm (UTC)
Со стальным сердечником - да
(Reply) (Parent) (Thread)
kichiro_sora
2016-12-20 02:28 pm (UTC)
Идиотическая теория. Приготовьтесь на одного устраненного терориста иметь 20 тысяч случайных огнестрелов в год. В баре по пьяни, на улице по ошибке, в школе, потому что ребенок нашел пистолет у родителей. Да и просто дома, залез 3х летний ребенок на шкаф, а там заряженный автомат.

А если с головой непорядок - вместо ножа любой идиот может теперь купить автомат и пойти играть в дум в ближайшем кинотеатре. Где ваши дети кино смотрят. Удачи.

(Reply) (Thread) (Expand)
duduka100
2016-12-20 02:50 pm (UTC)
Сдуру можно и куй сломать.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
livejournal
2016-12-20 02:38 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)

что делать женщинам и детям?

pycckux
2016-12-20 05:31 pm (UTC)
///свободное ношение гражданами оружия.///

и когда начнется пальба на каждом перекрестке и на дорогах - что делать женщинам и детям?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
livejournal
2016-12-20 02:38 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
xsupersuterx
2016-12-21 12:17 am (UTC)
Убийство российского посла в Турции ивера Карлова - один в один как и почти сто лет назад убийство немецкого посла Мирбаха, в попытке Жыдоимперии США развязать войну против России! Здесь, Уотсон, всего навсего надо знать, что убийца Мирбаха жыд Яша Блюмкин был личный киллер Троцкого, а жыда Троцкого прислало из Нью-Йорка США. Жыд Троцкий был марионеточный правитель присланный из США! Чтобы недопустить мира между Германией и Россией личный киллер Троцкого жыд Яша Блюмкин убил в Москве немецкого посла Мирбаха. И сейчас - тоже самое и тот же заказчик - США! Кстати, нападавшего, как видите, можно было взять живьём, но его на всякий случай убили! Кто бы ни был мелкий исполнитель, Уотсон, - заказчик снова Жыдо-Империя США! Килер российского посла в Турции был подготовлен ЦРУ! Написано же что тот:"был уволен из правоохранительных органов в ходе расследования попытки госпереворота, который произошел 15 июля". А госпереворот 15 июля в Турции был организован ЦРУ и Эрдоган это прекрасно знает! США хочет войны Турции и России, как 100 лет назад США хотело войны Германии и России, и между прочим добилась этой войны ДВАЖДЫ! - Бей первым, Федя, но не по Турции, а по США!

Вот вам ещё криминал Жыдоимперии США! Пойманы с поличным!

"Алеппо: Сирийский спецназ захватил более 130 офицеров американской коалиции в Сирии. Американских офицеров — 22 Британских офицеров — 16 Французских офицеров- 21 Израильских офицеров — 7 Турецких офицеров — 62 - И, Уотсон, Израиль тут, - главный мозговой трест за всеми этими делами - как не старается жыдогосударство не высовываться! А то тут в СМИ кто-то спрашивал: "Кто захватил Пальмиру? Каким образом боевикам удалось за короткое время собрать ударную группировку? - - Это вам ответ, Уотсон! Каким образом? - Вот этим командос и удалось в несколько дней собрать ударную бригаду! Это же профессионалы а не банда неграмотных бедуинов! До чего же, Уотсон, пропаганда Жидоимперии США один в один с тем как Жыдоимперия США объясняла Интервенцию в Россию в 1917-1923 годах, - это один в один!

Вам мало, Уотсон, для начала войны? Вполне достаточно! Евреоналу США сейчас тем более важно начать войну потому что у них в самих США впервые с Джона Кеннеди (помните что с тем стало?) пришёл к власти опозиционер! А после Кеннеди ЖыдоСША ведь сразу удалось развязать войну, потому что нападение на Вьетнам было фактически нападением на СССР, и только когда ЖыдоСША поняли что проигрывают СССР, они решили пойти другим путём и втереться в доверие путём якобы "разрядки напряжённости", и взорвать СССР изнутри через своих совжыдов путём движения за выезд в Израиль! Вот совжыды и смели СССР своей "4 и 5 волнами" ломая ноги убегая в Израиль и США!

Но Холмс уверен в Путине, что тот по причине убийства какого-то своего посла НЕ объявит войну Турции. Николай-2 такой был шлимазл, и то объявил войну! Но Путин не будет! Путин вообще самый первый, по части того что что-нибудь НЕ делать и не связываться. Ему во дворе в детстве таких ебуков наваливали, что он вообще с тех пор держится от конфликтов подальше. Но в данном случае это, Уотсон, правильно!

Щас пришло пояснение что киллер кричал "Allahu Akbar... We die in Aleppo, you die here"' ", ну понятно, что Аллах Акбар, но интересней другое киллер кричал: "Мы умираем в Алеппо, ты умрёшь здесь!" - То есть убийца представлял всё тех же американских интервентов-террористов которых мочат в Сирии! Пацан кстати совсем молодой, не больше 30 лет, и глупый.

"СМИ: вооруженный мужчина попытался ворваться в посольство США в Анкаре - И у него типа ничего не получилось, - бла бла бла, и он был типа русский и он же хакнул имейлы Клинтон... . Представляешь себе змеиную тактику, Уотсон, жыдоимперия ещё и хочет привлечь к себе и сострадание как к пострадавшему! Имея дело с США, - это имеешь дело со Змеями. Единственный вывод можно сделать, Уотсон, что Эрдоган не контролирует ситуацию внутри Турции, и в Турции в самых верхах работают агенты империи США. Ведь чтобы убийца проник в музей на узкое собрание открытия выставки где первый день все по приглашению, чисто официальная церемония, - это надо чтобы киллеру была дана полная информация о событии, - когда оно будет, кто жертва - все фото, дано оружие - и главное - ПРОПУСК! А он ведь уже не работал в полиции с лета!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
dinamik67
2016-12-20 03:03 pm (UTC)
А чего это он еще бегал после того как его подстрелили? Пистолет игрушечный?
(Reply) (Thread) (Expand)
ju_88
2016-12-20 03:08 pm (UTC)
обдолбанный может, на спидах, вот и бегал.
(Reply) (Parent) (Thread)
kajibtep_l
2016-12-20 03:06 pm (UTC)
Ну хорошо, Аркадий - а у вас у самого оружие есть? Нет, не пистолет, а то, что уже сейчас разрешено - ружья, дробовики, винтовки, вплоть до снайперских...
(Reply) (Thread) (Expand)
l0vecraft_myid
2016-12-20 04:31 pm (UTC)
С козырей зашел, нехорошо...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
katin_andrey
2016-12-20 03:11 pm (UTC)
На днях нигер в США убил 3-х летнего ребёнка за то, что его бабушка слишком медленно среагировала на зелёный на светофоре.
(Reply) (Thread) (Expand)
petyap
2016-12-20 03:13 pm (UTC)
С пистолетом под боярой. Лол.
(Reply) (Thread)
stetson_bat
2016-12-20 03:14 pm (UTC)
Живучий какой террорист попался.
(Reply) (Thread)
z_zwang
2016-12-20 05:17 pm (UTC)
просто там люди остаются людьми, даже если надо в кого-то стрелять.

пока лежал вполне можно было выстрелить в голову.

то же касается и недавнего посла в турции: на глушняк его валить не стали, и он тоже оказался живучим.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
taki_net
2016-12-20 03:29 pm (UTC)
Аркадий, заебали, честно.

Вы что, не видите, что основой израильских "успехов" (сомнительных - я бы не называл успешной тактику, в результате котолрой смертность от терроризма в стране самая высокая в белом мире) является не всеобщее ВООРУЖЕНИЕ народа, а всеобщее РАЗОРУЖЕНИЕ той части, которую заранее записали в террористы?

Как Вы планируете это проделать, скажем, в России? или в Германии? Даже в Израиле это сделано не прямо, даже там нельзя принять закон "арабам огнестрела не давать", а приходится изворачиваться - основание для разрешения на оружие (не единственное, но самое распространенное) - служба в армии, а арабы (почти никогда) не служат.
(Reply) (Thread) (Expand)
skribacov
2016-12-20 03:55 pm (UTC)

Хотите сказать что в Израиле арабам негде взять оружие кроме как купить в магазине?))

(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
jumpingleo
2016-12-20 03:35 pm (UTC)
Первыми, кто легально вооружится будут жители северокавказских регионов.
(Reply) (Thread)
skribacov
2016-12-20 03:51 pm (UTC)

Тото они сейчас безоружные

(Reply) (Parent) (Thread)
sergey_chekhov
2016-12-20 03:44 pm (UTC)
В России иметь оружие самообороны гражданам не запрещено...
(Reply) (Thread) (Expand)
skribacov
2016-12-20 03:57 pm (UTC)

Так же как и митинговать

(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
sputnik1234
2016-12-20 03:59 pm (UTC)
В Бразилии даже дети с пушками бегают. Там безопаснее всего.
(Reply) (Thread)
skribacov
2016-12-20 04:10 pm (UTC)
Детишки получают разрешение в полиции?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
jjjreed JR
2016-12-20 04:35 pm (UTC)
Все таки бабченко конкретно контуженный.
Уж столько раз доказано что пистолетом ни взрыв бомбы, ни наезд в толпу многотонным грузовиком, ни даже вооруженную атаку смертников с калашами не остановишь, однако вечная лебединая песня легалайза короткоствола все продолжается.

Единственно радует что любителей короткоствола как посылали, так и будут посылать на*уй.
(Reply) (Thread) (Expand)
skribacov
2016-12-20 04:44 pm (UTC)
Яровая залогинтесь
(Reply) (Parent) (Thread)
v_34
2016-12-20 04:40 pm (UTC)
Мушку, мушку не забудьте спилить.
(Reply) (Thread)
grujdanin
2016-12-20 04:49 pm (UTC)
И номерок, номерок
(Reply) (Parent) (Thread)
aiefremov
2016-12-20 04:46 pm (UTC)
к сожалению, в нашей стране короткоствол невозможен. по многим причинам.
(Reply) (Thread)
grujdanin
2016-12-20 04:50 pm (UTC)
Возможен, не отнекивайтесь, возьмите на себя ответственность
(Reply) (Parent) (Thread)
black_browning
2016-12-20 04:48 pm (UTC)
Пример то какой то глупый, судья по всему водитель упал от того что его совесть замучила, а дурень в позе ковбоя стрелял в него жеваной бумагой. Видимо водителя потом толпа просто запинала отодвинув "Клинта Иствуда".
(Reply) (Thread) (Expand)
almoni33
2016-12-20 04:51 pm (UTC)
мне тоже не ясны причины по которым после 5 пуль человек встает и машет руками .. в него чем стреляли ? стреляли ли вообще или просто угрожали ?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
almoni33
2016-12-20 04:50 pm (UTC)
ТЕРРОРИСТ видимо - буддист ? ... ах нет вы знаете ответ наверняка ??? тогда вытеснять их всеми возможными способами ... теснить .. работа учеба права деньги итд
(Reply) (Thread)
ntrall
2016-12-20 04:54 pm (UTC)
Похоже, как будто у чела снесло крышу, когда он увидел незаконную торговлю на пешеходном переходе.
(Reply) (Thread)
( 329 comments Leave a comment )
Archive

Dec2016

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: