Я не буду в сто двадцать пятый раз писать, что лучшим противодействием терактам, подобных нынешнему берлинскому, является свободное ношение гражданами оружия. А просто покажу это видео

Здесь все объяснено на пальцах. Буквально. Доступно. И, да, в сто двадцать пятый раз предвосхищая: если вы боитесь, не умеете, не способны - не покупайте пистолет. Не надо. Никто не обязывает. Не надо, чтобы пистолет был у вас. Надо, чтобы он был хотя бы у одного человека на улице.