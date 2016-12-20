starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Устранение террориста в Геуле
Я не буду в сто двадцать пятый раз писать, что лучшим противодействием терактам, подобных нынешнему берлинскому, является свободное ношение гражданами оружия. А просто покажу это видео Цви Ариели (Tzvi Arieli) Здесь все объяснено на пальцах. Буквально. Доступно. И, да, в сто двадцать пятый раз предвосхищая: если вы боитесь, не умеете, не способны - не покупайте пистолет. Не надо. Никто не обязывает. Не надо, чтобы пистолет был у вас. Надо, чтобы он был хотя бы у одного человека на улице.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Для сравнения: Сомали — 9.
Напомню: в Ницце на набережной во время аналогичного теракта были вооружённые полицейские. Водителя застрелили, но он успел убить 85 и ранить 331 человека.
В Брюссельском аэропорту была вооружённая охрана. В Орландо вооружён чуть не каждый прохожий. В редакции «Шарли эбдо» сидел вооружённый телохранитель редактора, в тот же день позже террористы застрелили одного за другой двух вооружённых полицейских. Наличие оружия не помогло. Смертника не остановишь пистолетом.
Edited at 2016-12-20 02:09 pm (UTC)
А так убивают прохожих в РФ и спокойно уезжают
Re: А так убивают прохожих в РФ и спокойно уезжают
А если с головой непорядок - вместо ножа любой идиот может теперь купить автомат и пойти играть в дум в ближайшем кинотеатре. Где ваши дети кино смотрят. Удачи.
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что делать женщинам и детям?
и когда начнется пальба на каждом перекрестке и на дорогах - что делать женщинам и детям?
Вот вам ещё криминал Жыдоимперии США! Пойманы с поличным!
"Алеппо: Сирийский спецназ захватил более 130 офицеров американской коалиции в Сирии. Американских офицеров — 22 Британских офицеров — 16 Французских офицеров- 21 Израильских офицеров — 7 Турецких офицеров — 62 - И, Уотсон, Израиль тут, - главный мозговой трест за всеми этими делами - как не старается жыдогосударство не высовываться! А то тут в СМИ кто-то спрашивал: "Кто захватил Пальмиру? Каким образом боевикам удалось за короткое время собрать ударную группировку? - - Это вам ответ, Уотсон! Каким образом? - Вот этим командос и удалось в несколько дней собрать ударную бригаду! Это же профессионалы а не банда неграмотных бедуинов! До чего же, Уотсон, пропаганда Жидоимперии США один в один с тем как Жыдоимперия США объясняла Интервенцию в Россию в 1917-1923 годах, - это один в один!
Вам мало, Уотсон, для начала войны? Вполне достаточно! Евреоналу США сейчас тем более важно начать войну потому что у них в самих США впервые с Джона Кеннеди (помните что с тем стало?) пришёл к власти опозиционер! А после Кеннеди ЖыдоСША ведь сразу удалось развязать войну, потому что нападение на Вьетнам было фактически нападением на СССР, и только когда ЖыдоСША поняли что проигрывают СССР, они решили пойти другим путём и втереться в доверие путём якобы "разрядки напряжённости", и взорвать СССР изнутри через своих совжыдов путём движения за выезд в Израиль! Вот совжыды и смели СССР своей "4 и 5 волнами" ломая ноги убегая в Израиль и США!
Но Холмс уверен в Путине, что тот по причине убийства какого-то своего посла НЕ объявит войну Турции. Николай-2 такой был шлимазл, и то объявил войну! Но Путин не будет! Путин вообще самый первый, по части того что что-нибудь НЕ делать и не связываться. Ему во дворе в детстве таких ебуков наваливали, что он вообще с тех пор держится от конфликтов подальше. Но в данном случае это, Уотсон, правильно!
Щас пришло пояснение что киллер кричал "Allahu Akbar... We die in Aleppo, you die here"' ", ну понятно, что Аллах Акбар, но интересней другое киллер кричал: "Мы умираем в Алеппо, ты умрёшь здесь!" - То есть убийца представлял всё тех же американских интервентов-террористов которых мочат в Сирии! Пацан кстати совсем молодой, не больше 30 лет, и глупый.
"СМИ: вооруженный мужчина попытался ворваться в посольство США в Анкаре - И у него типа ничего не получилось, - бла бла бла, и он был типа русский и он же хакнул имейлы Клинтон... . Представляешь себе змеиную тактику, Уотсон, жыдоимперия ещё и хочет привлечь к себе и сострадание как к пострадавшему! Имея дело с США, - это имеешь дело со Змеями. Единственный вывод можно сделать, Уотсон, что Эрдоган не контролирует ситуацию внутри Турции, и в Турции в самых верхах работают агенты империи США. Ведь чтобы убийца проник в музей на узкое собрание открытия выставки где первый день все по приглашению, чисто официальная церемония, - это надо чтобы киллеру была дана полная информация о событии, - когда оно будет, кто жертва - все фото, дано оружие - и главное - ПРОПУСК! А он ведь уже не работал в полиции с лета!
И что?
пока лежал вполне можно было выстрелить в голову.
то же касается и недавнего посла в турции: на глушняк его валить не стали, и он тоже оказался живучим.
Вы что, не видите, что основой израильских "успехов" (сомнительных - я бы не называл успешной тактику, в результате котолрой смертность от терроризма в стране самая высокая в белом мире) является не всеобщее ВООРУЖЕНИЕ народа, а всеобщее РАЗОРУЖЕНИЕ той части, которую заранее записали в террористы?
Как Вы планируете это проделать, скажем, в России? или в Германии? Даже в Израиле это сделано не прямо, даже там нельзя принять закон "арабам огнестрела не давать", а приходится изворачиваться - основание для разрешения на оружие (не единственное, но самое распространенное) - служба в армии, а арабы (почти никогда) не служат.
Хотите сказать что в Израиле арабам негде взять оружие кроме как купить в магазине?))
Тото они сейчас безоружные
Так же как и митинговать
Уж столько раз доказано что пистолетом ни взрыв бомбы, ни наезд в толпу многотонным грузовиком, ни даже вооруженную атаку смертников с калашами не остановишь, однако вечная лебединая песня легалайза короткоствола все продолжается.
Единственно радует что любителей короткоствола как посылали, так и будут посылать на*уй.