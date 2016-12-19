Наткнулся тут на текст Захара Прилепина про Андрея Бильжо и Зою Космодемьянскую. И вы знаете, я понял, в чем дело в этой истерике, которая выеденного яйца не стоит. Дело в том, что они, вот эти поднявшие вой патриоты, считают, что диагноз "шизофрения" - это оскорбление. На полном серьезе. Они на полном серьезе считают, что Андрей Бильжо оскорбляет Зою Космодемьянскую. Они действительно считают, что некое заболевание делает человека - человеком второго сорта. И, соответсвенно, принижает его деяния. В их представлении беззаветные герои могут быть только генетически и идеалистически выверенными. Без изъянов.
Казалось бы: ну вот была у Космодемьянской шизофрения - если была - и что? Ну вот, блин - и что? Это как-то принижает? Или, если не было, это как-то возвеличивает? О чем вообще речь?
Но нет. Вопли до неба. Оскорбил память героев.
Передайте, пожалуйста, антифашисту Прилепину, что то, что он пишет - и есть химически чистый фашизм. Ровно то, против чего "деды воевали". Расскажите ему что ли, как в рейхе относились к людям с диагнозом "шизофрения" и что с ними делали. Как с неполноценными.
Привет от доктора Менгеле.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
А как же? Это же руSSкие русоволосые и голубоглазые герои-бестии, а не какие-нибудь унтерменши!
Это вы со Спартой попутали!
что делает из подвига - реального или мнимого, неважно - просто симптом заболевания
Передайте, пожалуйста, антифашисту Прилепину, что то, ч
Нормальный врач себе этого не позволит.
ну болел человек гриппом, шизофренией, ну и что?
вы бы лучше подумали что она чуствовала перед смертью, когда ей немцы вечером перед казнью груди отрезали.
вы думаете ей очень приятно было?
1)противостояние потомков людей которые осуществляли сталинский приказ "выжженой земли" и тех кто пострадал от этих сволочей сжигающих дома вместе с страриками ,женщинами и детьми .
2)Оправдание зверств этих диверсантов -террористов это ещё и некий посыл ныне живущим ,дескать ,главное ,выполнить приказ ,а отмыть от любой подлости и преступлений против человечности это наша проблема .Вот эту проблему СМИ и решают ..
Потому и нетактично говорить об этом, всё равно, что напоминать человеку, что его изнасиловали.
2. Публично оглашать диагнозы, даже если они действительно ставились - свинство.
3. Что оно якобы где-то видело историю болезни - оно явно врет.
4. Якобы (по мнению Бильжи) поведение Зои не было сознательным, а было вызвано болезнью. Этого Бильжо знать никак не может (даже при условии, если ранее ей был поставлен некий диагноз). Т. е. оно опят врет.
5. Бильжо написало про "подиум", будто Зоя там красовалось. На самом деле фрицы, вешая людей, ставили их на какие-нибудь ящики (как Зою), бочки, в кузов грузовика (который потом отъезжал) и т. д.
6. Один русофоб побежал другого выгораживать.
А по Ломброзо выходит, что у евреев психические болезни случаются намного чаще.
Непросто будет доказать, что Бильжо - лучший психиатр, чем Ломброзо
бгг
Ломброзо сам еврей:)
На первой же странице в гугле - около трети всех диагнозов неверны.
А для них это и не обидно вовсе, это ведь всего лишь диагноз. Как не обидно для них и пидераст. То, что для нормальных людей является извращением, для них - норма. Вы рисунки этой Б. видели? Вот уж точно про него сказано: художник от слова xyй. Говорят есть галерея рисунков душевнобольных, вот его "произведениям" точно там место.
НЕужто у Маресьева
Это продолжение темы, когда ветерана упрекают, что если бы не ты, сейчас бы баварское пили. Подло это.