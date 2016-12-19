starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
269 comments :
( 269 comments Leave a comment )
mikewaz0wski
2016-12-19 10:53 am (UTC)
Да нет. Этот придурок Бильжо имел ввиду, что только шизофреник способен на такие поступки. Нормальный человек, по Бильжо, должен целовать ноги освободителям-арийцам.
(Reply) (Thread) (Expand)
arius_barbarian
2016-12-19 11:00 am (UTC)
В их представлении беззаветные герои могут быть только генетически и идеалистически выверенными.

А как же? Это же руSSкие русоволосые и голубоглазые герои-бестии, а не какие-нибудь унтерменши!
(Reply) (Thread)
miru_mir_68
2016-12-19 11:01 am (UTC)
У фашистов так, ребенок чуть недоразвит, а они его в пропасть.
(Reply) (Thread)

Это вы со Спартой попутали!

puh
2016-12-19 03:44 pm (UTC)
Зачем так грубо в 20-м веке? Укол шприца.
(Reply) (Parent) (Thread)
fukinava
2016-12-19 11:06 am (UTC)
Дело в том, что у Зои не было шизофрении, Бильжо солгал, что читал ее историю болезни, так как реальные сведения о том, чем болела Зоя в 1940 году сохранились - это был менингит.
(Reply) (Thread) (Expand)
leokand
2016-12-19 11:08 am (UTC)
Вы читали историю болезни? Или тоже солгали?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
eusevius
2016-12-19 11:10 am (UTC)
безотносительно к тому, является обнародование диагноза диффамацией или нет, наличие шизофрении вызывает сомнение в осознанности собственных поступков со стороны пациента, в его вменяемости в конце-концов

что делает из подвига - реального или мнимого, неважно - просто симптом заболевания
(Reply) (Thread) (Expand)
kain191
2016-12-19 11:24 am (UTC)
Да а что такого? В СССР было два сорта людей - городские и колхозники. И даже в одной песни пелось:"а я колхозница, меня любить нельзя".
(Reply) (Thread)

Передайте, пожалуйста, антифашисту Прилепину, что то, ч

max_andriyahov
2016-12-19 11:36 am (UTC)
а смысл?!
(Reply) (Thread) (Expand)
begemot_123
2016-12-21 10:20 am (UTC)
Вдруг вылечится :)))
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
nyuszika
2016-12-19 11:37 am (UTC)
Оскорбление - обсуждать прилюдно диагнозы, хоть психиатрические, хоть какие другие.
Нормальный врач себе этого не позволит.
(Reply) (Thread) (Expand)
inconceivable2
2016-12-19 12:19 pm (UTC)
Мертвые сраму не имут.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
drneubauer
2016-12-19 11:39 am (UTC)
Прилепин-платный путинский хуесос. Он сам все о себе знает.
(Reply) (Thread) (Expand)
cangoose_si
2016-12-19 03:13 pm (UTC)
А Марк Солонин,. назвавший мерзостью высказывание Бильжо -- тоже?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
d_nation
2016-12-19 11:39 am (UTC)
дикая страна...

ну болел человек гриппом, шизофренией, ну и что?

вы бы лучше подумали что она чуствовала перед смертью, когда ей немцы вечером перед казнью груди отрезали.

вы думаете ей очень приятно было?
(Reply) (Thread) (Expand)
glavsnab
2016-12-19 01:01 pm (UTC)
как пишут, грудь отрезали уже после казни. Но были другие пытки.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
standart50
2016-12-19 12:49 pm (UTC)
Привет, старшина. Как здоровье? Когда вынимать металл?
(Reply) (Thread)
sergey_chekhov
2016-12-19 12:54 pm (UTC)
Бильжо - лжец и мошенник, никакой истории болезни Зои он видеть не мог. Оба его деда были репрессированы и расстреляны. Мать еврейка. О какой объективности в этом вопросе может быть речь?
(Reply) (Thread) (Expand)
roman_rostovcev
2016-12-19 01:05 pm (UTC)
Еврейка - это ещё хуже шизофренички!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Юрий Марков
2016-12-19 01:00 pm (UTC)
еще один извращенец...лучшая защита - нападение...мы будем погружаться в тонкости психиатрии, но ярлык шизофреничка и соответственно не подвиг и дурь...Якина на кол!
(Reply) (Thread)
ganvil
2016-12-19 01:02 pm (UTC)
ПРОБЛЕМА дискуссии в другом :
1)противостояние потомков людей которые осуществляли сталинский приказ "выжженой земли" и тех кто пострадал от этих сволочей сжигающих дома вместе с страриками ,женщинами и детьми .
2)Оправдание зверств этих диверсантов -террористов это ещё и некий посыл ныне живущим ,дескать ,главное ,выполнить приказ ,а отмыть от любой подлости и преступлений против человечности это наша проблема .Вот эту проблему СМИ и решают ..
(Reply) (Thread)
katin_andrey
2016-12-19 01:05 pm (UTC)
И изо всех утюгов тексты про превосходство русских нод всеми. Не понимают, что отольётся всё это для русских по самые помидоры.
(Reply) (Thread)
shad_tkhom
2016-12-19 01:08 pm (UTC)
Жанна Д Арк слышала голоса, которые ей говорили, что делать. О том, что французская героиня была слегка не в себе я читал ещё лет двадцать назад. Странно - никто не возмущался... В том числе и французы.
(Reply) (Thread)
verum_corpus
2016-12-20 05:20 pm (UTC)
Психиатрический диагноз - во многих отношениях вещь неприятная, и не в последнюю очередь потому, что обычно сопровождается насилием по отношению к пациенту - то есть то, что делают с людьми, рассматриваемыми как душевнобольные, сродни изнасилованию.
Потому и нетактично говорить об этом, всё равно, что напоминать человеку, что его изнасиловали.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
glavsnab
2016-12-19 01:13 pm (UTC)
1. Бильжо это давным-давно не врач и Зою не осматривало
2. Публично оглашать диагнозы, даже если они действительно ставились - свинство.
3. Что оно якобы где-то видело историю болезни - оно явно врет.
4. Якобы (по мнению Бильжи) поведение Зои не было сознательным, а было вызвано болезнью. Этого Бильжо знать никак не может (даже при условии, если ранее ей был поставлен некий диагноз). Т. е. оно опят врет.
5. Бильжо написало про "подиум", будто Зоя там красовалось. На самом деле фрицы, вешая людей, ставили их на какие-нибудь ящики (как Зою), бочки, в кузов грузовика (который потом отъезжал) и т. д.
6. Один русофоб побежал другого выгораживать.
(Reply) (Thread)
paul_krokodilov
2016-12-19 07:55 pm (UTC)
припиздок, мне доставляет удовольствие издеваться над такими имбицылами как ты. если ты этого не понял можешь взять за щеку вместо разъяснений. помоему только ты тяфкаешь как переебанная шафка. еще бы, теперь все знают какой ты у нас тупой мудак =)) ползи под кровать шалупонь
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
rexdancer
2016-12-19 01:13 pm (UTC)
На Бильжо с лаем накинулись исключительно для того, чтобы похоронить главный вопрос - о бесчеловечном приказе жечь деревни вместе с жителями.
(Reply) (Thread)
jack88merkin
2016-12-19 01:52 pm (UTC)
Война - вообще бесчеловечная штука. Там бесчеловечно убивают людей, причем бесчеловечные генералы, бесчеловечно направляя солдат и офицеров на передовую, понимают, что существенный процент этих направляемых будет убит неприятелем. Бесчеловечный приказ жечь деревни, принеся страшные беды и часто смерть жителям этих деревень, мог спасти кратно больше жизней, но ведь это же никому не интересно, слезинка ребенка, правда ведь?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
pragmatata
2016-12-19 01:27 pm (UTC)
А, говорят, мать у нее еврейка была.
А по Ломброзо выходит, что у евреев психические болезни случаются намного чаще.
Непросто будет доказать, что Бильжо - лучший психиатр, чем Ломброзо
бгг
(Reply) (Thread)
yevienn
2016-12-19 03:42 pm (UTC)

Ломброзо сам еврей:)

(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
yevienn
2016-12-19 01:35 pm (UTC)

На первой же странице в гугле - около трети всех диагнозов неверны.

(Reply) (Thread)
dimmoff
2016-12-19 01:49 pm (UTC)
А в чем геройство ЗК? Ну сожгла 3 дома своих соплеменников... Если б целую деревню, другое дело!
(Reply) (Thread) (Expand)
cangoose_si
2016-12-19 03:16 pm (UTC)
Спросите об этом у Бильжо. Он же называл её героиней (хоть и задним числом, после начала скандала).
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
v_otaku
2016-12-19 02:15 pm (UTC)
Вы - шизофреник и психопат.
(Reply) (Thread) (Expand)
Кот Матроскин
2016-12-19 03:40 pm (UTC)
Да оба они такие. И Бильжа эта и Стар-шина-зараза.
А для них это и не обидно вовсе, это ведь всего лишь диагноз. Как не обидно для них и пидераст. То, что для нормальных людей является извращением, для них - норма. Вы рисунки этой Б. видели? Вот уж точно про него сказано: художник от слова xyй. Говорят есть галерея рисунков душевнобольных, вот его "произведениям" точно там место.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
serg_peppermint
2016-12-19 02:21 pm (UTC)
Давеча перечитал у Веллера рассуждение, о том что не надо путать историю и исторические мифы. Исторические мифы являются частью государственной идеологии, и лезть их разоблачать дело неблагодарное и небезопасное. Я против того, чтобы мешать настоящим историкам "расследовать-исследовать" подобные исторические факты, но...Но...легенды о 28-ми, Маресьеве, Космодемьянской и т.д. это уже не история, а те самые идеологические мифы. И я бы лично их не трогал. Ну вот просто - не надо. Никому лучше от этого не будет. Истина - вещь такая, обоюдоострая..
(Reply) (Thread)

НЕужто у Маресьева

puh
2016-12-19 04:33 pm (UTC)
Ноги не отрезали? А как, он их подгибал, что ли7
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
average_russian
2016-12-19 02:23 pm (UTC)
Захарка еблан, но диагноз таки убавляет у поступка героини, поскольку шизофреники, они, такие, они бредом увлечены, а не любовью к родине (даже в тех случаях, когда по содержанию и форме их бред, как у Захарки, выражается в любви к родине). В общем, глянул парень в зеркало и обосрался.
(Reply) (Thread)
ostapk
2016-12-19 02:30 pm (UTC)

Это продолжение темы, когда ветерана упрекают, что если бы не ты, сейчас бы баварское пили. Подло это.

(Reply) (Thread)
( 269 comments Leave a comment )
Archive

Dec2016

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: