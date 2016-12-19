Наткнулся тут на текст Захара Прилепина про Андрея Бильжо и Зою Космодемьянскую. И вы знаете, я понял, в чем дело в этой истерике, которая выеденного яйца не стоит. Дело в том, что они, вот эти поднявшие вой патриоты, считают, что диагноз "шизофрения" - это оскорбление. На полном серьезе. Они на полном серьезе считают, что Андрей Бильжо оскорбляет Зою Космодемьянскую. Они действительно считают, что некое заболевание делает человека - человеком второго сорта. И, соответсвенно,

принижает его деяния. В их представлении беззаветные герои могут быть только генетически и идеалистически выверенными. Без изъянов.

Казалось бы: ну вот была у Космодемьянской шизофрения - если была - и что? Ну вот, блин - и что? Это как-то принижает? Или, если не было, это как-то возвеличивает? О чем вообще речь?

Но нет. Вопли до неба. Оскорбил память героев.

Передайте, пожалуйста, антифашисту Прилепину, что то, что он пишет - и есть химически чистый фашизм. Ровно то, против чего "деды воевали". Расскажите ему что ли, как в рейхе относились к людям с диагнозом "шизофрения" и что с ними делали. Как с неполноценными.

Привет от доктора Менгеле.