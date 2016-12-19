Друзья мои, скажите, вы собираетесь в тюрьму? Нет. Конечно, не собираетесь. Никто не собирается. Никто не собирается ни садиться в тюрьму, ни попадать под машину, ни заболевать раком, не дай бог. У нас у всех другие планы на жизнь. На будущее. На завтра.
Однако я пишу сейчас этот текст, лежа со сломанной ногой. Которую ломать совсем не собирался. И Новый год думал провести совсем по-другому.
Россия — страна действующей поговорки «от тюрьмы и от сумы». Причем, в отличие от Конституции, эта поговорка — прямого действия.
Никто не собирается садиться в тюрьму
Для чего нужна Школа общественного защитника
Риторика.
Tell me Lord, when at last?
You’d better place a prayer note with such your trollbait-like question into a crevice in the Wailing Wall in Jerusalem.
There are surely none of any gods among the commentators here.
«Я та́к думаю!»[© к/ф «Мимино»]
Edited at 2016-12-19 12:57 pm (UTC)
И потому сел в тюрьму в Беларуси, с перспективой перебраться в Азербайджан
Лучший камент!..
Меня необмануть:)
Edited at 2016-12-19 01:30 pm (UTC)
Хотя ... если нога сломана на территории РФ, то Россия виновата однозначно.
И Темнейший!..
Работать пробовал?..
Мыши плакали, кололись, но продолжали жить в рашке
Я вот не собираюсь садиться в тюрьму, поэтому живу во Флориде. Что собс-но и является ЕДИНСТВЕННЫМ адекватным решением проблемы.
Проблемы?
Думаю с твоей проблемой ты присядешь во Флориде гораздо вероятнее...