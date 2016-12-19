starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
30 comments :
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katin_andrey
2016-12-19 09:10 am (UTC)
Испания дождалась смерти Франко и мягко перешла к нормальной демократии. Люди втайне надеются, что не все живут так долго, как Мугабе.
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drug99
2016-12-19 09:26 am (UTC)
Когдаж уже Пу и Лу зажмурятся...
Риторика.
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slog2
2016-12-19 09:38 am (UTC)
Запасайте пока шампанское и фейерверки. Отметим праздник не хуже кончины Кастро.
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drug99
2016-12-19 09:44 am (UTC)
Ненавижу запойных, но тогда и я напьюсь
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eh_vasya
2016-12-19 11:29 am (UTC)
"Под музыку Чайковского - Чайковского - Чайковского..." Соскучилась страна по хорошей качественной музыке.
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Евгений Песоцкий
2016-12-19 12:58 pm (UTC)
А опосля что? Медведа или перенавального на царство. Тогда впору будет не шампанское, а боярышник иркутского разлива пить.
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elf_v_botax
2016-12-19 11:04 am (UTC)
Да,пора бы уже "Лебединое озеро" слушать,а все никак.
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zhongyao
2016-12-20 04:06 pm (UTC)
Франко, при всех его недостатках, был еще тем джокером. Поэтому, несмотря на ненависть его, как тру-фашиста, к либералам, генералу пришлось пойти путем либерализации экономики, как раз , чтобы таки дожить в родной Испании до естественной смерти в преклонном возрасте. Рассчитывать на то, что у ботоксной крысы в голове в этом направлении получше, совсем не приходится. Чего одни только "антисанкции" стоят. Да, Франко в 36-м первым в истории разбомбил город с мирными жителями, но если ботоксной крысе нужно будет назло западу нас заморить голодом, хоть все 140 миллионов, и мы сами это молча как обычно стерпим, ботоксная крыса и глазом не моргнет. Когда в СССР отоваривались по карточкам в иных регионах, стоя в очередях, уже 10% испанцев выезжали на отдых за пределы своей страны. А у нас вон то Турцию запретят, то Египет, то опять сплошная колючка по периметру.
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katin_andrey
2016-12-20 04:49 pm (UTC)
Речь о том, почему жители не возмущаются.
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loona09
2016-12-19 10:17 am (UTC)
сломать ногу это плохая карма. а сесть в тюрьму можно только благодаря собственной инициативе, когда субъект не принимает например окружающую систему и активно с ней бьётся. можно например не принимать систему и обманывать её. если ты пойман на обмане системы, и система не может это доказать, тебя выпустят. если ты открыто воюешь с ней, она будет всегда сильнее.
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eh_vasya
2016-12-19 11:30 am (UTC)
Попытка опровергнуть пословицу? Воланд бы прищурился на отражение заката в окнах напротив...)
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shchipok
2016-12-19 10:57 am (UTC)
Man proposes, but God disposes.
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al_fuhrmann
2016-12-19 11:40 am (UTC)
Tell me Lord, when at last?
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Tell me Lord, when at last?

shchipok
2016-12-19 12:55 pm (UTC)

You’d better place a prayer note with such your trollbait-like question into a crevice in the Wailing Wall in Jerusalem.
There are surely none of any gods among the commentators here.
«Я та́к думаю!»[© к/ф «Мимино»]


Edited at 2016-12-19 12:57 pm (UTC)
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stagla
2016-12-19 11:32 am (UTC)
Лапшин тоже думал что Россия такая страна, где не зарекаются...
И потому сел в тюрьму в Беларуси, с перспективой перебраться в Азербайджан
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eh_vasya
2016-12-19 11:33 am (UTC)
Как ломавший - сломавшему. Скорейшего выздоровления! У меня был двулодыжечный, да малой берцовой усугУбленный. Почти забыл, хожу, прыгаю, бегаю, поеду в горы с горными лыжами.
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fr0005
2016-12-19 12:00 pm (UTC)
Ты же украинец ? Чего тебе там не живется ? И какое отношение Путин имеет к твоей сломанной ноге, как и к отстреленному яйцу ?
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rafaelich
2016-12-20 04:17 am (UTC)

Лучший камент!..

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Oldsave Oldsaveoldsave
2016-12-19 12:21 pm (UTC)
Если верить в людей(это в развитых странах) то эти пословицы неработают.
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geoba
2016-12-19 01:09 pm (UTC)
Если сюда заглянет РПЦ, то вас объявят сектантом. Потому что вера у вас неправильная. Кирилл уже заявлял о грехе человеколюбия. Верить надо исключительно в партию православного Христа, - остальные веры от Сатаны ;)
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Oldsave Oldsaveoldsave
2016-12-19 01:29 pm (UTC)
Хе хе он имеет ввиду геев и т.д:)
Меня необмануть:)

Edited at 2016-12-19 01:30 pm (UTC)
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sindbad999
2016-12-19 01:34 pm (UTC)
Как то странно Вы увязали свою ногу и Россию.
Хотя ... если нога сломана на территории РФ, то Россия виновата однозначно.
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rafaelich
2016-12-20 04:18 am (UTC)

И Темнейший!..

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sindbad999
2016-12-20 04:19 am (UTC)
Темнейший в первую очередь !!!
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Dmitry Kosalimov
2016-12-19 03:03 pm (UTC)
Пусть Бог и поможет тебе, попрошайка.
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rafaelich
2016-12-20 04:19 am (UTC)

Работать пробовал?..

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Мыши плакали, кололись, но продолжали жить в рашке

yury_nesterenko
2016-12-20 12:10 am (UTC)
Да-да, я это уже писал. Но что же поделать, если мыши - такие невменяемые мазохисты.
Я вот не собираюсь садиться в тюрьму, поэтому живу во Флориде. Что собс-но и является ЕДИНСТВЕННЫМ адекватным решением проблемы.
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rafaelich
2016-12-20 04:21 am (UTC)

Проблемы?
Думаю с твоей проблемой ты присядешь во Флориде гораздо вероятнее...

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ukrainaru1
2016-12-21 12:40 am (UTC)
В Украину тикай, поки не вбили
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