Друзья мои, скажите, вы собираетесь в тюрьму? Нет. Конечно, не собираетесь. Никто не собирается. Никто не собирается ни садиться в тюрьму, ни попадать под машину, ни заболевать раком, не дай бог. У нас у всех другие планы на жизнь. На будущее. На завтра.

Однако я пишу сейчас этот текст, лежа со сломанной ногой. Которую ломать совсем не собирался. И Новый год думал провести совсем по-другому.

Россия — страна действующей поговорки «от тюрьмы и от сумы». Причем, в отличие от Конституции, эта поговорка — прямого действия.





Никто не собирается садиться в тюрьму

Для чего нужна Школа общественного защитника



