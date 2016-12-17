Бухать ведь сегодня пойдете, да?
В общем, ненавижу вас всех.
А компрессы мне доктор сказал делать водочные. А водки у меня в доме нет. Я её не пью. Вообще. По-моему, совершенно бессмысленный и отвратительный на вкус напиток. Создан исключительно для наиболее быстрого достижения результата - напиться и осоловеть. Но тогда уж лучше спирт - хоть похмелья не будет. А я люблю процесс. И вкус. Поэтому у меня дома оказались граппа, узо, мастика, егермайстер, строх, бехеровка, какой-то норвежский шнапс, что-то голландское в квадратной бутылке, китайская настойка на жень-шене, уникум, древние остатки абхазской чачи, мордовский самогон и пробник метаксы из дьюти-фри.
И я их все по очереди лью на бинт и ремонтирую ими ногу.
Ах, какие ароматы стоят у меня сейчас в комнате! Вы бы застрелились, если б знали. Это легкое послевкусие виноградных косточек, аниса или пряного австрийского рома... Истинная винокурня.
Но бухать хочется теперь совсем нестерпимо.
Ну, с пятницей.
Доброе утро.
И я их все по очереди лью на бинт и ремонтирую ими ногу.
Ах, какие ароматы стоят у меня сейчас в комнате! Вы бы застрелились, если б знали. Это легкое послевкусие виноградных косточек, аниса или пряного австрийского рома... Истинная винокурня.
Но бухать хочется теперь совсем нестерпимо.
Ну, с пятницей.
Доброе утро.
Сегодня снилось уже бухло, мать его!
Это обычное состояние для алкоголика....
- Как хорошо вчера с девчонками в отделе отметили конец рабочей недели. Вроде и выпили много, а голова совершенно на болит, а впереди еще два дня выходных!
Она и не подозревала, что уже вторник...
Re: Это обычное состояние для алкоголика....
Вам желаю просто пережить этот месяц.
Нет в мире совершенства!!
Сел настраивать. Черт. Удобно. Даже гаечный ключ не понадобился. Все как у лютей. На кнопочку нажал - что нужно выехало. На бабочку поднадавил, что нужно зафиксировалось. А потом что-то смотрю, не могу понять, как рост выставлять. Что за на фиг... Маркировка в футах.
Полез смотреть страну производителя.
Амрус Ентерпрайзис ЛТД, Нью- Джерси, США.
Костыли, оказывается, наминают и натирают подмышки. И ладони.
Re: Нет в мире совершенства!!
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пельмени с водкой вдвое вкуснее, чем без. без водки пельмени вообще не интересно. а вот егермайстер и бехеровка - тошнотворное приторное гавно.
мой перелом + аппарат Иллизарова + постоянная и длительная ходьба для образования костной мозоли=9 месяцев только до снятия аппарата + месяц в гипсовом стакане
а в начале тоже обещали 2..3 месяца - не больше)
Edited at 2016-12-17 12:53 pm (UTC)
Александр Поветкин об отмене боя с Бэрменом Стиверном
https://youtu.be/F5maD8E03Mw
меня вапще задрал алабай (сабака такая) из правого бедра вырвана вся мышца, из больницы выписали, валяюсь дома....вакцина последняя через 90 дней (ни понюшки спиртного)
...покусал 1 декабря.
не грусти - бывает и хуже.
Stroh произносится как "штро"
Я уж думал так и останусь дёрганным. :)))
Но ничо, теперь редко дергает.
А нога это еще фигня,потом отечет как хуй знает ,что и посинеет.
Создастся впечатление,что это никогда не пройдет,но нет. Все пройдет и отеки спадут с синяками))
Edited at 2016-12-17 05:07 pm (UTC)
Вы хотя бы шевелиться можете...
Там с полсотни лечебных трав напихано, так что компресс недурной может получиться.
Кажется, наружно его еще никто не пробовал, заодно и новое слово в медицине скажите.
Я вот недавно с пляжа вернулся. Купаться, правда, сегодня не очень - волна великовата, ну и вода уже холодновата, +23, но пару раз окунулся. И потом, солнце и вообще приятно. Туда-обратно на велосипеде, и еще чисто для удовольствия 10 км пешком вдоль берега.
А все почему? Потому что 31 декабря 2009 года я дал себе слово, что следующий Новый год встречу уже в Америке. Что и сделал.
Есть такое. Но привыкаешь за месяц. Потом даже по лестнице вниз легко спускаешься (вверх и так элементарно).
> Нога, блять, болтается как не пришей кобыле хвост. Положишь - неудобно, сядешь - больно и кровью наливается,
Когда сидишь, ее надо класть на коробку, на табуретку или прямо на стол. И чем выше, тем лучше. В идеале - выше уровня сердца. Тогда не болит. Поначалу дико, но привыкаешь.
> встанешь - так вообще хрен знает, куда её девать.
Подгибать. Или можно такую тележку купить, на которую коленом опираешься, с ней ходить гораздо удобнее, но по ступенькам не походишь.
> В сортире чуть не левым ухом придерживать приходится,
Еще одну коробку или табуретку поставить, и на нее ногу класть.
> носок фиг наденешь,
Вспоминай портянки. Или шерстяные носки на 3 размера больше. Две пары. Обувь все равно одевать не надо.
> пальцы мерзнут,
А это, увы, теперь уже навсегда. И чувствительность в стопе изменится. Привыкай заранее.
> а сегодня еще и швы окончательно сняли - так вообще все болит и дергает.
Это пару дней только.
> Таблетки эти, блин, сволочные, горстями, уже видеть не могу.
Викодин? Гадость. Отказался на третий день. Снимался параценамолом в предельных дневных дозах. От него болит живот (надо лопать с едой),но не зато не удалбываешься и бухать можно. Но немного. Вина красного. Доктор сказал - помогает. Помогло.
Через полгода будешь бегать. Доктора говорят, через три месяца - врут.
PS. Купаться только сидя в ванной. Воду открывай только после того как сел. Если ванной нет и надо принимать душ - обязательно бери с собой костыли. Я Серьезно. Можно очень жестоко навернуться.
Edited at 2016-12-18 02:52 am (UTC)
амнистируйте меня, пожалуйста, в фейсбуке.
выздоровления, чоуж там..
Сумма общего долга только двух подрядчиков составляет около 3 миллионов рублей. Их строителям должны были заплатить за возведение двух жилых домов на Зеленой и Советской улицах. Рабочие проводят акцию в подвале одной из этих многоэтажек.
Стало известно, что генеральный подрядчик готов выплатить часть долга бастующим рабочим. Как сообщили в пресс-службе новотроицкой администрации, такая договоренность была достигнута на совещании у первого заместителя главы Артема Липатова. Однако строители не намерены прекращать акцию протеста до тех пор, пока не получат свои деньги.
СИТУАЦИЮ прокомментировал один из участников забастовки, который пожелал остаться неизвестным: "Нам не платят зарплату почти два месяца. А в августе над нами просто издевались: мне за две недели пришло несколько десятков смс о денежных переводах, их сумма - от 5 копеек до 170 рублей. Таким образом, в общей сложности мне на карту пришло 1800 рублей. Больше переводов не было. Мы коллективно уведомили руководство, что прекращаем рабочую деятельность".
По словам работников ПАТП-1, в забастовке приняли участие около 50 человек. В ведении предприятия находятся 16 городских автобусных маршрутов из 38 существующих. При этом, говорят участники акции, самые "жирные" маршруты были отданы коммерсантам, а муниципальное предприятие работает на самых "нищих".
в некоторых странах (например США) после операций применяют гирудотерапию, как минимум, для восстановления кровообращения (мне кажется, что "пальцы мерзнут" - нарушение кровообр). "минимум" - потому что спектр воздействия больше чем восстановление кровотока и усиление лимфотока
в советское время, в мед. вузах, по гирудотерапии, были обязательные часы, а сейчас, у постсоветского поколения медиков, распространено невежественное отношение к этой форме лечения, поэтому, если будете консультироваться, то не сбрасывайте со счетов "школу" доктора и конкуренцию (за пациента)
успехов!))