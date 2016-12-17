starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
39 comments :
( 39 comments Leave a comment )
  • 1
Archi Blair
2016-12-17 11:05 am (UTC)
Разжыгает, подонок! А мне доктор не велит!
Сегодня снилось уже бухло, мать его!
(Reply) (Thread)
katin_andrey
2016-12-17 11:20 am (UTC)
А у меня сегодня суббота. Почему так?
(Reply) (Thread)

Это обычное состояние для алкоголика....

Ли Харви Освальд
2016-12-17 11:44 am (UTC)
Проснувшись утром, Маша подумала:
- Как хорошо вчера с девчонками в отделе отметили конец рабочей недели. Вроде и выпили много, а голова совершенно на болит, а впереди еще два дня выходных!
Она и не подозревала, что уже вторник...
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: Это обычное состояние для алкоголика....

katin_andrey
2016-12-17 11:47 am (UTC)
Не замечал за собой такого.
(Reply) (Parent) (Thread)
popados
2016-12-17 11:41 am (UTC)
после перелома и операции на руке полтора месяца спал урывками, дико болела рука, приходилось пересаживаться в кресло, в определённую позу, и досыпать. Помню этот день в Сингапуре, когда проснулся и понял, что боль ушла. Какой это был кайф!
Вам желаю просто пережить этот месяц.
(Reply) (Thread)

Нет в мире совершенства!!

slonsilver
2016-12-17 11:47 am (UTC)
Купил костыли. Хорошие, легкие, удобные, продуманные. Ну, думаю, хоть что-то научились делать. Наверняка, правда, разработку у китайцев сперли, ну да фиг с ним.
Сел настраивать. Черт. Удобно. Даже гаечный ключ не понадобился. Все как у лютей. На кнопочку нажал - что нужно выехало. На бабочку поднадавил, что нужно зафиксировалось. А потом что-то смотрю, не могу понять, как рост выставлять. Что за на фиг... Маркировка в футах.

Полез смотреть страну производителя.
Амрус Ентерпрайзис ЛТД, Нью- Джерси, США.


Костыли, оказывается, наминают и натирают подмышки. И ладони.
(Reply) (Thread)

Re: Нет в мире совершенства!!

geladil
2016-12-17 10:41 pm (UTC)
В подмышках не давят только подлокотные, а ладони не натирает только тем, кто привык ходить на руках.
(Reply) (Parent) (Thread)
yuganspb
2016-12-17 11:49 am (UTC)
Компресс из граппы - под язык.
(Reply) (Thread)
robinbobin
2016-12-17 12:09 pm (UTC)
понимания и поддержки камент
(Reply) (Thread)
mad_piston
2016-12-17 12:11 pm (UTC)
Нигде не бухают так как в травматологии.
(Reply) (Thread)
livejournal
2016-12-17 12:36 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2016-12-17 12:36 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
microtigra
2016-12-17 12:45 pm (UTC)

пельмени с водкой вдвое вкуснее, чем без. без водки пельмени вообще не интересно. а вот егермайстер и бехеровка - тошнотворное приторное гавно.

(Reply) (Thread)
boehse_onkelz
2016-12-17 12:50 pm (UTC)
как то вы оптимистичненько про 2,5 месяца то....
мой перелом + аппарат Иллизарова + постоянная и длительная ходьба для образования костной мозоли=9 месяцев только до снятия аппарата + месяц в гипсовом стакане
а в начале тоже обещали 2..3 месяца - не больше)
(Reply) (Thread)
boehse_onkelz
2016-12-17 12:52 pm (UTC)
и таки да - костыли с опорой под локоть много удобнее подмышечных

Edited at 2016-12-17 12:53 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
evantip1
2016-12-17 01:15 pm (UTC)
ничего, я тоже год назад лежала с ногой, которая отекала, болталась, болела, все прошло, зажило, как на собаке, немного отдохнула, мужики за мной мои ухаживали, тоже приятный бонус,выздоровления Вам быстрого!
(Reply) (Thread)
nikitalukin
2016-12-17 01:17 pm (UTC)

Александр Поветкин об отмене боя с Бэрменом Стиверном

https://youtu.be/F5maD8E03Mw
(Reply) (Thread)
radolini
2016-12-17 01:48 pm (UTC)
У меня суббота. А на кой сегодня бухать?
(Reply) (Thread)
opora41
2016-12-17 02:09 pm (UTC)
нормалёк,
меня вапще задрал алабай (сабака такая) из правого бедра вырвана вся мышца, из больницы выписали, валяюсь дома....вакцина последняя через 90 дней (ни понюшки спиртного)
...покусал 1 декабря.
не грусти - бывает и хуже.
(Reply) (Thread)
slog2
2016-12-17 03:27 pm (UTC)
Не грусти. Я за тебя выпью.
(Reply) (Thread)
Andrey Tkachev
2016-12-17 03:50 pm (UTC)

Stroh произносится как "штро"

(Reply) (Thread)
thunderozzz
2016-12-17 04:32 pm (UTC)
У меня нога тоже дергалась после операции...
Я уж думал так и останусь дёрганным. :)))
Но ничо, теперь редко дергает.
(Reply) (Thread)
ljubush
2016-12-17 04:39 pm (UTC)
А напишите-ка книгу! Большууую!!! Время пролетит только так:)
(Reply) (Thread)
alekksandr
2016-12-17 05:05 pm (UTC)
не пью и на бухло похуй.
А нога это еще фигня,потом отечет как хуй знает ,что и посинеет.
Создастся впечатление,что это никогда не пройдет,но нет. Все пройдет и отеки спадут с синяками))

Edited at 2016-12-17 05:07 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
vredtech
2016-12-17 05:26 pm (UTC)
Болит, мешается, чешется... фигня всё это.

Вы хотя бы шевелиться можете...
(Reply) (Thread)
aurora_hws
2016-12-17 05:38 pm (UTC)
Насчет Уникума - весьма неплохая идея.
Там с полсотни лечебных трав напихано, так что компресс недурной может получиться.
Кажется, наружно его еще никто не пробовал, заодно и новое слово в медицине скажите.
(Reply) (Thread)
barsik61
2016-12-17 05:53 pm (UTC)
Есть несложная приспособа для одевания носков.Сначала напяливаешь носок на неё, потом одной рукой одеваешь с неё на ногу.А алкоголь пить совсем не обязательно. Надо в своей башке свою дурь культивировать и использовать алкоголь только для запаха.)))
(Reply) (Thread)
Dmitry Kosalimov
2016-12-17 06:09 pm (UTC)
Не видел нигде ваших комментов ни в каких срачах...
(Reply) (Thread)
v_jacyna
2016-12-18 12:08 am (UTC)
Хорошо написал. Посылаю тебе флюиды экспресс-выздоровления :)
(Reply) (Thread)
yury_nesterenko
2016-12-18 01:01 am (UTC)
Ну зачем же бухать? Вообще не понимаю людей, травящих свой организм и убивающих мозг алкоголем.
Я вот недавно с пляжа вернулся. Купаться, правда, сегодня не очень - волна великовата, ну и вода уже холодновата, +23, но пару раз окунулся. И потом, солнце и вообще приятно. Туда-обратно на велосипеде, и еще чисто для удовольствия 10 км пешком вдоль берега.
А все почему? Потому что 31 декабря 2009 года я дал себе слово, что следующий Новый год встречу уже в Америке. Что и сделал.
(Reply) (Thread)
oldnemesis
2016-12-18 02:49 am (UTC)
> Костыли, оказывается, наминают и натирают подмышки. И ладони.

Есть такое. Но привыкаешь за месяц. Потом даже по лестнице вниз легко спускаешься (вверх и так элементарно).

> Нога, блять, болтается как не пришей кобыле хвост. Положишь - неудобно, сядешь - больно и кровью наливается,

Когда сидишь, ее надо класть на коробку, на табуретку или прямо на стол. И чем выше, тем лучше. В идеале - выше уровня сердца. Тогда не болит. Поначалу дико, но привыкаешь.

> встанешь - так вообще хрен знает, куда её девать.

Подгибать. Или можно такую тележку купить, на которую коленом опираешься, с ней ходить гораздо удобнее, но по ступенькам не походишь.

> В сортире чуть не левым ухом придерживать приходится,

Еще одну коробку или табуретку поставить, и на нее ногу класть.

> носок фиг наденешь,

Вспоминай портянки. Или шерстяные носки на 3 размера больше. Две пары. Обувь все равно одевать не надо.

> пальцы мерзнут,

А это, увы, теперь уже навсегда. И чувствительность в стопе изменится. Привыкай заранее.

> а сегодня еще и швы окончательно сняли - так вообще все болит и дергает.

Это пару дней только.

> Таблетки эти, блин, сволочные, горстями, уже видеть не могу.

Викодин? Гадость. Отказался на третий день. Снимался параценамолом в предельных дневных дозах. От него болит живот (надо лопать с едой),но не зато не удалбываешься и бухать можно. Но немного. Вина красного. Доктор сказал - помогает. Помогло.

Через полгода будешь бегать. Доктора говорят, через три месяца - врут.

PS. Купаться только сидя в ванной. Воду открывай только после того как сел. Если ванной нет и надо принимать душ - обязательно бери с собой костыли. Я Серьезно. Можно очень жестоко навернуться.

Edited at 2016-12-18 02:52 am (UTC)
(Reply) (Thread)
valroma
2016-12-18 06:11 am (UTC)
Я тоже водку не пью из тех же соображений, поэтому мне ее было бы не жалко, а представить себе компресс с кальвадосом даже не могу. А уж сладкие напитки лить... Липкое же все будет.
(Reply) (Thread)
Елена Нетудыхата
2016-12-18 08:16 am (UTC)
Аркадий,
амнистируйте меня, пожалуйста, в фейсбуке.
(Reply) (Thread)
drug99
2016-12-18 11:55 am (UTC)
7 месяцев на спицах при переломе шейки бедра, не хотели?
выздоровления, чоуж там..
(Reply) (Thread)
chsibk
2016-12-18 01:52 pm (UTC)
Был аналогичный перелом в голени, только вставили не штырь, а титановую пластину. Короче, обязательно 4 месяца на костылях, потом с палкой, через год операция по снятию пластины. Никаких обезболивающих лекарств не принимала, но ведь известно, что мужчины нежные существа, боли не переносят.
(Reply) (Thread)
antiebn2016_24
2016-12-18 07:54 pm (UTC)
В ГОРОДЕ НОВОТРОИЦКЕ Оренбургской области с 18 октября голодают строители, которым не выплачивают заработную плату.

Сумма общего долга только двух подрядчиков составляет около 3 миллионов рублей. Их строителям должны были заплатить за возведение двух жилых домов на Зеленой и Советской улицах. Рабочие проводят акцию в подвале одной из этих многоэтажек.

Стало известно, что генеральный подрядчик готов выплатить часть долга бастующим рабочим. Как сообщили в пресс-службе новотроицкой администрации, такая договоренность была достигнута на совещании у первого заместителя главы Артема Липатова. Однако строители не намерены прекращать акцию протеста до тех пор, пока не получат свои деньги.
(Reply) (Thread)
antiebn2016_24
2016-12-18 07:54 pm (UTC)
В Комсомольске-на-Амуре работники транспортного предприятия ПАТП-1 из-за двухмесячных долгов по зарплате начали акцию протеста, решив не выводить автобусы на маршруты.

СИТУАЦИЮ прокомментировал один из участников забастовки, который пожелал остаться неизвестным: "Нам не платят зарплату почти два месяца. А в августе над нами просто издевались: мне за две недели пришло несколько десятков смс о денежных переводах, их сумма - от 5 копеек до 170 рублей. Таким образом, в общей сложности мне на карту пришло 1800 рублей. Больше переводов не было. Мы коллективно уведомили руководство, что прекращаем рабочую деятельность".

По словам работников ПАТП-1, в забастовке приняли участие около 50 человек. В ведении предприятия находятся 16 городских автобусных маршрутов из 38 существующих. При этом, говорят участники акции, самые "жирные" маршруты были отданы коммерсантам, а муниципальное предприятие работает на самых "нищих".
(Reply) (Thread)
steblya_kam
2016-12-19 10:10 am (UTC)
Для болящих - портал "Котоматрица" :-)
(Reply) (Thread)
lek_kaa
2016-12-19 10:24 am (UTC)
я не медик.
в некоторых странах (например США) после операций применяют гирудотерапию, как минимум, для восстановления кровообращения (мне кажется, что "пальцы мерзнут" - нарушение кровообр). "минимум" - потому что спектр воздействия больше чем восстановление кровотока и усиление лимфотока
в советское время, в мед. вузах, по гирудотерапии, были обязательные часы, а сейчас, у постсоветского поколения медиков, распространено невежественное отношение к этой форме лечения, поэтому, если будете консультироваться, то не сбрасывайте со счетов "школу" доктора и конкуренцию (за пациента)

успехов!))
(Reply) (Thread)
( 39 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Dec2016

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: