Скачал весь интернет. Пересмотрел весь телевизор. Пересрался во всех срачах. Лежать, блин, больше не могу вообще. Костыли, оказывается, наминают и натирают подмышки. И ладони. Нога, блять, болтается как не пришей кобыле хвост. Положишь - неудобно, сядешь - больно и кровью наливается, встанешь - так вообще хрен знает, куда её девать. В сортире чуть не левым ухом придерживать приходится, носок фиг наденешь, пальцы мерзнут, а сегодня еще и швы окончательно сняли - так вообще все болит и дергает. Таблетки эти, блин, сволочные, горстями, уже видеть не могу. А только три недели лежу. А впереди еще два с половиной месяца.

Бухать ведь сегодня пойдете, да?

В общем, ненавижу вас всех.

А компрессы мне доктор сказал делать водочные. А водки у меня в доме нет. Я её не пью. Вообще. По-моему, совершенно бессмысленный и отвратительный на вкус напиток. Создан исключительно для наиболее быстрого достижения результата - напиться и осоловеть. Но тогда уж лучше спирт - хоть похмелья не будет. А я люблю процесс. И вкус. Поэтому у меня дома оказались граппа, узо, мастика, егермайстер, строх, бехеровка, какой-то норвежский шнапс, что-то голландское в квадратной бутылке, китайская настойка на жень-шене, уникум, древние остатки абхазской чачи, мордовский самогон и пробник метаксы из дьюти-фри.

И я их все по очереди лью на бинт и ремонтирую ими ногу.

Ах, какие ароматы стоят у меня сейчас в комнате! Вы бы застрелились, если б знали. Это легкое послевкусие виноградных косточек, аниса или пряного австрийского рома... Истинная винокурня.

Но бухать хочется теперь совсем нестерпимо.

Ну, с пятницей.

Доброе утро.